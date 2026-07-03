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  4. У 8 игроков сборной Туниса обнаружили следы запрещенного кленбутерола – их не станут отстранять из-за низкой концентрации вещества. Вероятно, дело в мексиканском мясе

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У 8 игроков сборной Туниса обнаружили следы запрещенного кленбутерола – их не станут отстранять из-за низкой концентрации вещества. Вероятно, дело в мексиканском мясе
Допинг-тест выявил запрещенное вещество у нескольких игроков Туниса.

У восьми игроков сборной Туниса на ЧМ-2026 выявлены следы запрещенного кленбутерола в допинг-пробе, сообщает The Times. 

Имена футболистов не разглашаются. Никто из них не был отстранен, поскольку обнаруженная концентрация вещества оказалась ниже установленного порогового значения, введенного из-за большого количества случаев, связанных с употреблением зараженного мяса – прежде всего в Мексике.

Во время чемпионата мира команда базировалась в мексиканском Монтеррее, а часть положительных проб была взята за 10-14 дней до заключительного матча команды против Нидерландов (1:3).

Кленбутерол относится к группе бета-2-агонистов и действует подобно анаболическим стероидам, способствуя росту мышечной массы и снижению жировой ткани. Вместе с тем известно, что в Мексике его незаконно применяют в животноводстве.

Тунисская федерация футбола, сами игроки и их клубы уже были уведомлены о результатах, началось дополнительное расследование. Ожидается, что футболисты не понесут никакого наказания.

Сборная Туниса проиграла все матчи на групповом этапе ЧМ-2026 и вылетела с турнира. После поражения от Швеции (1:5) в первой игре был отправлен в отставку главный тренер команды Сабри Лямуши. 

Это самый драматичный ЧМ в истории?6507 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Times
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Комментарии

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Наказание за доппинг было отменено по причине слишком плохих спортивных результатов. Как мертвому припарка - заявил представить антидоппингового агентства
ОтветПалец Витиньи
Наказание за доппинг было отменено по причине слишком плохих спортивных результатов. Как мертвому припарка - заявил представить антидоппингового агентства
Канело Кабанело помнится тоже на таком попадался )
И это они так под допингом играли))
Какой-то бракованный допинг
ОтветShuhratKL
И это они так под допингом играли)) Какой-то бракованный допинг
мексиканцы даже тут кинули, фигню какую-то подсунули)))
ОтветAmrarian
мексиканцы даже тут кинули, фигню какую-то подсунули)))
Зато сами носятся на этом мяске нехило
Обманули мексиканские барыги доверчевых тунисцев, разбодяженный продали
ОтветПодкат Пенальтьевич
Обманули мексиканские барыги доверчевых тунисцев, разбодяженный продали
Правильно сказать «разговяженый»
Это была свинина?
ОтветCoId_Little_Heart
Это была свинина?
Тунисцы мусульмане, а мусульманам свинину есть нельзя
ОтветАлександр Турубаров
Тунисцы мусульмане, а мусульманам свинину есть нельзя
Вы "не выкупили" юмор
Так может это наоборот сломало им игру и они были на столько слабые!)
У меня одного вопрос:Что мы вообще жрем ?
Ответbeltravel71
У меня одного вопрос:Что мы вообще жрем ?
Есть такое
То есть без допинга они штук 30 пропустили бы?
Клён это ведь символ Канады
Не заражённого, а зарЯженного!
Контадор был чист, доказано тунискими футболистами.
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