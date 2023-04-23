За два месяца Влахович забил только раз – и то с пенальти. Помните, кому платят больше всех в Серии А?

Ну да, ему.

«Ювентус» в плохой форме перед матчем с «Наполи» – всего одна победа в пяти последних встречах во всех турнирах. Краски сгущает ужасная форма главного форварда Аллегри – Душан Влахович не забивал с игры уже больше двух месяцев.

•‎ Да, последний раз Влахович колотил с игры 16 февраля – «Нанту» в Лиге Европы. После этого – только с пенальти «Фрайбургу». Еще один пенальти Душан запорол – пробил в штангу с «Сампдорией». •‎ В матчах за сборную дела шли лучше – 3 гола в двух играх (против Литвы и Черногории). •‎ Даже если не делить мячи на забитые с игры и пенальти, то с последнего гола Влаховича прошел уже месяц – пенальти «Фрайбургу» он уложил 16 марта. Непорядок для форварда, за которого заплатили 81 млн евро. Но сумма трансфера – не единственная цифра, которая делает больно.

•‎ В сезоне-2022/23 Влахович забил 11 голов во всех турнирах. По xG выбил чуть больше – 14,1. Будущее игрока неясно. Зимой AS писал, что «Юве» мог продать Влаховича за 100-120 млн евро топ-клубу АПЛ, но агент игрока заблокировал сделку. В феврале ESPN называл форварда одной из опций «Реала» для замены Бензема.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/imago-images.de