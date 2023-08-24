Интервью Иоланды Чен: чего не хватает «Матч ТВ», дискуссия о комментаторах, Загитова-ведущая

Иоланда Чен была замечательной спортсменкой – у нее серебро чемпионата мира-1993 в тройном прыжке и золото на ЧМ-1995 в закрытых помещениях.

Долгое время она комментирует легкую атлетику и фигурное катание – в котором не боится высказывать смелую и непопулярную позицию. Наконец, Чен регулярно ходит по политическим шоу, где отчаянно топит за российских спортсменов.

Посмотрите хотя бы ее эпическое сражение с Петром Толстым на Первом, где обсуждали: а стоит ли ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом?

С него мы и начали разговор – об отстранении России, спортивном телевидении прошлого и «Матч ТВ».

Бойкот Олимпиады (в 1984-м и несостоявшийся в 2018-м) и тот самый спор с Петром Толстым

– Иоланда, это было мощно.

– Это был мой второй эфир на Первом за день. А между ними я сходила на ОТР, где мы залезли в олимпийскую хартию и увидели: бойкот означает пропуск двух следующих Олимпиад. Про это мало кто говорил, в основном я слышала нехорошие слова в адрес наших спортсменов. Так что к вечерним съемкам была в приподнятом настроении. Речь заранее не готовила, просто эмоции захлестнули.

Выхожу потом, а у меня телефон не смолкает. Звонили даже ребята, которых 100 лет не видела. С некоторыми из них сидели на том самом сборе в Сочи, куда приехал Марат Грамов (глава спорта в СССР 80-х – Sports.ru) и объявил: на Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелес не едем.

Так что я прекрасно понимаю, что такое для спортсмена пропустить Олимпийские игры.

– Что?

– В тот вечер мы так напились... Вся команда валялась! Это огромное разочарование и страшная безысходность. Никто не понимал, что с этим делать. И теперь, когда кто-то из ребят не по своей вине не едет на соревнования, я сильно переживаю. Просто потому что прошла это.

Ту и нынешнюю ситуации сравнивать невозможно. Тогда даже разговоров о бойкоте не было. Наоборот, вкладывались беспрецедентные средства в спорт – с тем, чтобы мы и на этой арене показали всем большую фигу. К нам постоянно приезжали дядьки в серых костюмах и рассказывали, кому и что должны доказать советские спортсмены. И в тот самый вечер мы думали, что будет очередная серия накачки. А там такое…

– Сначала все напились. Что дальше?

– Потом нам сообщили про «Дружбу-84» – что это не менее важный старт и там будут хорошие призовые. Тогда многие поверили. А сейчас я могу точно сказать: да нахрен эта «Дружба» не нужна! Спроси сегодня кого угодно – ни одного чемпиона оттуда не вспомнит. Даже я. А олимпийских чемпионов – наверное, всех.

Для кого-то тот бойкот стал катастрофой. Вот Тамара Быкова. В 1983-м мы ездили на Универсиаду в Эдмонтон, ее готовность шокировала. Ситуация. Высота около 2 м. Она выходит на разбег и настолько концентрируется на себе и прыжке, что вообще ничего вокруг не видит. По идее, так и надо. Но уровень ее отрешенности – что-то невероятное.

К планке выскочил судья с красным флажком – начался какой-то забег или награждение, и нужна была пауза. Но Тамарка его даже не заметила! Она начала разбег и… прыгнула через него! Благо, мужик стоял под планкой. Он успел побелеть от страха, а весь стадион ахнул. И в 1984-м та Быкова, конечно, выиграла бы Олимпиаду.

– С Петром Толстым, который вам оппонировал на Первом и говорил, что спортсмены ехать никуда не должны, а Олимпиад пропустим столько, сколько надо, после съемок говорили?

– Я бывала у него на передаче на Первом, когда он еще не был депутатом. Много спорила, и он знал, что я могу выступить.

Но на его «у нас вечность впереди», скажу честно, хотелось ответить жестче. У вас в Госдуме, может быть, все измеряется веками. А мы, простые люди, живем в другом измерении. Поэтому распоряжайтесь своей вечностью как хотите, а мы будет заниматься своей.

И вот эти слова про предателей, которые снова звучат со всех сторон, меня сильно раздражают. Почему мы никогда не думаем о людях? Это другие жизни, судьбы. Плюс многие забывают, что за спортсменами стоят тренеры, врачи, массажисты. И тем, кто говорит, что никуда не надо ехать, хочется сказать: «А вы завтра не идите на работу».

