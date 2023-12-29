В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?

Испанское антидопинговое агентство (CELAD) 5 лет не наказывало спортсменов, попавшихся на допинге. Такой сенсационный материал опубликовал портал Relevo.

Что нашли испанские журналисты? Неужели государственную систему сокрытия допинга?

Просроченные извещения и терапевтические исключения задним числом

Акция по «спасению» спортсменов продолжалась по меньшей мере с 2017 по 2022 годы.

Один из самых веселых способов помочь нерадивому атлету – извещение об открытии против него дела по почте. Не электронной, как это принято во всем мире, а обычной. А «Почта Испании», похоже, не резвее «Почты России». Поэтому, когда уведомление-таки доходило до адресата, дедлайны сильно прокисали.

После этого спортсмен жаловался в Спортивных арбитраж и там вынужденно соглашались, что сроки оповещения нарушены. В результате дело улетало в архив.

Некоторые кейсы в отношении нарушителей по загадочным причинам просто не начинали расследовать. Плюс атлеты незаконно получал терапевтические исключения (ТИ). В качестве примера два ярких дела:

● Патрик Чинеду Ике 14 июля 2019 года выиграл стометровку на чемпионате Каталонии с результатом 10,47 секунды. После чего сдал пробу со следами запрещенного 19-норандростерона. Но продолжил бегать как ни в чем не бывало. Отстранили его только сейчас, когда все вскрылось – спустя почти 4,5 года после официального залета.

● Легкоатлетка Маджида Мааюф получила спасительное ТИ задним числом. Спустя 1,5 года после положительной пробы. И в декабре этого года она побила рекорд страны в марафоне – 2:21.27. Руководитель отдела тестирования CELAD Хесус Муньос-Герра лично вносил поправки в ее профиле в системе ADAMS. По испанским законам ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Все это вскрылось в результате внутренних перестановок в Испании: спорт отошел от Министерства культуры Минобразованию, и те просто проверили, что же им досталось.

Легальная «дырка в стене»

Любопытно, что спихнуть все на происки одного Муньоса-Герры вряд ли получится.

Как объяснил в своем телеграм-канале экс-конькобежец Сергей Лисин, до ноября этого года в Испании действовало правило, согласно которому допинг-контроль должен осуществляться в присутствии двух аккредитованных инспекторов (по международным нормам достаточно одного).

И были случаи, когда из двух нагрянувших допинг-офицеров аккред был только у одного. Поэтому спортсмен в случае положительной пробы законно, опираясь на национальные антидопинговые правила, избегал санкций, ведь правило забора было нарушено.

То есть Испания создала легальную «дыру в стене» – и использовала ее вплоть до ноября 2023-го.

Что за это будет испанцам? Кажется, ничего

Какие-либо санкции в отношении Испании вряд ли последуют. Потому что:

а) сильно не трясут даже Кению, в которой настоящий допинговый кошмар,

б) испанцы сами нашли проблему (за это правда респект) и собственноручно ее решили: изменили антидопинговое законодательство, разворошили CELAD-улей, плюс наверняка накажут Муньоса-Герра. Забавно, что он еще и один из четырех членов экспертной группы по перепроверке допинг-проб Олимпийских игр-2016 в Рио.

На этом все.

Потому что, как показывает практика, дальше определенной черты руки борцов с допингом доходят редко. Применительно к Испании можно вспомнить знаменитую «операцию Пуэрто».

В мае 2006-го местная полиция в результате расследования вышла на доктора Эуфемиано Фуэнтеса – в ходе обысков были обнаружены мощные запасы запрещенки и пакетов с кровью, помеченных кодовыми словами. В итоге под раздачу попали велозвезды, что сильно ударило по репутации и рейтингам всего вида спорта. И это казалось только верхушкой айсберга.

Однако потом все застопорилось – и спустя 4 года дело закрыли, а все вещественные доказательства (включая пакеты с кровью спортсменов) уничтожили.

Негодовал даже Фуэнтес, который не понял, почему прилетело только велогонщикам, хотя он работал с топовыми легкоатлетами, боксерами, теннисистами (много слухов ходило вокруг Рафаэля Надаля) и футболистами (док плотно работал с «Реалом» и «Барселоной»). Можно только представить, о каких именах шла речь, какая буря бы поднялась. Но все сошло на нет.

Теперь, когда звездные фамилии в инфополе на фигурируют вовсе, все забудется еще быстрее.

Фото: Gettyimages/Patrik Stollarz / Staff Denis Doyle / Freier Fotograf; Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; UCM