22 комментария

Дмитрий Губерниев разбудил ушедший в летнюю спячку биатлон – новостями в своем телеграм-канале:

«Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной!!! Сильное решение СБР!!! Бабиков – лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона!!!

Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам приступил к развалу сборной страны (зимой вице-президентом СБР по спорту стал Павел Ростовцев – у них с Губерниевым давний конфликт – Sports.ru)!!!! Дальше будет хуже, не переживайте!!! В нашем биатлоне есть что разваливать…Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят…»

Дело не в недавнем громком интервью Антона Sports.ru, хотя сам он в шутку предсказывал, что после такого его уберут из сборной. По информации Sports.ru, решение принято сильно раньше. Хотя причина примерно из той же оперы – излишняя своенравность Бабикова .

• Вернемся к прошедшему сезону. Группа Сергея Башкирова, куда входил Антон. Значительную долю тренировочного процесса на себя взял аналитик Дмитрий Шукалович, которому немного за 30 лет. Башкирову, видимо, было скучновато после олимпийского сезона, а Шукаловичу – интересно.

Дмитрий нашел подход к команде, заслужил доверие парней. И сам прямо говорил, что тренерская работа увлекает и он был бы рад в следующем сезоне перейти на нее официально. Стать, например, помощником Башкирова. По сути, зимой эту роль он и выполнял, хотя по бумагам делать этого не должен. И следующий шаг казался абсолютно логичным.

Руководство СБР поинтересовалось на этот счет у команды – и получило однозначный положительный ответ.

• И все было бы нормально, если бы ближе к концу сезона кто-то не передумал. То ли биатлонные боссы что-то для себя переиграли, то ли Башкирову могло показаться, что его поджимают. Как бы то ни было, внезапное «нет» стало большим удивлением как для самого Шукаловича, так и для команды .

Парни из группы, которые видели, как Дмитрий горел весь сезон и насколько он вовлечен в процесс, решили вступиться. Какой способ самый верный? Обратиться к Дмитрию Губерниеву. От лица команды это сделал как раз Бабиков.

И Губерниев в эфире одной из весенних гонок в свойственной манере поднял тему:

«Вся команда подходила к Виктору Майгурову, чтобы Дмитрий Шукалович был тренером в группе Сергея Башкирова . Сейчас он тренер-аналитик, но команда хотела бы, чтобы он был вторым наставником. Виктор сказал, что к нему не подходили, но на самом деле к нему подходила вся команда: «Виктор Викторович, привет!» Работодатель спортсмена – не СБР, а ЦСП, у Брюсова есть вся необходимая информация, поэтому, надеюсь, что мнения спортсменов будут учтены».

• В результате внутренних баталий быстро нашелся виновный: Бабиков. Вроде как нечего прыгать через две головы и обращаться к широкой аудитории таким способом. Даже если ты на 100% прав . Тем более, через Губерниева – у которого свои отношения с вернувшимся в биатлон Павлом Ростовцевым. Это тоже болевая точка для СБР.

Ну и проучили как могли: пригрозили оставить Антона без централизованной подготовки. Судя по последним новостям – исполнили. Хотя по итогам Кубка Содружества он 4-й, а по рейтингу СБР – 7-й.

Глава нашего биатлона Виктор Майгуров пока уходит от прямых ответов:

– Предлагаю руководствоваться официальной информацией, которой пока нет. На следующей неделе мы опубликуем списки сборных.

– У Бабикова нет конфликта со сборной?

– Спросите у Бабикова, – отрывок из интервью «Матч ТВ».

• Что будет с Шукаловичем дальше – непонятно.

Бабиков говорить на актуальную тему не хочет, и излишнее внимание даже по этой истории его только напрягает. Но и обратно в сборную, даже после призывов главного биатлонного комментатора страны, он вряд ли пойдет – сложно представить, что после всего произошедшего Антон захочет работать с людьми, которые решили его вот так проучить.

Больше того, по информации Sports.ru, еще и Александр Логинов готовиться централизованно отказывается .

Наш биатлон в своем стиле. Еще только середина мая, а уже скандал на ровном месте. Избежать которого было куда проще, чем не избежать.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф; skisport.ru/Елена Копылова