– Одно и то же?

– Спортсменов воспринимают как отдельную касту. Но у них такая же работа! Говорят, мол, их кормит государство… Не согласна. Они зарабатывают! Государство просто так никому деньги не дает. Спортсмены отрабатывают свое на соревнованиях. Что это вообще за дурацкая постановка вопроса?

Или вот новая мода появилась – «пусть те, кто уходят в другие страны, все компенсируют». А вы, когда уходите на другую работу, компенсируете что-то прошлому работодателю?

«Есть тема!» и красные линии

– Ехать на Олимпиаду-2024 нужно при любых раскладах? Или согласны с министром Олегом Матыциным, что есть красные линии?

– В какой-то момент и я могу сдаться. Если спортсменов будут заставлять подписать что-то противоречащее российскому законодательству, это действительно слишком. Если человек подпишет, что он против СВО, президента и своей страны, то что с ним будет по возвращении? Сегодня это – административное и уголовное наказание.

Поэтому формулировки важны. Подписаться, что едешь в статусе нейтрального спортсмена и не будешь говорить на политические темы – одно. Под тем, что может привести тебя в тюрьму, – другое. Я за то, чтобы на политические темы не высказывались. Но по-хорошему это должно быть запрещено вообще всем. Вот пусть абсолютно каждый участник соревнований подписывает такую бумажку. А то если одни будут кричать, а другие молчать – куда это годится?

– Насколько вам нравится ходить на политические шоу?

– Сейчас – вообще не нравится. Люблю рассуждать про спорт, но теперь куда ни придешь – дилетанты. Именно спорт практически никто не понимает, поэтому оппонировать сложно.

– Как раз поэтому не могу понять, почему вы частый гость передачи «Есть тема!».

– Это моя работа. Я должна поддерживать свой канал.

– Знаю много людей с «Матча», которые не ходят туда принципиально.

– Понимаю. Но это моя работа и мой заработок. Плюс лучше пойду я и отстою что-нибудь, если надо – и с Султаном Хамзаевым (на фото ниже – Sports.ru) покричим. А иначе – что там будет?

Но, поверьте, с каждым разом становится сложнее, и хочется уже реально отказываться. Потому что тяжело что-то доказывать людям, которые не хотят слышать и ничего не соображают в спорте. Они даже «Матч ТВ» не смотрят, зато появляются на эфирах и мелют чушь. Вот я и хожу – пытаюсь донести до аудитории хоть какую-то информацию о том, что действительно происходит в спорте. Иногда так разрывает, так много хочется сказать нелицеприятного…

Кстати, тех, кого я прям невзлюбила, приглашать перестали – за что руководству спасибо.

– А сами вы «Матч ТВ» смотрите?

– Только трансляции соревнований, которые мне интересны. В остальном вообще перестала включать телевизор. Раньше он работал у меня 24/7. Но теперь все по-другому. Кто-то может говорить все, другой не может, одни боятся, другие нет. В итоге все не могут быть искренними – и это отталкивает. Даже «Рен-ТВ» перестала смотреть, хотя помешана на космосе и всяких загадках вроде тайн египетских пирамид.

«Матч ТВ» и «НТВ-Плюс»: в чем принципиальная разница?

– Вы как-то даже в Татьяну Тарасову микрофон бросали. Откуда такая смелость в высказывании собственного мнения?

– Вот не знаю. Папа у меня китаец, а нация это очень трудолюбивая, но прагматичная. И хитрая. Посмотрите даже как ведет себя Китай сейчас. Часть их философии: сидеть на берегу и ждать, когда по реке проплывет труп врага. Они все делают только с точки зрения своей выгоды.

Вот и я еще совсем молодой в команде больше всех визжала, а папа постоянно мне говорил: «Спокойнее. Лишняя шишка от поклона не помешает». Но я никому кланяться не собиралась, шишки мне совершенно не нужны. Так что это не от родителей, может быть, от кого-то из предков.

Я вот и сейчас, комментируя легкую атлетику, не стесняюсь называть плохие результаты плохими. Пусть на меня потом и обижаются. Некоторые раньше подходили, предъявляли, но в какой-то момент это ушло – и вот от меня наши спортсмены сейчас критику принимают спокойно. По крайней мере, то поколение. Из нынешнего мы еще сами не всех знаем.

