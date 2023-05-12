22 комментария

Гамарджоба
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Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

Антон Бабиков Антон Бабиков
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
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Дмитрий Губерниев разбудил ушедший в летнюю спячку биатлон – новостями в своем телеграм-канале:

«Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной!!! Сильное решение СБР!!! Бабиков – лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона!!!

Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам приступил к развалу сборной страны (зимой вице-президентом СБР по спорту стал Павел Ростовцев – у них с Губерниевым давний конфликт – Sports.ru)!!!! Дальше будет хуже, не переживайте!!! В нашем биатлоне есть что разваливать…Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят…»

Дело не в недавнем громком интервью Антона Sports.ru, хотя сам он в шутку предсказывал, что после такого его уберут из сборной. По информации Sports.ru, решение принято сильно раньше. Хотя причина примерно из той же оперы – излишняя своенравность Бабикова.

• Вернемся к прошедшему сезону. Группа Сергея Башкирова, куда входил Антон. Значительную долю тренировочного процесса на себя взял аналитик Дмитрий Шукалович, которому немного за 30 лет. Башкирову, видимо, было скучновато после олимпийского сезона, а Шукаловичу – интересно.

Дмитрий нашел подход к команде, заслужил доверие парней. И сам прямо говорил, что тренерская работа увлекает и он был бы рад в следующем сезоне перейти на нее официально. Стать, например, помощником Башкирова. По сути, зимой эту роль он и выполнял, хотя по бумагам делать этого не должен. И следующий шаг казался абсолютно логичным.

Руководство СБР поинтересовалось на этот счет у команды – и получило однозначный положительный ответ. 

• И все было бы нормально, если бы ближе к концу сезона кто-то не передумал. То ли биатлонные боссы что-то для себя переиграли, то ли Башкирову могло показаться, что его поджимают. Как бы то ни было, внезапное «нет» стало большим удивлением как для самого Шукаловича, так и для команды.

Парни из группы, которые видели, как Дмитрий горел весь сезон и насколько он вовлечен в процесс, решили вступиться. Какой способ самый верный? Обратиться к Дмитрию Губерниеву. От лица команды это сделал как раз Бабиков.

И Губерниев в эфире одной из весенних гонок в свойственной манере поднял тему:

«Вся команда подходила к Виктору Майгурову, чтобы Дмитрий Шукалович был тренером в группе Сергея Башкирова. Сейчас он тренер-аналитик, но команда хотела бы, чтобы он был вторым наставником. Виктор сказал, что к нему не подходили, но на самом деле к нему подходила вся команда: «Виктор Викторович, привет!» Работодатель спортсмена – не СБР, а ЦСП, у Брюсова есть вся необходимая информация, поэтому, надеюсь, что мнения спортсменов будут учтены».  

• В результате внутренних баталий быстро нашелся виновный: Бабиков. Вроде как нечего прыгать через две головы и обращаться к широкой аудитории таким способом. Даже если ты на 100% прав. Тем более, через Губерниева – у которого свои отношения с вернувшимся в биатлон Павлом Ростовцевым. Это тоже болевая точка для СБР.

Ну и проучили как могли: пригрозили оставить Антона без централизованной подготовки. Судя по последним новостям – исполнили. Хотя по итогам Кубка Содружества он 4-й, а по рейтингу СБР – 7-й. 

Глава нашего биатлона Виктор Майгуров пока уходит от прямых ответов

– Предлагаю руководствоваться официальной информацией, которой пока нет. На следующей неделе мы опубликуем списки сборных.

– У Бабикова нет конфликта со сборной?

– Спросите у Бабикова, – отрывок из интервью «Матч ТВ».

• Что будет с Шукаловичем дальше – непонятно. 

Бабиков говорить на актуальную тему не хочет, и излишнее внимание даже по этой истории его только напрягает. Но и обратно в сборную, даже после призывов главного биатлонного комментатора страны, он вряд ли пойдет – сложно представить, что после всего произошедшего Антон захочет работать с людьми, которые решили его вот так проучить.   

Больше того, по информации Sports.ru, еще и Александр Логинов готовиться централизованно отказывается

Наш биатлон в своем стиле. Еще только середина мая, а уже скандал на ровном месте. Избежать которого было куда проще, чем не избежать. 

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф; skisport.ru/Елена Копылова

22 комментария

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Александр Федоров
Цирк уехал, а клоуны остались. Уже нет международных стартов, но они всё равно грызутся между собой.Видимо, бюджетных денег всё меньше
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Милитаризм
Всю бы эту мелочную и склочную многолетнюю энергию - да в тренировочное русло, и мы бы реально были в супер-топе мирового биатлона
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Татьяна Бурова
А что это творится? Вся сборная была за то, чтобы Шукалович стал помощником тренера, тем более, что он уже давно со сборной.
А Антон оказался " изгоем", причём по непонятным причинам, т к он в сборной не последний, а даже 7- ой в рейтинге.
Эй ., СБР - у вас там для чего рейтинг существует, для галочки?
Давайте не путать спорт с чем- то другим. А то вам не нравится, когда спорт смешивают с политикой, а сами что творите?
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Max Bochkov
Бабикова убрали, потому что он посмел ДУМАТЬ. А это очень немногие сейчас себе позволяют...
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Hardy
молодец, Антон, как всегда за справедливость
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Андрей Балабаев
Ответ Александр Федоров
Цирк уехал, а клоуны остались. Уже нет международных стартов, но они всё равно грызутся между собой.Видимо, бюджетных денег всё меньше
Как там в школе проходили. Внутривидовая конкуренция жёстче межвидовой
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brig_Mercury
Ответ Александр Федоров
Цирк уехал, а клоуны остались. Уже нет международных стартов, но они всё равно грызутся между собой.Видимо, бюджетных денег всё меньше
Так сейчас самое время устроить в штаб своих поближе к кормушке. За результатаии никто не следит, ориентира по международным турнирам нет (не понятно где наши относительно остальных в динамике), поэтому обэкспереиентируйся.
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Татьяна Бурова
Ответ justbored
Помогите восстановить хронологию и участвующих в интриге лиц. Кто этот аналитик Шукалович, например, ради которого Бабиков обратился за помощью к Губерниеву и прочим представителям прессы?
Не Бабиков, а вся команда.
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Владимир Дзецина
деньги делят кто ближе к кормушке будет, лучше бы медали делили которых увы нет
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vas1105
А где сборная выступает?
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Любовь Мельникова
Губерниев грубо вмешивается в работу СБР, он кто -комментатор, так пусть займётся прямыми обязанностями.
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Человек_Легенда
А зачем нужна сборная России по биатлону, если стартов нет?
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Madcomposer
Ну и чо, всё равно международных стартов нет. Это болото бурлит само по себе.
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Татьяна Солотина
Думала, только в женском коллективе скандалы, интриги, расследования. Но мужики даже фору дадут. Не дай Бог кого из начальства покритиковать, или чуть подвинуть, сразу такие глубины в сплетнях, подсиживании друг друга, угодничеству перед начальством и стремлении угодить, откроются! Мужской серпентарий!
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Capitan_RAF
Ответ justbored
Это не отвечает на мой вопрос.
а толку отвечать тебе на вопрос - тыж читать не умеешь. иначе бы прочитал статью и понял, кто такой этот человек
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