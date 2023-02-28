Уткин – не единственная звезда «Эгриси». Там играют прапорщик из Лесосибирска, тренер-стендапер и лидер «Интровертиси»

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Фан-факт – Василий Уткин терпеть не может, когда «Эгриси» называют «клубом Уткина» или «Эгриси» Уткина». А что поделать, если так и есть?

За пять лет Уткина в «Эгриси» произошло много яркого: подъем в Вышку ЛФЛ, два сезона в Медиалиге и больше 150 эпизодов сериала. Но многие по-прежнему ассоциируют «Эгриси» только с Василием Вячеславовичем. Большая ошибка.

Мы за вас отсмотрели все сезоны сериала и отобрали шесть персонажей, каждый из которых тянет на звездочку «Эгриси».

Александр Куликов – лидер команды интровертов

В первом сезоне «Эгриси» активнее всего светились три персонажа: капитан Лаша, «левоногий Месси» Струнин (о нем мы расскажем в отдельном тексте) и «Кулик-машина» – быстроногий полузащитник, который по скиллам не уступал лидерам команды.

Кулику суждено было оказаться в «Эгриси». Первое время клуб пополнялся пацанами из Бабушкинского района Москвы. Саша Куликов учился в местной школе с двумя будущими одноклубниками – Митяем и Струниным.

Прошли годы, и Кулик из школьника превратился в безусловного лидера «Эгриси».

Прозвище «Кулик-машина» появилось не просто так. Саня действительно тащил команду к победам, когда у остальных не шла игра. Природный лидер – не часто таких встретишь. Чего стоит победный гол в финале Кубка СВАО: при счете 1:1 Кулик шизанул в девятку почти с центра поля. Для техничного Кулика такие голы обычное дело: в другом матче он пообещал забить с лета – и тут же исполнил.

Но у Кулика есть забавная особенность, которая не очень вяжется с ролью лидера медиаклуба. Парень безумно боится камер и избегает съемок в сериале про «Эгриси». Витя Кравченко говорил, что «по уровню непубличности и боязни камеры Кулика можно сравнить с создателем даркнета», а Паша Чепурин (главный по видео в «Эгриси»), что «самый сложный день – день съемки Кулика и Егора».

«Эгриси» – команда интровертов, – рассказал Чепурин в интервью Sports.ru. – Вася даже как-то вбросил новое название – «Интровертиси». И, если б нужно было выбрать капитана этой команде, то им точно стал был бы Кулик. Как только включается камера, у Кулика пропадает голос и он принимает позу страуса: он просто перестает разговаривать и прячет голову в землю. Тем ценнее, когда он доверяет и все-таки раскрывается».

Несмотря на интровертность, лидер «Эгриси» регулярно попадает в мемные истории. Вот одна из них.

В середине сериала Кулик заметно прибавил в мышечной массе. Причина – карантин и постоянные травмы, из-за которых он зачастил в зал. В период коронавируса Кулик на спортпите прибавил 15 кг. Проблемки, ведь Саня – взрывной форвард. Тренеру команды Антону Попову даже пришлось выкупать креатин у Сани, дабы тот не набрал еще больше.

Сейчас он лечит заднюю поверхность бедра, так что матчи в ЛФЛ и Медиалиге на паузе. Но роль Кулика не только в отыгранных минутах и забитых голах. Как говорил Василий Уткин: «Если Струн – мозг, то Кулик – сердечная жила дракона».

Всеволод Антонов – «всегда в ответе за настроение, но не всегда в ответе за ворота»

Продолжим высказывание Васи: если Кулик – сердечная жила дракона, то Сева – душа «Эгриси». Если вы хотя бы раз врубали сериал, то точно запомнили татуированного парня с улыбкой Чеширского кота.

Антонов трется в тусе «Эгриси» с первого отбора. В 2016-м Сева преодолел две стадии, но перед массовой тренировкой исчез и потерял место. Сева не отчаялся и заявился на следующий отбор. Но там он выглядел несуразно и, по слухам, был пьян. «Поэтому я не попал в Эгриси», – говорил Антонов, наливая стопку водки на свадьбе одноклубника Кошлакова.

