Самые дорогие игроки мира старше 30 лет
Харри Кейн проходит Бундеслигу на сложности «новичок»: форвард «Баварии» уже повторил рекордный результат Левандовского (22 гола за первый круг). Томас Тухель считает, что и другой рекорд Роберта (41 гол в Бундеслиге за сезон) в опасности.
Кейн один из главных фаворитов в гонке за «Золотой мяч» и самый дорогой игрок мира старше 30 лет – TM оценивает Харри в 110 млн евро. А кто еще в списке?
Кейн – единственный футболист 30+, оцененный в более чем 100 млн евро.
● В топ-16 (мы расширили список из-за одинаковой цены Каземиро и Алабы) доминирует АПЛ – сразу 7 футболистов.
● Самый возрастной игрок в списке – 36-летний Лионель Месси.
● Отметим и количество вратарей – они заняли сразу пять позиций в топе.
Напомните, откуда вообще берутся эти цифры?
В 2021-м главный редактор русскоязычной версии ТМ Артем Заводник объяснял принцип работы сайта: «У нас нет формулы определении стоимости, есть что-то вроде методички, из чего составляется трансферная стоимость. Это показатели футболиста, спрос на внутреннем и международном рынке (проверяем по своим каналам), возраст, внутренние специфики вроде лимита в России, который тоже влияет на цены игроков.
Собирая данные, используем xG, точность передач и другую статистику, но как базовую информацию. Дальше учитываем нюансы, потому что с высокой точностью передач можно отдавать мяч назад и не обострять. Статистические данные – только часть процесса, они не дают полной картинки. Просмотр матчей все еще необходим, и я бы сказал, даже важнее».
Отказ от алгоритмов, нейросетей и прочей компьютерной помощи – принципиальный момент для Transfermarkt. В проекте считают: ручные оценки намного точнее.
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Фото: David Inderlied/Global Look Press
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Модрич свободным агентом будет летом. У Крооса осталось полгода по контракту, за него никто не будет много платить.