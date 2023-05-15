31 комментарий

Кирсан Илюмжинов – экс-руководитель Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и Калмыкии и элистинского «Уралана» – кажется, знаком с половиной мира.

Листаешь его фотоальбом: вот он с Пеле, тут с Саддамом Хусейном, потом с Муаммаром Каддафи, дальше с Виталием Кличко и Петром Порошенко, следом – с Михаилом Горбачевым. Набор президентов, отдельный список лауреатов Нобелевской премии, боссы МОК. На аватарке в WhatsApp Илюмжинов с Владимиром Путиным.

Поговорить про политику и отдельные детали биографии с ним было бы крайне интересно, но откровенная беседа по острым вопросам сейчас едва ли возможна. Зато есть тема, в которой из всего спортивно-политического мира Кирсану не будет равных – мистика и чудеса. Тем более он известен своими рассказами про это – в том числе про встречу с инопланетянами.

Эти темы и истории давно вплетены в его карьеру, неотъемлемая часть образа.

– У меня это с детства, – делится 61-летний Илюмжинов. – Бабушка была набожная, она буддистка, мы молились по утрам. В первом классе играли в футбол – и все видели пролетающую тарелку. Дедушка прошел всю войну от Сталинграда до Берлина и тоже рассказывал много историй, в которые сложно поверить.

Так что я всегда чувствовал, что чудеса неразделимы с моей жизнью. И если мы будем воспринимать их как должное, человечество добьется большого прогресса. Другое дело, что надеяться всегда нужно не на потусторонние силы, а на себя.

Мы говорили с Илюмжиновым про необычное, и я в первую же секунду понял, что не прогадал: он с ходу предложил испить воды из кувшина, который ему перед смертью подарила Ванга.

Пожалуй, читать лучше под эту музыку.

Мы для инопланетян как муравьи

– Ваш контакт с инопланетянами. Как это было?

– Сентябрь 1997 года, Москва. Они позвали на балкон. Я вышел и вскоре оказался у них на корабле. Все просто.

– Даже не удивились?

– Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: «Ну, вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации у вас еще не дорос».

Когда очутился дома, сначала подумал, что приснилось. Но потом помощник и водитель рассказывали, что час искали меня в квартире – все перерыли. Успели запаниковать. А потом раз – и я материализовался. Скорее всего, версия про сон была их внушением – чтобы я с ума не сошел. Все же по-разному реагируют.

– Все?

– Мне несколько президентов государств рассказывали, что у них был контакт с инопланетянами. Не говорят об этом публично, потому что боятся – вдруг их примут за сумасшедших. Василий Смыслов признавался мне, что их с супругой Надеждой тоже забирали. На самом деле, таких людей не так мало.

– Как они выглядят?

– Которых видел я – чуть выше нашего роста, в желтых скафандрах.

– Помните реакцию друзей, когда впервые про это рассказали?

– Да я особо не хотел. Но потом инопланетяне снова пришли. Начали спрашивать: «Почему не рассказал про нас? Почему молчишь? Боишься ли?» Я объяснил, что, если бы все рассказал Вася Пупкин, люди бы махнули рукой – ну, перепил. А когда о таком заявляет президент Калмыкии и ФИДЕ – это уже другое.

Даже брал лист бумаги, считал плюсы и минусы. Последнего было больше: будут смеяться родственники, достанут журналисты, Борис Ельцин может не понять.

– Вы ему говорили?

– Конечно. Он сказал: «Кирсан, иди работай». Но у них есть свои данные. Неслучайно Владимир Путин недавно дал поручение Курчатовскому институту заниматься неопознанными объектами. В Лондоне существует целый отдел в правительстве. У Папы Римского – отдельная обсерватория.

Вот надо мной до сих пор прикалываются. Но мы что, от обезьяны произошли? Из ребра? Да вряд ли. Недавно была Пасха. Не хочу богохульствовать, но получается, человек ходил по воде, его распяли, а он воскрес и улетел на небо – и в это миллиарды верят. А я говорю про инопланетян, и меня называют сумасшедшим. Но разве одно более невероятное, чем другое? Меня-то просто забрали и вернули…

– А что от вас хотели?

– Я пробыл 8 часов и задавал море вопросов. Им тоже многое было интересно. Сначала я помнил все досконально, а со временем что-то стало стираться.

Это сейчас модно хайповать. Но на тот момент такого понятия не было, да я и сам был популярен. Зачем мне известность со знаком минус? Просто решил рассказать, как было. Тем более, они сами попросили.

– Больше контактов не было?

– Пока нет, но я бы хотел. Спросил бы, почему они до сих пор все еще не раскрываются. Их же полно вокруг нас. Еще Циолковский писал, что наша галактика кишит разными цивилизациями.

Вот муравей ползает и думает, что мир ограничивается тем, что он видит. А вокруг столько всего! Так и у нас.

Как выйти из круга Сансары? Краткий экскурс

– Вы как-то обронили: живу 69-ю жизнь.

