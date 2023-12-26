Буря в стакане
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Самые дорогие игроки мира старше 30 лет

Рома Рома
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Каземиро Каземиро
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Алиссон Алиссон
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Мохамед Салах Мохамед Салах
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Харри Кейн Харри Кейн
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Бавария Бавария
Неймар Неймар
Атлетико Атлетико
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ян Облак Ян Облак
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Эдерсон Эдерсон
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Короткий Спортс Короткий Спортс
Давид Алаба Давид Алаба
Фабиньо Фабиньо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лионель Месси Лионель Месси
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

Харри Кейн проходит Бундеслигу на сложности «новичок»: форвард «Баварии» уже повторил рекордный результат Левандовского (22 гола за первый круг). Томас Тухель считает, что и другой рекорд Роберта (41 гол в Бундеслиге за сезон) в опасности.

Кейн один из главных фаворитов в гонке за «Золотой мяч» и самый дорогой игрок мира старше 30 лет – TM оценивает Харри в 110 млн евро. А кто еще в списке?

Кейн – единственный футболист 30+, оцененный в более чем 100 млн евро.

● В топ-16 (мы расширили список из-за одинаковой цены Каземиро и Алабы) доминирует АПЛ – сразу 7 футболистов.

● Самый возрастной игрок в списке – 36-летний Лионель Месси.

● Отметим и количество вратарей – они заняли сразу пять позиций в топе.

Напомните, откуда вообще берутся эти цифры?

В 2021-м главный редактор русскоязычной версии ТМ Артем Заводник объяснял принцип работы сайта: «У нас нет формулы определении стоимости, есть что-то вроде методички, из чего составляется трансферная стоимость. Это показатели футболиста, спрос на внутреннем и международном рынке (проверяем по своим каналам), возраст, внутренние специфики вроде лимита в России, который тоже влияет на цены игроков.

Собирая данные, используем xG, точность передач и другую статистику, но как базовую информацию. Дальше учитываем нюансы, потому что с высокой точностью передач можно отдавать мяч назад и не обострять. Статистические данные – только часть процесса, они не дают полной картинки. Просмотр матчей все еще необходим, и я бы сказал, даже важнее».

Отказ от алгоритмов, нейросетей и прочей компьютерной помощи – принципиальный момент для Transfermarkt. В проекте считают: ручные оценки намного точнее.

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Фото: David Inderlied/Global Look Press

