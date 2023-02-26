37 комментариев

Буря в стакане
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Безумный сезон Тен Хага – в гифках с Хайзенбергом

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Кажется, внешнее сходство Эрика тен Хага с культовым персонажем Брайана Кренстона настолько очевидно, что объяснять природу этого поста не нужно. Поэтому сразу к делу.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Эрика тен Хага в конце апреля. Голландец подписал контракт на 3 года. И попросил не отвлекать его до конца сезона: вел «Аякс» к чемпионству. 

Первая победа Тен Хага − уход Ральфа Рангника: австриец должен был остаться консультантом проекта, но Эрик не согласился на такое сотрудничество. 

А на первой пресс-конференции Тен Хаг выдал настоящую базу: 

«В данный момент я восхищаюсь и «Манчестер Сити», и «Ливерпулем». Обе команды играют в фантастический футбол. Но вы всегда должны понимать, что любая эпоха рано или поздно подходит к концу, и я с нетерпением жду боя с ними».

Эрик подчеркнул, что требуют контроля над трансферами − и взялся за дело. Тренер требовал знакомых бойцов, которые смогут быстро понять систему. Поэтому клуб подхватил Кристиана Эриксена (играл в «Аяксе»), купил Лисандро Мартинеса, Антони (оба работали с Тен Хагом) и Тирелла Маласию (воспитанник голландского футбола).

Всего клуб потратил летом 240 млн евро. Вот так в «Аяксе» считали деньги после трансферного окна.

Один трансфер так и не состоялся. Все лето «МЮ» охотился за Френки де Йонгом − но сам полузащитник решил остаться в «Барселоне». Чтобы через полгода приехать в Манчестер и проиграть. 

Буквально все легенды «МЮ» и эксперты говорили о тяжелом испытании, которое ложится на Тен Хага. А Эрик верил в успех: «Мне эта работа в радость, поэтому я и взялся за нее. Знаю, что будет непросто, но это меня по-своему радует и заряжает энергией». 

Сражаться пришлось сразу же: 2 июля Криштиану Роналду через The Times заявил о том, что хочет уйти в клуб Лиги чемпионов. После этого почти месяц Криштиану не появлялся в Манчестере – надежные журналисты писали о семейных проблемах.

В пяти товарищеских матчах без Роналду «МЮ» выиграл трижды (один из них − 4:0 с «Ливерпулем»), общий счет – 13:5. 

Но в АПЛ все было не так радужно. «Юнайтед» проиграл дважды − 1:2 «Брайтону» и 0:4 «Брентфорду» − и после двух туров шел в самом низу таблицы. «В перерыве я заменил троих, но хотелось поменять всю команду», − отмечал Эрик. 

Тен Хаг стал первым с 1921 года главным тренером «Юнайтед», проигравшим оба своих первых матча в рамках чемпионата. Тогда два поражения в двух первых матчах потерпел Джон Чепмен. 

После разгрома тренер отменил выходной команды. В 9:00 воскресенья игроки бежали 13,8 км − это разница между общим пробегом «МЮ» в матче с «Брентфордом» (95,6 км против 109,4 км). 

Позднее стало известно, что Тен Хаг бежал вместе с футболистами − хотя 52-летнему голландцу было гораздо тяжелее. Но он заслужил уважение. 

На поражения на старте команда ответила победой в дерби − обыграла «Ливерпуль» (2:1) − в АПЛ впервые с 2018-го. Было 8 матчей без побед. 

В сентябре Тен Хага номинировали на тренера месяца − за победы над «Лестером» и «Арсеналом». Эрик отобрал у лондонцев шанс на сезон без поражений. 

Все пошло слишком хорошо? Нужна новая драма: команда получила «проверку реальностью» − получила 6 от «Сити», забила три, когда соперник совсем бросил играть. Тен Хаг поблагодарил Гвардиолу и его команду за урок. 

После поражения от «Сити» в начале октября и до ЧМ «Юнайтед» проиграл только один матч − неожиданно «Астон Вилле» (1:3). С «Тоттенхэмом» (2:0) и «Челси» (1:1) команда справлялась без Роналду. Криштиану отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом», за что получил отстранение от команды.

Назревало то самое интервью… Про него вы все знаете: Криштиану вывалил гору претензий, клуб разорвал с ним контракт. 

Что делал Эрик? Работал с теми, кто остался. И превратил Рэшфорда в голевую машину. После чемпионата мира англичанин забил 16 голов − больше всех в мире. 

Тренер верил в Маркуса с самого начала − зимой говорил, что на его позиции мало игроков лучше. А вот летняя цитата: «С самого первого момента сбора он произвел на меня впечатление. Я и раньше знал, что Маркус − великолепный игрок, но на каждой тренировке он доказывает уровень и готовность продолжать в том же духе».

Машиной был не только Рэшфорд, но и вся команда: только 1 поражение в 18 матчах после чемпионата мира. Команда ответила «Сити» за разгром, пусть и всего 2:1 − Тен Хаг требовал праздновать, но не долго. Зато остановили Холанда!

«Нужно праздновать каждую победу − в противном случае вы убиваете энергию. Чтобы добиться [победы], нужно усердно работать, и каждая победа в топ-футболе – это очень здорово. Так что мы должны были отпраздновать [победу в дерби], но после этого нужно успокоиться и уже через 24 часа переключиться на следующий матч».

