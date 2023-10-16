Что обещает новый акционер «МЮ»? Лично возьмется за футбольные дела, расширит «Олд Траффорд» и избавится от Глейзеров

Рэтклифф − наш кандидат!

Продажа «Ман Юнайтед» наконец сдвинулась с места: сэр Джим Рэтклифф близок к покупке 25% акций за 1,4+ млрд фунтов. В планах полный контроль над клубом через три года.

Несмотря на миноритарную долю, миллиардер настроен серьезно: возьмется за дело так, будто владеет клубом полностью. А что он обещает? Пока инсайды выглядят немного как предвыборная агитация местного депутата − но после стольких лет стагнации и это в радость.

● Джим Рэтклифф родился в Фейлсуэрте − пригороде Манчестера в 6 км от центра − и с детства болел за «Юнайтед». Правда, после переезда в Лондон стал обладателем сезонного абонемента на «Стэмфорд Бридж».

В прошлом году миллиардер делал предложение о покупке «Челси». На одной из встреч фаны спросили, почему он не пытается купить «МЮ»: «Я всю жизнь болею за «Манчестер Юнайтед»... но «Юнайтед» принадлежит Глейзерам. Я встречался с Джоэлом и Аврамом, но они не хотят продавать клуб. Мы не можем просто сидеть сложа руки и надеяться, что однажды «Манчестер Юнайтед» станет доступен для покупки».

Как только реальная возможность появилась, сэр Джим «сделал все возможное для покупки клуба детства».

● По информации надежного журналиста Бена Джейкобса, после прихода Рэтклифф проведет стодневную проверку всей структуры клуба. Это нормальная практика: Тодд Боули после покупки «Челси« тоже выделял себе 100 дней на проверку всех дел.

Источник The Athletic добавляет: «Цель Рэтклиффа − стать долгосрочным опекуном «Манчестер Юнайтед» и установить высокие стандарты прогрессивного подхода к владению клубом. Как уроженец Манчестера, он хочет вернуть «Юнайтед» на законное место».

● Сразу несколько журналистов подтверждают: группа сэра Джима получит полный контроль над спортивной частью бизнеса «МЮ» − сможет выбирать нового главного тренера, спортивного директора и прочие должности, касающиеся футбольной работы клуба.

Но Эрику тен Хагу ничего не угрожает: в Ineos восхищаются работой нидерландца. А вот гендиректор Ричард Арнольд и спортдир Джон Мерто могут уйти − тем более освободился топовый специалист Пол Митчелл (экс-«Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Монако»).

«Они бездарно распоряжаются деньгами, переплачивая за таких игроков как Фред. Они не пытаются находить молодых талантов, как это делают «Лилль» и «Саутгемптон». «Юнайтед» перестал вкладываться в молодых игроков. Они сбились с курса», − отмечал сэр Джим в 2019-м.

А почему вообще владелец миноритарной части рулит спортом? Отвечает The Athletic: потому что именно такую цену Рэтклифф требует за очень щедрое (что совершенно для него нехарактерно) предложение Глейзерам за небольшой кусок пирога. Пока клуб монетизируется в мире, Глейзерам плевать, кто назначает тренера.

● По данным Times, Ineos рассмотрит расширение «Олд Траффорд» до 90 тысяч сидячих мест − сейчас стадион вмещает 74310. О реконструкции «Олд Траффорд» говорят давно: последняя модернизация была в 2006-м − но у Глейзеров «нет денег на такие серьезные изменения».

Ineos ускорит реализацию этих планов и выделит дополнительные средства.

● Рэтклифф и Ineos изначально заявляли: будут инвестировать в «МЮ» только в том случае, если получат контрольный пакет акций. Изначальное предложение (выкуп 69% акций) не было одобрено, поэтому Рэтклифф поменял стратегию: сейчас купит 25%, в планах полный контроль над клубом к 2026 году.

Ждать осталось недолго: заседание совета директоров по поводу предложения сэра Джима состоится в четверг.