Да и они пишут про нас с Олей Богословской (на фото ниже – Sports.ru) в соцсетях – мол, две бабки сидят и все неправильно говорят. Но если девочки бегают 100 метров за 11,74, а Оля показывала 11,07, что ты ей возразишь? Ну, назовешь бабкой. Но бежать лучше от этого не станешь.

– Вас же не из-за этого в соцсетях ругают, а из-за того, что вы с Богословской так увлекаетесь спорами друг с другом, что упускаете ход соревнований.

– Нет-нет, мы этого уже давно не делаем.

– С «Матч ТВ» вы сейчас в каких отношениях?

– Я на договоре. После слияния «России 2» и «НТВ-Плюс» мы все вошли в штат. Казалось, это будет что-то грандиозное. Но получилось немного не так, как мы все себе представляли.

В январе 2016-го, вскоре после того, как резко скакнул доллар, нас вызвали и сообщили, что политика канала меняется: часть сотрудников, в числе которых была я, выводят за штат. Сначала все растерялись и испугались. У кого-то были кредиты, у кого-то – планы. Но потом выяснилось, что нас не просто перевели на договор, а еще и условия там предоставили очень хорошие. Иногда получалось заработать даже больше, чем если бы мы были в штате. Плюс есть возможность отказываться от того, чего не хочешь.

– Но если месяц мертвый на трансляции – не получаешь ничего.

– В этом есть сложность, да.

– Походы на «Есть тема!» оплачиваются?

– У нас оплачивается все. И «Все на матч» – тоже. Любое включение.

– Как человеку, который безумно любит спорт, вам нравится, куда движется «Матч ТВ»?

– Трудно сказать. Все говорят именно про основной «Матч», но есть еще много дополнительных каналов – и там мы реально показываем много соревнований. Критикуют-то в основном федеральный «Матч» – кому-то кажется, что там слишком мало футбола, кому-то – что слишком много. Но нужно ориентироваться на всю линейку.

Лично я бы хотела больше соревнований в прямом эфире. Гимнастику, легкую атлетику – всю. Фигурное катание – тоже. И даже комментировала бы его! И пусть меня снова обосрут, но я так его люблю, что пережила бы эти неудобства. Тем более на Первом в полном объеме его показывать не смогут. А у нас – реально.

Прямые трансляции соревнований – это самый сок. Вот даже с чемпионата России по легкой атлетике у нас отличные цифры. С первого дня соревнований доля – 3,5. Столько футбол не всегда собирает!

– ЧМ по легкой атлетике на «Матче» нет.

– Да мы бы с удовольствием! Но из-за санкций нам его не хотят давать. Так бы схватили обязательно. Да и другие старты. А так вот и мне приходится во «ВКонтакте» смотреть.

– Есть объяснение, почему столько заметных комментаторов покинули канал?

– Это жизнь. Когда слились два ярких состава, столкновения звезд были неизбежны. Столько ниш на «Матче» не было физически. Плюс, когда все только началось, руководство не очень понимало, как надо показывать спорт. Тут особая специфика, это не то же самое, что другие каналы.

И такая особенность: те, кто не любят спорт, не будут его смотреть – даже если посадить ведущих в нижнем белье. А кто любит – будет плеваться, негодовать, но все равно не пропускать эфиры.

– Но вот «Последний танец» – один из самых просматриваемых сериалов в истории. Сделано так хорошо, что даже тем, кто не знает правил баскетбола, интересно.

– У нас так было на «НТВ-Плюс». В Анне Дмитриевой сочеталось гениальное знание и спорта, и телевидения. И у нее получалось заманивать разную аудиторию.

Человеку извне почти невозможно понять спорт. Вот легкая атлетика на Олимпийских играх идет 10 дней – это самый большой кусок пирога. И все дикторы еще центрального советского телевидения хотели комментировать именно ее. Пытались – и проваливались в тартары. Потому что это отдельная история даже для спортивных обозревателей.

– Объясните.

– Легкую атлетику нужно знать досконально. Пытался освоить ее даже Николай Озеров. Он очень серьезно готовился. Писал себе на каждого спортсмена отдельный текст. Но вот идет забег на 1500 м, он начинает рассказывать детально про бегунов, а камера резко перескакивает на метание копья. Проходит пара секунд – на шест. И он в этих своих бумажках захлебывается. Нужно все держать в голове и моментально схватывать.

В спорте вообще легко утонуть. Вот начинался теннис на Олимпиаде. Анна Владимировна все просчитывала: что может быть три сета, может – все пять, а может и дождь начаться. И на каждый случай у нее был план.

Но это она. Другие люди, которые приходят руководить, не всегда знают эти нюансы.

