«В кармане $300, а впереди 40 дней в Африке». Наша топ-регбистка махнула туда ради детской команды

Яна Данилова – наша топ-регбистка.

Она участвовала в Олимпиаде-2020 и трижды побеждала на Евро в «семерке», добиралась до финала ЧЕ-2022 в «пятнашке». Вы можете помнить ее по дредам, татухам и историям, где Яна помогала собачьим приютам.

Еще Яна обожает безбашенные путешествия.

Пока многие из нас жаловались на подорожавшие туры в Турцию или исследовали новые места внутри России, она рванула в Африку. Никаких комфортабельных отелей, такси и пляжей – только хардкор. Автостоп по ЮАР, Зимбабве, Замбии и Намибии, ночевки – где придется. В программе: развод от полицейских в первый же день, палатки, слоны, суровая пустыня и море добрых людей вокруг.

А как вы провели это лето?

Все началось из-за детской регбийной команды из Замбии

– Как ты докатилась до такой жизни?

– 2 года назад в соцсетях случайно наткнулась на детскую регбийную команду из Замбии. У них даже возможности поехать на соревнования не было, но они через медийку пытались заявить о себе. Списалась с тренером. Начала помогать понемногу – отправлять деньги на форму, на то, чтобы они могли поехать на какие-то старты. Это продолжалось два года.

В прошлом декабре с друзьями поехали в Африку. Спустя две недели ребята собрались в Москву, а я подумала: почему бы не доехать до Замбии? Рванула. Одна. 1 января. У меня было 5-6 дней перед началом сезона.

Этого хватило, чтобы осмотреться и получить море впечатлений.

Обратно летела 38 часов и все это время не спала – фонтанировала идеями по поводу того, как рассказать про этих ребят всему миру. Выходила из самолета с пониманием: сниму про них фильм.

– Только у тебя сезон в регби.

– Да! И больше 30 дней отпуска мне ни за что не дадут. Так что уже в феврале понимала: если хочу реализовать мечту, надо будет уходить из команды. Решила, что сделаю это по окончании сезона. Когда пришло время, сообщила начальнику моего клуба – «ВВА-Подмосковье». При этом не говорила о причинах, просто сказала, что мне нужен перерыв.

– То есть карьеру ты не завершала?

– Нет. Больше того, начальники из сборной спрашивали, готова ли я играть за нее. Ответила, что, если это возможно без клуба – конечно. Мне сказали подойти к главному тренеру.

А это было как раз по ходу последнего тура чемпионата России. И вот сразу после награждения, когда я еще не успела с ним пообщаться, вдруг объявляют: Яна Данилова завершила карьеру. А там столько людей, все тренеры, руководство. Хотелось сквозь землю провалиться.

Но устраивать разборки – не мое. Нет так нет. У меня Африка.

– В которую вы полетели с Сергеем Скрини, оператором.

– Знаешь, как мы познакомились? В соцсетях наткнулась на его страницу, там классные кадры природы, все очень уютно. Он профи. Списались – оказалось, что он тоже из Сибири, что у него день рождения 6 мая, а у меня – 7-го. В общем, одна волна.

В мае пишу ему: «Дай свой номер, есть разговор». Рассказала об идее. Объяснила, что заплатить ему не смогу, но билеты в ЮАР, жилье и еду беру на себя. «Погнали?»

– А он?

– «Сейчас спрошу у жены».

Потом перезванивает: «Она разрешила». Я тут же беру билеты, чтобы не соскочил. Сказала ему, что невозвратные. Хотя они возвратные, ха-ха. И в середине июля мы полетели в Йоханнесбург – это тысяч на 50 дешевле, чем сразу в Замбию. А он – человек-приключение. Во все готов вписаться. Даже не спросил, как мы будем добираться до места. Думал, что я уже была там и шарю. А я шарю только в автостопе – объехала им всю Россию!

– Стоп, вы только в самолете впервые увидели друг друга?

