Наш спорт выкручивается в изоляции: в бобслее – одна трасса на страну, коньки – в «рыночном шатре», горнолыжники махнули в Аргентину!

Золотой период зимнего российского спорта – подготовка к домашним Олимпийским играм. Тогда слово «нет» практически не звучало. Сборы в Новой Зеландии и Чили? Отличный выбор, со вкусом! Нужен самый дорогой тренер мира в дисциплину, где у нас 2,5 человека и никаких шансов на топ-20 в Сочи-2014? А давайте попробуем!

Все кайфовали.

За 8 лет ситуация изменилась не просто кардинально, а до крайней стадии безумия.

Сборы в Европе под строгим запретом. Международных стартов нет. Все перебиваются на Кубках России. Получается по-разному. Если в фигурке шоу продолжается, биатлон худо-бедно держится, а в лыжах полсезона разбираются с трансляциями, но хотя бы результаты на слуху, то что с остальными?

Вы слышали, где соревнуются горнолыжники и сноубордисты? Как выкручиваются саночники, у которых только одна трасса на страну? Бегают ли вообще шорт-трекисты или этот вид спорта просто закрыли? Найти хоть какую-то информацию про эти виды – приключение. Причем вообще не захватывающее.

Во многих видах, чтобы просто узнать расписание стартов, нужно звонить президенту федерации или знакомому спортсмену. На официальном сайте Федерации бобслея России до сих пор висит календарь прошлого сезона – и всем по барабану. И так – почти везде.

Мы постарались вникнуть в бессмысленный и беспощадный российский спорт зимы-2022/23.

Саночники и бобслеисты весь год гоняют по одной трассе. Других просто нет

У саночников за зиму всего 4 старта. Два в декабре, один в феврале и чемпионат России в марте. Все турниры – в Сочи. Пространства для маневра немного, других санно-бобслейных трасс у нас нет. Была в Паромоново. Да и есть. Ее открыли относительно недавно. Общая стоимость строительства – 45 млн долларов.

Туда приезжали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. В 2012-м прошел чемпионат Европы по саням. Вот только вскоре после этого трассу закрыли на «временную» реконструкцию. Всплыли жуткие косяки в строительстве, в результате которых спускаться на ней опасно. Настолько, что в 2013 году Спартакиаду школьников перенесли оттуда… в латвийскую Сигулду. Несколько лет говорилось о точечных правках, но недавно прозвучала суровая правда: дешевле построить новую трассу, чем переделывать эту.

В нынешних экономических реалиях новая трасса в списке приоритетов в топ-3 не входит, вот спусковики и гоняют круглый год по одному и тому же треку в Сочи.

– По эмоциям внутренние старты – скучно, грустно и тоскливо, – признается наша топовая саночница, призер Игр в Сочи и Пекине Татьяна Иванова. – Один турнир у нас прошел, и конкуренция там была очень маленькая. Знаешь, сколько девочек участвовало? Восемь! Из них две юниорки. Боюсь, на чемпионате России будет еще меньше. А через год-другой как бы втроем не пришлось выступать…

– Тяжело фигачить всю зиму на одной трассе?

– Хотелось бы иметь еще хотя бы одну – это уже какая-то вариативность. А все время сидеть на одной не то чтобы надоедает – просто не успеваешь соскучиться. У нас же и сборы тут постоянно. На Кубке мира каждую неделю новая трасса, нужно все время переключаться. А тут всегда одна картинка. Меняется разве что погода и состояние льда. Если честно, мне грустненько.

Прыгунам обещают разморозить сочинский трамплин – на нем не было зимних стартов с Олимпиады

Казалось бы, трамплины не менее сложная история, чем санно-бобслейная трасса. Однако с ними у нас ситуация лучше. Это стало понятно после разговора с президентом федерации Дмитрием Дубровским.

– Без выездов в Европу стало сильно хуже?

– Нам легче, чем некоторым другим видам. У нас комплексы в Тагиле, Чайковском и Сочи. Где-то – с научными и медицинскими сервисами. Летом и раньше мы ездили в Европу исключительно для участия в соревнованиях, а так нас и дома все устраивало.

– Уточним: в России три крутых комплекса?

– Полноценных сейчас два. Сочи можем использовать летом и осенью. Но я на днях провел совещание с «Сириусом» – это новый собственник наших объектов в Сочи. Мы говорили о том, что не использовать олимпийское наследие – неправильно. Здорово, что смотрим на этот вопрос одинаково.

