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Отказ Рылова от Олимпиады – политический жест. Его и так туда не пустят

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На Играх-2020 в Токио Евгений Рылов выиграл 100 и 200 метров на спине.

До него российские пловцы не побеждали в олимпийском бассейне ровно четверть века – со времен Александра Попова. На открытой воде был успех Ларисы Ильченко в Пекине-2008.

Еще у Евгения два победных чемпионата мира. Из Кванджу-2019 он вернулся сразу с пятью медалями. Объективно – фантастический спортсмен.

Еще он против политики в спорте. Хотя сам иногда в нее заходит.

● В марте 2022-го появился на митинге в «Лужниках» в честь годовщины возвращения Крыма в Россию, который назывался «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa».

Вскоре компания Speedo расторгла с Евгением контракт, а Международная федерация водных видов (FINA) отстранила на 9 месяцев. Последнее было, конечно, условностью – российские пловцы и так не могли нигде выступать. 

«Это за то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z, – объяснял Рылов «СЭ». – Не понимаю, что я такого сделал. Но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента.

Не знаю, как с этим спорить. Все началось по инициативе украинца Андрея Говорова, его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а FINA приняла их жалобу, теперь предстоит разбирательство. Если год дисквалификации – ничего не теряю. В 2023-м пройдет еще один чемпионат мира».

Еще один чемпионат мира прошел, но Евгения не было и на нем. Как, увы, и всей российской сборной.

При этом в 27 лет Рылов уже не лидер мировой спины. Если перекладывать результаты главных внутренних стартов, то он ни на 100, ни на 200 метров не попал бы на ЧМ-2023 в тройку. Возможно, сказывается отсутствие мотивации.

Хотя его товарищу по сборной и еще одному герою Токио-2020 Клименту Колесникову изоляция не мешает – и лучшие результаты сезона показывает, и мировые рекорды бьет.

● Два года Рылов не скрывает активной гражданской позиции. Из четырех последних постов на его странице ВК – три в поддержку Андрея Воробьева на выборах губернатора Московской области. Четвертый – видеопоздравление Владимира Путина с днем рождения.

Последний пост о спорте (а не политике) на странице пловца – еще из 2018-го. Там Рылов призывал голосовать за себя в премии GQ.

● В воскресенье в эфире «Матч ТВ» Евгений сообщил, что отказывается ехать на Олимпиаду-2024 в Париж в нейтральном статусе.

«Не раз обозначал политическую позицию и точку зрения в отношении МОК. Сегодняшнее заявление не будет исключением. Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов.

Россия – великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание».

Условия участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 – в самом деле абсурдные. Подписываться на них или нет – право каждого атлета. Любой выбор в этой ситуации следует уважать.

Но в случае Рылова есть нюанс: у него не было выбора. Он в сегодняшних реалиях никак не мог попасть на Олимпийские игры. Тот самый митинг – водораздел и для МОК, и для FINA. 

Сам Рылов все прекрасно понимает. Поэтому именно его бойкот – яркая презентация позиции. Как если футбольный «Зенит» скажет, что не станет играть в следующей Лиге чемпионов из-за нового формата. 

Отказываться от того, чего и так не будет, очень легко.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Максим Богодвид

55 комментариев
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ещё он не понимает, как спорт связан с политикой. а на митинг его позвали, как простого патриота и россиянина.
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+19
Ответ Лютый альбинос
«Объективно – фантастический спортсмен. Ещё он против политики в спорте. Хотя сам иногда в неё заходит. В марте 2022-го появился на митинге в «Лужниках» в честь годовщины возвращения Крыма в Россию, который назывался «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa». - специально для автора статьи: выражение «Спорт вне политики» означает то, что спортсмен НЕ должен подвергаться какой-либо дискриминации по политическим мотивам (что как раз таки происходит в отношении спортсменов из России и Беларуси), а не то, что спортсмен не может иметь политических взглядов, не совпадающих с правильной повесткой, или выражать оные на мероприятиях у себя в стране.
«Спорт вне политики» — это улица с двусторонним движением.
+16
-3
+13
Ответ artemidon
Для Спортса теперь все отказавшиеся будут "политическими проститутками", а поехавшие - "рукопожатными правильными русскими".
так Рылову и не предлагали вроде. от чего отказался то?
+11
-4
+7
Растёт, растёт новое поколение депутатов. Тьфу
+8
-4
+4
"Отказываться от того, чего и так не будет, очень легко."

