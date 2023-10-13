Буря в стакане
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Главные долгожители топ-5: Милнер и испанцы лидируют, в двадцатке всего два форварда

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Рауль Гарсия Рауль Гарсия
Педро Педро
Футбол Футбол

Семеро не меняли лигу.

Автор телеграм-канала Half-Time Stat собрал топ долгожителей из привычной пятерки ведущих лиг. В списке только действующие игроки и нет голкиперов – иначе список заполонили бы вратари Серии А.

Для удобства мы выделили периоды в разных лигах – у некоторых это одноцветная линия.

В двадцатке всего два нападающих – Педро и Кевин Гамейро.

● Джеймс Милнер, ты что такое? Англичанин не просто главный старожил – в каждом из сезонов, кроме самого первого, он сыграл 20+ матчей в чемпионате. В этом уже пять. В январе ему будет 38.

Контракт Джеймса – до лета 2024-го, но с возможностью продлиться в «Брайтоне» еще на год. Верим, что замахнется и на 23-й сезон.

● Пятерку лидеров захватили испанцы: Рауль Гарсия никуда не уезжал, Серхио Рамос, Хесус Навас и Рауль Альбиоль вернулись.

● Макото Хасебе мог бы замахнуться на лидерство: в 39 лет еще играет, но у него всего 17 сезонов в топ-5 лигах – он переехал в Германию в 24 года.

● Семь из 20 игроков не меняли лигу – из чемпионата Франции таких нет.

● Этьен Капу едва не прервал серию в сезоне-2020/21: вылетел с «Уотфордом» из АПЛ, полгода отыграл в Чемпионшипе, а зимой перебрался в «Вильярреал».

Телеграм-канал Half-Time Stat

Телеграм-канал «Бури в стакане»

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

20 комментариев

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moscow_scouser
Жаль, конечно, что Милнер не остался еще на сезон в Ливерпуле. Обожаю этого дядьку (хотя он моложе меня, хехе)!
Вот уж, действительно, суперклей для раздевалки: и старичков взбодрит, и молодежи напихает по делу.
Недостаток таланта он с лихвой компенсировал бешеной пахотой! Суперпрофессионал, на уровне Роналду!
+30
-2
+28
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Sergio19882007
Я помню ещё в школе учился,когда впервые увидел Милнера, скоро моя дочь закончит школу,а он все на высшем уровне)
+11
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Иван Лапин
А где Данте? 19 сезонов в топ 5, из них 16 подряд, в Ницце играет до сих пор.
+6
0
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Аброськин Филипп
А где Томас Мюллер?
+4
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Artmann
Ответ Гриззли
При чем тут Лига-1, если разговор про топ-5?
*при чём
+4
0
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Гриззли
Ответ Artmann
*при чём
Спасибо, исправил.
+2
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Семён Жуйло
Ответ Аброськин Филипп
А где Томас Мюллер?
Тоже ожидал его увидеть, но он в 2008 начал. 15 сезонов.
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ganea
Лигой пенсов то не серия а оказалась , а испанская ла лига , интересно..
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dem
Милнер ещё даже в фильме гол засветился.
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Бандера и Власов - герои п-сов
Ответ moscow_scouser
Жаль, конечно, что Милнер не остался еще на сезон в Ливерпуле. Обожаю этого дядьку (хотя он моложе меня, хехе)! Вот уж, действительно, суперклей для раздевалки: и старичков взбодрит, и молодежи напихает по делу. Недостаток таланта он с лихвой компенсировал бешеной пахотой! Суперпрофессионал, на уровне Роналду!
Во многом, из-за отсутствия нормальной полузащиты Ливер сейчас не играет в ЛЧ.
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градус ненависти
Ответ moscow_scouser
Жаль, конечно, что Милнер не остался еще на сезон в Ливерпуле. Обожаю этого дядьку (хотя он моложе меня, хехе)! Вот уж, действительно, суперклей для раздевалки: и старичков взбодрит, и молодежи напихает по делу. Недостаток таланта он с лихвой компенсировал бешеной пахотой! Суперпрофессионал, на уровне Роналду!
Недостатка таланта на таком уровне не бывает
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Berlin Alexanderplatz
Ответ Sergio19882007
Я помню ещё в школе учился,когда впервые увидел Милнера, скоро моя дочь закончит школу,а он все на высшем уровне)
вот это вы рано ребёнка завели, однако! #респект
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Шашлычник Иосиф
Ответ Иван Лапин
А где Данте? 19 сезонов в топ 5, из них 16 подряд, в Ницце играет до сих пор.
у него 3 сезона в бельгии
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Keith Moon Jr.
Ответ Автомобилист Зажопинск
Ну вот играет Милнер уже сто сезонов,а запомнился лишь тем, как его Месси между проверил
Ну, он как бы культовый игрок для АПЛ. И благодаря его пахоте МС первые трофеи начал брать. Момент с Месси лично не помню, но десятки матчей матчей за Ньюкасл, МС и Ливерпуль вполне. А так, я понимаю, на каком я сайте и скажу неприятную для всех вещь. Я не переварию Месси и Роналду (хотя 2 последних сезона в МЮ и первые в Реале были шикарны). Сейчас модно говорить про, то, что футбол это зрелище и медийное мероприятие. Так вот, я не мог получать эстетическое удовольствие от их игры и внешнего вида. Извините, но когда я смотрел их игры, то видел страшного карлика и кривозубого прыщелыгу, у которых извилины в ногах, а не голове. Какое удовольствие смотреть роботизированных страшил без намека на футбольное искусство так и не понял много лет.
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Keith Moon Jr.
Милнер не является чистым искусством. Но, он помогал его творить. И на больше не претендовал. А Месси и Рон будто Козловский и Петров заняли главные роли в великом фильме, хотя претендовали на эти роли Ньюман и Рэдфорд. Надеюсь, что аналогия понятна.
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Павел Макаров
Ответ Аброськин Филипп
А где Томас Мюллер?
Видимо, не включили из-за того, что в первый сезон он сыграл только в 4 матчах и 8 минут проводил на поле. Так получается 15. Из БЛ ещё Марко Ройс на подходе, у него тоже 15 полных сезонов.
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