– Да.

– Кайф.

– У нас на двоих была одна работающая карта – я сделала Union Pay. На дорогу до Замбии заложили 6 дней, это через Зимбабве. Первые попутчики добросили нас до заправки. Зашли туда взять еды. Заодно проверили карту – работала!

Там же нас подобрали два полицейских. Отвезли еще на 100 км по маршруту, высадили у другой заправки. Показали, куда идти дальше – и потом как бы невзначай спросили: «А вы знаете, что для пребывания в Африке вам необходим ID?» Увидев наше замешательство, начали объяснять, что иначе могут арестовать. А документ получить очень легко – нужно что-то заплатить, и мы получим чеки, которые и нужно предъявлять.

– Хм.

– Сергей вставил карту, начал вводить код. Я увидела, что на терминале после ввода высвечиваются не звездочки, а цифры и поняла: это развод. Но почему-то ничего не предприняла. Застыла. В этот момент они сделали вид, что забыли что-то в машине, и пошли туда. С карточкой, хотя мы думали, что она в терминале.

А через какое-то время мне начали сыпаться сообщения о снятии денег. И нет интернета, чтобы заблокировать карту. Нашла какого-то парня, он раздал вай-фай, я перевела оставшееся на другой счет. Они успели снять примерно 100 тысяч рублей. Но это ладно, мы лишились единственной рабочей карты! И впереди – 40 дней путешествий.

– Наличка была?

– 300 долларов. Но надо где-то жить, на что-то есть. Смотрю – Сергей расстроился. Начала ему доказывать, что для первого дня путешествия по Африке все очень даже нормально. Хотел приключений? Вот они! И если случилось это, впереди точно будет что-нибудь классное.

И с этого дня начали происходить невероятные вещи. Каждый день! Люди давали нам еду, деньги, предоставляли жилье. Причем мы даже не рассказывали им о том, что случилось.

40 км по пустыне Намиб: миражи, розовые фламинго, котики и два крутых деда

– Как закончился первый день?

– Пару часов пытались поймать попутку. Сергей говорит: «Нам нужна магия». И через 10 секунд останавливается классная машина. На такие мы там даже не рассчитывали. У меня мурашки побежали. Мужик довез нас до очередной заправки. Где вышел из машины, начал со всеми знакомиться. «Ты куда едешь? А ты? А ты? О, тогда возьми с собой этих ребят». Так нас еще подвезли.

Потом был мужчина на пикапе. Он подбросил до какой-то развязки и предупредил, что уже темно – и мы вряд ли кого-то поймаем. А на ближайшие 100 км – ни магазинов, ни отелей. Но у нас какие варианты? Простояли час. Он вернулся. «Ну, я же говорил». Привез сначала в магазин, купил нам еды, а потом повез к себе на ферму.

– Ферму?

– Выглядело жутко. Грязно. Что-то льется, капает, дырки в стене. Плюс очень холодно. Это уже потом они с женой объяснили, что купили все за копейки неделю назад. Планируют восстановить. Занимаются разведением – у них ежи, крысы, змеи, пауки, игуаны... Полночи рассматривали эту живность.

Утром увидели мандариновое дерево. Набрали сумку – и жили на них пару дней. А этот мужик, Джей Пи, подвез нас до границы с Замбией.

Там нас все быстро подбирали – мужчины, женщины. По дороге видели слонов на обочине, пумбы бегали – красота! Ехали быстрее, чем планировали. Одни из попутчиков сказали, что мы можем остаться на ночь у их тетушки. Та отвела нас на рынок – и мы взяли каких-то недорогих овощей, наглеть не хотелось. Снова магия.

А на следующий день были в Замбии.

– Основная цель.

– Да. Добрались до места. Вот там у нас был отель. Ну как – кровати да душ. Но выделили чайник! И практически все оставшиеся деньги мы заплатили за 10 дней проживания там.

