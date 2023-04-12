11 комментариев

Зеедорф открыл футбольную школу с Хабибом.

«Милан» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов − для новой истории клуба это невероятное событие: команда не добиралась так высоко с сезона-2011/12. В Милане видят символизм: в этом году исполняется 20 лет с победы в ЛЧ-2002/03.

Команда Карло Анчелотти начала турнир с 3-го квалификационного раунда − могла сразу же и закончить: прошла «Слован» только по правилу гостевого гола (1:0 дома, 1:2 в гостях). Это правило нам еще пригодится.

Так же вязко «Милан» прошел и первый групповой этап: 3 победы со счетом 2:1 и 2 поражения (оба раза по 1:2). Выйти с первого места команда смогла благодаря разгрому «Депортиво» (4:0) − как раз испанцев и опередили по дополнительным показателям. Три в этом матче положил Филиппо Индзаги (всего за турнир забил 12 и стал лучшим бомбардиром).

Дальше − второй групповой этап с «Реалом», дортмундской «Боруссией» и «Локомотивом». «Милан» продолжал тактику минимальных побед: четыре раза выиграл по 1:0, дважды проиграл. Этого хватило для первого места.

«Мы верили в силу нашей защиты», − говорил позже Карло Анчелотти. Глупо не верить в команду, в которой на топовом уровне играет даже 37-летний Алессандро Костакурта.

Любовь к минимальному счету несколько раз чуть не погубила команду в плей-офф. В четвертьфинале «Аякс» сравнял на «Сан-Сиро» (первый матч закончился 0:0) и выходил дальше по правилу гостевого гола, Богдан Лобонц включил режим бога и тащил почти все. Кроме безумной свечи Индзаги, которую замкнул Йон-Даль Томассон. В полуфинале с «Интером» хватило одного гола на условном выезде, чтобы пройти по гостевым голам − забил Шевченко.

Он же забил и в самом начале финала, но судьи отменили гол из-за активного офсайда Руя Кошты: португалец закрывал обзор Буффону. Команды закрылись и дотянули до серии пенальти, где Дида отбил 3 удара − у Буффона только 2 сэйва.

«Я не помню, что было дальше. Я бегал по полю, кого-то обнимал, кричал», − вспоминал (частично) Кларенс Зеедорф, который этой победой поставил рекорд: выиграл Лигу чемпионов с тремя разными клубами.

А где сейчас герои того «Милана»?

Фото: East News/ODD ANDERSEN / AFP, PAUL BARKER / AFP