Судьба сжалилась над Севчанским в середине 2018-го: один из киперов «Эгриси» Денис Димов ушел в армию, и Антонова позвали на его место.

Жизнь Севчанского в «Эгриси» – катание по волнам кайфа и раскаяния.

В 2019-м Сева забрал титул лучшего кипера третьего дивизиона ЛФЛ. Но уже в начале 2020-го его чуть не выгнали – на очередной матч «Эгриси-Д» (дубля основны) Сева приехал с похмелья. Уткин поставил ультиматум – если учует запах алкоголя, то выгонит кипера из команды.

«Я закончил с тусами, – писал Сева в командном чате. – А то вся жизнь по ##### пошла. Я купил спортпита и абик в зал. Поэтому просьба не звать меня тусить и при мне не бухать!»

Как минимум про зал – чистая правда.

С алкоголем Сева сейчас во френдзоне. «Я ушел максимально сильно от пива, – рассказал Антонов в интервью Sports.ru. – Если посиделка командой или я на празднике, то предпочитаю белое сухое или полусухое вино. А так, чтобы напиваться, как я это делал раньше или как в тот раз, когда Вася пригрозил мне киком из команды – нет».

Что еще выделяет кипера? Тату. На теле Севы 23 татуировки.

Первая появилась в 14. В детском лагере при помощи чернил и иголки он набил букву «В» – в честь своего имени. Океееееей. Еще у Севчанского есть тату, спонсированное Уткиным (он выбирал эскиз), и Egrisi – в честь любви к клубу.

По игре к Севе нет вопросов – он стал основным вратарем второго клуба Василия «Эгриси Москва» (там играют пацаны, которые не пробились в основной «Эгриси»). Севчанский порой даже капитанит. Порой – потому что на такую бицуху налезет не каждая капитанская повязка.

Максим Алиев – Александр Кокорин «Эгриси»

В 2018-м «Эгриси» объявил большой просмотр новичков. Вообще-то Макс пришел на отбор за компанию с братом, а сам пробоваться не собирался – рановато в 13 лет. Но пацан выскочил в двусторонке и на равных бодался с футболистами-любителями. Выяснилось, что Макс выступает за команду «Москвича» 2005 года рождения и был на просмотре в академиях «Локо» и «Торпедо».

Кстати, отец Алиева (тоже бывший игрок) был против спорта: «Я никогда не хотел, чтобы он занимался футболом. Хороший футболист в конце карьеры всегда инвалид». Классика жизни: сын не послушался и принял оффер «Эгриси».

Алиев – Александр Кокорин любительского футбола, потому что его тоже переписывали. Только в бОльшую сторону. Просто по правилам ЛФЛ играть можно с 14 лет, поэтому Максу накинули год.

«Все про это знали и были согласны на такой расклад, – рассказал Макс в интервью Sports.ru. – Вопросов ни у кого не возникало, меня же не младше сделали, а наоборот старше – тут не придраться».

Подписание моментально оправдалось. Во втором матче Алиев вышел в старте и смачно жахнул издали. Бедный «Дизайн-Связист».

Алиев в «Эгриси» – реалити о взрослении подростка. На наших глазах Алиев клеил девчонок, готовился к ЕГЭ и совмещал жизнь московского подростка с участием в сериале Василия Уткина.

Хайлайт – Уткин пришел домой к Максу знакомиться с его семьей. После чаепития Алиев принес журналисту школьное сочинение о «Ревизоре» Гоголя. Уткин прочитал несколько строчек и разгромил домашку:

«Как много здесь лишних слов! Первые слова – «если задуматься над произведением Гоголя «Ревизор». Понятно, что ты задумался. «Почему это происходит?» Это тоже риторический вопрос. Без него тоже можно обойтись. Это как лишнее движение на поле».

Максим впитывал, а Алиев-старший грустно смотрел на сына.

