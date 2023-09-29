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«Не думай о Сегунде свысока». Лучшие комменты о «Барсе» и деле Негрейры

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У «Барселоны» проблемы. Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Каталонцам, по данным The Telegraph, угрожает отстранение от футбола и банкротство. А что пишут о проблемах «Барсы» в комментариях на Sports.ru? Мы собрали десятку самых ярких.

«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций

Топовое фото: Gettyimages.ru/Rafa Babot

22 комментария

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Сергей Михеев
За вёрстку этого поста тоже надо бы отправить блогера в подвал спортса
+25
-8
+17
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Kubinec_
первые два норм, а остальные слабо
+11
-3
+8
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Ya_Mama
Ответ VuNePonimaete
Барселона умеет поднять настроение, то вылеты в Лигу Европы, то рычаги, то Негрейра, то "не дадим им забить девять". Ой я не могу, спасибо Барселоне, что она есть🤣 Но самое смешное это конечно их фанаты на спортсе)
Да, педофилия, и не дадим им забить 6 действительно не так смешно.
+12
-5
+7
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Dizzod
про холодного Эвребе понравилось
+4
0
+4
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Mokka Keane
Ответ Ya_Mama
Да, педофилия, и не дадим им забить 6 действительно не так смешно.
«Не дадим им забить 6» некоторые фанаты мчк попросту не видели в силу возраста. А вот «Не дайте им забить 5» в прошлом и позапрошлом сезоне фанаты взбитых может ещё вспомнят
+11
-7
+4
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Роман
Самый смешной это пост автора. Потом уже сам клуб БЧК.
+4
-1
+3
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BillShen
Юве, Эвребе и козни Жироны. Вообще бан за работу с судьями должен быть в первую очередь от УЕФА - возможно даже исключение из действующей ЛЧ c технарями во всех матчах.
+5
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+1
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Iamliam
Про Ювентус самое смешное.
+3
-2
+1
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Iamliam
Ответ Сергей Михеев
За вёрстку этого поста тоже надо бы отправить блогера в подвал спортса
В Сегунду!
+1
0
+1
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vadned
Ответ Iamliam
В Сегунду!
В Сегунду - это типа наказание такое? А можно меня в теплую испанскую Сегунду, а автора верстки в обычные дворники в Омске?
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d3fstqd
Ответ Iamliam
А при чем здесь нынешняя команда, если это функционеры делали. Достаточно штрафа для клуба.
по вашей логике команда никогда не виновата? ну типо купили судей, это вскрылось через 2 года. Команда-то уже другая, просто штраф дать?))
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