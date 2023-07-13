12 комментариев

В эти дни исполняется 15 лет Олимпиаде в Пекине – казалось бы, не так много, но ведь совсем другая эпоха, другие герои, другой дух. А еще это последние летние Игры, которые Россия закончила в топ-3 медального зачета.

В ближайшие недели на Sports.ru – сериал о Пекине-2008, интервью медалистов и не только. Но начинаем с рекордсмена тех Игр.

Самое космическое на Олимпиаде-2008 – выступление Майкла Фелпса.

23-летний американец сделал то, чего не удавалось никому ни до, ни после: выиграл 8 золотых медалей за одну Олимпиаду.

Сошлось все: феноменальная форма, удобная программа, везение, западения главных соперников и фантастические партнеры по эстафете. Если посмотреть с точки зрения здравого смысла, идеальные Олимпийские игры Фелпса кажутся утопией. Это против всех законов.

Даже 15 лет спустя трудно поверить, что могло совпасть абсолютно все.

Но совпало.

17 заплывов и 7 рекордов за 9 дней. Как он восстанавливался?

8 золотых медалей за одни Игры – безумие. У всей Франции в Пекине-2008 было 7 побед. Фелпсу тогда проиграли в медальном зачете Нидерланды, Украина, Кения, Ямайка с Болтом, Испания, Польша.

Майкл появлялся в бассейне чаще других – он мелькал в каждой сессии. Но во многом возможным даже попытку дерзкого рекорда сделало расписание. При других раскладах Фелпс не успел бы собрать программу мечты физически. Например, будь 100 метров баттерфляем хотя бы на день раньше.

А так все 17 выходов на старт получились органичными.

* ОР и МР – олимпийский и мировой рекорды

Возможность успеть везде – прекрасно. Но как при этом не просто выжить, а еще и держать топ-уровень – до сих пор загадка.

Для большинства элитных пловцов 3-4 заплыва на пределе возможностей за неделю – это край. Секретом мгновенного восстановления владеют либо американцы (Марк Спитц, чей рекорд превзошел Фелпс – 7 золотых на Играх-1972, Райан Лохте, Кэти Ледеки), либо тренирующиеся в Штатах (Катинка Хоссу, Леон Маршан).

Остальные концентрируются на отдельных дисциплинах. Потому что каждый заплыв на грани бьет по организму. И на восполнение ресурсов уходит время. Иногда месяцы, иногда годы, а в некоторых случаях спортсмен не выходит на прежний уровень никогда.

Вот самый универсальный российский пловец Евгений Рылов (при идеальных раскладах он может бороться не только на 100/200 на спине, но и на тех же дистанциях в кроле, плюс в четырех эстафетах – суммарно те же 8 дистанций, что и у Фелпса) в Токио «умер» в эстафетах. При том, что в личном кроле не участвовал. Рылов выходил на старт 7 раз. Трижды (в финалах на 100/200 на спине и 4х200) выложился на полную. И на комбинированной и микст-эстафетах был пустой.

«Мой организм уже не справлялся. Меня шарашило. 52,8 в комбинированной эстафете – кошмар», – говорил Евгений. В личном финале он проплыл почти на секунду быстрее. Покажи он в эстафете свое время, у России была бы бронза.

Еще раз – это самый универсальный пловец России последних лет. И его хватило на 7 заплывов на Олимпийских играх.

У Фелпса было 17. И в семи – мировые рекорды.

Как он так быстро восстанавливался? Как его не накрыло на четвертый-пятый день работы на пределе? Вопросы, которые до сих пор мучают мир плавания.

Джейсон Лезак – парень, который сделал для Фелпса чудо в эстафете. Без него 8 из 8 не случилось бы

Майклу повезло со страной. Если бы он родился в другой, его вечного рекорда не было бы. 5 личных побед – да. Но 3 эстафетных – нет. Иногда в эстафетах что-то удается зацепить австралийцам, британцам или французам, но в целом доминирование Америки очевидно.

