За два месяца Влахович забил только раз – и то с пенальти. Помните, кому платят больше всех в Серии А?
Ну да, ему.
«Ювентус» в плохой форме перед матчем с «Наполи» – всего одна победа в пяти последних встречах во всех турнирах. Краски сгущает ужасная форма главного форварда Аллегри – Душан Влахович не забивал с игры уже больше двух месяцев.
• Да, последний раз Влахович колотил с игры 16 февраля – «Нанту» в Лиге Европы. После этого – только с пенальти «Фрайбургу». Еще один пенальти Душан запорол – пробил в штангу с «Сампдорией». • В матчах за сборную дела шли лучше – 3 гола в двух играх (против Литвы и Черногории). • Даже если не делить мячи на забитые с игры и пенальти, то с последнего гола Влаховича прошел уже месяц – пенальти «Фрайбургу» он уложил 16 марта. Непорядок для форварда, за которого заплатили 81 млн евро. Но сумма трансфера – не единственная цифра, которая делает больно.
• В сезоне-2022/23 Влахович забил 11 голов во всех турнирах. По xG выбил чуть больше – 14,1. Будущее игрока неясно. Зимой AS писал, что «Юве» мог продать Влаховича за 100-120 млн евро топ-клубу АПЛ, но агент игрока заблокировал сделку. В феврале ESPN называл форварда одной из опций «Реала» для замены Бензема.
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/imago-images.de
- Почему вашей команде так трудно забивать через нападающих?
"Потому что мы попали в момент, когда нападающим, возможно, немного сложнее и меньше везет в забивании голов."
Меньше везет в забивании голов? У них этих моментов то - с гулькин нос. Команда с первых минут тянет время. Момент в матче со Спортингом.. Кьеза подхватывает мяч, портгалы задержались впереди, у Юве пространство в атаке, и что делает Феде, пересекает центральную линию и... остановившись пасует назад. Команда просто не думает о голах, об атаке. Просто с первых минут тянет время - ведь чем меньше времени остается, тем больше вероятность не пропустить. Так о каком невезении в забивании голов может идти речь? Если Ювентус делает минимум усилий, чтоб их организовать..
Прежде чем клоунские статейки писать, пусть лучше глянет какой средний xG у супертренера Аллегри в среднем за матч. И тогда может прозреет.
Убогий футбол - убогая реализация.
Ждём Зидана. Ну или кого нибудь другого адекватного.
простите.
Потому что, у Влахи синдром второго сезона+травма паха+недостатки, которые скрывались системой, где только на него и играли.