«Не думай о Сегунде свысока». Лучшие комменты о «Барсе» и деле Негрейры

У «Барселоны» проблемы. Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Каталонцам, по данным The Telegraph, угрожает отстранение от футбола и банкротство. А что пишут о проблемах «Барсы» в комментариях на Sports.ru? Мы собрали десятку самых ярких.

«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций

Топовое фото: Gettyimages.ru/Rafa Babot