– Так мне сказал тибетский монах. В буддизме у человека 108 перерождений. И вот в Индии гуру мне сказал, что один эпизод я уже переживал в прошлой жизни. Стал его допрашивать. В итоге он начал медитацию, вошел в транс и говорил. А я просто записывал за ним, еле успевал. Эти листы бумаги сейчас у меня дома. Там все мои прошлые 68 жизней: где, кто, на какой планете.

– Что-то запомнили?

– Про это особо не надо говорить. Как и про те предсказания бабы Ванги, которые пока не исполнились. Могу сказать, что как-то был епископом в Латинской Америке. Это все интересно. Кто-то в такое не верит, но ведь задокументированы случаи, когда человек после клинической смерти открывал в себе новые способности, говорил на языках, которые прежде не знал. Это – из той же серии. Монах сказал мне, что душа старая, опытная.

Я потом возил туда товарища, он сейчас большой государственный руководитель. Ему монах сообщил, что тот переживает только четвертую или пятую жизнь. Ох, как он потом возмущался! Даже предъявлял мне.

– Что происходит после 108-го перерождения?

– Есть круг Сансары – круговорот перерождений. Причем вовсе необязательно, что ты всегда будешь человеком: можешь переродиться слоном, растением, звездой или камнем. И вот каждую жизнь ты нарабатываешь карму. Если она по итогам 108 жизней положительная, если твои мысли и поступки были хорошими, ты выходишь из круга Сансары. Становишься другой энергией, полубогом. И тебе больше не надо перерождаться. Ведь жизнь – страдание.

– Страдание?

– А как? Мы рождаемся с криком матери – от боли. Умираем – все плачут, грустят. То есть родились со страданием и умираем. Между – тоже, сколько ни бегай. А вот если выходишь из круга Сансары, все налаживается.

– Если карма плохая?

– Все по новой. Еще 108 кругов.

Саи Баба материализовал Илюмжинову золотое кольцо из воздуха, Кирсан в ответ подарил свои Cartier

– Вы с далай-ламой друзья?

– Да, познакомились в 1990-м, когда он впервые прилетел в Москву. Я дружил с его представителем в СССР, и он организовал нам встречу. Помню, сильно волновался. Все-таки он – живое воплощение Будды Авалокитешвары. Его имя в переводе с тибетского – океан большого желания. Для любого буддиста увидеть его – событие на всю жизнь. А уж поговорить – просто шок.

Когда он прилетел второй раз, в 94-м, удалось привезти его в Калмыкию. Даже есть фотография: далай-лама, Ричард Гир и я. После этого встречались десятки раз. Нравится фото, где мы стоим лоб ко лбу и передаем информацию как по блютуз.

Последний раз встречались в Чикаго на саммите лауреатов Нобелевской премии. Мы там были с Михаилом Горбачевым. И далай-лама потрепал меня за щеку, пошутил, что я отъелся. В такие моменты забываешь, что он – тот самый великий человек, за которым стоит больше миллиарда. Он простой, шутливый, ироничный и ко всем относится одинаково – хоть шейх, хоть король, хоть обычный человек. Ощущение, как будто разговариваешь со своим дедушкой. Вот просто попьешь с ним чай – и хорошо становится.

– Встретиться с ним простому человеку – реально?

– Раз в полгода он дает учение. Из Москвы на это событие летают тысячи человек. Отдельно помогал ребятам из Синергии, Первого канала и «России» делать с ним интервью.

– У далай-ламы есть телефон?

– Такла, племянник, его личный секретарь – через него можно договариваться. Обычно речь об учениях на больших стадионах. Но иногда государственные деятели договариваются и на индивидуальный прием. Как-то был у него в Дарамсале. Там был заместитель Марка Цукерберга – они хотели договориться об официальной странице на фэйсбуке (*Meta на территории России признана экстремистской и террористической организацией).

– Про тибетских монахов много легенд. Вы сами сталкивались с чудесами?

– Сплошь и рядом. Когда был в Дарамсале, монах повез меня к своему другу, с которым они когда-то учились в одном монастыре, – тот сидит в пещере на высоте несколько тысяч метров. Его туда отправил далай-лама.

Он уже лет 15 сидит в позе лотоса, изредка отвлекаясь на гостей. Ест по пару рисинок в день и выпивает стакан воды – ему хватает. Подпитывается солнечной энергией. Он очень обрадовался, когда увидел старого друга. В какой-то момент начал медитацию. Сел в пользу лотоса. Жаль, телефона с камерой тогда не было.

– А что можно было снять?

– Он приподнялся над землей на несколько сантиметров. Левитировал! Я взял ветку, давай под ним проводить. Ничего! Тогда попробовал рукой. Ощущения, как два магнита, которые сделали плюс-плюс. Такой сгусток энергии! Плотно спрессованный воздух.

Он спустился обратно и засмеялся.

– С Саи Бабой вы ведь тоже встречались? (Сатья Саи Баба – неоиндуистский религиозный лидер и гуру. Почитается как чудотворец, аватара, воплощение Бога в индуизме – Sports.ru).

– Да, в его резиденции в Индии. Он подписал мне книгу и подарил кольцо. Дома лежит. Знаете, как сделал?

– Не представляю.