На весну 2023-го Максу 18 лет. Он поступил в РЭУ имени Плеханова, гоняет за сборную университета и «Эгриси». Алиев не оставил надежду стать профиком. После сдачи ЕГЭ парня позвали на просмотр в омский «Иртыш» – Макс съездил, но получил отказ из-за возраста.

Павел Чепурин – сначала Уткин назвал его контрафактом, а потом сделал комментатором

У Чепурина был сложный путь в «Эгриси».

На отбор он пришел вместе с другом Мерабом. Того приняли (со временем он стал легендой, больше 100 матчей за «Эгриси»), а Пашу забраковали. Уткин вообще назвал его контрафактом. Со временем Чепу все же взяли, но лишь четвертым вратарем.

В «Эгриси» привыкли не искать звезд со стороны, а растить их внутри команды. Так и Василий Уткин по старой памяти заметил у Чепы задатки комментатора и порекомендовал парня на «Телеспорт». Там Паша отработал Евро-2020 (как комментатор) и Олимпиаду-2021 (как редактор). Дальше его позвали в Яндекс.Спорт (комментирует ФНЛ) и ОККО – Ла Лига, Лига Наций и чемпионат Аргентины.

«Иногда я с трудом осознаю, что смотреть футбол – это моя работа, – рассказал Чепурин в интервью Sports.ru. – И до сих пор не всегда могу это объяснить родственникам. До попадания в «Эгриси» у меня была другая жизнь и другие перспективы: я заканчивал образовательную программу «Государственное и муниципальное управление» в НИУ ВШЭ, стажировался на позиции аналитика в Mars и продажника во Future Today.

А потом появился Вася и показал, что кроме привычной сознанию дорожки есть тропинка в чащу. И оказалось, что там безумно интересно и волшебно. Хотя иногда страшно и непонятно, куда идти».

Со временем Чепа раскрылся в новом амплуа – блогера. Он берет интервью у популярных персонажей медиафутбола – Градиленко, Сослана Гатагова. Акцент не на скандалах, а на историях из жизни и раскрытии личности. Чепурин пробует более сложные жанры и уже снял фильм о том, как Медиалига пережила частичную мобилизацию.

Уткин по-прежнему рядом и помогает парню советами.

«Когда взаимодействуешь с человеком нон-стопом, то постоянно чему-то учишься, что-то впитываешь, получаешь наставления, – продолжает Чепа. – Но Вася не раз мне говорил – будь естественным. В кадре, в эфире – не важно. Если ты будешь стараться походить на кого-то, это получится плохо. Потому что реплика всегда хуже оригинала».

Кстати, в интернете можно найти следы той самой прошлой жизни Чепы. При запросе «Павел Чепурин» в поисковике первой же строчкой выпадает его профиль в Молодежной палате МосГорДумы. В старших классах голкипер «Эгриси» пробовал себя в политике и возглавлял молодежную палату Бутырского района Москвы.

«Но теперь я бы хотел локализовать разговоры о политике домашней кухней в компании своих людей, – рассказывает Чепа Sports.ru. – Там эта тема (как и многие другие) обсуждается легче, свободнее и безопаснее».

Виктор Косачев – тренер-стендапер

«Когда я смотрел в детстве кино и начиналась сексуальная сцена, то родители закрывали мне рукой глаза. Сейчас так делает жена – никто не в курсе, когда можно будет смотреть? Там сюрприз для меня готовится или что?»

Такую шутку легко представить в исполнении Нурлана Сабурова, Сергея Орлова и других известных комиков. Но ее автор – тренер «Эгриси» Виктор Косачев.

У него богатая футбольная карьера – играл в молодежке «Химок» с Иваном Новосельцевым и даже задвигал его в запас. Но карьера не развивалась и окончательно затухла после трансфера в армянскую «Мику». Там была полнейшая депрессия: футболистам выдали по одному комплекту формы, платили меньше 50 тысяч рублей в месяц и заставляли оплачивать посещение спортивного зала. Вернувшись в Россию, Косачев завершил карьеру и открыл футбольную школу.