– Вы очень тактично все объяснили.

– Все постоянно ищут скандалы, но не всегда они есть.

На «НТВ-Плюс» все было либерально в том плане, что мы постоянно общались, высказывали друг другу претензии, что-то предлагали. И поэтому, возможно, тому же Васе Уткину было некомфортно на «Матче» – у него было свое видение, а на государственном ТВ другие правила. Это не сенсация, просто мнение Васи и мнение руководства относительно будущего канала не совпали. Банальная ситуация.

– Анна Дмитриева – главный профи в истории российского спортивного телевидения?

– Думаю, да. Хотя сама она превозносит Николая Озерова – это понятно, она его ученица. Но мне кажется, Анна Владимировна превзошла его по всем параметрам. И спортивное вещание в идеале должно выглядеть именно так, как это было у нас на «Плюсе». Дмитриева – суперпрофессионал. И даже на Олимпиаде-2016 именно она помогала руководителям трансляций «Матча» выходить из сложных ситуаций.

– Чем Дмитриева поражала именно вас?

– Потрясала ее спортивная эрудиция. Она знала теток-горнолыжниц, китайцев-гимнастов, кто и после какой травмы восстановился. Абсолютная погруженность. Просто обожала красивые спортивные истории. Особенно когда у человека много лет ничего не получалось, но в конце концов он все-таки пришел к успеху.

Еще Анна Владимировна – это запредельная подготовка. Вот едем на Олимпиаду – у нее талмуд. На все 6 каналов «НТВ-Плюс» все было расписано от и до. На любые сценарии. Вы не представляете, что такое на месяц по секундам распланировать турнир такого масштаба – с квалификациями, полуфиналами. Она предусматривала все. У нас были заготовлены сюжеты на каждый исход – если травма, если отмена, если перенос и даже если кто-то умрет.

Плюс интуиция. Она чувствовала, про кого заранее нужно сделать сюжет – чтобы потом именно он органично встал. Причем были укороченные, средние и длинные варианты – на любой вкус. То есть ее феномен – абсолютная погруженность в спорт, наложенная на мощную подготовку и еще на интуицию.

– Каково после Анны Дмитриевой работать под руководством Тины Канделаки, которая может быть профессионалом в каких-то областях и суперработоспособной, но абсолютно далекой от спорта?

– С Анной Владимировной мы были бок о бок, а с Тиной вообще не пересекалась, поэтому говорить сложно.

Но критиковать ее я не могу. У них с Наташей Билан было свое видение. Они хотели сделать из спорта обалденное шоу. Кто-то может думать, что это невозможно, но вспомните недавние забеги на Никольской. Изнутри выглядело потрясающе. Я уезжала в полной эйфории! Вот, возможно, в таких историях и было видение Тины. Иногда это работает.

Мы все думаем по-разному, но это не всегда означает, что один идиот, а другой – хороший.

«Понятно, что мы с Богословской кому-то не нравимся». Разговор о комментаторах

– Три комментатора, которых вам нравится слушать сейчас?

– Люблю Лидию Иванову на гимнастике. Она прикольная. И вид спорта знает досконально, и очень креативно, с юмором и непосредственно ведет репортаж.

Мне нравилось, как комментировал фигурное катание Вася Соловьев. Не просто так его обожала Татьяна Анатольевна. Она тоже из категории непосредственных и владеющих словом, но блестяще разбирающаяся во всех деталях. Их стиль, когда тебе все разложат, но еще и посмеяться заставят, цепляет.

– Губерниев или Уткин под последнее предложение разве не подходят?

– Дима немножечко заигрывается и захлебывается. Иногда нужно делать паузы, потому что зрителю считывать столько информации сложно. Но зато он очень эмоциональный и так болеет за наших! Помню какую-то гонку, немцы начинают отставать, и он очень к месту закричал: ауфидерзейн! Такие вещи я люблю. И он часто находит что-то подобное.

Про Васю я даже передачу делала на «Плюсе». Где-то дома блокнот, куда выписывала его перлы. Он так закручивал! Вот бьет футболист в «стенку». Ну, банальная ситуация. А он: «Мяч попал в архитектурное излишество в виде головы». Гениально!

Но на «Матче», не найдя контакта, по моим ощущениям Вася поник.

– Как отреагировали на его недавние фехтование с Тимуром Журавелем и другими комментаторами «Матча»?