Все это время снимали ребят из команды. Это был мой первый опыт, поэтому подробного сценария я не составила. Думала, что будем записывать всего и побольше – и там что-то придумаем. В итоге за 8 дней отсняли много материала. Казалось – выше крыши. И я предложила Сереже рвануть в Намибию.

– Кто бы сомневался.

– Люди все так же часто останавливались. Да, как-то стояли 8 часов. Бывало опасно, когда никто не подбирал, а уже темнело.

– Что делали в такие моменты?

– Разводили костер, чтобы животные не подходили. Но в конце концов нас все равно подвозили – хотя бы до заправок. Чудес было много.

Добрались до Намибии. Есть такой игрок в российском чемпионате – Йохан Тромп. Он намибиец, мы дружим. В итоге встретились с его друзьями, а те дали нам ключи от квартиры и сказали: «Можете жить у нас сколько нужно». Ты прикинь? От нас воняет, как от отбросов, а они к себе домой зовут.

В благодарность каждый день готовили им русскую еду – борщ, блины. Ну, и сами ели, ха-ха. Продукты-то были на них.

– Сколько там пробыли?

– С недельку. Путешествовали, гоняли в Намиб – древнейшую и самую сухую пустыню. Еще она соединяется с океаном, это очень красиво. Добрались до Свакопмунда, а там есть место, где огромная колония котиков.

До места – километров 60. Нас подбросили где-то на 20, а дальше решили идти пешком. Километров через 25 пошла пустыня. Еще километров через 10 начались миражи. Нам казалось, что едет машина. Причем двоим одновременно! Потом уже начали по звуку понимать: если ничего не слышно, значит, нам кажется.

Зато встретили розовых фламинго. Их было как будто миллион. Просто повсюду. В живой природе!

А ближе к котикам все-таки увидели машину.

– Ура.

– Два деда. В шоке, что мы пешком. «Вы откуда? А, русские. Понятно». Один из них оказался крупным спонсором одной из регбийных команд в Ирландии. В итоге посадили нас на капот.

– Котики-то впечатлили?

– Да минут 10 посмотрели – и обратно.

– С дедами?

– Ага. Уговорили их заехать на дюну 7. Самую высокую в пустыне. Хотели там встретить закат. Они переглянулись: «А вы сегодня ели?» – «Нет, но вчера ели». Поехали в магазин. Они вынесли два огромных пакета. Вот только я веган, поэтому почти все это ушло Сереже. Но это нормально. Могу сколько угодно терпеть.

В итоге приехали на дюну, дали им там поуправлять дроном. Деды – классные. Ехали с пивом за рулем, курили, что-то кричали. Кайфуют по полной.

Вас бесплатно подселили в гостевой дом, а вы чуть его спалили. Дальнейшие действия?

– Что дальше?

– Погнали в Кейптаун. Но там без машины делать нечего. Все достопримечательности разбросаны в 60-70 км. Еще и платно почему-то. Даже за вход на пляж хотят денег. Думали, в Лесото, а там виза делается 5 дней. Есть вариант договориться на границе и проскочить, но никаких гарантий. Тогда решили рвануть на водопад Тугела – второй в мире по высоте после Анхеля.

Нужно было доехать до Блумфонтейна – это 1100 км на автобусе. А некоторые попутчики давали нам какие-то деньги по мелочи. В итоге у нас было на один билет. Взяли его не через кассу, а на месте. Договорились, чтобы за эту цену посадили двоих. Думали, что впереди много часов комфорта.

Только вот в ЮАР зима – было очень холодно. На трассе снег лежал. Еще мы раздали детям часть вещей. У меня штанов вообще не было. Шорты, плюс одно термо на двоих. В автобусе – дубак. Ночью вообще жесть. Вот Сергей морж. Зимой ходит в одной кофте. И когда даже он замерз, я поняла, что все плохо. Тепло не было ни минуты. Пальцы на руках не могла соединить.