Погода и снежный покров позволяют нормально функционировать там, нужно просто настроиться и что-то начать делать, чтобы трамплины заработали зимой. 8 лет этого не было, но после Нового года мы планируем провести там тренировочные мероприятия. И подали заявку на проведение в Сочи Спартакиады учащихся-2024. «Сириус» здорово идет на контакт, и я не исключаю, что там появится еще и трамплин К-60 – чтобы полноценно заработала детская школа. Место там есть, это еще «Юг-Спорт» предусмотрел.

– Если я захочу посмотреть зимой прыжки с трамплина, что мне нужно сделать?

– Нам не удалось показать летний чемпионат в Сочи, хотя планировали привлечь «Матч ТВ». Но рассчитываем, что с Кубком России начиная с января все получится. Не говоря уже про чемпионат России, который пройдет в сроки чемпионата мира в Планице.

Кстати, наши традиционные «Синие птицы», которые раньше были в рамках Кубка мира, теперь пройдут в формате открытых российских соревнований, и участие там подтвердили казахи, китайцы и турки. Стран пока немного, но так уже повеселее. FIS разрешила.

– Какие от них вести?

– Мы в контакте. Вот в этом сезоне изменились правила по длине лыж и комбинезонам. Приглашали технического специалиста FIS, чтобы он сделал нам промеры. И он приезжал в Россию. У нас добрые отношения и с производителями экипировки. Они, например, даже оставили лидеров на контрактах.

Это важно, потому что эмоционально им сейчас и так тяжело без стартов. Вариться в своем соку реально сложно. Если пропустим один сезон – выдержим. А вот два, если честно, уже критично. Стараемся поддерживать ребят как морально, так и какими-то выездами – хотя бы иногда в тот же Казахстан. Вот в Алма-Ате и Щучинске шикарные комплексы. Плюс есть возможность соревноваться в рамках открытого Кубка Казахстана. Мы не частим туда, но хорошо, что Минспорт позволяет тренироваться в дружественных странах. Это в Европу выезды закрыты отдельным приказом.

– Призовой фонд на внутренних стартах есть?

– На чемпионате России награждаем у мужчин десятку. Первое место – 100 тысяч, второе – 75, третье – 50 и далее по убыванию. У девочек топ-6 и суммы чуть меньше.

У двоеборцев еще меньше, потому что должна быть корреляция с результатами на Кубке мира (мы посмотрели официальные документы на сайте федерации: на этапе Кубка России по двоеборью награждается топ-6, за победу полагается 10 тысяч, за 6-е место – тысяча. Общий зачет монетизируют первая тройка: 70-50-30 тысяч – Sports.ru).

«Трансляции? О чем ты, нас даже на Кубке мира не показывали!»

Ледовые дисциплины нам разложил олимпийский чемпион-2014 по шорт-треку и серебряный призер Пекина-2022 в коньках Руслан Захаров.

– Мы бегаем в основном на востоке. Успели отметиться на Кубке России на открытом катке – в Питере. Формально он считается закрытым. По краям двухметровый профнастил, а над дорожкой навес, похожий на рыночный шатер. Но эта конструкция вообще не спасает от ветра и дождя. Вторая столица страны! Плюс олимпийская чемпионка Светлана Журова – из Петербурга.

Два раза там выступал и никаких теплых эмоций не испытал. Единственный плюс – есть теплые туалеты. Так что, завидуйте, лыжники, ха-ха. Другое дело, что экипировка у нас попроще. В минус 6 чувствовал, что посередине тела что-то начинало звенеть. Подумал, как хорошо, что у меня уже двое детей. Пусть звенят!

– Сколько в России вообще катков?

– В прошлом году открылся в Кемерово, там пройдет чемпионат России, плюс Челябинск, Коломна и Иркутск. Это полноценные закрытые катки, на которых можно проводить серьезные старты. Четыре – это достойно. В США и Канаде по два. Это вот в Китае – больше 20. До чертиков в Голландии. Так что у нас – на «четверочку» точно.

Вот еще недавно ничего не было в Сибири. Ближайший каток – Челябинск. То есть либо тренируешься на улице, либо нигде. На стартах в Иркутске мы катались в общей группе, с детьми, – у них был свой юниорский турнир. И там столько ребят! Несколько сотен человек было на льду. Так классно.

