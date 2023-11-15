«Не надо демонизировать». В пробе российского бодибилдера нашли 9 видов допинга – мы с ним связались

Дисквалом за допинг давно не удивишь. Тем более – в бодибилдинге.

Но 28-летний Антон Герасимов сделал такое, что пройти мимо невозможно. В пробе чемпиона России-2017 среди юниоров обнаружили сразу 9 запрещенных препаратов. И это рекорд!

Национальный – однозначно. Но, вероятно, и мировой. Прежде никто не мог приблизиться к американскому велосипедисту Кайлу Леогранду, который в 40 лет сдал допинг-пробу с 7 запрещенными субстанциями.

Достижение уральского спортсмена сомнительное, но узнать мотивацию – крайне интересно. Тем более, Антон не стал отнекиваться и открыто поделился взглядами на фармакологическую сторону спорта.

Что у него вообще были за препараты?

– 9 видов допинга в одной пробе – рекорд. Хочу узнать вашу позицию на этот счет.

– Ну, быть рекордсменом всегда приятно.

Если серьезно, история достаточно большая. Начиная с того, что в Африке из примерно 400 спортсменов пробы взяли только у двоих (в мае Герасимов выиграл в тяжелом весе престижные Arnold Classic Africa в ЮАР по любителям и стал 4-м в профессионалах – Sports.ru). А так спорт вне политики, да.

Теперь по поводу 9 препаратов*. Если посмотреть, то 3 из них – диуретики, они нужны, чтобы убрать лишнюю жидкость, а один – для снижения побочных действий. Но, увы, СМИ проще не уточнять, а написать именно так.

Но вообще, если изучить отчеты РУСАДА, можно увидеть: ежегодно дисквалифицируют большое количество спортсменов. И в бодибилдинге, увы, как правило, спорт высших достижений не обходится без поддержки.

* – По данным ТАСС, в пробе также набор стероидов: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон.

– Если бы в Африке взяли пробы у 400 спортсменов – было бы примерно 400 положительных проб? В бодибилдинге вообще возможно выступать на топ-уровне без этого?

– Я не могу говорить про всех, моя спортивная этика этого не позволяет.

Герасимов читал книги по эндокринологии и общался со специалистами. Он советует делать это всем спортсменам

– В каком возрасте вы впервые попробовали стероиды?

– Ох и вопросы у вас пошли… Не в бровь, а в глаз. Скажем так, я на тот момент уже неоднократно побеждал на турнирах. И вообще посыл должен быть немного другим. Важно, не с какого возраста можно, а как ты к этому относишься.

Вы даже не представляете, сколько людей бездумно употребляет и вредит себе. Любое внедрение в эндокринную систему должно быть осознанным и подконтрольным. Я к моменту принятия определенного решения прочитал две книги по эндокринологии, общался со многими специалистами – и уже понимал, что и как.

Если рассмотреть понятие ЗГТ (заместительная гормональная терапия), то ее у нас давно приняли для женщин в виде противозачаточных. И почему-то для всех это норма, а вот тестостерон для мужчин – зло. Хотя в развитых стран уже давно используют ЗГТ для мужчин, которые не готовы с наступлением 60-летнего возраста – а то и раньше – испытывать определенного рода затруднения.

– Чем, кстати, может обернуться бездумное и бесконтрольное употребление стероидов? Вот на примерах.

– Не хочу демонизировать допинг, потому что и бездумное употребление бани тоже грозит чем-либо. Стоит лишь знать, что это не стоит делать.

– Так какой совет вы бы дали молодым перспективным спортсменам: не принимать допинг вообще или же изучать литературу и делать это с умом?

– Как известно, запретный плод сладок. Поэтому, зная азарт спортсменов, я понимаю, что 99% все равно его попробуют. Так пусть делают это с умом и желательно под наблюдением и сдачей анализов (это рекомендую вообще всем людям, вне зависимости от того, какой образ жизни они ведут).

– Ваш дисквал на 6 лет – это удар по репутации? Многое ли поменяется в плане карьеры и жизни?

– В целом, все, что я хотел выиграть в любителях – достигнуто. Ухожу в профессионалы – и по факту для меня ничего не поменялось.

Ударом можно считать определенный сор, который из избы можно было не выносить. Но СМИ моего разрешения не спрашивали, так что пусть это будет на их совести. Вот вы хотя бы зашли с другой стороны, написали напрямую.

А репутация – понятие многогранное. Для тех, кто меня знает, эта новость не вызвала ни негатива, ни радости. Кто-то переживал, писал мне, но, когда узнавали, что все нормально, их беспокойство проходило.

А для людей, которым нужен лишь повод, чтобы к чему-нибудь привязаться – ну, у вас отличный шанс. Но у меня один совет: негатив или зависть пронизывают лишь носителя, а на несчастье счастья не построишь.

Фото: Instagram/gera_ifbb