14 комментариев

Результаты в нашей легкой атлетике вызывают грусть. Вот и нынешний сезон движется к экватору, а ситуация печальна.

Если заглянуть в мировой рейтинг по олимпийским дисциплинам, то в большинстве видов лучшие из россиян не входят в топ-30, а во многих даже в топ-50. Разрывы местами катастрофические.

В тройке онлайн-рейтинга прямо сейчас лишь двое. Валерий Пронкин с 79,42 м в молоте (он как раз третий) и высотник Илья Иванюк с прыжком на 2,33 м (выше не прыгал никто).

Любопытно, что самую успешную пока попытку в сезоне он выполнил на соревнованиях в приграничном Брянске. В котором по известным причинам давно закрыт аэропорт и который сейчас точно не назовешь спокойным местом в стране.

Мы встретились с Ильей, чтобы выяснить: как тренируются и соревнуются в городе, большинству жителей которого на данный момент явно не до спорта.

Теща Ильи живет в 20 км от границы. Он приезжает к ней раз в месяц

– «Да непонятно, что это вообще были за соревнования и как ему там намерили». Слышал такое про свои 2,33 м в Брянске?

– Видел один коммент наподобие. Господи, да думайте что хотите. Но старший судья с того турнира судила «Неделю легкой атлетики». Зачем ей это? Да и тренер мой тоже все контролировал, а он в такие игры не играет. Мне просто повезло с погодой. Такой страшный ветер дул в спину! А это в моем случае – хорошо.

– Как сейчас выглядят соревнования в Брянске?

– Это был чемпионат ЦФО. Все как обычно.

– Просто в представлении многих пока в Белгороде, Курске или Брянске вообще не до спорта.

– Нет-нет. Вот теща у меня живет под Трубчевском, это 20 км от границы. Там – да, люди плюс-минус ко всему привыкли. А у меня даже мыслей по поводу безопасности на турнире не возникало. Это ж какими людьми надо быть, чтоб долбить по стадиону? Тем более там полно детей…

– Что с тренировками? Вот волейбольному «Белогорью» давно запретили даже матчи дома проводить. Как это выглядит у вас?

– Все просто: я тренируюсь в Смоленске. У нас относительно спокойно. Да и в Брянске, куда раз в месяц наведываемся к теще. Был случай по зиме – как-то залетел беспилотник, атаковал РЭС. Никто не пострадал. Кстати, не так давно и в Смоленск два прилетели – один вроде бы в сам город, другой рухнул где-то в области.

– Как ты от этого абстрагируешься?

– Почти не читаю эти новости. Смотрю ютуб – Костю Академика, Стаса Асафьева. Чисто автомобильная тематика. Это засасывает. Плюс у меня собака. Так что забот хватает.

– У тещи в поселке какая атмосфера?

– По первости, когда все только началось, там шли колонны с военной техникой, постоянно летали самолеты и вертолеты. Но люди ко всему привыкают.

– Переезжать она не думает?

– А зачем?

– Мало ли...

– Пока нет. Люди живут. У многих хозяйство. Как это все бросишь? Даже разговоров пока не было. Вот если, не дай бог, что-то приключится – да.

– План на такой вариант имеется?

– План есть. Но, надеюсь, он не потребуется. Вот 17 июня у меня соревнования – и я после них планирую снова приехать в тот поселок. Там Десна – очень живописно и рыбачить одно удовольствие. В прошлом году на спиннинг вытащил сома на 4 кг!

Отношения с украинскими высотниками – какие они теперь

– Ты один из самых дружелюбных легкоатлетов. В секторе всегда тепло со всеми общаешься.

– Когда-то и у меня были международные соревнования. И там высотники вообще друг друга активно поддерживали, могли подсказать что-либо или дать свой инвентарь – хоть массажер, хоть гуарану. Все открыты. И это там нормально.

– У тебя был нормальный контакт и с украинцами – Андреем Проценко, Юлией Левченко. Что сейчас?

– По крайней мере, я ни с кем не переругался в хлам. Да, мы не общаемся. И они не пишут, что естественно, и я не навязываюсь. Сейчас это неуместно. Есть один человек, с которым мы поддерживаем связь, но фамилию называть не буду. Это мой хороший знакомый, и я за него сильно переживаю.

– Как думаешь, когда тебя выпустят на международные старты, вы будете нормально общаться?

– Будут трудности. Но я бы хотел верить, что до откровенных конфликтов не дойдет. Буду надеяться на доброту и человечность. В конце концов, все стерпится. Но, когда это произойдет, никто не знает.

– Мария Ласицкене хорошо общалась с Юлией Левченко. Но наверняка ты видел ее комментарий на пост-обращение нашей олимпийской чемпионки к Томасу Баху?

