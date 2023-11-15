Гамарджоба
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«Не надо демонизировать». В пробе российского бодибилдера нашли 9 видов допинга – мы с ним связались

допинг допинг
бодибилдинг бодибилдинг
Экстрим Экстрим

Дисквалом за допинг давно не удивишь. Тем более – в бодибилдинге.

Но 28-летний Антон Герасимов сделал такое, что пройти мимо невозможно. В пробе чемпиона России-2017 среди юниоров обнаружили сразу 9 запрещенных препаратов. И это рекорд! 

Национальный – однозначно. Но, вероятно, и мировой. Прежде никто не мог приблизиться к американскому велосипедисту Кайлу Леогранду, который в 40 лет сдал допинг-пробу с 7 запрещенными субстанциями.

Достижение уральского спортсмена сомнительное, но узнать мотивацию – крайне интересно. Тем более, Антон не стал отнекиваться и открыто поделился взглядами на фармакологическую сторону спорта.

Что у него вообще были за препараты?

– 9 видов допинга в одной пробе – рекорд. Хочу узнать вашу позицию на этот счет.

– Ну, быть рекордсменом всегда приятно.

Если серьезно, история достаточно большая. Начиная с того, что в Африке из примерно 400 спортсменов пробы взяли только у двоих (в мае Герасимов выиграл в тяжелом весе престижные Arnold Classic Africa в ЮАР по любителям и стал 4-м в профессионалах – Sports.ru). А так спорт вне политики, да.

Теперь по поводу 9 препаратов*. Если посмотреть, то 3 из них – диуретики, они нужны, чтобы убрать лишнюю жидкость, а один – для снижения побочных действий. Но, увы, СМИ проще не уточнять, а написать именно так.

Но вообще, если изучить отчеты РУСАДА, можно увидеть: ежегодно дисквалифицируют большое количество спортсменов. И в бодибилдинге, увы, как правило, спорт высших достижений не обходится без поддержки.

* – По данным ТАСС, в пробе также набор стероидов: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон.

– Если бы в Африке взяли пробы у 400 спортсменов – было бы примерно 400 положительных проб? В бодибилдинге вообще возможно выступать на топ-уровне без этого?

– Я не могу говорить про всех, моя спортивная этика этого не позволяет.

Герасимов читал книги по эндокринологии и общался со специалистами. Он советует делать это всем спортсменам

– В каком возрасте вы впервые попробовали стероиды?

– Ох и вопросы у вас пошли… Не в бровь, а в глаз. Скажем так, я на тот момент уже неоднократно побеждал на турнирах. И вообще посыл должен быть немного другим. Важно, не с какого возраста можно, а как ты к этому относишься.

Вы даже не представляете, сколько людей бездумно употребляет и вредит себе. Любое внедрение в эндокринную систему должно быть осознанным и подконтрольным. Я к моменту принятия определенного решения прочитал две книги по эндокринологии, общался со многими специалистами – и уже понимал, что и как.

Если рассмотреть понятие ЗГТ (заместительная гормональная терапия), то ее у нас давно приняли для женщин в виде противозачаточных. И почему-то для всех это норма, а вот тестостерон для мужчин – зло. Хотя в развитых стран уже давно используют ЗГТ для мужчин, которые не готовы с наступлением 60-летнего возраста – а то и раньше – испытывать определенного рода затруднения.

– Чем, кстати, может обернуться бездумное и бесконтрольное употребление стероидов? Вот на примерах.

– Не хочу демонизировать допинг, потому что и бездумное употребление бани тоже грозит чем-либо. Стоит лишь знать, что это не стоит делать.

– Так какой совет вы бы дали молодым перспективным спортсменам: не принимать допинг вообще или же изучать литературу и делать это с умом?

– Как известно, запретный плод сладок. Поэтому, зная азарт спортсменов, я понимаю, что 99% все равно его попробуют. Так пусть делают это с умом и желательно под наблюдением и сдачей анализов (это рекомендую вообще всем людям, вне зависимости от того, какой образ жизни они ведут).

– Ваш дисквал на 6 лет – это удар по репутации? Многое ли поменяется в плане карьеры и жизни?

– В целом, все, что я хотел выиграть в любителях – достигнуто. Ухожу в профессионалы – и по факту для меня ничего не поменялось.

Ударом можно считать определенный сор, который из избы можно было не выносить. Но СМИ моего разрешения не спрашивали, так что пусть это будет на их совести. Вот вы хотя бы зашли с другой стороны, написали напрямую.

