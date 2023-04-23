Буря в стакане
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За два месяца Влахович забил только раз – и то с пенальти. Помните, кому платят больше всех в Серии А?

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Ну да, ему. 

«Ювентус» в плохой форме перед матчем с «Наполи» – всего одна победа в пяти последних встречах во всех турнирах. Краски сгущает ужасная форма главного форварда Аллегри – Душан Влахович не забивал с игры уже больше двух месяцев.

•‎ Да, последний раз Влахович колотил с игры 16 февраля – «Нанту» в Лиге Европы. После этого – только с пенальти «Фрайбургу». Еще один пенальти Душан запорол – пробил в штангу с «Сампдорией». •‎ В матчах за сборную дела шли лучше – 3 гола в двух играх (против Литвы и Черногории). •‎ Даже если не делить мячи на забитые с игры и пенальти, то с последнего гола Влаховича прошел уже месяц – пенальти «Фрайбургу» он уложил 16 марта. Непорядок для форварда, за которого заплатили 81 млн евро. Но сумма трансфера – не единственная цифра, которая делает больно.

•‎ В сезоне-2022/23 Влахович забил 11 голов во всех турнирах. По xG выбил чуть больше – 14,1. Будущее игрока неясно. Зимой AS писал, что «Юве» мог продать Влаховича за 100-120 млн евро топ-клубу АПЛ, но агент игрока заблокировал сделку. В феврале ESPN называл форварда одной из опций «Реала» для замены Бензема.

«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А! Но радоваться пока рано

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/imago-images.de

32 комментария

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vel
Аллегри вчера на предматчевой пресс-конференции:

- Почему вашей команде так трудно забивать через нападающих?
"Потому что мы попали в момент, когда нападающим, возможно, немного сложнее и меньше везет в забивании голов."

Меньше везет в забивании голов? У них этих моментов то - с гулькин нос. Команда с первых минут тянет время. Момент в матче со Спортингом.. Кьеза подхватывает мяч, портгалы задержались впереди, у Юве пространство в атаке, и что делает Феде, пересекает центральную линию и... остановившись пасует назад. Команда просто не думает о голах, об атаке. Просто с первых минут тянет время - ведь чем меньше времени остается, тем больше вероятность не пропустить. Так о каком невезении в забивании голов может идти речь? Если Ювентус делает минимум усилий, чтоб их организовать..
+26
0
+26
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Дмитрий Мороз
Автор наверно слепой. Такое ощущение, будто он считает, что Юве создает по 10 моментов за игру для Душана, а тот все портит.
Прежде чем клоунские статейки писать, пусть лучше глянет какой средний xG у супертренера Аллегри в среднем за матч. И тогда может прозреет.
Убогий футбол - убогая реализация.
Ждём Зидана. Ну или кого нибудь другого адекватного.
+31
-6
+25
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Кан и Баллак сидят в баре
Тут больше Умтити поражает,впервые услышал он нем за столько времени и оказывается он в Лечче. Барселона чтоли 99 процентов зп оплачивает? Оо
+19
0
+19
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I am Timur >>M<<
А мы всё равно будем поддерживать Влаховича. Чёрная полоса пройдет. Он старается и это самое важное.
+11
-3
+8
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Ярополк Окаянный
Из всех футболистов Юве в рейтинге зарплату отрабатывает только Куадрадо. И тот на спаде. Нужно серьёзное обновление состава, если мы хотим на что-то серьёзное претендовать.
+6
0
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▒▒▒▒▒
Умтити -ахаххахахахахахахахахахахх )
простите.
+4
0
+4
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Michael YAKIM
Это нормально, при Аллерги забивают защитники, вингеры идут в защиту, апз вообще нету ему нужен результат, через голову фанов, но ни того,ни другого нет
+4
-1
+3
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krealpmoney
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тут больше Умтити поражает,впервые услышал он нем за столько времени и оказывается он в Лечче. Барселона чтоли 99 процентов зп оплачивает? Оо
«Барса» будет платить Умтити зарплату в аренде в «Лечче». Для каталонцев предусмотрены бонусы
+3
0
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Ильнур Хасанов
как по мне переоцененный игрок.
+3
0
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Иван Лапин
когда он переходил в Юве, писал, что так и будет, но меня заминусили. ну ок
+2
0
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dmitryGoose
Дайте Аллегри Холланда и Мбаппе, и они на двоих забьют от силы 20
+2
0
+2
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Exorcium
Ответ весёлый роджер
В Баварии раскроется
В Герте. Баварии такое полено не нужно.
+1
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Макс Саид
Ответ Дмитрий Мороз
Автор наверно слепой. Такое ощущение, будто он считает, что Юве создает по 10 моментов за игру для Душана, а тот все портит. Прежде чем клоунские статейки писать, пусть лучше глянет какой средний xG у супертренера Аллегри в среднем за матч. И тогда может прозреет. Убогий футбол - убогая реализация. Ждём Зидана. Ну или кого нибудь другого адекватного.
Тебе стоило бы заглянуть дальше и глубже тоже.
Потому что, у Влахи синдром второго сезона+травма паха+недостатки, которые скрывались системой, где только на него и играли.
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Arthur Jacob
Ответ Jlaw
Напомните статистику до перехода в Юве
108 игр и 50 голов за Фиорентину
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no excuses
Ответ I am Timur >>M<<
Но всё равно напомню - продажа Пьянича была очень большой ошибкой. Надеюсь вернут. Нет реджисты после ухода Пьянича. Дыра в центре. Влаховичу как раз не хватает реджисты. Вот и не забивает. Если я не прав, назовите хотя бы одного, кто Пьянича заменил.
Да нет такого как Пьянич конечно, но надеюсь его не вернут, а купят кого то схожего
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Johny111
Вот где Умтити 😅
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Rustam Petrov
Помните, кто ставит самый унылый футбол в лиге? Ну да, тренер Влаховича.
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no excuses
За что получает Сандро и Бонуччи такие бабки, ужас, надеюсь их не продлят уже, как и Щесного
+1
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Jlaw
Напомните статистику до перехода в Юве
+1
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Алексей Муравьёв
Влахович абсолютно не подходит под систему игры Аллегри, в этом и заключается проблемы с результативностью(возможно)!
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Romano1985
Ювентус дно … нынче
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весёлый роджер
В Баварии раскроется
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Joey Ramone
Безголовая серия Влаховича
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Иван Петров
Ответ Дмитрий Мороз
Автор наверно слепой. Такое ощущение, будто он считает, что Юве создает по 10 моментов за игру для Душана, а тот все портит. Прежде чем клоунские статейки писать, пусть лучше глянет какой средний xG у супертренера Аллегри в среднем за матч. И тогда может прозреет. Убогий футбол - убогая реализация. Ждём Зидана. Ну или кого нибудь другого адекватного.
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Oleg Nikolaev
Ответ Дмитрий Мороз
Автор наверно слепой. Такое ощущение, будто он считает, что Юве создает по 10 моментов за игру для Душана, а тот все портит. Прежде чем клоунские статейки писать, пусть лучше глянет какой средний xG у супертренера Аллегри в среднем за матч. И тогда может прозреет. Убогий футбол - убогая реализация. Ждём Зидана. Ну или кого нибудь другого адекватного.
Неа, верим Максу, результат есть - игра приложится
0
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