– Да я особо не следила. Может, в Васе проснулась зависть – и он хочет быть в эфире. Может, что-то личное – у них в «Футбольном клубе» все было очень непросто. А, может, Вася просто решил потроллить. Но я убеждена, что комментатор публично не может оценивать работу коллег. Это табу.

Мы с Олей вот никогда не будем говорить, что кто-то не так комментирует легкую атлетику. Между собой – да. Но в эфире – это просто неприлично.

Меня, если честно, коробит, даже когда Оля начинает про что-то личное говорить. Например, что Тимур Моргунов и Полина Кнороз пара. По мне спорт – это спорт. А в кровать лезть – не хочу. Понимаю, что другие думают иначе и кому-то интересны именно жизненные истории. Но у нас с Олей тут разделено: она говорит и про это, а я – только статистику, технику и методику.

– Ваш с Богословской дуэт как оцените?

– Нас долго представляли антагонистами, но мало кто знает, что мы с ней дружим с детства. Познакомились при смешных обстоятельствах. Ехали на соревнования в Днепропетровск. Оля зашла в купе последней, и ей досталась верхняя полка. Она долго пыталась с кем-то поменяться, но все отказывались.

Ночью поезд резко затормозил и что-то сверху посыпалось. Потом тишина. Я спрашиваю: «Девчонки, что упало?» А снизу голос: «Да ни что, а кто!» У Ольги отличное чувство юмора – и на этом мы сошлись. Даже жили почти всегда в одном номере.

Потом жизнь развела нас по разным каналам, и когда мы соединились на «Матче», Оля нервничала. Мол, у обеих низкие голоса. Договорились, что она будет комментатором, а я – аналитиком. И мы с ней, кажется, очень неплохо сработались.

А что мы кому-то не нравимся – это понятно.

– Понятно?

– Сколько людей работали на фигурном катании? Но я не помню ни одного комментатора, который устраивал бы зрителей. Вот комментировали мы с Аделиной Сотниковой. Вторая десятка – все падают, не очень интересно. И я решила, что людям куда любопытнее будет послушать олимпийскую чемпионку, спрашивала у нее про разные нюансы.

Потом Аделина начиталась комментариев: мол, эти две дуры болтают, не дают слушать музыку – и сказала, что люди правы, надо молчать во время прокатов. Переубедить не получилось. Ладно, пробуем по-другому. И тут же ей прилетает: «Да какого эти комментаторы молчат? За что им платят? Я не понимаю, что происходит». Всем угодить невозможно. Люди разные.

Чен убеждена, что Загитова прогрессирует как ведущая, а считать Тутберидзе великой – рано

– Сколько раз пожалели, что назвали Алину Загитову слабым звеном «Ледникового периода»?

– Много после тех слов про себя услышала, но я просто сказала то, что думала на тот момент.

Алина очень красивая, она потрясающая спортсменка, звезда, но почему-то ее просто не подготовили к такому большому шоу. Она выглядела растерянной, запиналась, ей было сложно импровизировать. На «Ледниковом периоде» такие профи! У всех язык подвешен. Чего стоит Леша Ягудин. И в жюри все прекрасно излагают мысли, про Татьяну Анатольевну вообще не говорю. А Алина проваливалась на этом фоне.

Но вот на следующий год это был другой человек.

– Но давайте честно: как ведущая она слабовата.

– Она прибавила! По сравнению с первым сезоном – небо и земля. А вот сначала – да… Знаю, что она обиделась на меня. Но ее выпустили неподготовленной. Представьте, если бы Алина вышла неподготовленной на Олимпийские игры.

– Мне кажется, проблема даже не в том, что Загитова не всегда хорошо говорит, а в том, что ее окружение и фанаты пытаются убедить всех и в первую очередь саму Алину, что она лучшая уже сейчас.

– Это от желания поддержать хорошую девочку. Хотя тепличное иногда реально играет во вред.

В следующем сезоне она стала лучше – это правда. Хотя раскованности ей все равно не хватает. Волнуется – и в телевизоре это заметно.

– «Собака лает, а караван идет». Это же Загитова к вам обращалась.

– Да пожалуйста. Но я как есть говорю. В первом ее сезоне «Ледникового периода» Алина выглядела слабовато – что мне нужно было тогда сказать? Во втором прибавила – и я это с радостью признаю. Она молодец.

– Как вы отреагировали на недавнее «безызбежно»?

– Да это от волнения она так сказала. Не надо к таким вещам придираться. Заговориться – нормально. И люди на диванах часто это делают, просто не замечают. У Загитовой много таких моментов, но тут история в том, что она на виду. И каждый случай, любая шероховатость – сразу обсуждение. А что параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – да никому нет дела. Последите внимательно за любым человеком, найдете столько всего!