А репутация – понятие многогранное. Для тех, кто меня знает, эта новость не вызвала ни негатива, ни радости. Кто-то переживал, писал мне, но, когда узнавали, что все нормально, их беспокойство проходило.

А для людей, которым нужен лишь повод, чтобы к чему-нибудь привязаться – ну, у вас отличный шанс. Но у меня один совет: негатив или зависть пронизывают лишь носителя, а на несчастье счастья не построишь.

Фото: Instagram/gera_ifbb

27 комментариев

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Sgt. Elias Grodin
Бодибилдеры все нахимичиные, только Курицин чистый.
+35
0
+35
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GLW
меня удивили, откуда там вообще появился допинг контроль?
+19
0
+19
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roni11
Молодец. Кушает допинг и не выдумавывает разные небылицы. В спорте высших достижений большой процент на допинге
+14
-1
+13
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BillyBones
Нашли "допинг" у бодибилдера. Новость ппц. Что дальше? Нашли воду в реке?
+9
0
+9
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Mizuntrope88
так-то все честно сказал - бодибилдинг это на 99,9% химозный "спорт"
+8
0
+8
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Иосиф Сталин
Уот так уот!
+7
0
+7
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Mihei4
Ответ Иосиф Сталин
Уот так уот!
Абсолютли!
+5
0
+5
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Potapson
Ну что ж, можно поздравить его с рекордом. А вообще глядя на боди билдеров всё время задаюсь вопросом- а оно вообще стоит того, чтобы так гробить своё здоровье?
+4
0
+4
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GLW
Ответ Potapson
Ну что ж, можно поздравить его с рекордом. А вообще глядя на боди билдеров всё время задаюсь вопросом- а оно вообще стоит того, чтобы так гробить своё здоровье?
это психическое заболевание как анарексия, анарексичкам кажется, что они не достаточно худые, качкам что они не достаточно большие
+3
0
+3
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Tpy6kaMerlina
Ответ BillyBones
Нашли "допинг" у бодибилдера. Новость ппц. Что дальше? Нашли воду в реке?
Ахах. Лайк, отличный комментарий. Я сам читаю эту заметку, искренне недоумеваю.
+2
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goshforever
В бодибилдинге зачем допинг-контроль? Там вроде и так всё понятно.
+2
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Tpy6kaMerlina
Слушайте, а вы правда верите, что есть хоть один "чистый" бодибилдер. Или даже боец мма, на каком-то этапе становления, в зале или промоушене. В мире. Вот серьёзно?
+2
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Sgt. Elias Grodin
Бодибилдеры все нахимичиные, только Курицин чистый.
на куриных грудках, салатах, а так же на "водка внутри, а снаружи бутылка"
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How Hugging
ТХ висячий
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Кастусь-беларус
ушел рекордсменом, будет что детям рассказать, если они у него конечно будут
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pulyalke
с другой стороны такое количество лишь говорит о комплексом приеме и вероятно заботе хоть немного о себе - те же диуретики в таком количестве в принципе говорят об этом
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Alex1104
Подобное интервью - как реклама допинга.
Как по мне - лучше было не публиковать.
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Max9999
Культуристы очень крутые!
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Гусеконь
хоть один тяж не ест допинг?
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Silent2006
9 видов допинга. Как?!! Как было не дотянуть до крепкой десяточки?!
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Silent2006
Понравился аргумент: да там из 9 видов 3 - диуретики, журналисты всё преувеличили! Это как нашпиговать человека свинцом, а потом рассказывать, что из этих ранений три вообще неопасные)))
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Дмитрий Рабко
Ответ Sgt. Elias Grodin
Бодибилдеры все нахимичиные, только Курицин чистый.
Так ему Саидыч не позволяет.
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Dooomer
Ответ Sgt. Elias Grodin
Бодибилдеры все нахимичиные, только Курицин чистый.
Да он не особо и бодибилдер. Кажется, его форму можно было и без фармы получить.
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DrDro
Ответ Dooomer
Да он не особо и бодибилдер. Кажется, его форму можно было и без фармы получить.
Уволен!
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Alex1104
Ответ Кастусь-беларус
ушел рекордсменом, будет что детям рассказать, если они у него конечно будут
"Меня опять терзают смутные сомнения"
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GLW
а количеством не удивили я бы и 30 не удивился бы
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