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ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

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Реплика Владимира Иванова.

Пятницу 13-е наше олимпийское движение встречает в скверном настроении. ОКР отстранен на неопределенный срок.

Неопределенный срок в данном случае – это на очень долго.

Причина бана – включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Очевидно, исключать эти советы из ОКР никто не собирается ни при каких обстоятельствах. А значит, и шансов на переговоры и компромисс в ближайшее время нет. 

Тупик, и так будет до тех пор, пока боевые действия не придут к завершению – то есть, пока обе стороны обоюдно не согласятся на какие-либо условия. Но проблеска в этом вопросе не видно.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в куда менее сложной ситуации – всего лишь допинг – прожила в отстранении 7 лет. А по сравнению с клубком, в котором сейчас очутился ОКР, у ВФЛА был просто узелочек. Да и в целом опыт показывает, что ввести ограничительные меры гораздо проще, чем снять.

Вот МОК вскоре после февраля 2022-го рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов, а когда спустя время передумал – было поздно. Отмотать (за редкими исключениями) не получается до сих пор. Отдельные федерации – например, биатлонная, фигурная – даже не обсуждают такой шаг.

Свежий пример, как это может быть трудно: попытка УЕФА допустить до соревнований хотя бы детей (до 17 лет) – руководство европейского футбола моментально напоролось на протесты нескольких стран и остановило процедуру.

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Нынешнее жесткое, но спешное решение МОК можно отчасти объяснить и деньгами. В начале октября ОКР обратился в швейцарский суд с иском к МОК на 8 миллионов долларов. 

– МОК не перечислил долю по маркетинговой программе «Топ-10» – 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов долларов, – объяснял ТАСС генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

Суд Швейцарии, вероятно, принял бы решение в пользу России – юридически тут все очевидно. Однако теперь, после того как ОКР исключен из МОК – технически переводить обещанное вроде как бы и некому. Трюк не назвать изящным, но и ОКР дал повод провернуть его. Теперь стороны в бессрочном клинче. Будем надеяться, не в вечном.

Интересно, что для спортсменов формально ничего не меняется – наверное, это единственная относительно хорошая новость. Как был нейтральный статус – так он и остается, а новые санкции затронут только управленческий аппарат. Сотрудники ОКР не смогут участвовать в официальных мероприятиях МОК. В том числе, не будут аккредитованы на Олимпийские игры. 

Например, Мария Ласицкене при аналогичных раскладах выиграла два чемпионата мира. И грустила она в Лондоне-2017 и Дохе-2019 потому, что российских флага и гимна не было на стадионе, но точно не из-за отсутствия руководства ВФЛА на трибунах или в гостинице. 

Несмотря на выросшую напряженность, у единичных спортсменов шанс выступить в Париже остается – пока это как минимум представители тенниса и единоборств.

Ближе к делу могут добавиться пловцы и легкоатлеты – в этих видах для отбора нужен только норматив, поэтому, даже если зеленый свет от МОК зажжется только летом 2024-го, поздно не будет.  

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; РИА Новости/Владимир Песня, Константин Чалабов

18 комментариев

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goshforever
"Сотрудники ОКР не смогут участвовать в официальных мероприятиях МОК. В том числе, не будут аккредитованы на Олимпийские игры"
Беда какая. Пропал шанс у людей съездить в командировку в Париж за госсчёт

"А значит, и шансов на переговоры и компромисс в ближайшее время нет"
Как будто раньше они были.

"МОК не перечислил долю по маркетинговой программе «Топ-10» – 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов долларов"
Мило. УЕФА хотя бы какие-то копеечки Дюкову и Митрофанушке переводит и выполняет обязательства, а МОК даже с этой мелочью кинул.
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Оригинальный Ник
Решение об отстранении оказалось выгодным и для мок, и для окр. МОК не нужно теперь придумывать отмазки для отстранения, а окр не нужно придумывать причины для бойкота
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Джанлука Нальюка
Ответ Юрий Гаврилов
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Хорошая попытка. Но , нет.
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Юрий Гаврилов
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Oleg Nikolaev
Можно ускорить процесс, для этого нужно всего лишь...
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vadned
Сейчас набегут боты с рассказами про то, что мы будем свои О̶л̶и̶м̶п̶и̶а̶д̶ы "Игры Доброй воли" проводить, с Сирией, КНДР и Венесуэлой, а ниже кто-нибудь обязательно допишет, что якобы Индия и Китай тоже прямо мечтают о таких играх. Хотя и индусы, и китайцы вовсю готовятся к Парижу и знать не знают про какие-то местечковые олимпиады.
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goshforever
Ответ Айвенго
Ничего страшного, им дядя Володя компенсирует эти поездки материально за счет народа.
Сомневаюсь. Уже с год разговор о том, что Минспорта вслед за Минтуризма в агентство преобразуют в связи с сокращением объемов и сложности задач.

По факту большинство видов спорта в России никому даром не нужны и культивировались только ради легендарной медальки раз в 4 года. Если этой медальки не будет, то оставят финансирование только видам, востребованным массами.
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Сергей Сорока
Ответ vadned
Сейчас набегут боты с рассказами про то, что мы будем свои О̶л̶и̶м̶п̶и̶а̶д̶ы "Игры Доброй воли" проводить, с Сирией, КНДР и Венесуэлой, а ниже кто-нибудь обязательно допишет, что якобы Индия и Китай тоже прямо мечтают о таких играх. Хотя и индусы, и китайцы вовсю готовятся к Парижу и знать не знают про какие-то местечковые олимпиады.
Да приедут и индусы, и китайцы, и добрая половина Латинской Америки. Вот только будет как на Универсиадах, мы выставляем топов из топов, а все остальные - кого найдут. А потом будем громко гордиться и махать платочками в честь победителей. Ну и новые недружественные BMW им купим.
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Genriwhite
Как мы думали никто не будет идти на встречу. Все решают свои вопросы.
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Бамбарбиякиргуда
А и пофиг.
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Alex Rhea
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Юрий Гаврилов
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Atsuktuvas
Ломать - не строить.
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Айвенго
Ответ goshforever
"Сотрудники ОКР не смогут участвовать в официальных мероприятиях МОК. В том числе, не будут аккредитованы на Олимпийские игры" Беда какая. Пропал шанс у людей съездить в командировку в Париж за госсчёт "А значит, и шансов на переговоры и компромисс в ближайшее время нет" Как будто раньше они были. "МОК не перечислил долю по маркетинговой программе «Топ-10» – 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов долларов" Мило. УЕФА хотя бы какие-то копеечки Дюкову и Митрофанушке переводит и выполняет обязательства, а МОК даже с этой мелочью кинул.
Ничего страшного, им дядя Володя компенсирует эти поездки материально за счет народа.
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goshforever
Ответ vadned
Сейчас набегут боты с рассказами про то, что мы будем свои О̶л̶и̶м̶п̶и̶а̶д̶ы "Игры Доброй воли" проводить, с Сирией, КНДР и Венесуэлой, а ниже кто-нибудь обязательно допишет, что якобы Индия и Китай тоже прямо мечтают о таких играх. Хотя и индусы, и китайцы вовсю готовятся к Парижу и знать не знают про какие-то местечковые олимпиады.
Индия не особо блещет в спорте и на Олимпиадах, мягко говоря.
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