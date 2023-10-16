Что обещает новый акционер «МЮ»? Лично возьмется за футбольные дела, расширит «Олд Траффорд» и избавится от Глейзеров
Рэтклифф − наш кандидат!
Продажа «Ман Юнайтед» наконец сдвинулась с места: сэр Джим Рэтклифф близок к покупке 25% акций за 1,4+ млрд фунтов. В планах полный контроль над клубом через три года.
Несмотря на миноритарную долю, миллиардер настроен серьезно: возьмется за дело так, будто владеет клубом полностью. А что он обещает? Пока инсайды выглядят немного как предвыборная агитация местного депутата − но после стольких лет стагнации и это в радость.
● Джим Рэтклифф родился в Фейлсуэрте − пригороде Манчестера в 6 км от центра − и с детства болел за «Юнайтед». Правда, после переезда в Лондон стал обладателем сезонного абонемента на «Стэмфорд Бридж».
В прошлом году миллиардер делал предложение о покупке «Челси». На одной из встреч фаны спросили, почему он не пытается купить «МЮ»: «Я всю жизнь болею за «Манчестер Юнайтед»... но «Юнайтед» принадлежит Глейзерам. Я встречался с Джоэлом и Аврамом, но они не хотят продавать клуб. Мы не можем просто сидеть сложа руки и надеяться, что однажды «Манчестер Юнайтед» станет доступен для покупки».
Как только реальная возможность появилась, сэр Джим «сделал все возможное для покупки клуба детства».
● По информации надежного журналиста Бена Джейкобса, после прихода Рэтклифф проведет стодневную проверку всей структуры клуба. Это нормальная практика: Тодд Боули после покупки «Челси« тоже выделял себе 100 дней на проверку всех дел.
Источник The Athletic добавляет: «Цель Рэтклиффа − стать долгосрочным опекуном «Манчестер Юнайтед» и установить высокие стандарты прогрессивного подхода к владению клубом. Как уроженец Манчестера, он хочет вернуть «Юнайтед» на законное место».
● Сразу несколько журналистов подтверждают: группа сэра Джима получит полный контроль над спортивной частью бизнеса «МЮ» − сможет выбирать нового главного тренера, спортивного директора и прочие должности, касающиеся футбольной работы клуба.
Но Эрику тен Хагу ничего не угрожает: в Ineos восхищаются работой нидерландца. А вот гендиректор Ричард Арнольд и спортдир Джон Мерто могут уйти − тем более освободился топовый специалист Пол Митчелл (экс-«Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Монако»).
«Они бездарно распоряжаются деньгами, переплачивая за таких игроков как Фред. Они не пытаются находить молодых талантов, как это делают «Лилль» и «Саутгемптон». «Юнайтед» перестал вкладываться в молодых игроков. Они сбились с курса», − отмечал сэр Джим в 2019-м.
А почему вообще владелец миноритарной части рулит спортом? Отвечает The Athletic: потому что именно такую цену Рэтклифф требует за очень щедрое (что совершенно для него нехарактерно) предложение Глейзерам за небольшой кусок пирога. Пока клуб монетизируется в мире, Глейзерам плевать, кто назначает тренера.
● По данным Times, Ineos рассмотрит расширение «Олд Траффорд» до 90 тысяч сидячих мест − сейчас стадион вмещает 74310. О реконструкции «Олд Траффорд» говорят давно: последняя модернизация была в 2006-м − но у Глейзеров «нет денег на такие серьезные изменения».
Ineos ускорит реализацию этих планов и выделит дополнительные средства.
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● Рэтклифф и Ineos изначально заявляли: будут инвестировать в «МЮ» только в том случае, если получат контрольный пакет акций. Изначальное предложение (выкуп 69% акций) не было одобрено, поэтому Рэтклифф поменял стратегию: сейчас купит 25%, в планах полный контроль над клубом к 2026 году.
Ждать осталось недолго: заседание совета директоров по поводу предложения сэра Джима состоится в четверг.
Знает: спорт необходим, Джим!
Разделят своей семейкой его полтора ярда и поржут ещё над этим британским дурачком.
Как по мне, Глейзеры не собираются ему продавать клуб, даже контрольку от него. Скоррее всего они сейчас тупо используют Ретлифа для решения каких то своих краткосрочных целей. Иначе они бы давно взяли 7 лярдов с шейхов. Других причин продавать такой большой миноритарных пакет акций я лично не вижу.
Как только деньги за 25% капнут им в карман, Ретлиф будет послан в пешее эротическое путешествие с аудитом на следующий же день. Они не будут продавать клуб, у них даже мыслей таких нет ИМХО