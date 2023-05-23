20 комментариев

У Хвичи 0 голевых действий за 2 месяца. А ведь он создавал гол каждую 81 минуту
Печальные цифры.
В воскресенье «Наполи» обыграл «Интер» (3:1), еще один гол отменили: Кварацхелия прострелил на дальнюю, а Симеоне замкнул. Хвича очень нуждался в этом результативном действии: он не забивает и не ассистирует с 19 марта.
• Игр без голов набирается даже 12, если считать сборную.
• Последний раз Хвича забивал «Торино» в Серии А (4:0). Это было аж в марте.
• В ответной игре ЛЧ против «Милана» Хвича еще и не реализовал пенальти.
• В сухих матчах Хвича сыграл 811 минут.
Получается, в последних 11 матчах Кварацхелия мог создать 10 голов, если бы шел по своему графику. Кажется, парень просто устал от трансферных слухов и сравнений с Марадоной.
«Ему еще многому предстоит научиться, и когда он это сделает, он станет смертоносным, суперфутболистом», – отмечал Лучано Спаллетти в начале мая.
Начать необходимо со стабильности.
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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Stringer
ну и устал Хвича объективно
А потом пришёл 2009 и случился первый FanID, которой вынудил создавать новый профиль, так как со старым он просто не стыканулся.
вылете из ЛЧ и потерей мотивации- покажет только следующий сезон. для Хвичи он тоже будет определяющим. где бы он его не провел
Собственно для того и нужна ротация, чтобы не копилась усталость, в том числе.
Чемпионат, помнеш? 2008 год, помнеш? Тихановецкий, и твои комментарии под каждой веткой про величие нашей лиги и преимущества Адамова над Давидом Вильей
Все эти моменты затеряются во времени, как пресс-конференции Светоча.
Время...эх
А времена - были, да. Но РПЛ была тогда эталоном футбола, остаётся им и сейчас.
И еще очень красивый, умный и скромный