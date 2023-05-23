Буря в стакане
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У Хвичи 0 голевых действий за 2 месяца. А ведь он создавал гол каждую 81 минуту

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Печальные цифры.

В воскресенье «Наполи» обыграл «Интер» (3:1), еще один гол отменили: Кварацхелия прострелил на дальнюю, а Симеоне замкнул. Хвича очень нуждался в этом результативном действии: он не забивает и не ассистирует с 19 марта.

• Игр без голов набирается даже 12, если считать сборную. 

• Последний раз Хвича забивал «Торино» в Серии А (4:0). Это было аж в марте.

• В ответной игре ЛЧ против «Милана» Хвича еще и не реализовал пенальти. 

• В сухих матчах Хвича сыграл 811 минут.

Получается, в последних 11 матчах Кварацхелия мог создать 10 голов, если бы шел по своему графику. Кажется, парень просто устал от трансферных слухов и сравнений с Марадоной.

«Ему еще многому предстоит научиться, и когда он это сделает, он станет смертоносным, суперфутболистом», – отмечал Лучано Спаллетти в начале мая.

Начать необходимо со стабильности.

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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Stringer

20 комментариев

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Тюменский медвежонок
справедливости ради дело не только в самом Хвичи, а вообще Наполи очень сильно по игре сдали в эти 2 месяца, но в целом было понятно сразу что команда от звонка до звонка в таком режиме феноменальной игры провести полностью сезон и все матчи - не сможет
+20
-5
+15
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Фан Рубина
Просто его уровень, полученный в сильнейшей лиге мира - РПЛ, слишком высок для местных днищ. Если каждый тур легко обыгрываешь соперников, в один момент просто не остаётся мотивации.
+16
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Тюменский медвежонок
справедливости ради дело не только в самом Хвичи, а вообще Наполи очень сильно по игре сдали в эти 2 месяца, но в целом было понятно сразу что команда от звонка до звонка в таком режиме феноменальной игры провести полностью сезон и все матчи - не сможет
Наполи, может, и сдал, но забить пенальти в важнейшем матче весны все-таки можно было)
+9
-3
+6
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Ахимассс
Ничего страшного. Подустал малек. Сезон выдался не простой, он же не робот чтобы держать постоянно такой темп.
+4
-2
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erabog@icloud.com
Не ну а что, чемпионат выиграл, хейтерам рот заткнул вот и просвещает Неаполь чачей и хорошим вином уже 2 месяца
+3
-2
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Непристойное предложение
вспомните как начинал Красич в Юве и что было потом...
ну и устал Хвича объективно
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МТБ
Ответ Анатолий Дмитриевич
Наполи, может, и сдал, но забить пенальти в важнейшем матче весны все-таки можно было)
А можно и не забить. Разве это такое редкое явление, незабитый пенальти? В том числе в важном матче. У больших игроков то ноги ехали, то удар не получался, то ещё что-то.
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МТБ
Ответ semtch
Легенда, неужели это правда ты? Чемпионат, помнеш? 2008 год, помнеш? Тихановецкий, и твои комментарии под каждой веткой про величие нашей лиги и преимущества Адамова над Давидом Вильей Все эти моменты затеряются во времени, как пресс-конференции Светоча. Время...эх
Ну, я тоже помню. И блог Сергеева о футбольном клубе, где я активно комментил и общался и чувака ЪЪ и Лондонский дневник Павлюченко от Total Footbal, куда я и сам направил парочку историй (сильно переработанных по итогу автором).
А потом пришёл 2009 и случился первый FanID, которой вынудил создавать новый профиль, так как со старым он просто не стыканулся.
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Вячеслав Тотров
весь Наполи сильно сдал. у Хвичи есть качество быть бриллиантом, когда весь механизм работает. если же механизм дает сбой,то он не в силах завести его и тускнеет сам. в команде произошел какой-то надлом и они откатились назад по качеству игры. дело это в усталости, во взаимотношениях тренера с президентом,
вылете из ЛЧ и потерей мотивации- покажет только следующий сезон. для Хвичи он тоже будет определяющим. где бы он его не провел
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Кашшай Чакырович
А кричали новый Марадона ) он хорош ,но сравнение с Марадоной полный бред )
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Pavel Makarov
Это дисперсия, надо перетерпеть)
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МТБ
Так там весь Наполи встал колом, сначала просто устав, а потом перейдя в режим доигрывания.
Собственно для того и нужна ротация, чтобы не копилась усталость, в том числе.
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Ruus Nafievuus
сглазили. перехвалили
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semtch
Ответ Фан Рубина
Просто его уровень, полученный в сильнейшей лиге мира - РПЛ, слишком высок для местных днищ. Если каждый тур легко обыгрываешь соперников, в один момент просто не остаётся мотивации.
Легенда, неужели это правда ты?
Чемпионат, помнеш? 2008 год, помнеш? Тихановецкий, и твои комментарии под каждой веткой про величие нашей лиги и преимущества Адамова над Давидом Вильей
Все эти моменты затеряются во времени, как пресс-конференции Светоча.
Время...эх
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-2
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Фан Рубина
Ответ semtch
Легенда, неужели это правда ты? Чемпионат, помнеш? 2008 год, помнеш? Тихановецкий, и твои комментарии под каждой веткой про величие нашей лиги и преимущества Адамова над Давидом Вильей Все эти моменты затеряются во времени, как пресс-конференции Светоча. Время...эх
Да, тот самый. И Чемпионат помню, но там подло стёрли мой профиль. И Великого Ти - тоже. Но не считаю себя легендой. Всего лишь говорю о том, что есть на самом деле, а не поддакиваю тому, что скармливают нам спортивные СМИ, пиаря европейские псевдофутбольные лиги. Разумные люди - да увидят, неразумные - пусть задумаются и станут разумными.

А времена - были, да. Но РПЛ была тогда эталоном футбола, остаётся им и сейчас.
+4
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bevooch
Ответ Фан Рубина
Да, тот самый. И Чемпионат помню, но там подло стёрли мой профиль. И Великого Ти - тоже. Но не считаю себя легендой. Всего лишь говорю о том, что есть на самом деле, а не поддакиваю тому, что скармливают нам спортивные СМИ, пиаря европейские псевдофутбольные лиги. Разумные люди - да увидят, неразумные - пусть задумаются и станут разумными. А времена - были, да. Но РПЛ была тогда эталоном футбола, остаётся им и сейчас.
>Всего лишь говорю о том, что есть на самом деле

И еще очень красивый, умный и скромный
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