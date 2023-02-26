37 комментариев

Кажется, внешнее сходство Эрика тен Хага с культовым персонажем Брайана Кренстона настолько очевидно, что объяснять природу этого поста не нужно. Поэтому сразу к делу.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Эрика тен Хага в конце апреля. Голландец подписал контракт на 3 года. И попросил не отвлекать его до конца сезона: вел «Аякс» к чемпионству.

Первая победа Тен Хага − уход Ральфа Рангника: австриец должен был остаться консультантом проекта, но Эрик не согласился на такое сотрудничество.

А на первой пресс-конференции Тен Хаг выдал настоящую базу:

«В данный момент я восхищаюсь и «Манчестер Сити», и «Ливерпулем». Обе команды играют в фантастический футбол. Но вы всегда должны понимать, что любая эпоха рано или поздно подходит к концу, и я с нетерпением жду боя с ними».

Эрик подчеркнул, что требуют контроля над трансферами − и взялся за дело. Тренер требовал знакомых бойцов, которые смогут быстро понять систему. Поэтому клуб подхватил Кристиана Эриксена (играл в «Аяксе»), купил Лисандро Мартинеса, Антони (оба работали с Тен Хагом) и Тирелла Маласию (воспитанник голландского футбола).

Всего клуб потратил летом 240 млн евро. Вот так в «Аяксе» считали деньги после трансферного окна.

Один трансфер так и не состоялся. Все лето «МЮ» охотился за Френки де Йонгом − но сам полузащитник решил остаться в «Барселоне». Чтобы через полгода приехать в Манчестер и проиграть.

Буквально все легенды «МЮ» и эксперты говорили о тяжелом испытании, которое ложится на Тен Хага. А Эрик верил в успех: «Мне эта работа в радость, поэтому я и взялся за нее. Знаю, что будет непросто, но это меня по-своему радует и заряжает энергией».

Сражаться пришлось сразу же: 2 июля Криштиану Роналду через The Times заявил о том, что хочет уйти в клуб Лиги чемпионов. После этого почти месяц Криштиану не появлялся в Манчестере – надежные журналисты писали о семейных проблемах.

В пяти товарищеских матчах без Роналду «МЮ» выиграл трижды (один из них − 4:0 с «Ливерпулем»), общий счет – 13:5.

Но в АПЛ все было не так радужно. «Юнайтед» проиграл дважды − 1:2 «Брайтону» и 0:4 «Брентфорду» − и после двух туров шел в самом низу таблицы. «В перерыве я заменил троих, но хотелось поменять всю команду», − отмечал Эрик.

Тен Хаг стал первым с 1921 года главным тренером «Юнайтед», проигравшим оба своих первых матча в рамках чемпионата. Тогда два поражения в двух первых матчах потерпел Джон Чепмен.

После разгрома тренер отменил выходной команды. В 9:00 воскресенья игроки бежали 13,8 км − это разница между общим пробегом «МЮ» в матче с «Брентфордом» (95,6 км против 109,4 км).

Позднее стало известно, что Тен Хаг бежал вместе с футболистами − хотя 52-летнему голландцу было гораздо тяжелее. Но он заслужил уважение.

На поражения на старте команда ответила победой в дерби − обыграла «Ливерпуль» (2:1) − в АПЛ впервые с 2018-го. Было 8 матчей без побед.

В сентябре Тен Хага номинировали на тренера месяца − за победы над «Лестером» и «Арсеналом». Эрик отобрал у лондонцев шанс на сезон без поражений.

Все пошло слишком хорошо? Нужна новая драма: команда получила «проверку реальностью» − получила 6 от «Сити», забила три, когда соперник совсем бросил играть. Тен Хаг поблагодарил Гвардиолу и его команду за урок.

После поражения от «Сити» в начале октября и до ЧМ «Юнайтед» проиграл только один матч − неожиданно «Астон Вилле» (1:3). С «Тоттенхэмом» (2:0) и «Челси» (1:1) команда справлялась без Роналду. Криштиану отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом», за что получил отстранение от команды.

Назревало то самое интервью… Про него вы все знаете: Криштиану вывалил гору претензий, клуб разорвал с ним контракт.

Что делал Эрик? Работал с теми, кто остался. И превратил Рэшфорда в голевую машину. После чемпионата мира англичанин забил 16 голов − больше всех в мире.

Тренер верил в Маркуса с самого начала − зимой говорил , что на его позиции мало игроков лучше. А вот летняя цитата: «С самого первого момента сбора он произвел на меня впечатление. Я и раньше знал, что Маркус − великолепный игрок, но на каждой тренировке он доказывает уровень и готовность продолжать в том же духе».

Машиной был не только Рэшфорд, но и вся команда: только 1 поражение в 18 матчах после чемпионата мира. Команда ответила «Сити» за разгром, пусть и всего 2:1 − Тен Хаг требовал праздновать, но не долго. Зато остановили Холанда!

«Нужно праздновать каждую победу − в противном случае вы убиваете энергию. Чтобы добиться [победы], нужно усердно работать, и каждая победа в топ-футболе – это очень здорово. Так что мы должны были отпраздновать [победу в дерби], но после этого нужно успокоиться и уже через 24 часа переключиться на следующий матч».

У «Юнайтед» отлично получается переключаться: «МЮ» − единственный клуб, который теоретически претендует на квадрупл. И если шансов в АПЛ не очень много, то остальные турниры вполне по силам.

В Лиге Европы впервые с 2008-го обыграли «Барселону». С боями, но прошли. «Если ты можешь обыграть «Барселону», одну из лучших команд Европы на данный момент, твоя вера крепнет, и ты чувствуешь, что можешь обыграть кого угодно», − говорил тренер после матча.

В Кубке лиги команду ждет финал с «Ньюкаслом», но даже в случае победы Тен Хаг не собирается отдыхать: отказался от парада − для такого массового празднования нужно минимум два трофея за этот сезон.

«Я буду гордиться только, когда «Юнайтед» станет брать трофеи, играя в атакующий и динамичный футбол».

Кажется, этот парень хорош. Не правда ли?