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«Никто не хочет иметь дело с этим номером». Проклятье девятки в «Челси» – с начала века не провалился только один игрок

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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Летом в «Челси» освободился девятый номер: Ромелу Лукаку после неудачного сезона (15 голов в 44 матчах) попросился в «Интер». Но свободный номер брать никто не торопился – причину объяснял Томас Тухель.

«Люди говорят мне, что девятка проклята. Мы не держим номер под какого-то особого новичка − спроса на девятый номер не было. Игроки иногда хотят поменять номер, но, что удивительно, никто не хочет этот. 

Все, кто дольше меня в клубе, говорят: «А вот у того игрока была девятка, и он не забивал». Поэтому мы столкнулись с ситуацией, когда никто не хочет иметь дело с этим номером».

Девятку рискнул подхватить Пьер-Эмерик Обамеянг – Тухель говорил о смелости форварда: 

«Если он достаточно смел, чтобы взять футболку с №9, то он возьмет ее. Он не боится прошлого и того, что означает этот номер. Пьер-Эмерик готов написать собственную историю. Ауба рад вызовам».

Но после ударного полугодия в «Барселоне» (13 голов) в Англии габонец забил всего 3. Пора говорить о проклятии. Все настолько плохо? Смотрите сами − кажется, последней нормальной девяткой в «Челси» был Джимми Флойд Хасселбайнк, который два сезона подряд выдавал 25+ голов. 

После Хасселбайнка клуб регулярно тратился на девяток: 315,5 млн евро с 2004-го, а лучшим был бесплатный Тэмми Абрахам. Ниже – статистика всех девятых номеров. 

Важное уточнение: статистика посчитана только с привязкой к девятому номеру. Эрнан Креспо играл и под номером 21 (в сезоне-2003/04), Лукаку начинал в «Челси» под 18-м, а Мората летом 2018-го поменял номер на 29-й в честь рождения двойни. 

• Один только Дрогба забил больше: 164 мяча за 381 игру. 

•‎ После Хасселбайнка (сезон-2000/01) игроки «Челси» 3 раза брали «Золотую бутсу» АПЛ − среди них девяток не было. Лучший бомбардир в истории «Челси» (Фрэнк Лэмпард) играл под номером 8. •‎ Лучшая средняя результативность у Тэмми Абрахама – 0,37 гола за игру.

•‎ Только один раз с 2002 года девятый номер «Челси» забил больше 20 голов − Фернандо Торрес (2012/13). Правда, нужно проговорить турниры, в которых он это делал.

• В среднем один гол за 3 матча. 

• В ЛЧ Фернандо забивал «Нордшелланду» и «Шахтеру» (в группе был еще «Ювентус»). 

• В АПЛ только 1 мяч представителю классической «Большой шестерки» − «Арсеналу» 

*** Кажется, шансов прервать проклятье нет и у Обамеянга. Пол Мерсон писал в колонке для Sky Sports: «Обамеянг был заменен обратно после выхода на замену в первом матче против «Ман Сити», и я думаю, что теперь он покинет команду. Как только вы делаете обратную замену игрока старше 30 лет, вероятно, это конец»

Появились слухи, что Обамеянг хочет вернуться в «Барселону» уже в январе: габонец несчастлив в «Челси» и считает, что при Хави он может выступать ярче. Несмотря на инсайды журналистов вроде Фабрицио Романо, шансов на возвращение в Испанию зимой нет.

У форварда 2,8 xG за 15 матчей во всех турнирах. А перспектив перезагрузиться в нынешнем «Челси», похоже, нет.