– Провел по воздуху и материализовал из ничего. Кольцо с алмазным камнем, оно очень ценное для меня. Потом проверял – настоящее, золотое. Я снял свои часы Cartier и подарил ему. Говорю: «Не из воздуха, правда, завод его сделал». Он посмеялся. И потом долго ходил в них.

– Он правда читал мысли?

– И мысли читал, и людей излечивал – как баба Ванга. Он потом приглашал меня, но все никак не получалось. А затем внезапно умер.

– Сам он предсказывал, что умрет в 2020-м, а случилось это в 2008-м. И многие после этого скептически про него высказывались – мол, шарлатан, который даже свою смерть не смог предсказать.

– Есть такое. Но и про бабу Вангу много говорили, писали про болгарский КГБ. А что пишут про далай-ламу китайцы? У всех великий людей полно недоброжелателей. Саи Баба, может, специально так сделал, ему виднее, я тоже не все рассказываю из того, что мне говорила баба Ванга. Вот она попросила перед смертью взять этот кувшин, из которого мы пьем. Я ей говорил: бабушка, да тебе еще жить и жить. Но она только усмехнулась. Все знала.

Будь Саи Баба шарлатаном, через месяц или год это проявилось бы. Но я видел, как он сделал одной женщине сережки из воздуха. И если к нему шли несколько десятилетий, получали успокоение и излечивались – это же не просто так. К Васе Пупкину с соседней улицы не прилетают миллионы со всего мира, даже если он будет говорить, что посланник бога.

«Верю в буддизм, христианство, мусульманство, каббалу, бабу Вангу, инопланетян, иудаизм и коммунизм»

– Как судьба свела с Вангой?

– Она попросила привезти «младого президента» в Петрич. Ельцин, Назарбаев – вроде бы пожилые. Ужинали в Москве с ее родственниками, и как-то выбор пал на меня. Мне было 29 лет, самому интересно. На следующий день полетели.

Утром мне звонят, говорят, бабушка спрашивает про Кирчу – так она меня называла. Все удивились, ведь ей никто не говорил, что я приехал. Тут же оделся. Даже забыл взять кусочек рафинада из-под подушки – это нужно делать перед приемом, она берет его с руки и по нему многое определяет. Зашел к ней, переживая, что второпях забыл. А она прочитала мысли и говорит: «Да не переживай».

И начала рассказывать. Я говорил, что хочу поехать работать в Америку или Европу. А она усмехнулась: будешь как Желю Желев, наш президент. Я тогда не понял. А через год все случилось. Стал руководителем в Калмыкии. И на 18 лет!

С тех пор сдружились. Пол-Москвы к ней перевозил. Столько людей благодарны. Хотя принимала она не всех. Сама решала. Некоторые по полгода ждали – и на порог не пускала.

Для Ванги не существовало только настоящего, она одновременно жила в прошлом и будущем. Я спрашивал ее: как? А она: «Не знаю, просто как будто книжку читаю». Бывало такое, что канал закрывался и несколько дней она ничего не видела.

– Вы сказали, что не все ее предсказания на ваш счет сбылись. Какие остались?

– Я жду еще. Жизнь продолжается.

Ей не могу не верить. Она многое знала. Предсказала мне и президентство в ФИДЕ. И бытовые чудеса видел. Как-то вдруг начала ругаться на строителей, которые делали ремонт в соседнем доме. Мол, штору неправильно прибили. Хотя она ничего видеть не могла! Больше того, она же была слепая. Пришли проверить – так и есть. Соседям криво прибили балку. Как она это увидела?

– Вы встречались с Папой Римским, далай-ламой, Вангой, Саи Бабой и инопланетянами. Во что сейчас верите сами?

– Я буддист, но крещенный. И в мусульманство верю, и в иудаизм, и каббалу, и в бабу Вангу, и в инопланетян. Верю во все, что не мешает мне жить. И в коммунизм верю! Партбилет не выкидывал.

– Умеете вы со всеми дружить.

– А разве это плохо? Господь, Всевышний или инопланетяне дали нам прожить такой небольшой срок в этой физической оболочке, так зачем ссориться? Когда я занимался бизнесом в 90-е, с чем только не сталкивался – и акции забирали, и партнеры кидали. Я не тратил время на выяснение отношений, просто шел дальше. Некоторые всю жизнь посвящают мести. Зачем? Какой смысл?

– Большинство людей не сталкивались с чудесами и, прочитав это интервью, скажут: «Да Кирсан просто гонит».

– Пусть говорят. Кажется, Эйнштейн как-то сказал: жизнь можно прожить двумя способами – либо верить в чудеса, либо не верить. Считать, что Саи Баба шарлатан, Ванга – аферистка, Кирсан гонит, а Володя Иванов пишет ерунду – право каждого. Меня это не заботит. Я просто делаю свое дело.

Надо жить, не оглядываясь ни на кого. Нам дано три гармонии: со Всевышним (или всемирной энергией), с окружающими и с собой. Третья – главное. Если будет хорошо тебе, и ты не будешь причинять зла – хорошо будет всем. Каждая религия для меня – это учение, которое позволяет глубже познавать мир.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский; instagram.com/kirsan_ilyumzhinov