8 комментариев

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«Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране

Сочи-2014 Сочи-2014
сноуборд сноуборд
Вик Уайлд Вик Уайлд
сборная России (сноуборд) сборная России (сноуборд)
100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Лыжи Лыжи

В нашем спорте немало легионеров из дальнего зарубежья, которые оставили большой след в истории. 

• Джон Роберт Холден – автор победного броска в финале Евробаскета-2007;

• Марио Фернандес подарил серию пенальти в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018 против Хорватии;

• Виктор Ан – герой Олимпийских игр-2014, выиграл 4 медали в шорт-треке, 3 из которых – золотые.

Но с точки зрения обрусения главный наш «иностранец», безусловно, Вик Уайлд из США. 

Он женился на сибирячке Алене Заварзиной, взял два золота в Сочи-2014. Потом публично ругался на американцев, когда из олимпийской программы исключили слалом. Гонял в нейтральном статусе на Олимпиаду-2018. В роли ветерана поехал в Пекин-2022 и вырвал там очередную медаль.

А после февральских событий того же года принял решение остаться в России. Несмотря на политическую ситуацию. Несмотря на развод с Заварзиной. Больше того, он усиленно принялся учить язык.

Уайлд получил российский паспорт в мае 2012-го. Легкое напоминание о том, какие отношения между странами были в те далекие времена.

Мы поговорили с Виком для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирают редакция и пользователи, конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени).

Алтай, Кавказ, Москва – как все это может быть одной страной?

– 2011-й год, ты собираешься в Россию. Как сейчас вспоминаешь то время?

– Мужик, какое сумасшедшее решение я принял! Если честно, тогда я не думал вообще ни о чем. Мне было без разницы, куда ехать. Я просто мечтал об Олимпиаде. И переезд в Россию оказался лучшим вариантом, чтобы продолжать любимую работу.

Оглядываюсь назад и понимаю: какое же это было безумие. Оставить друзей, семью и переехать в другую страну, на другой континент. Но ни о чем, кроме сноуборда, я в тот момент не мыслил.

– Что ты тогда знал о России?

– Что это самая большая страна в мире. Про морозы. Что Россия пережила много политических драм, несколько революций. Но вообще у меня были скорее позитивные представления.

– Помнишь, когда впервые попал за пределы Москвы?

– Я был в шоке. Насколько в России все по-разному. В двух соседних городах инфраструктура может кардинально отличаться. Я уж не говорю про соседние регионы – там люди вообще могут жить как в разных странах. В целом заметно, что большая часть небогата, здания местами слишком старые. Это было особенно контрастно на фоне США, где постоянно строится что-то новое. 

Честно, все это было вызовом для меня. Я постоянно офигевал от чего-либо. В такие моменты просто старался отключаться и фокусироваться на своей главной цели.

– А сейчас ты можешь сказать, что понимаешь Россию?

– Мне сложно. Она слишком разная. Вот ты был на Камчатке?

– Да, повезло.

– Там же вообще другие люди. Их невозможно сравнивать с москвичами. Сибиряки – особая история. А Алтай и Кавказ? По-хорошему, как это вообще может быть одной страной? Между некоторыми регионами нет вообще никакой связи – разные языки, религии, менталитет. Они даже толком не понимают друг друга. Но все это – Россия. 

Так что я не возьмусь пытаться объяснить, что такое Россия. Мне кажется, что даже в России далеко не все смогут это сделать. Ну правда, чувак. Вот летишь из Магнитогорска на Камчатку. Да это же разные планеты!  

– Не поспоришь.

– Но что точно могу сказать – мне очень нравится познавать русскую культуру и русских людей. Я снимаю квартиру в Петербурге и кайфую от этого города. И, знаешь, большая часть классных людей, которых я встречал в своей жизни, – они из России.

– А все говорят, что мы угрюмые, неулыбчивые и полжизни ходим с каменными лицами.

– Так это правда. В Челябинске незнакомец не встретит тебя улыбкой. Но, знаешь, это не так уж важно. Это же фасад. А что внутри у человека – улыбается он или смотрит строго – никто не знает. Мне не нравится, когда люди пытаются казаться излишне дружелюбными. Да просто будь нормальным! Настоящим. И время покажет, можем ли мы стать друзьями.

