14 комментариев

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«На нынешних условиях я на Олимпиаду не поеду». Наш прыгун показал лучший результат в мире в приграничном Брянске

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Илья Иванюк Илья Иванюк
Мария Ласицкене Мария Ласицкене
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Легкая атлетика Легкая атлетика

Результаты в нашей легкой атлетике вызывают грусть. Вот и нынешний сезон движется к экватору, а ситуация печальна.

Если заглянуть в мировой рейтинг по олимпийским дисциплинам, то в большинстве видов лучшие из россиян не входят в топ-30, а во многих даже в топ-50. Разрывы местами катастрофические.

В тройке онлайн-рейтинга прямо сейчас лишь двое. Валерий Пронкин с 79,42 м в молоте (он как раз третий) и высотник Илья Иванюк с прыжком на 2,33 м (выше не прыгал никто).

Любопытно, что самую успешную пока попытку в сезоне он выполнил на соревнованиях в приграничном Брянске. В котором по известным причинам давно закрыт аэропорт и который сейчас точно не назовешь спокойным местом в стране.

Мы встретились с Ильей, чтобы выяснить: как тренируются и соревнуются в городе, большинству жителей которого на данный момент явно не до спорта.

Теща Ильи живет в 20 км от границы. Он приезжает к ней раз в месяц

– «Да непонятно, что это вообще были за соревнования и как ему там намерили». Слышал такое про свои 2,33 м в Брянске?

– Видел один коммент наподобие. Господи, да думайте что хотите. Но старший судья с того турнира судила «Неделю легкой атлетики». Зачем ей это? Да и тренер мой тоже все контролировал, а он в такие игры не играет. Мне просто повезло с погодой. Такой страшный ветер дул в спину! А это в моем случае – хорошо. 

– Как сейчас выглядят соревнования в Брянске?

– Это был чемпионат ЦФО. Все как обычно.

– Просто в представлении многих пока в Белгороде, Курске или Брянске вообще не до спорта.

– Нет-нет. Вот теща у меня живет под Трубчевском, это 20 км от границы. Там – да, люди плюс-минус ко всему привыкли. А у меня даже мыслей по поводу безопасности на турнире не возникало. Это ж какими людьми надо быть, чтоб долбить по стадиону? Тем более там полно детей…

– Что с тренировками? Вот волейбольному «Белогорью» давно запретили даже матчи дома проводить. Как это выглядит у вас?

– Все просто: я тренируюсь в Смоленске. У нас относительно спокойно. Да и в Брянске, куда раз в месяц наведываемся к теще. Был случай по зиме – как-то залетел беспилотник, атаковал РЭС. Никто не пострадал. Кстати, не так давно и в Смоленск два прилетели – один вроде бы в сам город, другой рухнул где-то в области.

– Как ты от этого абстрагируешься?

– Почти не читаю эти новости. Смотрю ютуб – Костю Академика, Стаса Асафьева. Чисто автомобильная тематика. Это засасывает. Плюс у меня собака. Так что забот хватает. 

– У тещи в поселке какая атмосфера?

– По первости, когда все только началось, там шли колонны с военной техникой, постоянно летали самолеты и вертолеты. Но люди ко всему привыкают.

– Переезжать она не думает?

– А зачем?

– Мало ли...

– Пока нет. Люди живут. У многих хозяйство. Как это все бросишь? Даже разговоров пока не было. Вот если, не дай бог, что-то приключится – да.

– План на такой вариант имеется?

– План есть. Но, надеюсь, он не потребуется. Вот 17 июня у меня соревнования – и я после них планирую снова приехать в тот поселок. Там Десна – очень живописно и рыбачить одно удовольствие. В прошлом году на спиннинг вытащил сома на 4 кг!

Отношения с украинскими высотниками – какие они теперь

– Ты один из самых дружелюбных легкоатлетов. В секторе всегда тепло со всеми общаешься.

– Когда-то и у меня были международные соревнования. И там высотники вообще друг друга активно поддерживали, могли подсказать что-либо или дать свой инвентарь – хоть массажер, хоть гуарану. Все открыты. И это там нормально.

– У тебя был нормальный контакт и с украинцами – Андреем Проценко, Юлией Левченко. Что сейчас?

– По крайней мере, я ни с кем не переругался в хлам. Да, мы не общаемся. И они не пишут, что естественно, и я не навязываюсь. Сейчас это неуместно. Есть один человек, с которым мы поддерживаем связь, но фамилию называть не буду. Это мой хороший знакомый, и я за него сильно переживаю.

– Как думаешь, когда тебя выпустят на международные старты, вы будете нормально общаться?