Но я согласна с Губерниевым, что Алине было бы не лишним поработать с преподавателями по технике речи. Это не только ее касается. На курсы повышения квалификации в своей области ходят даже именитые дикторы, финансисты, хорошие врачи. Работать над собой – это нормально, а время не стоит на месте.

– Любимое сравнение: Медведева и Загитова. Как ведущие – это разные лиги?

– Конечно. Но Женька изначально – боевая, развязанная, разбитная. Может быть, просто у нее в детстве было больше общения, а Алина еще пока не успела выболтаться. Но всему можно научить. Как говорила великая актриса Лия Ахеджакова: и зайца можно научить курить. Поэтому все у Загитовой будет нормально. Пока раскованности и подачи не хватает. Но она старается, а это главное.

– Еще одна ваша фраза: «Этери Тутберидзе великим тренером не считаю. Вот Чайковская – да, Тарасова – да». Готовы подписаться под этим и сейчас?

– Пока да. Она прекрасный тренер, но я говорю про количество чемпионов. Мне нравится, что у нее есть система, пусть даже жесткая. Но чтобы стать великим – нужно проработать на этом уровне много лет.

Тарасова, Чайковская, Мишин, Москвина, Покровская, Винер, Стыркина, Загорулько – это мастодонты. Они десятилетиями воспитывали чемпионов. Этери Георгиевна пока в этот ряд явно не встает.

– Но три Олимпиады ее ученицы выиграли.

– А у Тарасовой во всех видах побеждали: и девочки, и мальчики, и пары, и танцы. Кого там только не было! И сравнивать их как величины пока нельзя. Но это не обидно. Я вот не была олимпийской чемпионкой и даже не подумаю оскорбляться, если меня не выигрышно сравнят с тем, кто брал медали на Играх. Это статус. Этери Георгиевна – прекрасный тренер, но в эту когорту пока не вошла. Другое дело, что она – молодая женщина и все у нее еще впереди.

– Ее фанаты теперь снова пройдутся по вам.

– Но это мое мнение. Что мне теперь, не говорить его? Тутберидзе очень симпатична как тренер, нравится за ней наблюдать, но если говорить про абсолютные величины, то я думаю вот так.

– Сколько должны выиграть ее ученики, чтобы она стала великой?

– Много. И было бы интересно, чтобы в разных ипостасях. А когда станет? Как говорили в Советском Союзе – по выслуге лет. Давайте вспомним, когда великими стали Мишин и Тарасова. Еще две-три Олимпиады, и можно начинать об этом говорить. Я уверена, что Тутберидзе войдет в эту категорию. Но не сегодня.

– Как на Этери отразится эпопея с переходом ее дочки Дианы Дэвис в Грузию?

– Мне кажется, никак. Диана приехала из США, она не взращена здесь. Тем более у нас в танцах на льду хорошая команда, большая скамейка. Так что все к этому нормально отнеслись и никакого хейта не было. Да и за что?

– Диану отпустили быстро и спокойно, а, например, Дарио Чиризано заблокировали переход в Чехию.

– Я бы всех отпустила. Отношусь к этому куда проще. Для каждого спортсмена поехать выступать за другую страну – настолько каждодневная ерунда. Для нас это бытовая история. Почему люди к этому ревностно относятся? Никогда же не ругали Татьяну Анатольевну за то, что она подготовила Сидзуку Аракаву – олимпийскую чемпионку 2006 года. И Сашу Коэн. Это нормально – помогать другим.

А сама Этери Георгиевна поставляет чемпионок нашей стране и столько сделала для нашего фигурного катания. И если ее дочка хочет выступать за Грузию – ради бога. Дружественная страна.

– Да вопрос же не в этом, а в том, как все было обставлено. Постоянные отрицания, нестыковки, журналиста Дейва Лиза, который говорил о переходе давно, Тутберидзе оскорбила…

– Мне очень нравится, что все начали критиковать ее с той точки зрения, что всегда говорят правду и никогда не врали.

А давайте на себя сначала посмотрим? Как и что мы сами делаем в этой жизни? Тоже по-разному. Вот и ответ.

Фото: РИА Новости/Виталий Савельев, Юрий Сомов, Владимир Трефилов, Алексей Филиппов, Виталий Савельев, Максим Блинов, Алексей Даничев; Edgar Breshchanov/Global Look Press