При этом в России действительно много сердитости. Я говорю не столько про людей, сколько про архитектуру. Все эти хрущевки, серые дома советских времен. Это создает настроение и накладывает отпечаток на людей. 

Хотя в том же Питере очень много  красивых строений. А еще в России сумасшедшая природа. Мужик, в какой же полярной стране мы живем!

Западная машина пропаганды еще мощнее русской

– Объясни простыми словами: что такое американская мечта?

– Возможность прыгнуть на два класса вверх. Ты можешь родиться в бедной семье или в средней, но перед тобой все равно открыты двери. Чаще всего подразумевается возможность хорошо заработать или получить определенный социальный статус. Но вообще у каждого своя идея американской мечты.

И у каждого есть шанс высоко взлететь. Некоторые за него цепляются. Реально есть примеры, когда обычные парни становились миллиардерами. 

При этом я рос в Америке, и в какой-то момент оказалось, что моя американская мечта закрывается. Возможности готовиться к Олимпиаде просто нет. Как тебе такое?

– В твоем случае сработала русская мечта.

– Безумие, правда? Как все может повернуться в жизни. Кто бы мог подумать, что мой шанс спасти карьеру будет выглядеть так? Многие хотели меня остановить от переезда в Россию. Но – нет. Тем более, что была еще одна очень важная причина – Алена Заварзина. Моя бывшая жена. Она – потрясающая. Мы развелись, но до сих пор в отличных отношениях. 

А в России я нашел практически все, что искал.

– Когда слышишь, что США – лучшая в мире страна для жизни, о чем думаешь?

– Нельзя обобщать. Для меня лучшие перспективы были в России. Это было настоящей привилегией – оказаться здесь перед домашней Олимпиадой. И сейчас я связываю свои планы с этой страной.

Если мы говорим о еде, инфраструктуре, тачках, развлечениях, университетах, возможностях профессионального роста – да, Америка высоко. Но наивно думать, что если ты переедешь в США – у тебя сразу же улучшится уровень жизни. Я нашел себя в России. Кто-то может сделать это в другой стране.

Просто задумайся: в Париже есть Лувр. В Питере Эрмитаж. Это же с ума сойти как красиво. И сколько говорит о глубине культуры! Таких мест в мире много. Это я к тому, что США – очень комфортная страна, но только ей все не ограничивается.

– В России популярно мнение, будто нас нигде не любят.

– Чувак, просто выключи телик. Это пропаганда. Но я могу тебя успокоить – западные машины пропаганды еще мощнее. Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой. И абсолютно везде встречал предельно нормальное отношение. Хотя, если читать медиа, наши страны должны не переваривать друг друга. Ничего такого. Поверь, в мире нет ненависти к русским. Что бы ни говорили по ТВ. Вот ты недавно был в Болгарии, до этого в Румынии. Какое там отношение к тебе?

– Да как и всегда, доброжелательное.

– Абсолютно! Ни в одной стране мира не встречал недоброжелательности к России. Я не про заявления политиков, а про отношение обычных людей.

Что Уайлд думает про демократию и Шипулина с Легковым в политике

– Еще один вопрос про разницу стран. Как в России с демократией, если сравнивать с Америкой?

– Ну, я не думаю, что Россия очень демократична. И я не знаю, хорошо это или плохо. Правда, это сложная тема. Я просто надеюсь, что русский народ со временем будет все больше и больше процветать. Это то, чего я действительно хотел бы. 

– Большая часть спортсменов из других стран после 24 февраля уехала из России. Ты – нет.

– Нет.

– Что будешь делать, если завтра тебе придет повестка?

– У меня есть причины этого не бояться. Зачем я вообще нужен армии, если мой русский реально плоховат. Сидеть там со словарем? Я не думаю, что повестка – вероятный для меня расклад. При этом я точно не хочу никого судить или оценивать – ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался.

Это, кстати, важнейшая часть американской идеологии: люди делают ровно то, что хотят. Вот я выбрал остаться. Хочу дальше жестко работать и быть успешным в России, а не бежать из нее.

– Твои партнеры по олимпийской сборной в Сочи Александр Легков и Антон Шипулин стали депутатами. Это ок?

– Почему нет? Если уж Дональд Трамп может быть президентом США, то от того, что в политику ушел Антон Шипулин, мир точно не перевернется. Все зависит от того, за что человек отвечает и как справляется со своими обязанностями. Я допускаю, что спортсмен может стать сильным политиком. Так же как актером, строителем или экскурсоводом. Многие люди меняют профессии по ходу жизни.