Написать об этом короткую заметку на спортсайте тоже несложно
+4
0
+4
Ответ Лютый альбинос
«Объективно – фантастический спортсмен. Ещё он против политики в спорте. Хотя сам иногда в неё заходит. В марте 2022-го появился на митинге в «Лужниках» в честь годовщины возвращения Крыма в Россию, который назывался «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa». - специально для автора статьи: выражение «Спорт вне политики» означает то, что спортсмен НЕ должен подвергаться какой-либо дискриминации по политическим мотивам (что как раз таки происходит в отношении спортсменов из России и Беларуси), а не то, что спортсмен не может иметь политических взглядов, не совпадающих с правильной повесткой, или выражать оные на мероприятиях у себя в стране.
этот получается уже политика вне спорта, а не спорт вне политики
+4
0
+4
Участие в коллективном политическом мероприятии влечет коллективное же наказание. Подставил ВСЕХ российских пловцов и пловчих. Гордиться нечем.
+9
-6
+3
Ответ Алексей Никитин
у вас, что не комментарий, а фашисты. у кого, что болит...
Ну так, обычный западный нарратив
Им сказали так писать, они и пишут
Даже не зная смысла этого слова
+4
-1
+3
Ответ Гаврила Ардалионович
Когда слышишь от всевозможных дурачков выражение "спорт вне политики™", всегда разбирает смех и вспоминаются матчи сборных по хоккею.
Выражение «Спорт вне политики» означает то, что спортсмен НЕ должен подвергаться какой-либо дискриминации по политическим мотивам (что как раз таки происходит в отношении спортсменов из России и Беларуси), а не то, что спортсмен не может иметь политических взглядов, не совпадающих с правильной повесткой, или выражать оные на мероприятиях у себя в стране.
+8
-6
+2
Ответ Лютый альбинос
«Объективно – фантастический спортсмен. Ещё он против политики в спорте. Хотя сам иногда в неё заходит. В марте 2022-го появился на митинге в «Лужниках» в честь годовщины возвращения Крыма в Россию, который назывался «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa». - специально для автора статьи: выражение «Спорт вне политики» означает то, что спортсмен НЕ должен подвергаться какой-либо дискриминации по политическим мотивам (что как раз таки происходит в отношении спортсменов из России и Беларуси), а не то, что спортсмен не может иметь политических взглядов, не совпадающих с правильной повесткой, или выражать оные на мероприятиях у себя в стране.
А участие в политической агитации за президента и губернатора?
+4
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Ответ BillShen
Во-первых, скорее всего денег он получит от Фетисова и Воробьева в политике побольше. Там спокойно можно построить какой-нибудь басс на 50 метров в той же Развилке (или где он там живет) и сделать его каким-нибудь менеджером/тренером. Это жизнь - и ничего личного только деньги. Во-вторых, возможно, это его искренняя позиция. Типа вот такой вот он Zапутинец.
Все нормальные люди сейчас запутинцы
+2
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Ответ воен
То есть открытых фашистов, коим Рылов и прочие Zигули являются по факту, надо допускать к соревнованиям?
у вас, что не комментарий, а фашисты. у кого, что болит...
+2
-1
+1
Ответ Рифат
А участие в политической агитации за президента и губернатора?
То же самое. Почему спортсмен (причём один из лучших в своём спорте) должен отстранять на соревнованиях за поддержку того политического деятеля в своей стране, которого считает нужным? В спорте соревнуются лучшие, а не те кто имеют "правильные политические взгляды" или "правильный паспорт".
+5
-4
+1
Ответ воен
Да уж лучше эльфом из фбк фермы быть, чем открытым фашистом как ты.
Ну придумай что-нибудь интересное, а не эти банальные нападки из инструкций(((
+4
-3
+1
Ответ Плаксич
Все нормальные люди сейчас запутинцы
Ну такое - убивать людей не очень хорошо и ракетами пулять в чужое государство как бы не здорово.
+2
-1
+1
Для Спортса теперь все отказавшиеся будут "политическими проститутками", а поехавшие - "рукопожатными правильными русскими".
+10
-10
0
Ответ Hyperion82
А если послушать планы Путина на украинскую народность? На планы против украинской культуры? Можно не задавать глупые вопросы?
Назови мне хоть один лагерь смерти на Украине
Планы Путина - это про "украинцы нам братья?"
Или Путин о языке и культуре:"Как же мы можем запретить их язык и культуру"
Я еще раз говорю, можно не писать такие глупости?
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Ответ Merlsk
Весьма ироничный комментарий в контексте того, что в России сейчас довольно сложно с выражением политических взглядов (несогласие с СВО, к примеру), не совпадающих с правильной повесткой.
В России каких-то спортсменов отстраняли от соревнований за политическую позицию?
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Ответ Melnikov1968
Как Вы хорошо все об’яснили. То есть, политические взгляды я имею право выражать, а отвечать за них это меня не касается. Тогда в чем смысл выражения позиции, если ты за неё не отвечаешь? Мол, я позицию обозначил, а другие пускай разбираются. Очень удобно.
