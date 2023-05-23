20 комментариев

Печальные цифры.

В воскресенье «Наполи» обыграл «Интер» (3:1), еще один гол отменили: Кварацхелия прострелил на дальнюю, а Симеоне замкнул. Хвича очень нуждался в этом результативном действии: он не забивает и не ассистирует с 19 марта.

• Игр без голов набирается даже 12, если считать сборную.

• Последний раз Хвича забивал «Торино» в Серии А (4:0). Это было аж в марте.

• В ответной игре ЛЧ против «Милана» Хвича еще и не реализовал пенальти.

• В сухих матчах Хвича сыграл 811 минут.

Получается, в последних 11 матчах Кварацхелия мог создать 10 голов, если бы шел по своему графику. Кажется, парень просто устал от трансферных слухов и сравнений с Марадоной.

«Ему еще многому предстоит научиться, и когда он это сделает, он станет смертоносным, суперфутболистом», – отмечал Лучано Спаллетти в начале мая.

Начать необходимо со стабильности.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Stringer