В «Эгриси» Косачев появился после перехода клуба в вышку. Шутит, что благодаря«Эгриси» увлекся юмором: «Я как Кочу (Антона Кочеткова – прим. Sports.ru) увидел на тренировке, то сразу понял, что надо заниматься стендапом».

Косачев часто выступает на открытых микрофонах. Кажется, карьера развивается. Его приглашали на ТНТ в «Открытый микрофон», а выступление в StandUp PATRIKI собрало 25 тысяч просмотров. Оцените одну из шуток: «У меня были любимые спортишки, они были такие затасканные, просто ужас…И я как-то, дурак, в этих спортишках поперся забор красить. Естественно, испачкался. Я их не бросил, продолжил носить, но целый год приходилось отыгрывать удивление перед друзьями».

Хм. Надеемся, что с основной профессией дела у Косачева получше.

В тренерском штабе «Эгриси» нет разделения на роли, так что Косачев рулит командой наравне с главным. Он даже успеть поработать исполняющим обязанности главного тренера – подменял Антона Попова, пока тот учился в Португалии.

Вадим Сменчугов – преодолел 7 тысяч километров ради матча «Эгриси»

Ну что, еще не сроднились с пацанами? Тогда готовьтесь к финальной истории, после которой вы помчитесь покупать футболки с многоэтажками Медведково.

На сей раз история из Лесосибирска. Именно из этого города на берегу Енисея в «Эгриси» залетел Вадим Сменчугов.

Вадим сначала занимался бегом, а после перешел в футбол. Парень мечтал переехать в Москву, но после пары лет на любительском уровне осознал, что в Лесосибирске не поднимешь денег. Помогло военное училище в Амурской области – Вадим отучился и по распределению попал в Подмосковье.

Вадим успешно совмещает работу старшим прапорщиком с игрой в «Эгриси». Хотите деталей? Увы, работа Вадима настолько серьезная, что о ней вообще нельзя рассказывать. Но в остальном начальство с пониманием относится к хобби Сменчугова.

«Специфика войск другая, – рассказал Вадим в интервью Sports.ru – Чуть попроще – тоже где-то задержался, где-то чуть пораньше ушел. Идут командиры на уступки со временем».

Вадим примечателен не только профессией. Он один из лучших футболистов «Эгриси».

Главный хайлайт крайнего форварда Сменчугова – игра с «Рапидом». В первом матче 1\16 финала «Эгриси» уступил 1:7. В камбэк не верил даже Уткин – он (абсолютно уникальная ситуация) не приехал на ответный матч. Победой и правда не пахло: у «Эгриси» даже не набирался состав и по тайму пришлось сыграть голкиперам. В экстремальных условиях Сменчугов включил режим Леброна и отгрузил семеру. «Эгриси» победил 10:2.

После такого перфоманса Вадима Холанда хантили в другой клуб, но Уткин убедил парня остаться. И не зря – во втором сезоне Медиалиги Сменчугов набрал 1+2 (жаль, статистика не учитывает созданные для партнеров моменты), стал MVP первого тура и залетел в топ-50 лучших игроков (46-е место).

Что по историям? Как-то Сменчугов за несколько суток проделал путь в 7 тысяч километров. Сначала слетал в Лесосибирск к другу на свадьбу, после – вернулся в Москву, вышел за «Эгриси» в 1/8 финала Кубка ЛФЛ и сразу полетел обратно. Да-да, все это ради помощи клубу в одном матче.

Старания оказались напрасны – «Эгриси» уступил «Селтику-2». Но Паша Чепурин следовал за Вадимом по всему маршруту и снял увлекательнейший эпизод сериала про «Эгриси»: поболтал с местными, познакомился с первым тренером Сменчугова (оказалось, он тоже смотрит «Эгриси») и снял колоритные пейзажи Лесосибирска.

Какой еще медийный клуб так знакомит с Россией?

Фото: https://vk.com/vic77; Winline Медиалига