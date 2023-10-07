«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Крепкие принципы мультичемпиона в коньках

Павел Кулижников – суперзвезда мирового спорта.

🥇🥇🥇 трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье;

🥇🥇🥇🥇🥇 пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях;

🏆🇷🇺 первый россиян, выигравший Большой хрустальный глобус в коньках;

🌍⚡️ до сих пор держит рекорды мира на 500 и 1000 м.

Правда, с Олимпиадами у него не клеится. Кулижников феерил на юниорском чемпионате мира-2012, однако там же сдал положительный тест на метилгексамиин. Как сам потом рассказывал, дело в энергетике. Павел открыто пил его прямо на катке – не знал, что там содержится запрещенный препарат. Несмотря на очевидную безалаберность и несовершеннолетие, Кулижникову впаяли максимальные по тем временам 2 года.

Так он пропустил Сочи-2014.

В Пхенчхан-2018 Павла из-за той же самой истории не пустили. Хотя тогда он был в бешеной форме.

Лишь в Пекине-2022, почти в 28 лет, живая легенда мировых коньков впервые выступила на Олимпийских играх. Но к тому моменту Кулижников начал заметно сдавать – сам объяснил это болезнями и травмами. На 500 м не отобрался в сборную, а на 1000 м стал только 11-м.

В Китае Павел, как и все, выступал в нейтральном статусе. И никаких протестов по этому поводу не выражал. Теперь же в разговоре с «Матч ТВ» дал понять, что больше на такое не готов.

– Я только за выступление под флагом России.

– То есть, если завтра ISU допустит в нейтральном статусе…

– Нет, я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Это вытирание ног о нас.

– Если все поедут в нейтральном статусе?

– Я – нет. Только если сам Владимир Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе – нет.

По приезде из Пекина Кулижников попал в странную ситуацию, которую в своем телеграм-канале описал корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

«После ужасной Олимпиады (туда поехал чуть живым), после отстранения он пропустил начало прошлого сезона, набирал форму, искал мотивацию. В общем, приехал выступить в Челябинск на Кубок России по многоборью (там был отбор на ЧР по многоборью – такая система). Но его отказались включать в протоколы. Потому что он не бежал на предыдущих стартах.

Типа – как мы тебя включим в протокол без отбора? Пытались поговорить, уговорить, может, вне зачета пробежит, зря прилетел, что ли? Нет и все. И дошло до того, что прямо во время тренировки по громкой связи на весь каток в Челябинске его попросили покинуть лед. Павла Кулижникова, у которого титулов больше, чем у всех остальных действующих российских конькобежцев, попросили уйти с катка. Чтобы не мешал.

«Окей», – сказал Паша, тут же взял билеты, улетел домой и закончил так и не начавшийся сезон. Пока выходил из арены, дети висли на нем гроздьями – просили сфотографироваться, брали автографы, говорили, как будут за него завтра болеть. А он не знал, что им отвечать».

Интересно, что прошлый сезон Кулижников пропустил полностью. Несмотря на это, весной попал в списки сборной на централизованную подготовку.

В пятницу выступил на открытии сезона в родной Коломне – стал третьим на 500 м.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Григорий Сысоев