– Будут трудности. Но я бы хотел верить, что до откровенных конфликтов не дойдет. Буду надеяться на доброту и человечность. В конце концов, все стерпится. Но, когда это произойдет, никто не знает.

– Мария Ласицкене хорошо общалась с Юлией Левченко. Но наверняка ты видел ее комментарий на пост-обращение нашей олимпийской чемпионки к Томасу Баху?

– С другой стороны, а что еще могла сделать Юля? Поддержать Машу? Нет, такого она точно не могла написать. Можно было, наверное, ничего не писать. Но я не знаю, ситуация сложная.

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– С олимпийским чемпионом Джанмарко Тамбери, который тоже очень общительный, вы как-то после февраля прошлого года связывались?

– Да мы с ним и так общались только на соревнованиях. Хороший контакт был с болгарином Тихомиром Ивановым, но, опять же, мы давно не виделись и поддерживать отношения без этого тяжело. Хотя у меня вот бейсболка от него есть.

– Насколько эта изоляция тебя вообще угнетает? Александр Меньков, чемпион мира-2013 в длине, недавно посетовал, что у него полкарьеры ушло в никуда.

– Я к этому отношусь чуть проще. Ребята прыгали на международных стартах, даже застали российский флаг. И у меня пара таких турниров была. Но лучше выступать на внутренних соревнованиях, чем вообще нигде. Тем более, можно выезжать в Беларусь. В принципе, сейчас мы уже куда угодно можем ехать, просто нас не зовут. Побаиваются.

– Побаиваются?

– Да, и я могу понять. Побаиваются политических последствий. Вот на «Неделю легкой атлетики» приехали наши турецкие друзья – так про них уже такого написали… 

Иванюк отказывается ехать в Париж в нынешней обстановке. Его родственники мобилизованы

– Ты когда-нибудь думал в категориях, что вам не дают выступать на международных стартах, но у некоторых людей все куда хуже? Рушатся семьи, уклад, дома. И на их фоне наши проблемы не так страшны.

– Скажу честно, в таком ракурсе не размышлял. Грустно все это. 

Но ведь и я, в целом, не жалуюсь. Вот у нас нет международных стартов, нет такого заработка, но жить на что-то можно. Есть организации, которые нас поддерживают. Не голодаем точно. Плюс можно попробовать переориентироваться. 

– Это как?

– Вот, например, мне нравится подавать пример молодежи. В прошлом году легкую атлетику показывали по ТВ более или менее регулярно. И практически все соседи в доме, в котором живу, стали меня узнавать.

А самое приятное, что родители начали отдавать детей в секции. Конкретно к моему тренеру пришли четверо или пятеро ребят с моего дома. В этот момент я чувствую свою пользу. Есть вещи, на которые не могу повлиять, а есть вот такое.

– Федор Смолов сказал: «Не верю, что еще сыграю за сборную». А ты?

– Даже если нет – и что?

– ЧМ и Олимпиада – главное, что есть в спорте. 

– Понимаю. Но я уже был на чемпионате Европы, мира и Олимпийских играх. Все видел, все попробовал. Да, не вполне удачно – призером Олимпиады не стал. Рассчитывал, что второй шанс будет в Париже. Ну, не поеду туда – невелика потеря. Зато могу выступать перед болельщиками.

Вот 6 июня в «Лужники» поболеть за меня приехали детки из Брянска. Я их, блин, подвел. Не взял 2,35 м... И вот это меня гложет больше, чем мифическая непоездка на соревнования. 

– «Невелика потеря»…

– Смотри, если дорога будет открыта – конечно, я буду готов и поборюсь. Нет – убиваться тоже не стану. 

– А что для тебя настоящая потеря?

– Когда дело касается основных потребностей. Спорт – это увлечение и работа. Но вот если не смогу есть, дышать или что-то будет угрожать существованию... События нынешние страшные. А недопуск на соревнования – пфф…

– Нейтральный статус. Что думаешь про вакханалию на этот счет?

– Отгородил себя от дискуссий. По барабану. В любом случае, если можно будет ехать на каких-либо условиях – нам позвонят, и скажут: едем. Обсуждать что-то без конкретики просто бессмысленно. Или ты хочешь знать мое личное мнение?

– Хочу.

– Я бы не поехал на Олимпиаду на тех условиях, которые нам предлагают, даже если бы у меня была такая возможность.

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– То есть, если тебе звонят из ОКР и ВФЛА и говорят: «Илюх, отдаем все на откуп спортсменам, решай сам»…

– Я не еду.

– Почему?

– Одно дело Токио. Там мы были все-таки в полунейтральном статусе. Ехали командой. Другая ситуация. А в нынешней и при таких условиях – я не могу.

