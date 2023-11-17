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В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге

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Виктор Майгуров Виктор Майгуров
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Алексей Нуждов Алексей Нуждов
Международная лига клубного биатлона
Биатлон Биатлон

Внешние трудности часто объединяют, но с нашим биатлоном все куда сложнее.

Вот нет международных стартов. Тут еще МОК сходит с ума – мало того, что не пускает российских спортсменов на зарубежные турниры, так еще и пытается запретить любые идеи по соревнованиям. Грозит санкциями всем, кто приедет на Игры Дружбы.

Любые попытки раскачать привычную заводь изнутри и выйти за рамки обычного в таких условиях должны радовать. Понятно, что не везде они будут удачными. Что многое схлопнется. Но если не делать ничего, лучше не станет точно.

И вот появляется Международная лига клубного биатлона (МЛКБ), на выходных гонки в Ханты-Мансийске. С мощным призовым фондом. Победа – миллион рублей, что в разы больше, чем на Кубке России. Казалось бы, всем стоит только порадоваться за спортсменов. 

Однако СБР никаких положительных эмоций не испытывает.

Нормальных комментариев по поводу турнира со стороны команды Виктора Майгурова не было. Хотя мы пытались их получить. И это напоминало известную политическую фишку: знаете, когда какой-нибудь большой функционер нарочито не замечает одного из оппонентов. Вроде как если упомянет, то легитимизирует, а если не называть – то этого как бы и нет.

Причина подчеркнуто отдаленной позиции СБР понятна. МЛКБ – детище Алексея Нуждова, главного оппозиционера нынешней биатлонной власти.

И власть видит в этом турнире не хорошую возможность для своих же спортсменов заработать и получить классные эмоции на старте сезона, не еще один праздничный уик-энд для фанатов биатлона, а исключительно угрозу для себя.

Вот только выглядит это грустно.

Чем именно недовольны в СБР?

Руководство нашего биатлона до последнего сторонилось МЛКБ, но за два дня до старта в интервью Metaratings прорвало вице-президента по спорту Павла Ростовцева. Понятно, что он представляет позицию СБР.

«У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился».

Хотя что плохого в желании спортсменов заработать – непонятно. Многие только из-за этого сейчас в принципе остаются в спорте. Да и сам Ростовцев спортсменом в конце декабря участвовал в «Рождественских гонках» в Гельзенкирхкене – разве не расценивал это помимо всего прочего как возможность заработать?

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

Дальше трехкратный чемпион мира удивляется, что в прошлом сезоне тренеры жаловались на перенасыщенность календаря, а теперь ради нового турнира готовы на ходу менять тренировочные планы.

Действительно – если группа Михаила Шашилова принципиально игнорирует МЛКБ и остается на сборе в Тюмени, то все остальные уже в Хантах, а, например, команда Юрия Каминского прервала высотный сбор на Семинском перевале, где изначально собиралась сидеть до 19 ноября.

Закончил Ростовцев вообще угрозой.

«Мы не можем запретить это спортсменам, но пусть они посмотрят свои контракты с ЦСП (Центром спортивной подготовки), где четко регламентируется участие спортсменов в соревнованиях, не включенных в календарный план, и какие санкции могут за это быть».

Намек считать несложно. Хотя, какие конкретно санкции могут быть – неясно. Мы попросили нескольких спортсменов посмотреть контракты с ЦСП, но ни у кого из опрошенных даже копий нет. «Подписали – и забыли» – формула, как правило, такая.

Как все могло бы выглядеть? Пример из легкой атлетики

Здорово, что биатлон вот-вот начнется, но хотелось бы более праздничного и дружелюбного фона. Уж если не сейчас объединять усилия ради развития любимого спорта, то когда?

Спортсмены тренируются, чтобы выступать и радовать болельщиков (и да, зарабатывать). И если появляются новые форматы – это круто. Другого у нас сейчас нет. Но мы получаем то «первенство ЖЭКа не смотрю» – про фигурку от депутата Госдумы, то размахивание неопределенными санкциями в биатлоне. Нам же со стороны мало, надо еще внутренние вводить.

Любопытно, что в другом проблемном спорте коммерческие старты шли весь год. Я про легкую атлетику. Туда (сложно сказать, с какой мотивацией) зашел Умар Кремлев – босс Международной федерации бокса, которая воюет с МОК и сейчас на грани потери легитимности.

Так вот, теперь по городам проходят «Бокс-забеги». О каких-то известно заранее, некоторые появляются спонтанно. Всего их в этом году набралось с десяток.

Главная особенность – беспрецедентные призовые. Как правило, речь о 500 тысяч рублей за первое место, 250 за второе и 150 за третье. Но бывает еще деление по возрастным группам, а также по категориям: «профи», «любитель», «первая пробежка» (и суммы везде те же). Иногда награждается первая десятка или даже двадцатка. В общем, пирог огромный, кусков хватает многим.

