19 комментариев

Буря в стакане
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Гид по звездам в СА: больше всего в «Аль-Насре» (Роналду + Мане!), у «Аль-Ахли» топ-трио из АПЛ

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Садьо Мане Садьо Мане
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Карим Бензема Карим Бензема
Марцело Брозович Марцело Брозович
Малком Малком
Эдуар Менди Эдуар Менди
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Рияд Марез Рияд Марез
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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Рассматриваем звезд на схемах.

11 августа стартует чемпионат Саудовской Аравии – новость, которая еще год назад едва ли бы волновала кого-то за пределами страны. После зимнего супертрансфера Криштиану Роналду саудовские клубы мощно провели и летнее трансферное окно. Больших переходов много – поэтому мы еще раз зафиксируем, кто и какие позиции усилил звездами.

Важная деталь на старте – на графике есть и новые игроки команды, и известные футболисты, пришедшие в клуб ранее.

Начнем с чемпиона!

•‎ «Аль-Хилаль» – самый тратящий клуб Саудовской Аравии. На Малкома, Невеша, Кулибали и Милинковича-Савича ушло 178 млн евро.

•‎ По сумме летних расходов «Аль-Хилаль» занимает пятое место в мире – выше только «МЮ», «ПСЖ», «Челси» и «Арсенал».

•‎ «Аль-Наср» после проигранной чемпионской гонки тоже неслабо пошумел на трансферном рынке – потратили 80 млн евро (15-е место в мире).

•‎ В клуб пришли Мане (топ-2 «Золотого мяча» прошлого года), Брозович (финалист ЛЧ-2022/23), Фофана (полгода назад говорил, что играет на уровне ЛЧ, и это действительно так) и Теллеса (еще недавно вместе с Роналду играл за «МЮ»). Неплохое усиление для Оспины, Талиски и Роналду – пока что состав «Аль-Насра» выглядит максимально укомплектованным.

•‎ «Аль-Иттихад» зацементировал центр поля мощным дуэтом из АПЛ – прорваться сквозь связку Канте-Фабиньо будет непросто.

•‎ Впечатляюще выглядит и атака – действующий обладатель «Золотого мяча» и звезда чемпионата Шотландии. Если о Бензема вы и так все знаете, то вот топ-факт о Жоте: в прошлом сезоне он был вторым бомбардиром и вторым ассистентом «Селтика» – 11 голов и 11 ассистов в чемпионате.

•‎ Тренировать экс-элиту будет Нуну Эшпириту Санту, еще недавно работавший в АПЛ с «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом».

•‎ «Аль-Ахли» системно закупился в АПЛ: полностью обновили трио в атаке (теперь тут Марез, Фирмино и Сен-Максимен) и получили лучшего вратаря Европы по версии УЕФА. Да, зачахший в «Челси» Эдуар Менди брал этот приз всего два года назад.

• В прошлом сезоне АПЛ Марез, Фирмино и Сен-Максимен на троих забили всего 16 голов (из них 11 – у Роберто).

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• На фоне остальных топ-сделок усиление «Аль-Иттифака» выглядит довольно скромно – пришли Джордан Хендерсон (если кто-то забыл – экс-капитан «Ливерпуля») и Мусса Дембеле из «Лиона» (21 гол в Лиге 1 в позапрошлом сезоне и только 3 – в прошлом). Но есть тренер-легенда: Стивен Джеррард.

• Сезон-2022/23 «Аль-Иттифак» закончил на 7-м месте. Кажется, минимальная задача Джеррарда – поднять команду на пару строчек выше.

При этом усиления еще не закончились.

• Защитник «Ромы» Рожер Ибанес в ближайшее время официально будет представлен в качестве игрока «Аль-Ахли» – трансфер обойдется приблизительно в 30 млн евро.

• «Барса» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессиэ за 15 млн евро.

• В Саудовской Аравии может оказаться и Верратти  «ПСЖ» хочет 50-60 млн евро. 

• А «Аль-Ахли» сделал официальное предложение «Наполи» по Петру Зелинскому. 

• Жоау Феликс может перейти в «Аль-Хилаль».

• А вот третий бомбардир Лиги 1 Джонатан Дэвид отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 12 млн евро в год. Салах тоже – агент подтвердил

А за кого вы болеете в Саудовской Аравии?

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Откуда такие деньги? И не закончатся ли они?

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press; East News/STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

19 комментариев

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Ответ Bilaldin Khairov
я не пойму: спортсу приплачивают за освещение этого чемпионата? нафига он тут нужен? за роналдой следить? за мане? кому это интересно?? зачем столько много про это соревнование?
Чувак ты токсик
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У всех одна и та же картина - закупаться по полной в атаку и забить на оборону. Однако, как мы видели, даже если закупить сразу Месси, Мбаппе и впридачу Неймара, это все равно не работает.

В целом же защитники, опорники и прочие носитель роялей сильно недооценены в современном футболе.
+4
0
+4
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Ответ Bilaldin Khairov
я не пойму: спортсу приплачивают за освещение этого чемпионата? нафига он тут нужен? за роналдой следить? за мане? кому это интересно?? зачем столько много про это соревнование?
кто интересуется футболом, а не глор, им интересно узнать как будет развиваться футбол в командах со звёздами.
+4
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Добротные игроки, но процент настоящих топов от пришедших не такой большой. Жаль, что не увидим в этом сезоне Бензема, остальные имхо погоды для европейского футбола не делают.
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Ответ ganso 10
на уровне СА может и сработать) прикинь доводишь мяч до сенмаксимена или мареза на фланге, что они тебе противопоставить смогут
И тут на тебя выходин Канте,Фабинь,Брозович ну и д.т)
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я не следил. И, мягко говоря, удивлен)

Закупились знатно
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Ответ Bilaldin Khairov
я не пойму: спортсу приплачивают за освещение этого чемпионата? нафига он тут нужен? за роналдой следить? за мане? кому это интересно?? зачем столько много про это соревнование?
конечно интересно, этот чемпионат уже по именам превосходит французский и голландский с бельгийским)
+8
-7
+1
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Ответ Bilaldin Khairov
я не пойму: спортсу приплачивают за освещение этого чемпионата? нафига он тут нужен? за роналдой следить? за мане? кому это интересно?? зачем столько много про это соревнование?
когда спортс не освещает спорт, его ругают. когда освещает- ругают. вы определитесь в жизни
+1
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Ответ Nikolay Kozlov
У всех одна и та же картина - закупаться по полной в атаку и забить на оборону. Однако, как мы видели, даже если закупить сразу Месси, Мбаппе и впридачу Неймара, это все равно не работает. В целом же защитники, опорники и прочие носитель роялей сильно недооценены в современном футболе.
на уровне СА может и сработать) прикинь доводишь мяч до сенмаксимена или мареза на фланге, что они тебе противопоставить смогут
+1
0
+1
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А по большому счёту действительно звёзд по меркам мирового футбола не так уж и много. На фоне постоянных новостей, в которых кем-то интересуются клубы из СА, казалось, что там звёздных игроков несколько больше )
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Как я понял, по мнению автора звёзды — это пришедшие с европейских чемпионатов. Так вот половина этих игроков никакие не звёзды и не топы, обычные середняки
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Ответ Борис Энгельгардт
конечно интересно, этот чемпионат уже по именам превосходит французский и голландский с бельгийским)
Мне вот интересно, если он превосходит французский по именам, то почему не итальянский?
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Ответ TravenS
Как я понял, по мнению автора звёзды — это пришедшие с европейских чемпионатов. Так вот половина этих игроков никакие не звёзды и не топы, обычные середняки
просто надо накрутить сову на глобус
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