«Никто не хочет иметь дело с этим номером». Проклятье девятки в «Челси» – с начала века не провалился только один игрок

Летом в «Челси» освободился девятый номер: Ромелу Лукаку после неудачного сезона (15 голов в 44 матчах) попросился в «Интер». Но свободный номер брать никто не торопился – причину объяснял Томас Тухель.

«Люди говорят мне, что девятка проклята. Мы не держим номер под какого-то особого новичка − спроса на девятый номер не было. Игроки иногда хотят поменять номер, но, что удивительно, никто не хочет этот.

Все, кто дольше меня в клубе, говорят: «А вот у того игрока была девятка, и он не забивал». Поэтому мы столкнулись с ситуацией, когда никто не хочет иметь дело с этим номером».

Девятку рискнул подхватить Пьер-Эмерик Обамеянг – Тухель говорил о смелости форварда:

«Если он достаточно смел, чтобы взять футболку с №9, то он возьмет ее. Он не боится прошлого и того, что означает этот номер. Пьер-Эмерик готов написать собственную историю. Ауба рад вызовам».

Но после ударного полугодия в «Барселоне» (13 голов) в Англии габонец забил всего 3. Пора говорить о проклятии. Все настолько плохо? Смотрите сами − кажется, последней нормальной девяткой в «Челси» был Джимми Флойд Хасселбайнк, который два сезона подряд выдавал 25+ голов.

После Хасселбайнка клуб регулярно тратился на девяток: 315,5 млн евро с 2004-го, а лучшим был бесплатный Тэмми Абрахам. Ниже – статистика всех девятых номеров.

Важное уточнение: статистика посчитана только с привязкой к девятому номеру. Эрнан Креспо играл и под номером 21 (в сезоне-2003/04), Лукаку начинал в «Челси» под 18-м, а Мората летом 2018-го поменял номер на 29-й в честь рождения двойни.

• Один только Дрогба забил больше: 164 мяча за 381 игру.

•‎ После Хасселбайнка (сезон-2000/01) игроки «Челси» 3 раза брали «Золотую бутсу» АПЛ − среди них девяток не было. Лучший бомбардир в истории «Челси» (Фрэнк Лэмпард) играл под номером 8. •‎ Лучшая средняя результативность у Тэмми Абрахама – 0,37 гола за игру.

•‎ Только один раз с 2002 года девятый номер «Челси» забил больше 20 голов − Фернандо Торрес (2012/13). Правда, нужно проговорить турниры, в которых он это делал.

• В среднем один гол за 3 матча.

• В ЛЧ Фернандо забивал «Нордшелланду» и «Шахтеру» (в группе был еще «Ювентус»).

• В АПЛ только 1 мяч представителю классической «Большой шестерки» − «Арсеналу»

*** Кажется, шансов прервать проклятье нет и у Обамеянга. Пол Мерсон писал в колонке для Sky Sports: «Обамеянг был заменен обратно после выхода на замену в первом матче против «Ман Сити», и я думаю, что теперь он покинет команду. Как только вы делаете обратную замену игрока старше 30 лет, вероятно, это конец»

Появились слухи, что Обамеянг хочет вернуться в «Барселону» уже в январе: габонец несчастлив в «Челси» и считает, что при Хави он может выступать ярче. Несмотря на инсайды журналистов вроде Фабрицио Романо, шансов на возвращение в Испанию зимой нет.

У форварда 2,8 xG за 15 матчей во всех турнирах. А перспектив перезагрузиться в нынешнем «Челси», похоже, нет.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Catherine Ivill