Плюс на всю дорогу у нас только одна упаковка морковки и соль. Сначала хотели растягивать. Но пока ждали, когда автобус заполнится – все сожрали! Это было такое наслаждение. Так вкусно!

– Ехали часов 15?

– Точно не помню, но очень долго. Прибыли в Блумфонтейн, а оттуда до водопада еще километров 800… Но нам попадались магические люди – подбирали, помогали.

– Самая жесткая ночевка за время вашего путешествия?

– Вот как раз в городе недалеко от водопада. Зашли в гостевой дом – хотели попросить остаться в холле. А нам дали комнату! Просто так. Плюс чайник и еду по мелочи. В ЮАР же такая фишка, что с 20 до 23 часов выключают электричество. Видимо, в целях экономии. И у нас были свечи. Так вот, засыпая, говорю Сереже: «Потуши свечи, когда ляжешь». Проблема в том, что я не знала – он в этот момент уже спал.

Просыпаюсь ночью. Он: «Джаника, ты живая? У нас дым в комнате». Подумала, несет какую-то чушь. Уже утром иду в ванную и вижу, что у меня лицо – как будто в уголь окунали. И зубы черные! Опускаю глаза и замечаю, что черный даже унитаз! Включаю свет в комнате. Шаг на ковер, а там остается след, будто в снег наступила. Вокруг все в саже.

Оказывается, свеча стояла в пластмассовом подсвечнике, который потом загорелся и начал тлеть. Прожгло дырку в тумбочке. И все это тлело, летало по комнате, а на утро получилась такая жесть. Даже шторы были грязные. Вообще, я человек, который в подобной ситуации пойдет обо всем рассказывать и попросит выписать штраф.

Но в этом путешествии у меня сыграли приключенческие картинки из фильмов и книг. Захотелось задать шарма. И я предложила Сереже убрать что можем – и сваливать.

В городе начали спрашивать у местных, как бы скорее попасть на трассу. Мужчина показал направление, и мы пошли дворами. Все-таки в небольшом городке двух белых найти очень быстро. Вдруг к нам подъезжает тот же мужчина и говорит, что мы идем не там, надо по большой дороге. Уточнил, куда вообще надо. Снова направил. А мы же не можем сказать, что нам не надо бы светиться…

Через какое-то время слышим мигалки. Полиция. Едут к нам. Казалось – все, попали. «Эй, вы. Куда идете?» Начали объяснять. «Кто вы вообще такие?» Стало жутковато. Потом он усмехнулся: «Смотрите туда». И видим, что показывает на того, первого мужчину. «Наш босс сказал подвезти вас». Фух…

– Тебе стыдно за тот день?

– Нет! Вот чтоб ты понимал, какая я в обычной жизни. Как-то купила шейкер в спортивном магазине. Заплатила 450 рублей. Уже куда-то уехала. И вижу на дне ценник – 470. Девушка на кассе ошиблась. Я вернулась и отдала двадцатку. И вот Даша, девочка, с которой я жила в клубе, постоянно сталкивалась с такими моментами. И ее бесило, что я заморачивалась из-за всяких мелочей.

Но в этом приключении это было как-то логично. Такое мелкое хулиганство, которое придает всему перчинки. Так было надо.

– Водопад впечатлил?

– Он был замерзший, потому что зима. Но сами горы – потрясающие. Там же разбили дрон. Сережа полетел в ущелье и цепанул скалу. Этот момент тоже сняли. Но надо было его достать!

Спустились, как могли. Там смотрю вниз – узкое пространство, из которого непонятно как выбираться. Сережа сказал, что все понятно, туда лезть точно не надо.

В этот момент я прыгнула. Приземлилась между двух острых камней. Повезло. Закидываю ему дрон. А обратно не вылезти. В итоге Сергей зацепился наверху – там были камни. Он висел, я схватилась за его ноги и по нему выбралась.

«Хотела бы удочерить девочку из Зимбабве. Ее бабушка заплакала от радости, когда узнала»

– Когда ждать фильм?