– С другой стороны, а что еще могла сделать Юля? Поддержать Машу? Нет, такого она точно не могла написать. Можно было, наверное, ничего не писать. Но я не знаю, ситуация сложная.

– С олимпийским чемпионом Джанмарко Тамбери, который тоже очень общительный, вы как-то после февраля прошлого года связывались?

– Да мы с ним и так общались только на соревнованиях. Хороший контакт был с болгарином Тихомиром Ивановым, но, опять же, мы давно не виделись и поддерживать отношения без этого тяжело. Хотя у меня вот бейсболка от него есть.

– Насколько эта изоляция тебя вообще угнетает? Александр Меньков, чемпион мира-2013 в длине, недавно посетовал, что у него полкарьеры ушло в никуда.

– Я к этому отношусь чуть проще. Ребята прыгали на международных стартах, даже застали российский флаг. И у меня пара таких турниров была. Но лучше выступать на внутренних соревнованиях, чем вообще нигде. Тем более, можно выезжать в Беларусь. В принципе, сейчас мы уже куда угодно можем ехать, просто нас не зовут. Побаиваются.

– Побаиваются?

– Да, и я могу понять. Побаиваются политических последствий. Вот на «Неделю легкой атлетики» приехали наши турецкие друзья – так про них уже такого написали…

Иванюк отказывается ехать в Париж в нынешней обстановке. Его родственники мобилизованы

– Ты когда-нибудь думал в категориях, что вам не дают выступать на международных стартах, но у некоторых людей все куда хуже? Рушатся семьи, уклад, дома. И на их фоне наши проблемы не так страшны.

– Скажу честно, в таком ракурсе не размышлял. Грустно все это.

Но ведь и я, в целом, не жалуюсь. Вот у нас нет международных стартов, нет такого заработка, но жить на что-то можно. Есть организации, которые нас поддерживают. Не голодаем точно. Плюс можно попробовать переориентироваться.

– Это как?

– Вот, например, мне нравится подавать пример молодежи. В прошлом году легкую атлетику показывали по ТВ более или менее регулярно. И практически все соседи в доме, в котором живу, стали меня узнавать.

А самое приятное, что родители начали отдавать детей в секции. Конкретно к моему тренеру пришли четверо или пятеро ребят с моего дома. В этот момент я чувствую свою пользу. Есть вещи, на которые не могу повлиять, а есть вот такое.

– Федор Смолов сказал: «Не верю, что еще сыграю за сборную». А ты?

– Даже если нет – и что?

– ЧМ и Олимпиада – главное, что есть в спорте.

– Понимаю. Но я уже был на чемпионате Европы, мира и Олимпийских играх. Все видел, все попробовал. Да, не вполне удачно – призером Олимпиады не стал. Рассчитывал, что второй шанс будет в Париже. Ну, не поеду туда – невелика потеря. Зато могу выступать перед болельщиками.

Вот 6 июня в «Лужники» поболеть за меня приехали детки из Брянска. Я их, блин, подвел. Не взял 2,35 м... И вот это меня гложет больше, чем мифическая непоездка на соревнования.

– «Невелика потеря»…

– Смотри, если дорога будет открыта – конечно, я буду готов и поборюсь. Нет – убиваться тоже не стану.

– А что для тебя настоящая потеря?

– Когда дело касается основных потребностей. Спорт – это увлечение и работа. Но вот если не смогу есть, дышать или что-то будет угрожать существованию... События нынешние страшные. А недопуск на соревнования – пфф…

– Нейтральный статус. Что думаешь про вакханалию на этот счет?

– Отгородил себя от дискуссий. По барабану. В любом случае, если можно будет ехать на каких-либо условиях – нам позвонят, и скажут: едем. Обсуждать что-то без конкретики просто бессмысленно. Или ты хочешь знать мое личное мнение?

– Хочу.

– Я бы не поехал на Олимпиаду на тех условиях, которые нам предлагают, даже если бы у меня была такая возможность.

– То есть, если тебе звонят из ОКР и ВФЛА и говорят: «Илюх, отдаем все на откуп спортсменам, решай сам»…

– Я не еду.

– Почему?

– Одно дело Токио. Там мы были все-таки в полунейтральном статусе. Ехали командой. Другая ситуация. А в нынешней и при таких условиях – я не могу.

– Что тебя больше всего напрягает в этих условиях?

– Например то, что у меня родственники мобилизованы. Сойдет такой аргумент?

– Они не поймут, если поедешь?

– Все-таки да, это будет неправильно по отношению к ним. Совсем неправильно.

Фото: AFP/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP; Gettyimages.ru/Hanna Lassen; РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Максим Блинов