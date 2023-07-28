19 комментариев

Рассматриваем звезд на схемах.

11 августа стартует чемпионат Саудовской Аравии – новость, которая еще год назад едва ли бы волновала кого-то за пределами страны. После зимнего супертрансфера Криштиану Роналду саудовские клубы мощно провели и летнее трансферное окно. Больших переходов много – поэтому мы еще раз зафиксируем, кто и какие позиции усилил звездами.

Важная деталь на старте – на графике есть и новые игроки команды, и известные футболисты, пришедшие в клуб ранее.

Начнем с чемпиона!

•‎ «Аль-Хилаль» – самый тратящий клуб Саудовской Аравии. На Малкома, Невеша, Кулибали и Милинковича-Савича ушло 178 млн евро.

•‎ По сумме летних расходов «Аль-Хилаль» занимает пятое место в мире – выше только «МЮ», «ПСЖ», «Челси» и «Арсенал».

•‎ «Аль-Наср» после проигранной чемпионской гонки тоже неслабо пошумел на трансферном рынке – потратили 80 млн евро (15-е место в мире).

•‎ В клуб пришли Мане (топ-2 «Золотого мяча» прошлого года), Брозович (финалист ЛЧ-2022/23), Фофана (полгода назад говорил, что играет на уровне ЛЧ, и это действительно так) и Теллеса (еще недавно вместе с Роналду играл за «МЮ»). Неплохое усиление для Оспины, Талиски и Роналду – пока что состав «Аль-Насра» выглядит максимально укомплектованным.

•‎ «Аль-Иттихад» зацементировал центр поля мощным дуэтом из АПЛ – прорваться сквозь связку Канте-Фабиньо будет непросто.

•‎ Впечатляюще выглядит и атака – действующий обладатель «Золотого мяча» и звезда чемпионата Шотландии. Если о Бензема вы и так все знаете, то вот топ-факт о Жоте: в прошлом сезоне он был вторым бомбардиром и вторым ассистентом «Селтика» – 11 голов и 11 ассистов в чемпионате.

•‎ Тренировать экс-элиту будет Нуну Эшпириту Санту, еще недавно работавший в АПЛ с «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом».

•‎ «Аль-Ахли» системно закупился в АПЛ: полностью обновили трио в атаке (теперь тут Марез, Фирмино и Сен-Максимен) и получили лучшего вратаря Европы по версии УЕФА. Да, зачахший в «Челси» Эдуар Менди брал этот приз всего два года назад.

• В прошлом сезоне АПЛ Марез, Фирмино и Сен-Максимен на троих забили всего 16 голов (из них 11 – у Роберто).

• На фоне остальных топ-сделок усиление «Аль-Иттифака» выглядит довольно скромно – пришли Джордан Хендерсон (если кто-то забыл – экс-капитан «Ливерпуля») и Мусса Дембеле из «Лиона» (21 гол в Лиге 1 в позапрошлом сезоне и только 3 – в прошлом). Но есть тренер-легенда: Стивен Джеррард.

• Сезон-2022/23 «Аль-Иттифак» закончил на 7-м месте. Кажется, минимальная задача Джеррарда – поднять команду на пару строчек выше.

При этом усиления еще не закончились.

• Защитник «Ромы» Рожер Ибанес в ближайшее время официально будет представлен в качестве игрока «Аль-Ахли» – трансфер обойдется приблизительно в 30 млн евро.

• «Барса» и «Аль-Ахли» согласовали трансфер Кессиэ за 15 млн евро.

• В Саудовской Аравии может оказаться и Верратти «ПСЖ» хочет 50-60 млн евро.

• А «Аль-Ахли» сделал официальное предложение «Наполи» по Петру Зелинскому.

• Жоау Феликс может перейти в «Аль-Хилаль».

• А вот третий бомбардир Лиги 1 Джонатан Дэвид отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 12 млн евро в год. Салах тоже – агент подтвердил.

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press; East News/STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP