Буря в стакане
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Что обещает новый акционер «МЮ»? Лично возьмется за футбольные дела, расширит «Олд Траффорд» и избавится от Глейзеров

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Джон Мерто
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Рэтклифф − наш кандидат!

Продажа «Ман Юнайтед» наконец сдвинулась с места: сэр Джим Рэтклифф близок к покупке 25% акций за 1,4+ млрд фунтов. В планах полный контроль над клубом через три года.

Несмотря на миноритарную долю, миллиардер настроен серьезно: возьмется за дело так, будто владеет клубом полностью. А что он обещает? Пока инсайды выглядят немного как предвыборная агитация местного депутата − но после стольких лет стагнации и это в радость.

● Джим Рэтклифф родился в Фейлсуэрте − пригороде Манчестера в 6 км от центра − и с детства болел за «Юнайтед». Правда, после переезда в Лондон стал обладателем сезонного абонемента на «Стэмфорд Бридж».

В прошлом году миллиардер делал предложение о покупке «Челси». На одной из встреч фаны спросили, почему он не пытается купить «МЮ»: «Я всю жизнь болею за «Манчестер Юнайтед»... но «Юнайтед» принадлежит Глейзерам. Я встречался с Джоэлом и Аврамом, но они не хотят продавать клуб. Мы не можем просто сидеть сложа руки и надеяться, что однажды «Манчестер Юнайтед» станет доступен для покупки».

Как только реальная возможность появилась, сэр Джим «сделал все возможное для покупки клуба детства».

● По информации надежного журналиста Бена Джейкобса, после прихода Рэтклифф проведет стодневную проверку всей структуры клуба. Это нормальная практика: Тодд Боули после покупки «Челси« тоже выделял себе 100 дней на проверку всех дел.

Источник The Athletic добавляет: «Цель Рэтклиффа − стать долгосрочным опекуном «Манчестер Юнайтед» и установить высокие стандарты прогрессивного подхода к владению клубом. Как уроженец Манчестера, он хочет вернуть «Юнайтед» на законное место».

● Сразу несколько журналистов подтверждают: группа сэра Джима получит полный контроль над спортивной частью бизнеса «МЮ» − сможет выбирать нового главного тренера, спортивного директора и прочие должности, касающиеся футбольной работы клуба. 

Но Эрику тен Хагу ничего не угрожает: в Ineos восхищаются работой нидерландца. А вот гендиректор Ричард Арнольд и спортдир Джон Мерто могут уйти − тем более освободился топовый специалист Пол Митчелл (экс-«Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Монако»).

«Они бездарно распоряжаются деньгами, переплачивая за таких игроков как Фред. Они не пытаются находить молодых талантов, как это делают «Лилль» и «Саутгемптон». «Юнайтед» перестал вкладываться в молодых игроков. Они сбились с курса», − отмечал сэр Джим в 2019-м.

А почему вообще владелец миноритарной части рулит спортом? Отвечает The Athletic: потому что именно такую цену Рэтклифф требует за очень щедрое (что совершенно для него нехарактерно) предложение Глейзерам за небольшой кусок пирога. Пока клуб монетизируется в мире, Глейзерам плевать, кто назначает тренера.

● По данным Times, Ineos рассмотрит расширение «Олд Траффорд» до 90 тысяч сидячих мест − сейчас стадион вмещает 74310. О реконструкции «Олд Траффорд» говорят давно: последняя модернизация была в 2006-м − но у Глейзеров «нет денег на такие серьезные изменения».

Ineos ускорит реализацию этих планов и выделит дополнительные средства.

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● Рэтклифф и Ineos изначально заявляли: будут инвестировать в «МЮ» только в том случае, если получат контрольный пакет акций. Изначальное предложение (выкуп 69% акций) не было одобрено, поэтому Рэтклифф поменял стратегию: сейчас купит 25%, в планах полный контроль над клубом к 2026 году.

Ждать осталось недолго: заседание совета директоров по поводу предложения сэра Джима состоится в четверг.

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«Посмотрите на «Ман Юнайтед» – их бизнес ужасен». Рэтклифф создает империю, где спецы из разных видов спорта помогают друг другу

23 комментария

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munkz
С одной стороны, безумно жаль, что в клуб не придут тонны катарских денег, с другой - приятно, что мы будем отличаться от большинства цистерн. Никто не знает наверняка, станет ли хуже, чем сейчас.
+23
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+21
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Иван Иванов
А смысл ему делать МЮ успешным и прибыльным в ближайшем будущем, ведь тогда Глейзеры смогут запросить ещё больше денег за оставшиеся акции клуба. По логике ему нужно сбивать цену на МЮ и делать его менее успешным в финансовом и спортивном плане. Поправьте если я неправ.
+11
0
+11
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Argilac Durrandon
Соблюдает дня режим Джим!
Знает: спорт необходим, Джим!
+6
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Хорошо, что это не цистерны нефтедолларов. Я не фан МЮ, но мне приятно, что это не Катар, Аравия или Эмираты
+4
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Валерий Фолин
Ответ Steppenwolf
Его конечная цель процветающий Юнайтед или личная спортивная империя ? Если последнее, то дела не будет. И всё равно Джассиму веры больше было.
Я бы Ддасиму не доверил. Псж наглядный пример. Дрова с деньгами
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Чёрный тюльпан
Ответ Иван Иванов
А смысл ему делать МЮ успешным и прибыльным в ближайшем будущем, ведь тогда Глейзеры смогут запросить ещё больше денег за оставшиеся акции клуба. По логике ему нужно сбивать цену на МЮ и делать его менее успешным в финансовом и спортивном плане. Поправьте если я неправ.
Потому что наверняка всё оговорено с Глейзерами. Вы сами подумайте, каким образом миноритарный владелец акций будет принимать столь важные управленческие решения (смена курса клуба, смена руководства, смена тренера, расширение стадиона). По факту если сделка будет заключена, то в ней наверняка расписаны дальнейшие шаги, в том числе и переход владения от одних к другому. Вот только за следующий кусок Рэтклиффу, а точнее Ineos придётся выложить очень солидную сумму. Вообще интересно, кто сейчас 25% выкупает: Рэтклифф из своих средств, или он вешает эти обязательства на свою компанию, которая берёт под покупку кредит (не будут же они деньги акционеров пулять в покупку МЮ).
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Iceman
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Хорошо, что это не цистерны нефтедолларов. Я не фан МЮ, но мне приятно, что это не Катар, Аравия или Эмираты
Ineos много денег на нефти зарабатывает, так что по факту - это тоже нефтедоллары, только от британца)
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Максим Черкашин
Ну дай бог всё получится.:))))
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Даня Кашеваров
Ответ Руслан1313
Хотелось конечно молодого и амбициозного шейха руководителем клуба, но имеем что имеем и надеемся что Рэтклиф поставит перед собой задачи не только зарабатывание денег, но и достижение спортивных результатов
Годовая чистая прибыль Инеос - 2,5 миллиарда, у мю 50-150 миллионов, он на мю точно не зарабатывать собирается. О каком заработке может вообще идти речь, при вложении 1,5 миллиардов? Он эти деньги на дивидендах будет не один десяток лет отбивать.
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Stretford End
Ответ ta-tosha
Какой то бред пишут. Кто ему с долей в 25% даст делать полный аудит работы клуба? Для чего? Что бы он нарыл фактаж для снижения цены покупки контрольного пакета акций, если такая договоренность и есть? Глейзеры по моему кто угодно, но не идиоты. Как по мне, Глейзеры не собираются ему продавать клуб, даже контрольку от него. Скоррее всего они сейчас тупо используют Ретлифа для решения каких то своих краткосрочных целей. Иначе они бы давно взяли 7 лярдов с шейхов. Других причин продавать такой большой миноритарных пакет акций я лично не вижу. Как только деньги за 25% капнут им в карман, Ретлиф будет послан в пешее эротическое путешествие с аудитом на следующий же день. Они не будут продавать клуб, у них даже мыслей таких нет ИМХО
Понятно как используют.
Разделят своей семейкой его полтора ярда и поржут ещё над этим британским дурачком.
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Руслан1313
Ответ Даня Кашеваров
Годовая чистая прибыль Инеос - 2,5 миллиарда, у мю 50-150 миллионов, он на мю точно не зарабатывать собирается. О каком заработке может вообще идти речь, при вложении 1,5 миллиардов? Он эти деньги на дивидендах будет не один десяток лет отбивать.
Да я только рад буду если он будет болеть душой за клуб и цель всей этой сделки - вернуть МЮ на вершину европейского футбольного пьедестала
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Коразон До
Ответ Iceman
Ineos много денег на нефти зарабатывает, так что по факту - это тоже нефтедоллары, только от британца)
нефтефунты получаются.
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Артем Ярошенко
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Хорошо, что это не цистерны нефтедолларов. Я не фан МЮ, но мне приятно, что это не Катар, Аравия или Эмираты
А что плохого в деньгах арабов? Сити с помощью них берет всевозможные трофеи, Ньюкасл вошел в топ-4 апл
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Алексей Толстюк
Ответ munkz
С одной стороны, безумно жаль, что в клуб не придут тонны катарских денег, с другой - приятно, что мы будем отличаться от большинства цистерн. Никто не знает наверняка, станет ли хуже, чем сейчас.
Та и так-то самый богатый человек британии
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Lev Kondratchik
Я не очень понимаю, почему некоторые болельщики МЮ так хотят "катарские деньги"? после ухода Ферги вы потратили 1.8 млрд евро и ушли в минус на 1.3 млрд - то есть с деньгами никогда проблем не было. Другое дело, что у нас есть яркий пример катарских шейхов - ПСЖ, хочется ли болельщикам МЮ такого же управления?
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ta-tosha
Какой то бред пишут. Кто ему с долей в 25% даст делать полный аудит работы клуба? Для чего? Что бы он нарыл фактаж для снижения цены покупки контрольного пакета акций, если такая договоренность и есть? Глейзеры по моему кто угодно, но не идиоты.
Как по мне, Глейзеры не собираются ему продавать клуб, даже контрольку от него. Скоррее всего они сейчас тупо используют Ретлифа для решения каких то своих краткосрочных целей. Иначе они бы давно взяли 7 лярдов с шейхов. Других причин продавать такой большой миноритарных пакет акций я лично не вижу.
Как только деньги за 25% капнут им в карман, Ретлиф будет послан в пешее эротическое путешествие с аудитом на следующий же день. Они не будут продавать клуб, у них даже мыслей таких нет ИМХО
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Pasha Giggz
Ох уж эти наши кандидаты частенько оказываются совсем не нашими))
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Руслан1313
Хотелось конечно молодого и амбициозного шейха руководителем клуба, но имеем что имеем и надеемся что Рэтклиф поставит перед собой задачи не только зарабатывание денег, но и достижение спортивных результатов
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