Что конкретно до Шипулина и Легкова, то я вообще не знаю, чем они занимаются в Думе, поэтому мне сложно их оценивать.

– Можешь представить в Госдуме себя?

– Никогда не говори никогда. Но, боюсь, я слишком прямой для политики. Мне нравится говорить, что думаю, даже если это идет вразрез со всеобщим мнением. Но если пофантазировать, я мог бы заниматься чем-то связанным со спортом. Потому что эту систему знаю, на себе прочувствовал ее плюсы и минусы.

Если я начну учить кого-то экономике, развитию городов или чему-то такому, это будет максимально по-дурацки. 

Вик развелся с Аленой, но очень тепло говорит про нее. Она, кстати, в Лондоне

– Что сейчас с твоим русским?

– (Вик отвечает на этот вопрос на русском – Sports.ru) О, лучше. Намного лучше. Я продолжаю изучать. И это очень круто. Каждый день я пытаюсь учить что-то новое. Я знаю, что это будет долго. Ты понимаешь? Я надеюсь like через год like будет один год в СПбГУ, и если я не смогу говорить по-русски через год, будет большой-большой shit и даже failure.

Мы с тобой знакомы лет 10, и ты видишь, что я говорю намного лучше. Но это до сих пор очень плохо. 

– Стоп. Универ?!

– Когда понял, что остаюсь, это было логичным решением. Я пошел на курсы русского. Дал себе год.

– И ты реально учишься?

– Пять раз в неделю по 3-5 часов. Если честно, сложно столько времени сидеть в аудитории. Но какой у меня еще выход?

– Что другие студенты про тебя думают?

– А это интернациональная группа. Там в основном китайцы.

– Маты ты наверняка знаешь лучше них. Твои «ноль, точка, ноль один? ###### (быть такого не может)» в Пекине взорвали интернет. 

– Получилось очень смешно. Я реально забыл, что меня снимает камера. Думал, мы просто разговариваем с корреспондентом. И случился небольшой конфуз, потому что на английском 0,01 звучит по-другому, порядок перечисления таких частей в наших языках отличается.

И когда до меня дошло, что я выиграл у корейца не секунду и даже не десятку, а сотку, просто офигел. Это все-таки плохое слово, больше повторять на камеру я его не буду. Но что было, то было. Сейчас смешно вспоминать.

– На каком языке ты чаще материшься?

– Если честно, стараюсь вообще не материться ни на русском, ни на английском. Конечно, я давно знаю русские маты. Но использовать их постоянно – некрасиво. Только в отдельных ситуациях – чтобы пошутить.

– В Пекине ты шутил, что усердно взялся за русский, потому что тебе нужна русская жена. Какие успехи?

– Пока жены нет. Сразу после возвращения из Пекина на меня свалились огромные проблемы. Многое перевернулось. Даже решение остаться в России – оно было не таким простым. Мне нравится жить в Питере, но я думал заняться бизнесом, а в итоге остался в спорте. Снова много тренируюсь, хожу в универ каждый день.

Но русские девушки безумно красивые, это да. 

– В чем разница между американскими и русскими девушками?

– Девушки в России более женственные. Но везде хватает таких, которые первым делом хотят, чтобы ты за них платил и покупал им всякое дерьмо. В таких случаях я сразу говорю: до свидания. Для отношений мне не нужна декорация.

– Декорация?

– Ну, чтобы она шла в туалет, а все думали: ох, какая она горячая. Да, это круто – иметь горячую девушку. Суперсекси? Кайф. Но мне куда интереснее, чтобы она была интересным человеком, разделяющим мои ценности – любила спорт, путешествия, хотела самообразовываться.

– Знаю, ты не любишь говорить о личной жизни, но у меня один вопрос по Алене Заварзиной. Тебе не кажется страшно ироничным, что ты, уроженец штата Вашингтон, в 2023-м в России, а она, коренная сибирячка – в Лондоне?

– Алена недавно приезжала в Москву, и мы ходили в ее любимый мексиканский ресторан. Чувак, мы просидели 4 часа! Просто пили шоты и болтали. Мы же столько пережили за 10 лет. Знаешь, это было невероятно круто! Мы встретились впервые за 2,5 года, это было потрясающе. Давно я так хорошо не проводил время.

