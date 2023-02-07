Гамарджоба
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9 лет с открытия Олимпиады в Сочи. Где ее герои сейчас?

Евгений Климов Евгений Климов
Сочи-2014 Сочи-2014
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Георгий Беджамов
Александр Жуков Александр Жуков
Биатлон Биатлон

Ровно 9 лет назад, 7 февраля 2014 года, было открытие Олимпиады в Сочи.

С тех пор случилось столько всего, что домашние Игры кажутся событием из позапрошлой эры. Но начинаешь вспоминать фамилии – тут же накатывают воспоминания.

А еще, глядя на судьбы главных действующих лиц тех лет, задумываешься: как же непредсказуема жизнь. И как сильно может разбросать людей, еще сегодня вечером гребущих в одной лодке.

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Фото: Gettyimages.ru; РИА Новости; globallookpress.com; REUTERS

71 комментарий

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Лека-Лека
Ответ Самасебезвезда
Что за ерунда?
То, что делает Плющ, это не ерунда, а непорядочность и непрофессионализм.
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red hikkikomori
Все смешались: кони, люди)
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Gari Voter come back...
Реальные легенды,классная была олимпиада,сборная была топ
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Евгений Мешков
а зачем в пробы добавлять соль, если нам рассказывали, что в стене была дырка и специальный фсбшник подменивал допинговые пробы? не мог что ли без соли добавить? или соль "добавили" сильно позднее? и где вскрывались эти пробы? а не вскрывались ли они в какой нибудь светлой и чистой западной стране?
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BeastI666I
после всей информации, которая вскрылась автор смеет называть их героями?! там же позор на позоре, скандал на скандале. самая политизированная и корыстная олимпиада в итсории человечества.
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Olga.t
Ответ Zhenek
1. Почему Терешкова и Хаматова отмечены как герои? какое они вообще имеют отношение к спорту? 2. Могу ошибаться, но у Черноусова фотка Максима Вылегжанина, или нет?
2. Не шибаетесь. На фото 2014 точно Вылегжанин.
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Perftoran
Ответ Ksenia RN
Впечатление, что статья писалась ради Хаматовой, Беджамова и пр. Мутко.
Так и есть.)
Громкий, кликабельный заголовк же нужен.
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lkongo
Ответ D-eisler@yandex.ru
Ну ты ж понимаешь, для спортса мутко это (чинуууууууш) а хаматова которая тоже тырила бабки налогоплательщиков и свалила это героиня)
чувак, почитай про то, что такое лейкоз и про фонд "Подари жизнь". А вот потом можно будет справедливо засунуть фирменный русский цинизм в задний проход.
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dimonivanov
у Черноусова и фото не его, и медаль неправильная нарисована
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Евгений Мешков
Ответ Igor Petruk
Илья Черноусов стал другим человеком?) (На 1 фото Вылегжанин).
спортивный сайт
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All These Things I Hate
Лохматова и Терешкова какие герои? 😂
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Евгений Мешков
Терешкова каким боком герой Олимпиады? ааа, это же не спортивный сайт
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Виктор Войнов
Ответ Ksenia RN
Впечатление, что статья писалась ради Хаматовой, Беджамова и пр. Мутко.
Так и есть.
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Enchanter WIZZARD
Легков по эмоциям от полтинника- главный герой ОИ в Сочи
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lkongo
Грефа забыли. По сути, руководил всей стройкой под Игры.
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SALMON
Ответ шампион
Болел тогда за фигуристку Сотникову и биатлонистку Вилухину. За первую, потому что ее обидно бортанули из командника, и она отыгралась в личном турнире. Вторая чуть ли единственная из нашего биатлона, кто сохранил свою олимпийскую медаль, пока иные жрали соль на завтрак, обед и ужин.
Ничего обидного не было. В команде нужны стабильные спортсмены, чтобы точно увезти золото, а Сотникова ни разу в жизни не откатала две программы чисто. По той же причине Ковтуна не взяли.
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DiZ0893
Ответ Ksenia RN
Впечатление, что статья писалась ради Хаматовой, Беджамова и пр. Мутко.
Так и есть
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teddy10
Надо добавить Сотникову и партнеров Шипулина по эстафетной четверке - Волков, Устюгов и Малышко. Также помимо упомянутых фигуристов надо вспомнить других победителей командного турнира - Столбова-Климов, Боброва-Соловьев, Кацалапов-Ильиных
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SALMON
Ответ Екатерина Куракулова
Не поняла про Ана: что значит возглавить Корею? Президентом чтоли стать хотел?
Вообще он вроде как сборную Китая сейчас тренирует
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Zhenek
1. Почему Терешкова и Хаматова отмечены как герои? какое они вообще имеют отношение к спорту?
2. Могу ошибаться, но у Черноусова фотка Максима Вылегжанина, или нет?
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Самасебезвезда
Ответ Лека-Лека
А что значит "ПЛЮЩ ИНОГДА ПРИНИМАЕТ УЧЕНИЦ ТУТБЕРИДЗЕ"? Почему не написать честно: ворует и переманивает завиральными обещаниями, а потом разваливает в хлам и поливает грязью.
Что за ерунда?
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tarvitz877
А где Легков?
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Александра Чиркова
Что не сделаешь ради хайпа и как бы светлую статью о сочинской олимпиаде смешаешь с грязью упомянув всяких актрис и чинуш
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sashafan2
Зачем вы в героев записали кучу чиновников и даже актрису, а многих спортсменов даже не упомянули?
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слесарь Гавриленко
Ответ mold-cel
СИЗО, эмиграция, Госдума, муж в ополчении... кто-то живет обычной человеческой жизнью у себя на родине?
Уайлд
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