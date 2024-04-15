Побит старейший рекорд легкой атлетики: это бросок века от 21-летнего литовца!

Несколько мировых рекордов в легкой атлетике держится с 1980-х .

Причина очевидна: тогда допинг-контроль был не столь строг, а в мужских метаниях и в женском спорте фармакологический фактор может сыграть огромную роль. Ситуация настолько понятная, а некоторые результаты настолько космические, что время от времени World Athletics поднимает вопрос об аннулировании рекордов тех лет.

Старейший мужской рекорд до этого воскресенья принадлежал Юргену Шульту из ГДР. 6 июня 1986-го в городке Нойбранденбург он запустил диск на 74,08 метра. Это стало шоком для всех, потому что Шульт разом сдвинул прежний мировой рекорд почти на 2,5 м. И, кстати, за всю карьеру помимо той феерии Юрген лишь раз метнул за 70. А для победы на Олимпиаде-1988 ему хватило 68,82.

Это что, бросок века?

За следующие 38 лет ближе всех к результату немца подобрался двукратный олимпийский чемпион Виргилиус Алекна. В 2000-м в Каунасе литовец показал 73,88.

Чтобы еще раз подчеркнуть аномальность рекорда Шульта: даже за 72 м диск метали лишь трое в истории: помимо двух упомянутых спортсменов отметился эстонец Герд Кантер.

И вдруг на полутренировочном не то стадионе, не то поле в США случилось чудо.

21-летний сын Виргиулиса Алекны Миколас на скромном турнире запульнул диск на 74,35 м.

Миколас – однозначно суперталант. На ЧМ-2022 он в 19 лет зацепил серебро, став самым юным призером чемпионатов мира в диске. В том же году выиграл Евро. Совсем недавно, 6 апреля, улучшил личник до 71,39 – это 10-й результат в мировой истории.

Но случившееся на турнире в воскресенье – что-то необъяснимое. Алекна-младший сходу сдвинул личный рекорд на 3 метра. На таком уровне подобное кажется невозможным. И если результат ратифицируют, эта попытка может войти в историю как бросок века – по аналогии со знаменитым прыжком века Боба Бимона в Мехико-1968, когда американец разом сдвинул мировой в длине с 8,35 до 8,90.

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Какие еще рекорды 80-х остались?

Самый древний мужской рекорд в легкой атлетике теперь принадлежит Юрию Седых. Советский спортсмен в том же 1986-м (правда, почти на 3 месяца позже Шульта) запустил молот на 86,74 и – и сегодня на горизонте не видно никого, кто мог бы превзойти этот результат.

У женщин ситуация еще интереснее. До сих пор никто не бежал 100 (10,49) и 200 (21,34) быстрее, чем в 1988-м мистическая Флоренс Гриффит-Джойнер , ушедшая из жизни в 38 лет. Но в последние годы ямайские молнии вплотную подобрались к ее секундам: Элейн Томпсон-Хера бежала сотку за 10,54, а Шерика Джексон в прошлом году пролетела 200 за 21,41. Так что в спринте рекорды могут побить уже в этом году.

2,09 м в прыжках в высоту от Стефки Костадиновой из 1987-го тоже не выглядят незыблемыми. Штурмовать 2,10 пытались Бланка Влашич, Елена Слесаренко, Анна Чичерова и Ярослава Магучих. И некоторые попытки были близкими.

А вот в других видах все гораздо сложнее.

● На 400 метров в отдельной лиге 47,60 секунды немки Мариты Кох, показанные в 1985-м. Более или менее приблизиться удалось Сальве Эйд Нассер из Бахрейна (48,14), но вскоре она погорела на допинге.

● На 800-метровке 1.53,28 от Ярмилы Кратохвиловой из Чехословакии в 1983-м – это бинго. Даже Кастер Семеня, когда ей было все можно, не смогла подойти к тем рубежам.

● В семиборье 7291 очко американки Джеки Джойнер-Керси из Сеула-1988 – тоже несбыточная мечта для современных многоборок.

● 7,52 метра от Галины Чистяковой в прыжках в длину в том же 1988-м – очередной космос. И что с этим делать, непонятно. Прыжки за 7,20 сейчас – редчайшая акция.

● Самая жуть: сектор для метания. В женском ядре лучшие 35 попыток в истории выполнены с 1976-го по 1988-й. Рекорд у Натальи Лисовской – 22,63 в 1987-м. И этот результат, кажется, не побьют никогда.

Примерно та же история в диске. 17 самых дальних бросков случились в 80-е. Самый-самый у Габриэлы Райнш из ГДР – 76,80 в 1986-м. Что любопытно, за тот год она улучшила личник на 9,62 м. Однако дальше что-то пошло не так – Райнш не взяла ни одной медали ни на чемпионатах Европы и мира, ни на Олимпийских играх.

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Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith, Tony Duffy, Gray Mortimore