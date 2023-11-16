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Наши волейболисты покоряют Европу даже сейчас: они звезды топ-клубов Италии, Японии и Турции. Как им удалось?

Вита Акимова
Брест жен
Сантори Санбердз
чемпионат Турции жен
Сергей Марк Косоротов
Веспрем
Валерия Маслова
чемпионат Италии жен
Дмитрий Мусэрский Дмитрий Мусэрский
Волеро
Арина Федоровцева Арина Федоровцева
чемпионат Италии
Дарья Дмитриева
Крим Меркатор
Виперс Кристиансанд жен
Фенербахче жен
Новара
Анна Вяхирева Анна Вяхирева
Модена
Ирина Фетисова Ирина Фетисова
Ирина Воронкова Ирина Воронкова
Эджзаджибаши
Максим Сапожков
Марина Маркова
Волейбол Волейбол

Мы внимательно следим за всеми нашими футболистами в Европе – вплоть до Александра Кокорина в чемпионате Кипра. И даже когда у кого-то долго нет результативных действий, не унываем: считаем минуты на поле и касания.

Параллельно большая группа наших волейболистов и гандболистов зажигает в сильнейших чемпионатах. На них заполняются трибуны в Италии, Турции и Японии. Они выигрывают турниры. Делают разницу в матчах. Забирают индивидуальные призы.

И этих героев надо знать.

Стамбул без ума от женского волейбола. А Федоровцева там – почти богиня

Так получилось, что, оказавшись в Стамбуле, я пошел на женский волейбол. Афиша не была огненной: местный «Фенербахче» играл против середняка из Анталии – «Муратпаши». Интересны были два момента: увидеть в деле Арину Федоровцеву и заценить атмосферу на женском волейболе в Турции.

Начнем со второго – это кайф. На проходную игру, которая начиналась в 14:00 буднего, пришли 1500 человек. Билет – в районе 320 рублей. На трибунах как дети, так и пожилые; как девушки с яркими формами и подчеркивающими их нарядами, так и женщины, строго чтящие мусульманские нормы и выходящие из дома в соответствующей одежде.

Особая тема – фаны.

Федоровцева рассказывала, что в Турции принято болеть за всю линейку клубов. И если ты живешь где-то в районе Кадыкей, то будешь топить не только за футбольный «Фенербахче», но и за баскетбольный, и волейбольный, а если когда-то появится ватерпольный – то и за него. Поэтому на матчах реально громко. Футбольные ультрас создают атмосферу. А на принципиальных играх на 7-тысячной арене абсолютное безумие.

Штришок про отношение к Федоровцевой: часто, когда она идет подавать, весь зал начинает скандировать: «Арина, Арина». Тут все знают, что она одна из главных эйсменов в мировом волейболе.

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Закончилось все 3-1, россиянка с 22 мячами стала лучшим снайпером. Жаль, что блокирующая Ирина Фетисова, которая перебралась в «Фенербахче» из московского «Динамо», эту встречу провела в запасе.

Зато настоящее открытие – 22-летняя доигровщица «Муратпаши» Марина Маркова. В России она практически не играла, поэтому ее фамилия мало кому о чем-то говорит. С 2019-го по 2023-й варилась в студенческом чемпионате США.

А теперь приехала в Турцию – и чувствует себя очень уверенно. В одном из матчей Кубка настреляла больше 40 очков, чемпионата – 34. Сейчас борется с легендарной Тияной Бошкович за звание лучшего бомбардира в Турции. Это локальная сенсация, и если Марина продолжит в том же духе, то следующий сезон точно встретит в топ-клубе.

Уже в таком Ирина Воронкова. Она – важная часть «Эджзаджибаши», одной из трех главных команд страны. В прошлом году они финишировали вторыми в чемпионате и дошли до финала Лиги чемпионов, а в этом точно постараются выжать из сезона титул.

Италию разрывает 21-летняя девушка из Ямала-Ненецкого автономного округа. Что?!

В женском волейболе сильно возвышаются два чемпионата – турецкий и итальянский. За последние 18 лет лишь раз выигрывать Лигу чемпионов удавалось команде не из этих стран – в 2014-м выстрелило ведомое Екатериной Гамовой казанское «Динамо».

И если в Турции наши девушки в 2010-е блистали стабильно, то с Италией в последние лет 15 все сложно. Но теперь ситуация меняется – благодаря 21-летней диагональной Вите Акимовой.

Вита родилась в Ямало-Ненецком автономном округе. В 15 перебралась в Казань. Играла там чаще в фарм-клубе. Но иногда выходила и за основу – вместе, кстати, с Федоровцевой, которая тоже в то время была в «Динамо». Акимову отправляли в аренду то в Нижний Новгород, то в Челябинск.

В прошлом году случился переломный момент в карьере: диагональная подписала контракт с «Волеро Ле-Канне». Вместе еще с четырьмя молодыми россиянками. В итоге команда с Лазурного берега выиграла французский чемпионат и вышла из группы в Лиге чемпионов, а Вита проявила себя особенно ярко. Ее признали самым ценным игроком во Франции. И позвали в чемпионат Италии.

Что касается «Волеро», то там и сейчас практическая русская команда – 5 игроков. Недавно они с победы стартовали в Лиге чемпионов.

