Главные долгожители топ-5: Милнер и испанцы лидируют, в двадцатке всего два форварда

Семеро не меняли лигу.

Автор телеграм-канала Half-Time Stat собрал топ долгожителей из привычной пятерки ведущих лиг. В списке только действующие игроки и нет голкиперов – иначе список заполонили бы вратари Серии А.

Для удобства мы выделили периоды в разных лигах – у некоторых это одноцветная линия.

В двадцатке всего два нападающих – Педро и Кевин Гамейро.

● Джеймс Милнер, ты что такое? Англичанин не просто главный старожил – в каждом из сезонов, кроме самого первого, он сыграл 20+ матчей в чемпионате. В этом уже пять. В январе ему будет 38.

Контракт Джеймса – до лета 2024-го, но с возможностью продлиться в «Брайтоне» еще на год. Верим, что замахнется и на 23-й сезон.

● Пятерку лидеров захватили испанцы: Рауль Гарсия никуда не уезжал, Серхио Рамос, Хесус Навас и Рауль Альбиоль вернулись.

● Макото Хасебе мог бы замахнуться на лидерство: в 39 лет еще играет, но у него всего 17 сезонов в топ-5 лигах – он переехал в Германию в 24 года.

● Семь из 20 игроков не меняли лигу – из чемпионата Франции таких нет.

● Этьен Капу едва не прервал серию в сезоне-2020/21: вылетел с «Уотфордом» из АПЛ, полгода отыграл в Чемпионшипе, а зимой перебрался в «Вильярреал».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt