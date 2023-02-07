9 лет с открытия Олимпиады в Сочи. Где ее герои сейчас?
Ровно 9 лет назад, 7 февраля 2014 года, было открытие Олимпиады в Сочи.
С тех пор случилось столько всего, что домашние Игры кажутся событием из позапрошлой эры. Но начинаешь вспоминать фамилии – тут же накатывают воспоминания.
А еще, глядя на судьбы главных действующих лиц тех лет, задумываешься: как же непредсказуема жизнь. И как сильно может разбросать людей, еще сегодня вечером гребущих в одной лодке.
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Фото: Gettyimages.ru; РИА Новости; globallookpress.com; REUTERS
Громкий, кликабельный заголовк же нужен.
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