У «Юнайтед» отлично получается переключаться: «МЮ» − единственный клуб, который теоретически претендует на квадрупл. И если шансов в АПЛ не очень много, то остальные турниры вполне по силам. 

В Лиге Европы впервые с 2008-го обыграли «Барселону». С боями, но прошли. «Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно», − говорил тренер после матча. 

В Кубке лиги команду ждет финал с «Ньюкаслом», но даже в случае победы Тен Хаг не собирается отдыхать: отказался от парада − для такого массового празднования нужно минимум два трофея за этот сезон. 

 «Я буду гордиться только, когда «Юнайтед» станет брать трофеи, играя в атакующий и динамичный футбол». 

Кажется, этот парень хорош. Не правда ли? 

 Телеграм-канал Уолтера Уайта

37 комментариев

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Марсель Фаткуллин
Все мы знаем, чем закончилась история Тена Хайзенберга 😅
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Машина Мощная
когда Хаг избавился от геморроя, то Манчестер сразу предстал в наилучшей своей форме за последние несколько лет, рвут и мечут всех, вон даже Барсу наконец-то где-то выиграли! Такой Манчестер мне по душе, у команды появился дух . Факты.
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SayCoffet
Ответ Lionel Andres Messi 10
Я бы так не сказал. !!!НИЖЕ СПОЙЛЕРЫ!!! В последний раз встретив жену, он признался, что ему нравилось готовить мет, а в конце, уже истекая кровью, он с улыбкой прохаживался по мет-лаборатории и с нею же на устах умер.
ТОЖЕ СПОЙЛЕРЫ

Перед смертью, он оставляет оставшиеся деньги сыну и спасает Джесси, убивая его мучителя.
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Artem Gavrishov
Сегодня жду Победы МЮ! И дальше по нарастающей! Вперёд дьяволы!!!
+1
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Dowlet Gandymow
Хочу сказать ребята если вам не понравился этот сериал то лучше звоните Солу!
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MYG
круто отметили сходство Тода и Холланда)))
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tyuiop tyuiop
Ответ Илья Игнатьев
Ну а кто из тренеров хорошо заканчивает? Рано или поздно всех увольняют)
ну, я знаю одного тренера мю
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stif 95
вы чертов художник, мистер Тен Хааг
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Tun
Ответ Илья Игнатьев
Ну а кто из тренеров хорошо заканчивает? Рано или поздно всех увольняют)
Кроме Фергюсона и пока что Пепа
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Dowlet Gandymow
Ten hag to Cristiano : ’Say my name’
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Bahtiyor Yuldashev
Даа просто нет слов
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Сергей Богатырев
Ответ Okazaki
Может вернёт Лингарда, всё-таки Джесси)
всё сходится, он его в последней серии освободил
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Товарищ Наркотик
Хайзенберг плохо закончил так-то)
Я бы так не сказал. !!!НИЖЕ СПОЙЛЕРЫ!!!

В последний раз встретив жену, он признался, что ему нравилось готовить мет, а в конце, уже истекая кровью, он с улыбкой прохаживался по мет-лаборатории и с нею же на устах умер.
+3
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+3
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prus_3
Очень интересно! Но кто такой Брайан Кренстон и связанный с его именем культ?!
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Андрей Андреев
Эрик Тен Хайзенберг)
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Андрей Меньшиков
Молодец Эрик. И статья прикольная. Жаль, что придётся поставить минус за "выдал базу". Просто уже надоело засорение русского языка мусором, пришедшим из англоязычного сетевого жаргона.
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piper65
Ответ Шурик Шурик
Сейчас Ливерпуль не ровня этому МЮ) А если мерсисайдцы серьезно не обновятся в следующее ТО, то у них очень большой риск вывалиться из борьбы не то что за чемпионство, а даже за зону ЛЧ. За Манчестер, почему-то, совсем нет боязни в этом смысле. Кажется, что команда будет прогрессировать и прогрессировать
Сейчас - да, так и есть. Однако никто не знает что будет в следующем сезоне - с умением Ливера делать качественные точечные покупки все может быть. Лично я не очень верю, что Ливер будет колбасить долго, и очень верю в Клоппа. Вообще, хочется выиграть лигу в борьбе с серьезными соперниками - это же не ЛаЛига в конце-концов! И потом - кто из нас знает во что выльется история с продажей МЮ? Не дай бог, получим второго Боули с 4-4-3 и что тогда?! Поэтому будем «варить лягушку постепенно» и верить в лучшее для МЮ🤞🤞🤞
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Марслан Акматалиев
Молодой Джесси Племонс и вправду похож на Холланда)
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red hikkikomori
You God damn right
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Илья Игнатьев
Ответ Товарищ Наркотик
Хайзенберг плохо закончил так-то)
Ну а кто из тренеров хорошо заканчивает? Рано или поздно всех увольняют)
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Dooomer
Лысые "шарлатаны" захватили футбол!
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Roman Osipovich
Лысый -это залог успеха !)
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Ден Ден
Классный сериал) завидую тем, кому ещё предстоит его посмотреть))
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Товарищ Наркотик
Ответ BORODA
Выдающийся сериал! Надеюсь,Эрик станет таким же тренером!
Хайзенберг плохо закончил так-то)
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С 2009 года здесь
say my name
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