У нас столько воспоминаний! Мы очень важные люди в жизни друг друга. И, конечно, мы смеялись над нелепостью этой ситуации: я сейчас в Москве и у меня тут куча дел, а ты приезжаешь сюда как турист? Это офигеть как странно.

– Жизнь вообще странная штука.

– Да не говори. Вот прошлый год. Кто ждал от меня медали в Пекине? Да никто. Все думали, что я сделал свое дело в Сочи. Меня даже брать в сборную не особо хотели. Все, списан. И тут – бронза! Все перевернулось! 

После этого я присмотрел себе апартаменты в небольшом местечке в Португалии. Хотел выдохнуть, пожить у моря, перезагрузиться, начать строить семью. Тогда было много прямых рейсов в Москву, и ездить туда-сюда не представлялось большой проблемой. Отличный план!

Но я даже помечтать толком не успел, как начался конфликт с Украиной – и все в один момент рухнуло. И такого в жизни полно. 2018-й, когда был допинговый скандал. Нас хотели выпнуть, и всем было пофиг, чист ты или нет. Потом эти отстойные нейтральные цвета…

– Спорт вне политики – это вообще возможно?

– Политика была всегда в спорте, но сейчас она там на максимальном уровне. Россия, США, Китай, ЮАР, кто угодно – правительство любой страны пытается использовать достижения спортсменов в свою пользу. 

– Правительства – понятно. А МОК может быть независимым?

– Не уверен. Вот смотри, он располагается в Швейцарии. Ты когда-нибудь думал почему? Во многом из-за того, что Швейцария всегда была нейтральной страной. И это хорошо для МОК. Но что случилось с нейтральностью Швейцарии? 

Да и деньги в нашем мире многое решают…

Вау! Он ставит Карелина выше Леброна

– Ты можешь войти в «100 лучших спортсменов в истории российского спорта». Сюрприз?

– Полный прикол! Хотя бы потому, что я родился не здесь, а приехал из США. Да и сноуборд – не такой уж популярный спорт. Плюс, чувак, я не такой уж успешный атлет.

– Ну да, всего лишь двукратный олимпийский чемпион.

– Ой, да гимнасты и пловцы за одну Олимпиаду могут выиграть 4 золота. Да и я мог быть четырехкратным. Если бы не вся эта кутерьма вокруг Олимпиады-2018… А тогда я был в запредельной форме. В Пекин тоже ехал за золотом. Очень заводила мысль выиграть, когда в меня никто не верит. Это была бы очень красивая история.

Мог бы я сделать для России больше? В теории – да. Но в тех обстоятельствах, с которыми я столкнулся, это почти максимум. Могу гордиться, что упорствовал снова и снова. Если убрать скромность, я все-таки хороший сноубордист. Да что там, один из лучших. И попасть в ваш рейтинг – реально большая часть. Этим можно гордиться.

– Три лучших спортсмена в истории на твой взгляд?

– А я начну с русского. Александр Карелин. Помню, как ребенком смотрел его выступления на Олимпиадах. Он всегда казался мне супергероем. Это какая-то абсолютная сила.

Прикинь, однажды я встретил его в аэропорту. И он подошел к нам. Я был в шоке, а Алена сказала: «О, господи». Мы стояли рядом с ним, разговаривали, я смотрел в его голубые глаза. Знаешь, это самый сильный человек, которого я когда-либо встречал.

Номер два – Барри Сэндерс.

– Извини, но кто это?

– Он из американского футбола, раннинбек. Когда я был ребенком, он был для меня всем. Реально топ. Быстрый, неуловимый, сильный. Хотя и без выдающихся физических данных.

Так, третий. Ну, наверное ты ждешь от меня кого-то вроде Леброна Джеймса. Но нет! Он слишком много болтает, слишком много дерьма говорит. Знаешь Торпа?

– Яна Торп? Звезда австралийского плавания?

–  Нет, Джим Торп. И он не только плавание, он – все. Он индиец. Взял два золота на Олимпиаде-1912. Атлет до мозга костей. Легкая атлетика, плавание, американский футбол и бейсбол – он везде был в топе. Олицетворение спорта.

Черт, я не могу не включить еще одного человека. Бейб Рут. Это вообще, может быть, важнейший спортсмен в истории Америки.