Разумеется, сильнейшие бегуны гастролируют по этим забегам – за сезон реально собрать несколько миллионов. После 50 тысяч на чемпионате России это космос. Были случаи, когда спортсмены выигрывали в одном городе, прыгали в самолет и следующим утром выступали на других соревнованиях. И никто, кстати, на график не жаловался.

ВФЛА тоже препятствий не чинит. Есть возможность зарабатывать и рекламировать свой спорт – вперед. Главное, что выступать на крупных официальных стартах это не мешает. А легкоатлеты народ быстрый – успевают и туда, и сюда. 

В биатлоне в выходные тоже будет весело. Зрелищные форматы – масс-старт и преследование. В гонке – Латыпов, Серохвостов, Бабиков, Логинов! А 35-летний Гараничев? А вернувшаяся из декрета Резцова?

Ну, классно же снова их всех увидеть! Так давайте кайфовать, а не воевать.

Расписание трансляций МЛКБ

18 ноября

Масс-старт, мужчины

9:05 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Масс-старт, женщины

11:20 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

19 ноября

Гонка преследования, мужчины

9:05 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Гонка преследования, женщины

11:20 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Одиноков; боксзабег.рф/Николай Ставски

11 комментариев

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Vadim Medvedev
а зачем вообще сегодня нужен СБР? сборной россии очевидно выступать ближайшие несколько лет негде. а внутри пусть регионы или клубы между собой соревнуются.
+12
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+12
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штрафной круг
в чем проблема то, хочешь едь, не хочешь не едь. Комплексы биатлонные для чего построили, чтобы они мхом поростали? сколько мест по стране куда не удосужились приехать с этапом потому что видите ли "на нас никто не выходил"...
+2
0
+2
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aleshon
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Наш биатлон станет крутым и зрелещным. Но надо возвращать показ биатлона в праймтайм. Показ утром, даже в выходной день - минус. Чего бояться.
+1
0
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aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Почему в России биатлон не показывают вечером? Кому помешают трансляция биатлона? Очередной сенсации с Борисовым по первой кнопке? Застольным песням по второй кнопке? Центральному телевидению по четвёртой кнопке? Бесконечным сериалам по девятым и десятым кнопкам? Или каким-то голливудским фильмам по СТС и Пятнице? Когда сборная России выступала, биатлон, всегда показывали вечером и реже днём. А сейчас все трансляции и биатлона и лыж идут утром. Утренний показ никому не удобен, поэтому телеправа никто и не покупает.
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artpal
Узнал об этой клубной лиге благодаря этой статье. Удивительно, почему такой слабый пиар у такого интересного особенно в нынешнее время начинания.
Получается, СБР им по факту и сделало рекламу своей реакцией
При этом даже трансляции на матч-тв запланированы
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evgeniy
Всю "войну" придумали журналюги, с подачи Губерниева. Дело ясное, больше скандалов - больше ретинг, больше рейтинг - больше бабла. За "любовь" к Ростовцеву, вообще молчу. У СБР во главе угла - рост результатов, по сезону, с подводкой в ГС. У Губы - хайп и лишние просмотры, вот и вся разница.
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kiryxa_sport
Ответ Vadim Medvedev
а зачем вообще сегодня нужен СБР? сборной россии очевидно выступать ближайшие несколько лет негде. а внутри пусть регионы или клубы между собой соревнуются.
Мне кажется по многим видам спорта сейчас не нужны федерации, особенно в тех видах в которых шансы выступать на международных официальных соревнованиях ближайшие годы равны 0
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Татьяна Бурова
Ответ Vadim Medvedev
а зачем вообще сегодня нужен СБР? сборной россии очевидно выступать ближайшие несколько лет негде. а внутри пусть регионы или клубы между собой соревнуются.
Тем более что СБР сейчас "забанена", но взносы платит регулярно.
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aleshon
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Ответ kiryxa_sport
Мне кажется по многим видам спорта сейчас не нужны федерации, особенно в тех видах в которых шансы выступать на международных официальных соревнованиях ближайшие годы равны 0
А почему нас отстранили, но наши федерации продолжают иметь ограниченное членство в международных федерациях? Почему никто не хочет выходить из них?
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evgeniy
Ответ aleshon
Почему в России биатлон не показывают вечером? Кому помешают трансляция биатлона? Очередной сенсации с Борисовым по первой кнопке? Застольным песням по второй кнопке? Центральному телевидению по четвёртой кнопке? Бесконечным сериалам по девятым и десятым кнопкам? Или каким-то голливудским фильмам по СТС и Пятнице? Когда сборная России выступала, биатлон, всегда показывали вечером и реже днём. А сейчас все трансляции и биатлона и лыж идут утром. Утренний показ никому не удобен, поэтому телеправа никто и не покупает.
Потому, что бегут утром или днем. Всего то делов.
0
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