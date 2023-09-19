26 комментариев

Буря в стакане
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Роналду, Кроос и еще 20 игроков, взявших ЛЧ с разными клубами

Давид Алаба Давид Алаба
Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар
Деку Деку
Оуэн Харгривз Оуэн Харгривз
Тони Кроос Тони Кроос
Жерар Пике Жерар Пике
Матео Ковачич Матео Ковачич
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Короткий Спортс Короткий Спортс
Кларенс Зеедорф Кларенс Зеедорф
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Фернандо Редондо
Скотт Карсон Скотт Карсон
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Реал Мадрид Реал Мадрид
Марсель Десайи
Ювентус Ювентус
Джердан Шакири Джердан Шакири
Босингва Босингва
Аякс Аякс
Ливерпуль Ливерпуль
Интер Интер
Паулу Феррейра Паулу Феррейра
Манчестер Сити Манчестер Сити
Порту Порту
Марсель Марсель
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
Тиаго Мотта Тиаго Мотта
Дидье Дешам Дидье Дешам
Кристиан Пануччи Кристиан Пануччи
Бавария Бавария
Барселона Барселона
Милан Милан
Футбол Футбол

Список легенд.

Переход в «Ман Сити» не только увеличил шансы Матео Ковачича на первое в карьере золото АПЛ, но и, возможно, станет прологом на пути в вечность. Если хорват в составе «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов, он станет вторым футболистом в истории, сделавшим это с тремя разными клубами. А кто делал это до него? И у кого есть чуть менее мощное, но все еще редчайшее достижение – победа в ЛЧ с разными командами? Таких футболистов всего 22. Если постараться, можно собрать два состава – даже с вратарями!

● Зеедорф брал ЛЧ с «Аяксом» в 1995-м, с «Реалом» в 1998-м и дважды с «Миланом» (в 2003-м и 2007-м). Достижение Кларенса зафиксировано на сайте книги рекордов Гиннеса. Он – единственный футболист, побеждавший в Лиге чемпионов с тремя разными командами.

● Шансы увеличить количество трофеев есть у Крооса, Алабы, Ковачича и Тиаго (но уже не в этом сезоне). Криштиану Роналду теперь играет в другой Лиге чемпионов, а остальные завершили карьеры.

● Вторая картинка нужна лишь для того, чтобы напомнить о крутости Карсона. После победы «Сити» в ЛЧ старину Скотта пытались зацепить в твиттере. Один парень написал: «Карсон дважды взял Лигу чемпионов, не сыграв ни минуты 👏».

«90 минут в четвертьфинале. Проведи исследование, приятель 🏅🏅», – парировал Карсон. Всего у Скотта два матча в ЛЧ: один за «Ливерпуль» в 2005-м, другой – за «Сити» в 2022-м.

● Cтарридж брал ЛЧ дважды, при этом в ходе чемпионских сезонов «Челси» и «Ливерпуля» он забил ровно один гол. Всего у Дэниела 4 забитых в Лиге чемпионов.

● Между двумя победными для Ван дер Сара финалами прошло 13 лет. В 1995-м он был признан лучшим голкипером Европы, а в 2008-м выиграл для «МЮ» финал, потащив пенальти Анелька в послематчевой серии.

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Сводная таблица ЛЧ с 1992-го. Топ-3 в отрыве, «Порту» выше «Ливерпуля»

26 комментариев

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Ilya Shilovskiy
Зеедорф кумирище!
+8
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Fenek
"Зеедорф брал ЛЧ с «Аяксом» в 1995-м, с «Реалом» в 1998-м и дважды с «Миланом» – в 2003-м и 2007-м. Достижение Кларенса зафиксировано на сайте книги рекордов Гиннеса. Он – единственный футболист, побеждавший в Лиге чемпионов с двумя разными командами." - это КАК?

Так он брал 3 с Аяксом, Реалом и Миланом или где-то следует исправить текст?
+6
0
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Пацанчик реальный
А где тут Месси?Ой,а его нету,ведь в своем втором клубе он в еврокубках не показал ничего и ушел из клуба с позором под крики болельщиков собственного клуба,что он «сын ….»!
+11
-5
+6
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last dance
Пауло Соуза, юве-96 и Боруссия-97
+4
0
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Игорь Климов
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Предположу, что в победе в ЛЧ с разными клубами.
+5
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Роман
А где Месси? Или он в тепличной Барсе пылил.
+4
-2
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Иван Лапин
эх а выиграл бы роналду лч с юве...
+2
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Rosslyn
Роналду ..Кросс ... правильно будет : Зеедорф и остальные ! Авэ Кларенс
+2
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Tfrgvhhhvb Gyyhv
Ответ Пацанчик реальный
А где тут Месси?Ой,а его нету,ведь в своем втором клубе он в еврокубках не показал ничего и ушел из клуба с позором под крики болельщиков собственного клуба,что он «сын ….»!
Так он и есть ее сын
+2
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Норвежский прихлебатель
Ответ last dance
Пауло Соуза, юве-96 и Боруссия-97
Причем даже в обоих финалах сыграл
+1
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Ilya Shilovskiy
Ответ Сергей Лебедев
и играл бы до семидесяти, если бы Минан на тренерскую работу не сдёрнул, если я ничего не путаю...
ну он в ботафаго катал, а после тренеровать милан, все верно)
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pasmike
Это"О в 1999/2000 в составе Реала выходил в группе на замену, можно считать его и обладателем ЛЧ 1999/2000
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Andy93
Удивился, что Старридж досидел в ЛФК до 2019, думал, что он году в 2016 уже свалил.
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Павел Мельников
Дважды сыграть в Лиге Чемпионов и дважды выиграть ее. Карсон определенно крут.
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Сергей Лебедев
Ответ Ilya Shilovskiy
Зеедорф кумирище!
и играл бы до семидесяти, если бы Минан на тренерскую работу не сдёрнул, если я ничего не путаю...
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НеПотерплю!
Скотт Карсон вообще красавчик!
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Виктор Никитин
Ответ Дмитрий Рабко
Так вроде как "Олимпик" (Марсель) после скандала с Бернаром Тапи лишили победы в ЛЧ ?
нет, лишили их титула Лиги 1

собственно касалось всё только матча с Валансьенном, так что причём тут ЛЧ вообще
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Дмитрий Рабко
Ответ Виктор Никитин
нет, лишили их титула Лиги 1 собственно касалось всё только матча с Валансьенном, так что причём тут ЛЧ вообще
Значит у меня уже начинается склероз. Грустно.
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alex235
Ответ Фанат футбола 777
С этим постом я осознал, что Хаби Алонсо никогда не брал ЛЧ с Баварией!!! Ещё я узнал, что Дидье Дешам когда-то играл в футбол
Слишком мало живете на этом свете. Кххе...
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Фанат футбола 777
Ответ alex235
Слишком мало живете на этом свете. Кххе...
Алонсо я очнь даже застал, и не только в Баварии, но я почему-то был уверен, что он был в той легендарной команде, которой Роббен принёс ЛЧ, а Хаби только в 14 вроде пришёл
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kaviknat
Ответ Фанат футбола 777
С этим постом я осознал, что Хаби Алонсо никогда не брал ЛЧ с Баварией!!! Ещё я узнал, что Дидье Дешам когда-то играл в футбол
Не поверишь, Дешам даже был капитаном сборной на победном ЧМ98
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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