Другое дело, что 3 из 3 в Пекине для США не выглядели чем-то явным. 4х200 – железно, комбинированные 4х100 – наверняка, но вот кролевые 4х100 отдельная история. После которой Майкл должен как минимум хорошенько проставиться перед Джейсоном Лезаком.

Лезака мало кто помнит, но в пекинском спектакле Фелпса он сыграл гениальную роль второго плана. Говоря прямо: без него у Майкла ничего не получилось бы.

Лезак отличный пловец, но никогда не считался суперзвездой. Даже просто звездой. Он регулярно попадал в топ-6 на 100 м кролем на американском отборе, ехал на ЧМ или Олимпиаду – и там побеждал в эстафете. Так было в Сиднее-2000, Афинах-2004, на трех чемпионатах мира (к слову о том, как повезло родиться в нужной стране), и еще есть серебро в Лондоне-2012.

Но личных медалей за 12 лет карьеры Джейсона – всего одна. Как раз в Пекине на любимой сотне он дал 47,67 и поделил бронзу с Сезаром Сьело из Бразилии. До француза Алана Бернара, победителя, – 0,47. Вряд ли кому-то нужно объяснять, насколько это много. Сам Алан после такого нагло выпалил: «Сомнений быть не может – в 4х100 мы сметем американцев».

И вот та самая эстафета. Ровно к середине американцы – благодаря рекорду страны от Фелпса на первом этапе – лидируют. Но на третьем шикарно проходит Фредерик Буше – 46,63 (один из лучших результатов в истории!). В итоге французы везут Штатам 0,19, а финиширует у них олимпийский чемпион на сотне Бернар. Против хорошего парня, но далеко не лучшего спринтера в истории Лезака. На тот момент все казалось очевидным.

Однако дальше случилась феерия от Джейсона. Ветеран американской сборной сделал примерно то же, что Боб Бимон на Олмпиаде-1968. То, чего он сам никогда не сможет объяснить. Джейсон догнал и разорвал Бернара, выдав быстрейший этап в истории – 46,06! С тех пор никто не показывал такие секунды. Даже близко! Хотя все личные рекорды Фелпса уже сняли.

И еще раз – в личном финале Лезак дал 47,67. Да, сходу в эстафете выходит на 0,4, ну пусть даже при идеальных раскладах на 0,6 быстрее, чем со старта. Но минус 1,5 секунды! Такого мир еще не видел.

В Америке сенсацию от Лезака называют одним из главных камбэков. А сам он никогда больше ничего даже приблизительно похожего не показывал.

Выгрызть 0,01 у Чавича, проигрывая 99,9% дистанции – заплыв всей жизни от Майкла

Не обошлось без чуда и от самого Фелпса. Четыре дистанции он выиграл с запасом. А вот на последней из индивидуальных – 100 метров баттерфляем – все было на грани.

Все-таки спринт – не территория Майкла. Плюс накопилась усталость под конец программы, этот финал был на восьмой день турнира. А тут еще и праймовый Милорад Чавич. Уже в предвариловке серб обновил олимпийский рекорд – 50,76. В полуфинале парни спокойно сработали на проход дальше.

И вот уже финал стал, пожалуй, величайшим заплывом в карьере Майкла Фелпса. Он никак не должен был его выигрывать.

После разворота американец шел только 7-м. На 50 м у Чавича – 23,42, Фелпс – 24,04. Но поражает даже не стиль Борзаковского в исполнении Майкла, а последний метр дистанции.

Смотрите: по первому скрину Чавич на ближней к нам дорожке (под водой), Фелпс рядом в черной шапочке.

Чавич уже сделал последний гребок и тянет пальцы к бортику, Фелпс очевидно отстает и только-только заносит руки для последнего гребка.

Все, кончики пальцев Чавича в 10-15 см от бортика. Фелпс еще не доделал гребок.

Следующее мгновение.

А вот ракурс со дна: по этой картинке Чавич справа, Майкл слева.

И снова скрин: Чавич коснулся, Майкл еще нет.

Все, Фелпс тоже донес руки.

Что это было?

