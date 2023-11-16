Наши волейболисты покоряют Европу даже сейчас: они звезды топ-клубов Италии, Японии и Турции. Как им удалось?

Мы внимательно следим за всеми нашими футболистами в Европе – вплоть до Александра Кокорина в чемпионате Кипра. И даже когда у кого-то долго нет результативных действий, не унываем: считаем минуты на поле и касания.

Параллельно большая группа наших волейболистов и гандболистов зажигает в сильнейших чемпионатах. На них заполняются трибуны в Италии, Турции и Японии. Они выигрывают турниры. Делают разницу в матчах. Забирают индивидуальные призы.

И этих героев надо знать.

Стамбул без ума от женского волейбола. А Федоровцева там – почти богиня

Так получилось, что, оказавшись в Стамбуле, я пошел на женский волейбол. Афиша не была огненной: местный «Фенербахче» играл против середняка из Анталии – «Муратпаши». Интересны были два момента: увидеть в деле Арину Федоровцеву и заценить атмосферу на женском волейболе в Турции.

Начнем со второго – это кайф. На проходную игру, которая начиналась в 14:00 буднего, пришли 1500 человек. Билет – в районе 320 рублей. На трибунах как дети, так и пожилые; как девушки с яркими формами и подчеркивающими их нарядами, так и женщины, строго чтящие мусульманские нормы и выходящие из дома в соответствующей одежде.

Особая тема – фаны.

Федоровцева рассказывала, что в Турции принято болеть за всю линейку клубов. И если ты живешь где-то в районе Кадыкей, то будешь топить не только за футбольный «Фенербахче», но и за баскетбольный, и волейбольный, а если когда-то появится ватерпольный – то и за него. Поэтому на матчах реально громко. Футбольные ультрас создают атмосферу. А на принципиальных играх на 7-тысячной арене абсолютное безумие.

Штришок про отношение к Федоровцевой: часто, когда она идет подавать, весь зал начинает скандировать: «Арина, Арина». Тут все знают, что она одна из главных эйсменов в мировом волейболе.

Закончилось все 3-1, россиянка с 22 мячами стала лучшим снайпером. Жаль, что блокирующая Ирина Фетисова, которая перебралась в «Фенербахче» из московского «Динамо», эту встречу провела в запасе.

Зато настоящее открытие – 22-летняя доигровщица «Муратпаши» Марина Маркова. В России она практически не играла, поэтому ее фамилия мало кому о чем-то говорит. С 2019-го по 2023-й варилась в студенческом чемпионате США.

А теперь приехала в Турцию – и чувствует себя очень уверенно. В одном из матчей Кубка настреляла больше 40 очков, чемпионата – 34. Сейчас борется с легендарной Тияной Бошкович за звание лучшего бомбардира в Турции. Это локальная сенсация, и если Марина продолжит в том же духе, то следующий сезон точно встретит в топ-клубе.

Уже в таком Ирина Воронкова. Она – важная часть «Эджзаджибаши», одной из трех главных команд страны. В прошлом году они финишировали вторыми в чемпионате и дошли до финала Лиги чемпионов, а в этом точно постараются выжать из сезона титул.

Италию разрывает 21-летняя девушка из Ямала-Ненецкого автономного округа. Что?!

В женском волейболе сильно возвышаются два чемпионата – турецкий и итальянский. За последние 18 лет лишь раз выигрывать Лигу чемпионов удавалось команде не из этих стран – в 2014-м выстрелило ведомое Екатериной Гамовой казанское «Динамо».

И если в Турции наши девушки в 2010-е блистали стабильно, то с Италией в последние лет 15 все сложно. Но теперь ситуация меняется – благодаря 21-летней диагональной Вите Акимовой.

Вита родилась в Ямало-Ненецком автономном округе. В 15 перебралась в Казань. Играла там чаще в фарм-клубе. Но иногда выходила и за основу – вместе, кстати, с Федоровцевой, которая тоже в то время была в «Динамо». Акимову отправляли в аренду то в Нижний Новгород, то в Челябинск.

В прошлом году случился переломный момент в карьере: диагональная подписала контракт с «Волеро Ле-Канне». Вместе еще с четырьмя молодыми россиянками. В итоге команда с Лазурного берега выиграла французский чемпионат и вышла из группы в Лиге чемпионов, а Вита проявила себя особенно ярко. Ее признали самым ценным игроком во Франции. И позвали в чемпионат Италии.

Что касается «Волеро», то там и сейчас практическая русская команда – 5 игроков. Недавно они с победы стартовали в Лиге чемпионов.

Акимова же, переехав в «Новару», будто не заметила, что уровень нового чемпионата на порядок выше.

В октябре ее четырежды признали самым ценным игроком матча. А потом – и игроком месяца в Италии. Сейчас Вита – главный снайпер турнира, значительно опережает и звездную Паоло Эгону, и с недавних пор гражданку Италии Екатерину Антропову. Нечужая нам Катя, к слову, лидер по эйсам.

