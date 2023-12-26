Самые дорогие игроки мира старше 30 лет

Харри Кейн проходит Бундеслигу на сложности «новичок»: форвард «Баварии» уже повторил рекордный результат Левандовского (22 гола за первый круг). Томас Тухель считает, что и другой рекорд Роберта (41 гол в Бундеслиге за сезон) в опасности.

Кейн один из главных фаворитов в гонке за «Золотой мяч» и самый дорогой игрок мира старше 30 лет – TM оценивает Харри в 110 млн евро. А кто еще в списке?

Кейн – единственный футболист 30+, оцененный в более чем 100 млн евро.

● В топ-16 (мы расширили список из-за одинаковой цены Каземиро и Алабы) доминирует АПЛ – сразу 7 футболистов.

● Самый возрастной игрок в списке – 36-летний Лионель Месси.

● Отметим и количество вратарей – они заняли сразу пять позиций в топе.

Напомните, откуда вообще берутся эти цифры?

В 2021-м главный редактор русскоязычной версии ТМ Артем Заводник объяснял принцип работы сайта: «У нас нет формулы определении стоимости, есть что-то вроде методички, из чего составляется трансферная стоимость. Это показатели футболиста, спрос на внутреннем и международном рынке (проверяем по своим каналам), возраст, внутренние специфики вроде лимита в России, который тоже влияет на цены игроков.

Собирая данные, используем xG, точность передач и другую статистику, но как базовую информацию. Дальше учитываем нюансы, потому что с высокой точностью передач можно отдавать мяч назад и не обострять. Статистические данные – только часть процесса, они не дают полной картинки. Просмотр матчей все еще необходим, и я бы сказал, даже важнее».

Отказ от алгоритмов, нейросетей и прочей компьютерной помощи – принципиальный момент для Transfermarkt. В проекте считают: ручные оценки намного точнее.

Фото: David Inderlied/Global Look Press