Безусловно. Спортсмен может выражать любые политические взгляды и поддерживать любого политического деятеля, какого захочет, ибо его политические взгляды, мировоззрение или идеология НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к его спортивному мастерству не имеют. А спорт - это соревнования именно в спортивном мастерстве, а не в правильности политической позиции.
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Ответ Лютый альбинос
Выражение «Спорт вне политики» означает то, что спортсмен НЕ должен подвергаться какой-либо дискриминации по политическим мотивам (что как раз таки происходит в отношении спортсменов из России и Беларуси), а не то, что спортсмен не может иметь политических взглядов, не совпадающих с правильной повесткой, или выражать оные на мероприятиях у себя в стране.
Весьма ироничный комментарий в контексте того, что в России сейчас довольно сложно с выражением политических взглядов (несогласие с СВО, к примеру), не совпадающих с правильной повесткой.
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Ответ Лютый альбинос
Выражение «Спорт вне политики» означает то, что спортсмен НЕ должен подвергаться какой-либо дискриминации по политическим мотивам (что как раз таки происходит в отношении спортсменов из России и Беларуси), а не то, что спортсмен не может иметь политических взглядов, не совпадающих с правильной повесткой, или выражать оные на мероприятиях у себя в стране.
Как Вы хорошо все об’яснили. То есть, политические взгляды я имею право выражать, а отвечать за них это меня не касается. Тогда в чем смысл выражения позиции, если ты за неё не отвечаешь? Мол, я позицию обозначил, а другие пускай разбираются. Очень удобно.
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Ответ Плаксич
24 февраля они могли подписать капитуляцию без потерь территорий и экономики, с сотнями тысяч спасенных людей и без беженцев Но не захотели Так что все вопросы к 404
А если бы СССР капитулировал 22 июня 1941 года, он бы сохранил 26.5 миллионов жизней. Почему не захотели?
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Ответ Alexandr Sobolev
так Рылову и не предлагали вроде. от чего отказался то?
так он на всякй случай, чтоб и не предлагали. А то вдруг предложат и сооблазнят)))
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Ответ vulturecrow
ещё он не понимает, как спорт связан с политикой. а на митинг его позвали, как простого патриота и россиянина.
Всё он понимает
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Ответ Рифат
>Почему спортсмен (причём один из лучших в своём спорте) должен отстранять на соревнованиях за поддержку того политического деятеля в своей стране, которого считает нужным? Потому, что спорт - вне политики. А открытая поддержка тех или иных политических деятелей или их решений - это именно политическая деятельность.
Жюстин Бреза-Буше : "И поэтому мы призываем к голосованию за Эммануэля Макрона 24 апреля"
Что, запретили ей выступать где-то? Или она сейчас на Кубке мира катается спокойно?
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Ответ воен
Кто мне сказал? Можешь доказать это каким-то образом?
Это видно по тысячам таких же как ты
С другой стороны, если я не прав
То все еще хуже и это просто недостаток развития(
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Ответ Плаксич
Ну так, обычный западный нарратив Им сказали так писать, они и пишут Даже не зная смысла этого слова
Кто мне сказал? Можешь доказать это каким-то образом?
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Ответ Алексей Никитин
у вас, что не комментарий, а фашисты. у кого, что болит...
То есть те, кто носит букву Z - это не фашисты?
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Ответ Рифат
>Почему спортсмен (причём один из лучших в своём спорте) должен отстранять на соревнованиях за поддержку того политического деятеля в своей стране, которого считает нужным? Потому, что спорт - вне политики. А открытая поддержка тех или иных политических деятелей или их решений - это именно политическая деятельность.
Нет, потому что выражение «Спорт вне политики» означает то, что спортсмен НЕ должен подвергаться какой-либо дискриминации по политическим мотивам (что как раз таки происходит в отношении спортсменов из России и Беларуси), а не то, что спортсмен не может иметь политических взглядов, не совпадающих с правильной повесткой, или выражать оные на мероприятиях у себя в стране.
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Ответ Рифат
>Почему спортсмен (причём один из лучших в своём спорте) должен отстранять на соревнованиях за поддержку того политического деятеля в своей стране, которого считает нужным? Потому, что спорт - вне политики. А открытая поддержка тех или иных политических деятелей или их решений - это именно политическая деятельность.
Ну что за бред, 90% чернокожих спортсменов публично высказались против Трампа и за Байдена, что за это будут банить, нет естественно. Любой спортсмен вне соревнований обычный гражданин с правом на свои политические взгляды. Может спортсменам и голосовать нельзя за политиков?))
Другой вопрос демонстрация политических взглядов во время соревнований, тут однозначно должен быть запрет, и он есть в подавляющем большинстве видов спорта.
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