– Что тебя больше всего напрягает в этих условиях?

– Например то, что у меня родственники мобилизованы. Сойдет такой аргумент? 

– Они не поймут, если поедешь?

– Все-таки да, это будет неправильно по отношению к ним. Совсем неправильно.

Фото: AFP/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP; Gettyimages.ru/Hanna Lassen; РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Максим Блинов

14 комментариев

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A simple man
"Это ж какими людьми надо быть, чтоб долбить по стадиону? Тем более там полно детей…"
Приезжай, покажем, как твои земляки могут.
+32
-15
+17
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колючий ёжик
"- Я бы не поехал на Олимпиаду на тех условиях, которые нам предлагают, даже если бы у меня была такая возможность.
...-А в нынешней и при таких условиях – я не могу.
...
– Что тебя больше всего напрягает в этих условиях?
– Например то, что у меня родственники мобилизованы. Сойдет такой аргумент? "
____________
Может кто-нибудь объяснить всю эту аргументацию? Это МОК мобилизовал его родственников? Я что-то причинно-следственные связи не улавливаю. Сами себе придумали врагов, сами верят в свою идею... Теща живет на границе, недалеко от боевых действий, родственники мобилизованы, но проблема в том, что "не дают поехать командой".
__________________
"-...Но люди ко всему привыкают.
– Переезжать она не думает?
– А зачем?... Пока нет. Люди живут. У многих хозяйство. Как это все бросишь? Даже разговоров пока не было. Вот если, не дай бог, что-то приключится – да."
__________________
И, правда, что там может такого случиться?! Наверное, предупредят за пару месяцев заранее?
Ну, и конечно, спортсмен, который не хочет соревноваться с лучшими... Это точно про спорт, а не про физкультуру? Молодец, держи значок пофигиста 80lvl
+14
-2
+12
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_qwefoo_
"Как ты от этого абстрагируешься?" А типа надо абстрагироваться? Офигеть логика, вроде доабстрагировались уже, но всё мало.
+5
0
+5
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StillInTheGame
Ответ A simple man
"Это ж какими людьми надо быть, чтоб долбить по стадиону? Тем более там полно детей…" Приезжай, покажем, как твои земляки могут.
и какой это стадион пострадал?
донецкого Шахтёра?
так можем подсказать, с какой стороны туда прилетало
+1
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Андрей Андреев
Родственникам земля пухом!
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Эзотерический Фундаменталист
Мария Ласицкене хорошо общалась с Юлией Левченко. Но наверняка ты видел ее комментарий на пост-обращение нашей олимпийской чемпионки к Томасу Баху?

– С другой стороны, а что еще могла сделать Юля? Поддержать Машу? Нет, такого она точно не могла написать.
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Напомню родной город Юлии Левченко Бахмут
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Astin
Стадион в Чернигове, под которым я жил в гостинице - разрушен бомбой. Не знаю "какими надо быть".. . Лучше бы он отвечал "ноу комментс"
Кстати, в Брянске же в дом попал сбитый беспилотник? Так и над стадионом могут сбить?
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Марк Власов
Юлит, ни туда, ни сюда. И особой поддержки нет, но и не противится, плывет по течению. В принципе, большинство населения страны так и живет
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lissitsyn_draft
Ответ колючий ёжик
"- Я бы не поехал на Олимпиаду на тех условиях, которые нам предлагают, даже если бы у меня была такая возможность. ...-А в нынешней и при таких условиях – я не могу. ... – Что тебя больше всего напрягает в этих условиях? – Например то, что у меня родственники мобилизованы. Сойдет такой аргумент? " ____________ Может кто-нибудь объяснить всю эту аргументацию? Это МОК мобилизовал его родственников? Я что-то причинно-следственные связи не улавливаю. Сами себе придумали врагов, сами верят в свою идею... Теща живет на границе, недалеко от боевых действий, родственники мобилизованы, но проблема в том, что "не дают поехать командой". __________________ "-...Но люди ко всему привыкают. – Переезжать она не думает? – А зачем?... Пока нет. Люди живут. У многих хозяйство. Как это все бросишь? Даже разговоров пока не было. Вот если, не дай бог, что-то приключится – да." __________________ И, правда, что там может такого случиться?! Наверное, предупредят за пару месяцев заранее? Ну, и конечно, спортсмен, который не хочет соревноваться с лучшими... Это точно про спорт, а не про физкультуру? Молодец, держи значок пофигиста 80lvl
Ну про родственников не вижу странностей. МОК конечно ни при чем, но человеку общение со своими родственниками может быть важнее спортивных амбиций.

Прочие комментарии, в общем, подтверждают, что высокие достижения его интересуют меньше многих.
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