Милорад долго тянулся к заветному бортику, ему оставались сантиметры, а Майкл решился на еще один гребок. По всем законам логики и физики ему не успеть. Да и на замедленном повторе все выглядело так, будто серб забрал золото.

Пересмотрите видео выше с 6:08: Дебби Фелпс – мама Майкла – потрясенная после финиша поднимает руку с двумя растопыренными пальцами: второй??? И в следующие секунды шок только усиливается, ладонь раскрывается полностью, а Дебби падает на кресло. Первый!

«Мама и тренер думали, что выиграл Чавич, – признался потом Майкл. – Да все так думали. И я считал, что проиграл. Даже когда увидел табло, не сразу понял, что первый».

Вряд ли хоть кто-то на месте Фелпса сумел бы в такой ситуации украсть победу. Но он непостижимым образом сделал это. Табло показало 0,01 в его пользу.

Потом будут протест от сербской делегации, споры. Но даже сам Чавич еще в бассейне признает, что допустил ошибку: он первым коснулся бортика, однако электроника среагировала на Фелпса, который впечатал руки в стенки. «Больно видеть этот финиш, но все честно. Это одновременно худший и лучший день в моей жизни», – растерянно констатировал Милорад.

«Огромная разница между касанием и упором в стену, – отдельно объяснял всему миру руководитель Omega Timing Кристоф Бертауд, – Рука Чавича доходит первой, но если внимательно посмотреть, мы увидим, что он, раскрыв руки, тянется к стене и просто касается, в то время, как Фелпс с огромной скоростью мчится вперед. В этом смысле разница огромная, и победитель, безусловно, Фелпс».

Грубо говоря, серб первым начал жать кнопку, но делал это плавно и аккуратно – и электроника не успела отреагировать. А американец влетел с готовностью сломать пальцы о бортик.

Чавича дома встретили как героя. В Белграде собрались 10 тысяч человек. Сам он долгое время отметал все теории заговора.

А в 2017-м после того, как Фелпс выступил перед конгрессом США с речью о допинге, неожиданно разразился в соцсетях.

«Дорогой Майкл! Допинг всегда был проблемой, и лучше ситуация не становится. Но всех проверяют, кого-то чаще, чем других. Я помню, что Лэнса Армстронга однажды проверили три раза за один день. У него ничего не нашли. Бывает, что появляются новые виды допинга, которые мы пока не можем выявить.

Мне интересно другое – почему ты стал ярым реформатором после того, как закончил карьеру? Почему раньше не поддерживал идею биопаспортов? Я этого не понимаю. Не хочу сказать, что ты всех обманывал. Безусловно, ты упорно тренировался и заслуженно прогрессировал – но то, как быстро ты восстанавливался, научная фантастика. Хотелось бы мне знать, как ты это делал. Тем не менее надеюсь, ты преуспеешь в нынешней борьбе с допингом».

«Эти слова грубые и за гранью допустимого, – ответил 23-кратный олимпийский чемпион. – Если хочешь – иди и посмотри на любые результаты любых моих допинг-тестов. Давай, вперед!

Перед Олимпиадой в Рио я за 6 месяцев 13 раз побывал в USADA. Если ты думаешь, что я обманщик, то это только твое мнение. Я-то знаю, чего добился в спорте и как много работал для этого. Прекрасно знаю, какие вещества попадали в мой организм, и запрещенные препараты – не среди них».

Абсолютно естественно, что вокруг рекордов Фелпса полно домыслов, подозрений и слухов. По-другому и быть не может. Он сделал то, что выглядит невозможным. Но теории теориями, а факты фактами: в Пекине-2008 Майкл доказал: даже самые авантюрные мечты могут сбываться.

Надо только верить, пахать, договориться с удачей и иметь в команде парня вроде Джейсона Лезака.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote / Staff, Shaun Botterill / Staff, Ezra Shaw / Staff, Tom Pennington / Staff, Nick Laham / Staff, Adam Pretty / Staff, Jamie Squire / Staff, Jeff Gross / Staff, Alex Wong / Staff; РИА Новости