– Сергей из Новосибирска, и мы решили, что пару недель отдохнем, а потом я прилечу к нему, чтобы монтировать. Но сели за работу и поняли: у нас катастрофически мало материала. Картинка – крутейшая. Вот только мне приходят идеи, что надо было снять так и вот так, а уже все… Поняла, что в таких делах нужен заранее прописанный сценарий. Потому что, когда я составила текст и мы начали сопоставлять, каких кадров не хватает, оказалось, что таковых много.

Сергей думал, как это можно обыграть, и тут я ему говорю: «Я знаю как. Поехали в Африку!» Он смотрит на меня: «Поехали».

30 сентября мы снова вылетаем.

– Вторая серия приключений.

– Сейчас у нас есть карточки, но мы поедем по тому же маршруту автостопом. Чтобы на камеру зафиксировать и трэвел. А глобальная идея – показать как пробиваются с самых низов и доходят до сборной. И чтобы в том числе в Замбии руководство заметило этих ребят, чтобы зарубежные клубы обратили на них внимание.

Спонсоров у нас нет. Мне это надо, а Сережа – просто искатель приключений. Да и он проникся. Когда на крупняке пересматривал, видел глаза ребят – залил слезами всю квартиру.

– Что он видел?

– Полное отсутствие перспективы. Ребята 12-17 лет утром идут в поле, набирают кукурузы для семьи. Днем, когда есть время, играют в регби. Вечером – снова в поле. Смысл жизни – работать, чтобы питаться и выживать. И регби для них – отдушина. На вопрос «что делает тебя счастливым?» из 10 человек 10 ответили одинаково – регби. Для них это самое яркое в жизни. И все мечты так или иначе связаны с этой игрой.

Запомнилась девочка. Она в шестом классе, два года назад потеряла родителей. При этом играет шикарно, невероятно перспективная.

Все 10 дней в Замбии я думала, что, если бы у меня были условия для опекунства – забрала бы ее с собой. Мы говорили с бабушкой, и она плакала, говорила, что с радостью бы ее отпустила, тем более в Россию. Это было бы действительно классно. У нас очень хорошие регбийные школы. И эта девочка наверняка бы заиграла: у нее и техника, и скорость. При этом темнокожие ребята вообще настолько одарены с рождения, что им даже тренироваться особо не надо.

А понятно же, что еще пару лет – и все, никакого регби у нее не будет. Придется работать, чтобы обеспечивать себя.

– Некоторые люди точно захотят спросить: а почему ты не помогаешь детям в России? Ты сама из поселка и прекрасно знаешь, как тяжело бывает выбиться.

– Мне уже писали такое в соцсетях. Но я просто не люблю афишировать такие поступки. Вот поехал ты в школу к детям, что-то подарил – и что, нужно потом два года об этом рассказывать?

– А ты ездила и дарила?

– Поспрашивай у тренеров по регионам России. Всю стипендию за победу на чемпионате Европы я потратила на мячи, которые передавала в школы. Всегда это делала. Для одной из команд была опекуном два года. У меня часть денег всегда уходила туда, еще часть – в собачий приют.

Но Африка – это еще и необычное приключение. И что именно я там сделала, никто не знает. А смысла рассказывать не вижу. Что бы ни случилось, люди все равно будто относиться к этому по-своему.

– Регби на паузе. На что ты живешь сейчас?

– Да ни на что! По магической схеме. Примерно по той же, что и в Африке. Я понимала, на какие риски иду, уходя из клуба. Но за деньгами никогда не гналась. Хотя было обидненько, что из сборной даже никто не связался, хотя бы просто не сказал: «Ты уволена».

– Есть шанс, что еще вернешься в регби?

– Я хочу играть! И хотела. Просто мне нужна была пауза, чтобы сделать то, о чем я рассказала. Но вот теперь мне не хочется идти в другие клубы, потому что «ВВА-Подмосковье» был моей первой командой, и в ней же я закончила. Меня там все устраивало.