Наши титаны в огне: Мусэрский с 2,18 – звезда в Японии, Сапожков с 2,20 – зажигает в Италии

Мужской чемпионат Италии – особая для России история.

Началось все с того, что практически вся советская команда после финала Олимпиады-1988 уехала на Апеннины. Игроки так обжились, что, например, сыновья Вячеслава Зайцева и Ярослава Антонова – Иван и Олег – впоследствии играли именно за итальянскую сборную.

В конце 90-х-начале нулевых пришла вторая мощная волна: Дмитрий Фомин, Роман Яковлев, Сергей Тетюхин и многие другие оставили огромный след в Италии.

Но последние 10-12 лет наши сильнейшие игроки варились в родном чемпионате. Тут и уровень мощнейший, и зарплаты – так какой смысл?

Однако Максим Сапожков ломает сложившиеся традиции. Его биография напоминает историю Акимовой. Он воспитанник новосибирского «Локомотива», но игрового времени в большой команде не получал. Поэтому три года назад уезжал в аренду в Болгарию, а сезон-2021/22 провел в Нижневартовске – и даже там не был железным игроком основы.

Прошлый год – новая аренда. На этот раз в середнячок итальянского чемпионата – «Верону».

И вот там Макс расцвел. Колотил в среднем по 17 очков за игру, тащил команду в сложные моменты и зацепил болельщиков – его уважительно называли русским гигантом. Рост Сапожкова – 2,20!

Неудивительно, что уже весной его перетащила к себе «Модена» – один из грандов итальянского волейбола. Сезон там 23-летний бомбардир начал задорно, но выводы делать пока рано – его команда сыграла всего 4 матча. Ждем весны.

Зато уже сейчас можно сказать про Дмитрия Мусэрского, который с 2018-го в Японии. Кстати, из-за роста Сапожкова нередко сравнивают с олимпийским чемпионом.

Мусэрский за годы с «Сантори» выигрывал национальный чемпионат, клубный азиатский – и в обоих турнирах признавался MVP. В декабре у него – клубный чемпионат мира.

И если кто-то думает, что в Японии уровень никакой, то просто давно не следил за волейболом. Японцы на огромном подъеме – в этом сезоне они легко выиграли чемпионат Азии, стали третьими в Лиге наций и уверенно завоевали олимпийскую лицензию (оставив за бортом Словению и Сербию). Так что Дмитрий точно в тонусе.

А что с гандболом? Вяхирева и Дмитриева – в топ-клубах (хотя есть травмы), а молодой Косоротов охотится за Лигой чемпионов

Главная история известна всем: в прошлом сезоне исполнилась мечта Анны Вяхиревой. Олимпийская чемпионка перебралась в скучный норвежский городок Кристиансанд, в котором даже летом редко бывает теплее 21 градуса. Все ради того, чтобы, наконец, выиграть Лигу чемпионов.

4 июня это случилось. Поочередно обыграв в Будапеште две лучшие венгерские команды – и в полуфинале, и в финале было по 20 тысяч зрителей, – «Виперс» снова взяли главный клубный трофей Европы.

А Аню признали MVP Лиги чемпионов. Как и в чемпионате и Кубке Норвегии, которые ее команда тоже выиграла.

Если переводить с гандбольного на футбольный, то «Виперс» – это примерно как «Манчестер Сити». А Вяхирева там – микс Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда.

К сожалению, в начале ноябре Анна получила травму. И пока сроки восстановления неизвестны.

Так же из-за проблем со здоровьем пропустила несколько матчей в еврокубках другая наша олимпийская чемпионка – Дарья Дмитриева. Она один из ключевых игроков кусачего словенского «Крима».

Зато 22-летняя Валерия Маслова из французского «Бреста» на данный момент – лучшая по голам с игры в Лиге чемпионов.

Мужчин, играющих в крепких европейских клубах, тоже хватает, но в по-настоящему топовом – только 24-летний Сергей Марк Косоротов. Главный российский талант последних лет.

Он 2 года сверкал в Польше, а с этого сезона в венгерском «Веспреме» – команды топ-5 европейского рейтинга, цель которой – Лига чемпионов.

На групповом этапе нынешнего сезона «Веспрем» уже хлопнул в гостях действующего чемпиона – «Магдебург» – и обыграл на выезде звездную «Барселону» (один из тренеров которой – Константин Игропуло).

Косоротов в матче против испанцев стал одним из лучших, забив 5 из 6. Если венгры удержат такой ход и Сергей Марк сыграет весной в «Финале четырех» ЛЧ – это будет событие для нашего гандбола.

Фото: Fabrizio Carabelli, Luca Diliberto/IPA Sport, Adam Starszynski/Global Look Press; AFP/ISLAM YAKUT; eastnews.ru/Attila KISBENEDEK