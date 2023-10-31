В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

Разговоры о новых соревнованиях в нашем биатлоне ходили с конца весны.

К октябрю они обрели реальные формы – заговорил Алексей Нуждов, бывший вице-президент СБР, год назад проигравший выборы за пост главы Виктору Майгурову. Нуждов перевел слухи на официальные рельсы – сообщил о большом клубном турнире.

Постепенно все обрастало подробностями. На пике «международности» речь шла об участии спортсменов из России, Беларуси, Китая, Монголии и Турции. Потом, правда, азиатские гранды биатлона подвисли.

Зато остался щедрый призовой фонд. Как изначально объявлялось, что за первое место – миллион рублей, за второе 500 тысяч, а за третье – 250, – так в финальной версии и осталось.

Дебют Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) – 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

До старта меньше трех недель, а вопросов масса. Даже спортсмены в неформальных разговорах выражают готовность побороться за солидные призовые, но сетуют, что не понимают, как им в принципе вписаться в этот турнир. Что уж говорить об остальных.

И это неудивительно, соревнования создаются на лету. У Нуждова давно была идея, но, когда дошло до конкретики, стали всплывать конкретные организационные вопросы.

Взять хотя бы самое элементарное: в России нельзя провести серьезные соревнования, если они не включены в единый календарный план Министерства спорта или, по крайней мере, региона, на территории которого все намечается. А делать это, сами понимаете, надо до 1 января.

Вопрос решился – благо, навстречу пошла Югра. Но из-за бумажной волокиты дело сильно затянулось. В результате на турнир могут не успеть китайцы – времени на оформление виз и документов на провоз оружия осталось мало.

Тем не менее, новый биатлонный турнир состоится.

Хорошо, а как это будет выглядеть?

На старт точно выйдут россияне и белорусы. Китайцы пока под вопросом. В программе 4 гонки. Акцент на зрелищность. Поэтому: 18 ноября масс-старты, 19-го – гонки преследования.

Ожидается по 60 спортсменов на мужские и женские соревнования. Награждается топ-6. За шестое место – 50 тысяч рублей.

Биатлонистов пригласят, ориентируясь на рейтинг. Условно 10 белорусов и первые 50 россиян по итогам прошлого сезона. Если кто-то отказывается – зовут 51-го. Ну, и далее по списку.

Что делать биатлонистам, которые не состоят ни в каком клубе?

Если коротко – ничего. Просто приехать на старт.

Карим Халили и Анастасия Гореева – жених и невеста – тоже поучаствуют

Если чуть длиннее – слово Нуждову.

– Это первый старт, и юридическое обоснование сейчас не нужно. Можно условно сказать: буду представлять Новосибирский клуб. И вперед! Выписки из ЕГРЮЛ требовать не будем. Наоборот, хотим максимально уйти от бюрократии. Так что двери открыты абсолютно всем. Подробности и положения будем публиковать в нашей группе в телеграм-канале.

При этом я бы хотел, чтобы после первого опыта все действующие лица высказали пожелания и замечания – и таким образом поучаствовали в разработке регламента дальнейших этапов. В будущем было бы интересно привести все к полноценному клубному знаменателю.

Кстати, про будущее. А сколько всего этапов запланировано?

В этом сезоне – один. В теории может быть еще – ближе к закрытию сезона. Но, скорее всего, предстоящей зимой все ограничится Хантами. И если опыт будет успешным, то дальше планируется создание полноценной лиги – с 4-5 этапами.

Дебют МЛКБ покажут по «Матчу». Интересно будет сравнить цифры просмотров с Кубком России – 25-26 ноября в тех же Хантах первый этап. Если шума от нового турнира будет больше, шансы на его жизнеспособность увеличатся.

Спортсмен может заработать 2 миллиона за 2 дня. Откуда деньги?

Какую-то часть покроют трансляции на «Матче». Остальное Нуждов готов изыскать из личных средств. В надежде, что со следующего сезона проект станет самоокупаемым.

– Есть конкретные расчеты, – объясняет он. – Когда будет 4-5 этапов, для «Матча» это более интересный пакет. Трансляция – 2 миллиона рублей. Плюс будет коммерческая реклама. И все эти деньги я буду отдавать на призовые. СБР же обычно львиную часть тратит на себя любимого.

Что про это все думает СБР?

От комментариев по теме в Союзе биатлонистов России отказались, сославшись на отсутствие какой-либо официальной и детальной информации по проекту.

Но нормализации отношений между Нуждовым и Майгуровым МЛКБ явно не способствует. Оба в публичном поле выражают безразличие друг к другу, однако в реальности холодок никуда не делся.

Нуждов организовал это в пику Майгурову? Он уверяет, что во благо биатлона

– Когда чинишь тормоза на машине, делаешь это в пику производителю? – отвечает на вопрос президент федерации биатлона Мособласти. – Да для того, чтобы повысить безопасность! Я спокойно отношусь к руководству СБР, но мне не хочется видеть, как любимый вид спорт загибается.

Зачем Гореевой и Васнецовой получать по 50 тысяч в месяц? Какая у них мотивация? Я же знаю, какие зарплаты у девушек и какие настроения. Спрашивал у Гореевой, интересно ли ей будет пробежать в Хантах? «Конечно! За два старта я могу заработать больше, чем за весь прошлый год».

– Вы сказали «биатлон загибается».

– А не так? Все говорят, что надо импортозамещаться. Но посмотрите на белорусов. «Кубок Содружества» – все. В этом году этапы на треть урезали, в следующем его вообще не будет. А на Кубок России их не пускают. Стартов нет, зарабатывать негде – и что? Все, биатлон в стране закрылся.

Теперь наши. 70 тысяч за первое место на Кубке России. Пусть даже 10 этапов. Если кто-то один выкосит все – что-то заработает. Плюс полтинник в месяц из ЦСП. Но надолго ли так хватит остальных спортсменов? Они начнут завязывать, рейтинги будут падать, «Матч» перестанет показывать. Все, баста. И это вопрос пары сезонов.

У нас дохера федераций, которые что-то проводят, но про них никто не знает, даже чемпионаты России по телевизору не показывают. А они где-то есть. Существуют. Кто-то даже получает зарплату. Вот и биатлон станет таким же местечковым. Пока только не все это понимают.

– А у вас речь о принципиально других суммах?

– Когда будет 4-5 этапов, лидеры начнут получать сопоставимые с международными стартами призовые. Вот берем условного Латыпова. Выигрывает он обе гонки в Хантах – это 2 миллиона. Будет полноценный сезон, выиграет 8. Это под 100 тысяч долларов. Что адекватно тому, что у него было на Кубке мира.

Дальше – раскручиваем турнир, добавляем маркетинговой привлекательности. Тогда возможны еще более интересные условия.

Я не строю иллюзий, не говорю, что у нас тут полная альтернатива Кубку мира. Понимаю, что топовые иностранцы к нам сейчас не поедут и вообще будет сложно. Но биатлон – мой любимый вид спорта. И терять его нам нельзя. Ждать, что нас вернут обратно, можно долго. Если все вдруг поменяется – ну и хорошо. А если нам так 10 лет сидеть? Может, что-то делать начнем, а не с IBU будем бесконечно созваниваться?

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский, Алексей Филиппов, Евгений Тумашов