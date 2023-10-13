ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

Реплика Владимира Иванова.

Пятницу 13-е наше олимпийское движение встречает в скверном настроении. ОКР отстранен на неопределенный срок.

Неопределенный срок в данном случае – это на очень долго.

Причина бана – включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Очевидно, исключать эти советы из ОКР никто не собирается ни при каких обстоятельствах. А значит, и шансов на переговоры и компромисс в ближайшее время нет.

Тупик, и так будет до тех пор, пока боевые действия не придут к завершению – то есть, пока обе стороны обоюдно не согласятся на какие-либо условия. Но проблеска в этом вопросе не видно.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в куда менее сложной ситуации – всего лишь допинг – прожила в отстранении 7 лет. А по сравнению с клубком, в котором сейчас очутился ОКР, у ВФЛА был просто узелочек. Да и в целом опыт показывает, что ввести ограничительные меры гораздо проще, чем снять.

Вот МОК вскоре после февраля 2022-го рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов, а когда спустя время передумал – было поздно. Отмотать (за редкими исключениями) не получается до сих пор. Отдельные федерации – например, биатлонная, фигурная – даже не обсуждают такой шаг.

Свежий пример, как это может быть трудно: попытка УЕФА допустить до соревнований хотя бы детей (до 17 лет) – руководство европейского футбола моментально напоролось на протесты нескольких стран и остановило процедуру.

Нынешнее жесткое, но спешное решение МОК можно отчасти объяснить и деньгами. В начале октября ОКР обратился в швейцарский суд с иском к МОК на 8 миллионов долларов.

– МОК не перечислил долю по маркетинговой программе «Топ-10» – 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов долларов, – объяснял ТАСС генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

Суд Швейцарии, вероятно, принял бы решение в пользу России – юридически тут все очевидно. Однако теперь, после того как ОКР исключен из МОК – технически переводить обещанное вроде как бы и некому. Трюк не назвать изящным, но и ОКР дал повод провернуть его. Теперь стороны в бессрочном клинче. Будем надеяться, не в вечном.

Интересно, что для спортсменов формально ничего не меняется – наверное, это единственная относительно хорошая новость. Как был нейтральный статус – так он и остается, а новые санкции затронут только управленческий аппарат. Сотрудники ОКР не смогут участвовать в официальных мероприятиях МОК. В том числе, не будут аккредитованы на Олимпийские игры.

Например, Мария Ласицкене при аналогичных раскладах выиграла два чемпионата мира. И грустила она в Лондоне-2017 и Дохе-2019 потому, что российских флага и гимна не было на стадионе, но точно не из-за отсутствия руководства ВФЛА на трибунах или в гостинице.

Несмотря на выросшую напряженность, у единичных спортсменов шанс выступить в Париже остается – пока это как минимум представители тенниса и единоборств.

Ближе к делу могут добавиться пловцы и легкоатлеты – в этих видах для отбора нужен только норматив, поэтому, даже если зеленый свет от МОК зажжется только летом 2024-го, поздно не будет.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; РИА Новости/Владимир Песня, Константин Чалабов