При этом после случившегося и по поводу возвращения в «ВВА» я не уверена.

– Остается только зарубежье?

– Вот только не знаю, насколько это осуществимо. Тренироваться продолжаю, но понимаю, что чем дольше я без клуба, тем сложнее будет вернуться. Когда-то меня звали в Австралию, но я травмировалась. Сейчас буду отправлять резюме в разные команды.

В любом случае, пока акцент на творчестве – и вариант с клубом возможен только после Нового года. Главное, чтобы все получилось с фильмом. Хочу, чтобы его помогли подхватить, продвинуть.

А живу на те накопления, что были. На путешествия я никогда не жалела деньги. Тем более, я мастер спорта по автостопу. А пожить можно и в палатке. Это огромная экономия – и ты познаешь мир. Да, можно посчитать свои монетки, загнаться, начать сидеть на гречке и думать об экономии. А можно полететь в Африку.

Яна думает про свое турагентство и кругосветку. Готовы?

– Ты и Сергей. 40 дней совместных приключений. Как это возможно без романтических отношений?

– Это главный вопрос у всех. Я накануне поездки тоже прокручивала его в голове. Решила, что я – заказчик, а мы на работе. И так получилось, что у него 90% заказчиков – женщины. Он проводил с ними месяцы. И его жена, с которой они были вместе лет 7-8, к такому давно привыкла.

После нашего первого созвона она сразу подписалась на меня, мы общались. Они часто созванивались, когда мы были в Африке, передавала мне приветы. Если бы у него не было жены, я бы сразу обозначила, что у нас рабочая схема – мы партнеры. А так этот вопрос даже не поднимался.

При этом 40 дней мы находились вместе 24/7 и обсуждали все темы, которые только можно. И могу сказать, что можно хорошо общаться, но все это время быть без романтических отношений и даже малейших намеков.

Правда, недавно он развелся с женой…

– Так.

– Я понимаю, как это может выглядеть, но дело точно не во мне. Просто не мое дело рассказывать подробности личной жизни других людей.

– На его взгляды так сильно повлияла Африка?

– Она повлияла на него очень сильно – это факт. Он сказал, что у него за всю жизнь не было столько поворотных моментов, сколько за Африку. За те 40 дней многое перевернулось. Сейчас Сергей – вообще другой человек.

Вот один из примеров. Лезем к водопаду. Там стена – метров 30-40. И на ней болтается железная лестница. А он страшно боится высоты. Руки тряслись так, что эта веревочно-железная лестница ходуном ходила. Но он все равно лез! Это было настолько сильно! Он преодолел себя.

– Сколько раз тебе за время поездки было по-настоящему страшно?

– Никогда. Я просто чувствую. Чувствую, что к этому слону можно подойти, а к этому не стоит. Иду так по жизни. И с парашютом когда прыгаю, делаю это налегке.

– Как думаешь, каждому подойдет твой формат путешествий? Или нужно иметь определенный склад характера?

– Да каждый сможет! У меня был разный опыт с людьми, которых я приглашала в свои приключения.

Все, что нужно для путешествий, это желание. Хотя иногда я думаю о том, чтобы открыть турагентство. В котором мы будем не только путешествовать, но я буду еще и учить автостопу, как общаться с незнакомыми людьми, искать ночлег и не паниковать. Как думаешь, найдутся желающие?

– Даже не сомневаюсь.

– Еще думаю о кругосветке автостопом. Но сначала хочется объехать все по отдельности. Вот половина Африки есть, но там же еще вторая половина. Плюс Южная Америка, Северная. Это детальные поездки.

А потом было бы круто в огромное путешествие – лет на 6-10.

Но тут не хочется одной. 40 дней с Сергеем было норм, но за 5 лет мы точно друг друга поубиваем. Хотя к предложениям на такие темы я всегда открыта.

Фото: instagram.com/janika____