– Почему?

– Он бейсболист, который сделал больше 700 хоум-ранов за карьеру. Как-то у него было 60 хоум-ранов за сезон. Он был и питчером. Для своего времени он как Леброн Джеймс и Майкл Джордан.

– Сочи-2014 – лучшее, что было в твоей жизни?

– Нет. Я много об этом размышлял. Знаешь, в моменте я не думал о том, чтобы получать там удовольствие. Только о цели. И был безумно счастлив, когда выиграл золото. Но что еще? Я не наслаждался каждым мгновением. Хотел бы пережить этот невероятный опыт немного по-другому. Я был сумасшедше настроен показать, что могу быть лучшим сноубордистом в мире. И все.

Безусловно, два золота Сочи – совершенно особенное событие в моей жизни. Я никогда это не забуду. Огромная толпа болельщиков, они так кричали на протяжении всех соревнований, оба дня. Все это в России. Алена с медалью! Мы обнимается. Моя семья была там. Я мог только мечтать о таком, когда был ребенком. Но тогда ментально я был другим.

В целом – у меня отличная карьера в России. Я доказал, что могу экстремально выкладываться в самый нужный момент и никогда не сдаюсь. Кубки мира – они же не так важны. По-настоящему значение имеет только Олимпиада. И поэтому я особенно кайфанул в Пекине.

Выжал из себя все и получил бронзу, когда ни один человек не верил в меня. Я, кстати, этого не понимал. И еще раз убедился, что главное – это верить в себя и в то, что делаешь. Что на этот счет думают остальные – совершено неважно. Даже если это весь мир.  

На Sports.ru – выборы 100 лучших спортсменов в истории России. Вы за кого?

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Рамиль Ситдиков, Максим Блинов; globallookpress.com/Troy Wayrynen/ZUMAPRESS.com, State Duma Russia/via Globallookpress.com, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; instagram.com/vicwild; Gettyimages.ru/Michael Ciaglo

8 комментариев

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SegaYasch
Ответ Иван Ларин
токсичный позитив какой он есть.. для отношений ему не нужна декорация и потому конечно выбрал Заварзину, всегда подгорает от этой показухи, ничего такого в том, чтобы женщина была эффектной, но есть что-то не то в том когда говорят мне внешность не так уж и важна, но за напоминание о том, каким был наш 2012 год спасибо..
Токсичный негатив как он есть…
Чувак сказал что не нужно стесняться быть таким как есть и плевать нравиться кому-то это или нет, но конечно же делал он это не искренне, по другому же быть не может, да?
И еще Заварзину преплести в таком контексте. Это не к тому что она какая-то не очень, но эффектной сногсшибательной красоткой обольстительницей ее тоже не назовешь - просто красивая русская девушка.
Короче может с тобой что-то не так, а не с Уайлдом?
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СержМиранэн
Ответ Sanya Kruus
зачем тебе знание языка в штурмовой атаке. автомат в руки и вперед
это все, что ты вынес из прочитанного ? мне тебя жалко.
+2
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+2
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imaxim
Очень уважаю Вика за то, что не оставил Россию после окончания карьеры. Крайне надеюсь, что наступят лучшие времена и его знания пригодятся нашей команде. Молодец, всего хорошего ему!
+6
0
+6
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Onion
Ответ Sanya Kruus
зачем тебе знание языка в штурмовой атаке. автомат в руки и вперед
Призывник, что ли?)))
0
0
0
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Олег Кузнецов
Вик-позитивный чел и большой искатель приключений.)
+7
-1
+6
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айаал попов
Ответ Sanya Kruus
зачем тебе знание языка в штурмовой атаке. автомат в руки и вперед
Те у кого не хватает рейтинга на проставление минуса, можете использовать мой комментарий как минус)
+1
-2
-1
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Иван Ларин
токсичный позитив какой он есть.. для отношений ему не нужна декорация и потому конечно выбрал Заварзину, всегда подгорает от этой показухи, ничего такого в том, чтобы женщина была эффектной, но есть что-то не то в том когда говорят мне внешность не так уж и важна, но за напоминание о том, каким был наш 2012 год спасибо..
+3
-6
-3
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Sanya Kruus
зачем тебе знание языка в штурмовой атаке. автомат в руки и вперед
+4
-10
-6
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