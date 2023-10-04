Вероника Степанова не хочет на Кубок мира. Потому что боится

Вероника Степанова говорит все громче.

Ее в каждом интервью панчит Елена Вяльбе, стеб в комментариях, но лыжница словно набрала огромную скорость на спуске – и теперь не может остановиться.

На днях она зарубилась с Дмитрием Губерниевым – ехать или не ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе? Аргументация Вероники против участия была настолько хрупкой, что даже погруженный в футбол комментатор Дмитрий Шнякин, с трудом отлепив руку от лица, подробно расписал логические нестыковки в ее утверждениях.

На следующий день Степанова попыталась объясниться, но получилось только хуже:

«Еще раз, для невполнепонятливых: я не против участия атлетов, самих оплачивающих свою подготовку (теннисистов мирового класса, например) в любых соревнованиях.

Те, чью подготовку спонсирует налогоплательщик, должны ехать на любые международные соревнования, только если у них есть действительно хороший шанс на медаль, лучше – на победу.

Мировой спорт – это продолжение политики другими средствами, особенно в наше время. Дружба и отсутствие проблем – для спортсменов-любителей, вместе бегающих марафоны (привет, Саша Панжинский). Я им завидую, но моя работа – побеждать в нужный момент».

Вероника вдруг проявила заботу о налогоплательщиках. Но почему она думает, что налогоплательщики рады финансировать ее выступления на внутренних соревнованиях? Сборы и зарплаты спортсменов, несмотря на нынешнюю ситуацию, никуда не исчезли. В 2024-м зарплаты вообще вырастут на треть. И это все отнюдь не спонсоры со стороны, а мы с вами.

Про поездки на международные старты только для победы – просто лицемерное и душное заявление.

Напомню, как Степанова выступала на Кубке мира. У нее всего 6 личных гонок:

Масс-старт на 10 км (классика) – 40-я

Преследование на 30 км конек) – 27-я

Спринт (конек) – 40-я

10 км (конек) – 17-я

Спринт (конек) – 46-я

10 км (конек) – 10-я

Из 6 личных стартов на юниорском ЧМ – только одна медаль.

Что эта Степанова сказала бы той Степановой?

По сути, вся ее карьера пока – две эстафеты. Одна на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, вторая – на Олимпиаде в Пекине. Обе Вероника провела классно. Но не скромноватый ли багаж для лыжницы с такими амбициями и самомнением?

Степанова не первая, кто отказывается от стартов

Обратите внимание, как Вероника постепенно сменила риторику с «мы вот-вот вернемся» и «без нас они загнутся» на «нам вообще не надо ездить на Кубок мира».

И это напомнило громкий и показушный отказ конькобежки Ольги Граф от участия в Олимпиаде-2018. Тогда она мотивировала это патриотическим порывом:

«Как спортсмен и как гражданин я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях», – начала медалистка Игр в Сочи.

А чуть ниже в том же посте объяснила, что не допустили других девчонок, в результате чего рассчитывать на медаль в командной гонке стало невозможно.

На личных дистанциях Граф претендовать на что-то было бы тяжело, поэтому она и пошла на такой шаг. Имела право. Как и выступить на альтернативных стартах в России – помните, были такие для тех, кого не пустили в Пхенчхан? С аналогичными олимпийским призовыми.

Другое дело, что ее подруга по сборной Наталья Воронина, которая была в той же ситуации, поехала. На одной из тренировок в Корее она разревелась на льду – все занимались командами, а Наташа – одна. Тренера не пустили, девчонок рядом нет. Увидев это, чешские спортсменки Мартина Сабликова и Никола Здрахалова пригласили россиянку кататься вместе.

На 3000 м Воронина стала только 10-й. Но за 6 оставшихся перед 5000 м дней успела выдохнуть и психологически перезагрузиться. Вместо потухшей и поникшей девушки на старт «пятерки» вышла заряженная, по-спортивному злая и хладнокровная спортсменка. Интересно, что в пару к ней попалась как раз Сабликова. Наталья вгрызлась в звездную соперницу – и в итоге Мартина добежала до серебра, а Воронина – до волевой бронзы.

Мало кто удивился, что в дальнейшем железная Воронина стала и чемпионкой мира, и рекордсменкой мира. Она закалилась в Пхенчхане и расцвела.

Так почему не хочет ехать Степанова?

Потому что на Кубке мира и уж тем более на Олимпиаде жесткая конкуренция.

«В лыжных гонках без практики на международной арене мы просто не способны бороться, даже не то, что не способны – мы гарантировано пролетим мимо соревнований. Потому что мы уже забыли, что такое быстрый снег, как коварны норвежцы. <...> Я считаю, что нужно возвращаться и заявлять о себе громко. Нужно заявлять о себе и побеждать. Только побеждать», – объясняла она Губерниеву.

Получается, раз уж мы вначале неминуемо проиграем, возвращаться вообще нельзя? Это логика Степановой.

А еще Вероника понимает, что на международных стартах легко может оказаться середняком. Вот и прикрывается отговорками на любой вкус: налогоплательщиками, лозунгами «либо победа, либо ничего», опасениями за безопасность, предвкушением неравных условий и отсутствием теплого приема.

Разумеется, после всех речевок и высказываний никто не встретит ее с искренней и широченной улыбкой. Обозреватель VG Оле-Кристиан Стрем уже говорил, что Степанова для их издания уже не представляет интерес. В отличие, например, от Большунова.

Вероника все это считывает. И возвращение на большие старты ей просто невыгодно. Там она – девушка с неоднозначной репутацией, которой вряд ли что-то светит. В России – статус звездочки, куда более слабая конкуренция и очень даже неплохие призовые. В прошлом сезоне Степанова заработала только стартами порядка 2,3 млн. А в феврале – Спартакиада. Ну, вы понимаете.

В принципе, можно всю оставшуюся карьеру говорить, что ехать стоит только за железной победой, но добыть ее нам не дадут.

А нет стартов – нет поражений. Беспроигрышная тактика.

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин, Владимир Песня; Wang Haofei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press