42 комментария
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Как в списке есть неймар, но нет гризманна?
+19
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+19
Ответ Mustang Shelby
а где Роналду? с 52голами
Его ценник 20-25 миллионов, примерно за такую сумму его покупал МЮ. С тех пор дороже он стать не мог. А тут представлены не ниже 30 млн
+19
-1
+18
Ответ Алексей Дрожжин
Как в списке есть неймар, но нет гризманна?
Это действительно странно, учитывая что он еще очень хорош и контракт у него до 26го года.
+8
0
+8
Логичнее было бы, если бы при равной цене выше ставили более возрастного игрока, ведь имеет стоимость (условно) 40 миллионов в 35 лет намного сложнее, чем в 30.
+8
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+6
Как время летит, непривычно читать такие имена в списке за 30.
+6
0
+6
Лукаку 35, Гризманн - 25. Как это возможно?
+4
0
+4
Ответ Рома Политов
За большинство из них врядли хоть за какие-то деньги кто-то заплатит. У них такая зп, что проще бесплатно отпустить.
В списке 5 лучших вратарей последних лет - их никто и продавать-то не будет ещё лет 5-7 ;)
+3
0
+3
Ответ Vlad Zhadejko
Логичнее было бы, если бы при равной цене выше ставили более возрастного игрока, ведь имеет стоимость (условно) 40 миллионов в 35 лет намного сложнее, чем в 30.
Ценнее тот актив, который моложе!
+3
0
+3
а где Роналду? с 52голами
+3
0
+3
У Ливерпуля летом было предложение по Мо в 200М фунтов. И оно будет повторено этим летом.
А Алисон и Куртуа точно будут стоить в 2 раза дороже только выставь их на трансфер
+2
0
+2
Хотел бы я взглянуть на европейский клуб, который согласился бы заплатить за Лёню 35 лямов. "Барселону" не предлагать. Там совсем другая история - это для каталонцев в контексте сродни девушке, с которой ты стал мужчиной.
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А где Роналду?! Или его дают на сдачу, при покупке этих уважаемых футболистов?...)
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Ответ v8rczgyg5s
Комментарий скрыт
в 38 лет он хоть 400 голов в АПЛ забьет — ценник не поднимут
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Ответ Mustang Shelby
а где Роналду? с 52голами
В Саудовской Аравии и вряд ли он куда-то собирается)
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Ответ qvykwxkh28
Суарес Альба Модрич Кросс это шутки что ли
Суарес и Альба ветераны и на пенсии в Америке, за них уже много не дадут, да и они не пойдут скорее всего.
Модрич свободным агентом будет летом. У Крооса осталось полгода по контракту, за него никто не будет много платить.
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Ответ Отделение Правды
Его ценник 20-25 миллионов, примерно за такую сумму его покупал МЮ. С тех пор дороже он стать не мог. А тут представлены не ниже 30 млн
Эм, а Месси единственные два перехода в своей карьере совершил вообще бесплатно (ну, по крайней мере по тому же трансфермаркету). Скорее уж объективность "ручных" оценок, как вещал представитель трансфермаркета страдает немного. Но вообще, логичнее и за Месси и за Роналду уже сумму не прописывать.
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Ответ antonio_
точно, давайте тогда тогда из всех лиг считать, из саудовской лиги, раз месси здесь, неймар наверное на первом месте был.
Неймар и так в списке, товарищ)
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Ответ Дмитрий Рабко
Хотел бы я взглянуть на европейский клуб, который согласился бы заплатить за Лёню 35 лямов. "Барселону" не предлагать. Там совсем другая история - это для каталонцев в контексте сродни девушке, с которой ты стал мужчиной.
За него любой клуб хоть 70 заплатит. Это и игре поможет и имиджевая составляющая.
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Ответ Дмитрий Рабко
Хотел бы я взглянуть на европейский клуб, который согласился бы заплатить за Лёню 35 лямов. "Барселону" не предлагать. Там совсем другая история - это для каталонцев в контексте сродни девушке, с которой ты стал мужчиной.
Ну ты можешь на эту тему сколько угодно фантазировать) Факт в том, что он никогда не продавался вообще и вряд ли продастся и в этом тоже своя уникальность его карьеры.
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с уважением, но не настолько Кейн лучше Салаха и КДБ, чтобы была такая разница в стоимости
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Алабе 31 уже, как же время летит быстро, невероятно 💀
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практически все лучшие вратари мира - Облак, Куртуа, Тер Штеген и Алиссон - 31летние (Эдерсон в 30 тоже рядом)
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Лучше бы составили рейтинг самых дорогих судей)
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0
+1
За большинство из них врядли хоть за какие-то деньги кто-то заплатит. У них такая зп, что проще бесплатно отпустить.
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Трансферная стоимость это конечно интересно, но мне мозг вынес возраст некоторых играков. В жизни бы не подумал что Сон и Неймар одногодки, а КДБ старше их обоих на год О.О
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За Модрича дают только 10(((((
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Ответ Отделение Правды
Его ценник 20-25 миллионов, примерно за такую сумму его покупал МЮ. С тех пор дороже он стать не мог. А тут представлены не ниже 30 млн
В 15 млн. евро оценивается Криштиану на трансфермаркте. Но понятно что за такую сумму его никто не купит.
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Суарес Альба Модрич Кросс это шутки что ли
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Во второй таблице непонятно, где цена, а где возраст
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Ответ Glukinho
в очередной раз поражаюсь умению делать максимально всратые, неудобные и непонятные таблицы неужели не приходит в голову, что два похожих числа рядом без дополнительных обозначений будут запутывать читающего?
Если бы не Кейн и еще пару дорогих игроков - вообще не догадался бы, где возраст и где стоимость. Так, логически поняв, что Кейну не может быть 110 лет, четко зарубил себе, что "зеленая цифра = стоимость". Но если УБРАТЬ первую таблицу и смотреть только вторую - вообще непонятно, что к чему относится... То есть без первой таблицы, отдельно вторая таблица вообще непонятная.
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