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Акимова же, переехав в «Новару», будто не заметила, что уровень нового чемпионата на порядок выше.

В октябре ее четырежды признали самым ценным игроком матча. А потом – и игроком месяца в Италии. Сейчас Вита – главный снайпер турнира, значительно опережает и звездную Паоло Эгону, и с недавних пор гражданку Италии Екатерину Антропову. Нечужая нам Катя, к слову, лидер по эйсам.

Наши титаны в огне: Мусэрский с 2,18 – звезда в Японии, Сапожков с 2,20 – зажигает в Италии

Мужской чемпионат Италии – особая для России история.

Началось все с того, что практически вся советская команда после финала Олимпиады-1988 уехала на Апеннины. Игроки так обжились, что, например, сыновья Вячеслава Зайцева и Ярослава Антонова – Иван и Олег – впоследствии играли именно за итальянскую сборную.

В конце 90-х-начале нулевых пришла вторая мощная волна: Дмитрий Фомин, Роман Яковлев, Сергей Тетюхин и многие другие оставили огромный след в Италии.

Но последние 10-12 лет наши сильнейшие игроки варились в родном чемпионате. Тут и уровень мощнейший, и зарплаты – так какой смысл?

Однако Максим Сапожков ломает сложившиеся традиции. Его биография напоминает историю Акимовой. Он воспитанник новосибирского «Локомотива», но игрового времени в большой команде не получал. Поэтому три года назад уезжал в аренду в Болгарию, а сезон-2021/22 провел в Нижневартовске – и даже там не был железным игроком основы.

Прошлый год – новая аренда. На этот раз в середнячок итальянского чемпионата – «Верону».

И вот там Макс расцвел. Колотил в среднем по 17 очков за игру, тащил команду в сложные моменты и зацепил болельщиков – его уважительно называли русским гигантом. Рост Сапожкова – 2,20!

Неудивительно, что уже весной его перетащила к себе «Модена» – один из грандов итальянского волейбола. Сезон там 23-летний бомбардир начал задорно, но выводы делать пока рано – его команда сыграла всего 4 матча. Ждем весны.

Зато уже сейчас можно сказать про Дмитрия Мусэрского, который с 2018-го в Японии. Кстати, из-за роста Сапожкова нередко сравнивают с олимпийским чемпионом.

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Мусэрский за годы с «Сантори» выигрывал национальный чемпионат, клубный азиатский – и в обоих турнирах признавался MVP. В декабре у него – клубный чемпионат мира.

И если кто-то думает, что в Японии уровень никакой, то просто давно не следил за волейболом. Японцы на огромном подъеме – в этом сезоне они легко выиграли чемпионат Азии, стали третьими в Лиге наций и уверенно завоевали олимпийскую лицензию (оставив за бортом Словению и Сербию). Так что Дмитрий точно в тонусе.

А что с гандболом? Вяхирева и Дмитриева – в топ-клубах (хотя есть травмы), а молодой Косоротов охотится за Лигой чемпионов

Главная история известна всем: в прошлом сезоне исполнилась мечта Анны Вяхиревой. Олимпийская чемпионка перебралась в скучный норвежский городок Кристиансанд, в котором даже летом редко бывает теплее 21 градуса. Все ради того, чтобы, наконец, выиграть Лигу чемпионов.

4 июня это случилось. Поочередно обыграв в Будапеште две лучшие венгерские команды – и в полуфинале, и в финале было по 20 тысяч зрителей, – «Виперс» снова взяли главный клубный трофей Европы.

А Аню признали MVP Лиги чемпионов. Как и в чемпионате и Кубке Норвегии, которые ее команда тоже выиграла.

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Если переводить с гандбольного на футбольный, то «Виперс» – это примерно как «Манчестер Сити». А Вяхирева там – микс Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда.

К сожалению, в начале ноябре Анна получила травму. И пока сроки восстановления неизвестны.

Так же из-за проблем со здоровьем пропустила несколько матчей в еврокубках другая наша олимпийская чемпионка – Дарья Дмитриева. Она один из ключевых игроков кусачего словенского «Крима».

Зато 22-летняя Валерия Маслова из французского «Бреста» на данный момент – лучшая по голам с игры в Лиге чемпионов.

Мужчин, играющих в крепких европейских клубах, тоже хватает, но в по-настоящему топовом – только 24-летний Сергей Марк Косоротов. Главный российский талант последних лет.

Он 2 года сверкал в Польше, а с этого сезона в венгерском «Веспреме» – команды топ-5 европейского рейтинга, цель которой – Лига чемпионов.

На групповом этапе нынешнего сезона «Веспрем» уже хлопнул в гостях действующего чемпиона – «Магдебург» – и обыграл на выезде звездную «Барселону» (один из тренеров которой – Константин Игропуло).

Косоротов в матче против испанцев стал одним из лучших, забив 5 из 6. Если венгры удержат такой ход и Сергей Марк сыграет весной в «Финале четырех» ЛЧ – это будет событие для нашего гандбола.

Фото: Fabrizio Carabelli, Luca Diliberto/IPA Sport, Adam Starszynski/Global Look PressAFP/ISLAM YAKUT; eastnews.ru/Attila KISBENEDEK

2 комментария

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forsp
Из всех командных видов спорта среди женщин, волейбол самый популярный.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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