– Стартов тебе хватает?

– Загружены по полной. Тем более, что я бегаю все дистанции подряд.

– Призовые?

– Пока были только за классическое многоборье. Первое место – 100 тысяч, второе – 75, третье – 50. Еще обещают что-то за чемпионат России. Так что я пока не ответил для себя на вопрос: для чего бегаю в этом сезоне? Смотрю на себя со стороны и думаю: Руслан, ну как так? Кому это все вообще нужно? На Кубке мира выступал 17 лет подряд. Теперь вот так. Наверное, мною движет мечта. Хочу еще раз стать олимпийским чемпионом. А нынешний сезон стараюсь воспринимать как что-то новое. Его тут столько! Вот поеду на Кубок России в Киров.

– Ты не говорил, что там есть каток.

– А он открытый! Говорят, в начале февраля там самые морозы. Кайфанем. Надо будет только теплые трусики с начесом приобрести.

– Что у вас с трансляциями? Где-то можно будет посмотреть, как ты на всю Вятку звенишь чем-то посреди тела?

– Да нас даже на Кубках мира не показывали, о чем ты говоришь? Было бы здорово, если бы транслировали ЧР в Кемерово. Может, кто-то вспомнил бы, что мы вообще есть. Тем более, коньки показывать несложно – двух-трех камер достаточно.

Но пока картинка стабильно есть только из Коломны – на ютубе. По 200 человек в лайве смотрят.

– Ты наверняка следишь за шорт-треком. Как у них дела?

– Полная квота этапов – бегают столько же, сколько в прошлые годы. Интересно, что в этом сезоне сборная разделилась на две части. Одну группу ведет Владимир Григорьев, олимпийский чемпион Сочи, другую – Андрей Максимов. Хорошая конкуренция и это двигает шорт-трек.

Другое дело, что у них контактный вид спорта и там потеря ощущений борьбы на высоких скоростях будет особенно чувствительна. Вместе с тем для молодых ребят старты с Семеном Елистратовым и Костей Ивлиевым – классный опыт.

Ого, горнолыжники были на сборах в Аргентине!

В сноуборде и фристайле свои сложности.

Если склон для слалома найти реально, то вот содержать «трубу» для экзотичного хаф-пайпа или строить трамплины для слоупстайла и борд/ски/-кросса – безумно дорогая и малоэффективная история. Любителям на них делать нечего, а профессионалов у нас мало. По сути, требуются миллионные затраты ради соревнований для пары человек. С другой стороны, оставлять их совсем без условий – тоже не вариант.

В итоге экстрим-городок собрали в Миассе – это Челябинская область. Но все равно вся соревновательная зима для спортсменов из редких дисциплин – лишь несколько стартов за зиму.

В слаломе, где у России хорошие традиции, ситуация лучше.

В горных лыжах все еще бодрее. Вот география Кубка России: Кировск, Полярные Зори, Миасс, Куса, Москва (параллельный слалом на Воробьевых горах), Сочи, Озерное (Алтайский край), Белокуриха, Красноярск, Южно-Сахалинск, Васильево (Ленинградская область). Плюс чемпионат страны на Камчатке.

Больше того, некоторые группы, чтобы лучше подготовиться к сезону, сидели на сборах в Аргентине. Невиданная по нынешним временам роскошь. Было бы интересно узнать, как им удалось это провернуть и как вообще все прошло, но горнолыжники как будто бы взяли обет молчания. Мы отправили запросы трем спортсменам, но они решили не отвечать. Будем считать, тренируются настолько много, что им просто не до телефона.

Хотя в нормальные времена сборы на курортах Южной Америки – обычная история для горнолыжников.

Снежные склоны в Аргентине и Чили можно найти уже в конце июля-августе. И в Анды в это время спортсмены со всего мира слетаются стаями регулярно. Это примерно как Рамзау для биатлонистов или Турция/Катар для футболистов. В этом году наши спортсмены гоняли в Ушуайю – столицу Огненной Земли и самый южный город мира. Оттуда всего 900 км до Антарктиды, а в системе архипелага можно встретить такие прелести, как Остров пингвинов.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Трефилов, Владимир Астапкович; kirov.online.ru ; ФГБУ «Юг Спорт»; vk.ru/Российская федерация горнолыжного спорта; Ледовый Дворец «Уральская молния»