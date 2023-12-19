Отказ Рылова от Олимпиады – политический жест. Его и так туда не пустят

На Играх-2020 в Токио Евгений Рылов выиграл 100 и 200 метров на спине.

До него российские пловцы не побеждали в олимпийском бассейне ровно четверть века – со времен Александра Попова. На открытой воде был успех Ларисы Ильченко в Пекине-2008.

Еще у Евгения два победных чемпионата мира. Из Кванджу-2019 он вернулся сразу с пятью медалями. Объективно – фантастический спортсмен.

Еще он против политики в спорте. Хотя сам иногда в нее заходит.

● В марте 2022-го появился на митинге в «Лужниках» в честь годовщины возвращения Крыма в Россию, который назывался «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa».

Вскоре компания Speedo расторгла с Евгением контракт, а Международная федерация водных видов (FINA) отстранила на 9 месяцев. Последнее было, конечно, условностью – российские пловцы и так не могли нигде выступать.

«Это за то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z, – объяснял Рылов «СЭ». – Не понимаю, что я такого сделал. Но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента.

Не знаю, как с этим спорить. Все началось по инициативе украинца Андрея Говорова, его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а FINA приняла их жалобу, теперь предстоит разбирательство. Если год дисквалификации – ничего не теряю. В 2023-м пройдет еще один чемпионат мира».

Еще один чемпионат мира прошел, но Евгения не было и на нем. Как, увы, и всей российской сборной.

При этом в 27 лет Рылов уже не лидер мировой спины. Если перекладывать результаты главных внутренних стартов, то он ни на 100, ни на 200 метров не попал бы на ЧМ-2023 в тройку. Возможно, сказывается отсутствие мотивации.

Хотя его товарищу по сборной и еще одному герою Токио-2020 Клименту Колесникову изоляция не мешает – и лучшие результаты сезона показывает, и мировые рекорды бьет.

● Два года Рылов не скрывает активной гражданской позиции. Из четырех последних постов на его странице ВК – три в поддержку Андрея Воробьева на выборах губернатора Московской области. Четвертый – видеопоздравление Владимира Путина с днем рождения.

Последний пост о спорте (а не политике) на странице пловца – еще из 2018-го. Там Рылов призывал голосовать за себя в премии GQ.

● В воскресенье в эфире «Матч ТВ» Евгений сообщил, что отказывается ехать на Олимпиаду-2024 в Париж в нейтральном статусе.

«Не раз обозначал политическую позицию и точку зрения в отношении МОК. Сегодняшнее заявление не будет исключением. Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов.

Россия – великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание».

Условия участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 – в самом деле абсурдные. Подписываться на них или нет – право каждого атлета. Любой выбор в этой ситуации следует уважать.

Но в случае Рылова есть нюанс: у него не было выбора. Он в сегодняшних реалиях никак не мог попасть на Олимпийские игры. Тот самый митинг – водораздел и для МОК, и для FINA.

Сам Рылов все прекрасно понимает. Поэтому именно его бойкот – яркая презентация позиции. Как если футбольный «Зенит» скажет, что не станет играть в следующей Лиге чемпионов из-за нового формата.

Отказываться от того, чего и так не будет, очень легко.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Максим Богодвид