Телеграм-канал авторов, который, к счастью, не проклят

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Catherine Ivill

50 комментариев

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Александр Данилов
Ответ поколение пепси
какой же торрес был ахеренный, жаль что травмы настигли на самом пике карьеры, долгий взлёт не удался и он не смог закрепить успешную карьеру на уровне лучших нападающих. но всё-равно как по мне он один из лучших в прайме
Да не в травмах дело. У Шевы тоже не вышло. Вот Креспо реально не фартануло с травмами
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Александр Данилов
Ответ Михаил Хромаков
Дрогба нашаманил)
Дрогба сам в 2 сезонах в АПЛ 5 голов забил)
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sheva1976
Годная аналитека. И, главное, противоречивый вывод: название статьи с ним диссонирует.
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Мельников Михаил
Привязались к номеру....
Лучший нап эры Абрамовича - Дрогба. Никто и рядом с ним не стоит в Челси в этот период.
Хотя совсем "рядом" с эпохой Абрамовича были Хассельбайнк, Дзола и Флу.

Но нужно понимать и ещё одно. Челси не особо-то имел легенд забивал.
Вот можно представить Виллиана легендой Челси? Вот прям легендой? А тем не менее он на 14 месте следи голеадоров во всех турнирах за все время.
А на 12-ом месте в этом же рейтинге Джон Терри. Вот так вот.
+2
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HellLight
У челси вообще проблемы с нападающими после Дрогба постоянные.
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Василий Леонов
У МЮ проклятье семёрки после Роналду. Даже он сам не вывез 😂
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Василий Леонов
Ответ Vitto
Энди Кэрролла купили как раз вместо Торреса, Суареса тоже взяли в то окно. Ну и что Суарес выиграл в Ливерпуле?
Золотую бутсу
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Михаил Хромаков
Ответ Shuller18
Челси проклятое место для форвардов в принципе, не только для девяток
Дрогба нашаманил)
+1
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Shuller18
Ответ Skywalkker
Так Абрахам не плохо играл!
Неплохо, но как-то у него было то густо, то пусто с голами, да и в оп матчах стабильно терялся.
+1
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Shuller18
Челси проклятое место для форвардов в принципе, не только для девяток
+5
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Vitto
Ответ Nuraly Amirov
Нет, Кэролла давно вели, осенью Ньюкасл отбивался от хотелок и не продавал, зимой начали вести переговоры за конский ценник, потому что пресса умеет раскручивать молодых англичан. про кл не понял
Ну вели и вели, Кенни любил британских деревяшек. (Натворил он дел в то время) Продали Торреса и смогли переплатить за Кэрролла. Главный виновник не пресса, а Кенни Д.
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Nuraly Amirov
Ответ Vitto
Я как раз помню, что Кэрролла срочно купили и переплатили. То есть с клубом 1 КЛ.
Нет, Кэролла давно вели, осенью Ньюкасл отбивался от хотелок и не продавал, зимой начали вести переговоры за конский ценник, потому что пресса умеет раскручивать молодых англичан. про кл не понял
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Шарафат Дадашов
Ответ rigobersong
У Дрогбы только 2 сезона где он больше 20 голов забивал за Челси во всех турнирах:) Во всех остальных не больше 16ти:) Сейчас форварда с такой результативностью просто бы высмеяли:) Даррен Бент в АПЛ больше забил:) При чем это даже болелбщики АПЛ признают, которые ни в какие топы ивуарийца не включают:) Да и не забывай как 2х метровый 100 килограммовый амбал любил на газоне повалятся от дуновения ветра и постоянно плакать:)) Почему только я помню это, а глоры любят все преукрасить:))😀
Дрогба, один из лучших напов. Он играл, на команду. А не на, статистику
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-2
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Niko [Ars]
Ответ Стальной Вилли
"Никто не хочет иметь дело с этим номером" - следом табличка где его берут себе все кто может)
Они просто не читали эту статью))
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El Mejicano
Ответ Акира_1
При чем тут Коста вообще? Речь шла про проклятый номер и игроков под ним, что провалились. Да и на фоне всей той компании Коста настоящий боец.
По твоему комменту я не понял, конкретно ли ты о девятках или о форвардах Челси в целом.
А насчёт Торреса, может, ты и прав.
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Vitto
Ответ Nuraly Amirov
Не, Кэролла Ливер вел с сентября, когда об уходе Торреса еще не было слухов. Мб в пару хотели или разные схемы юзать. Суареса как раз в срочном порядке вместо Нандо подписывали, многие еще называли ту покупку импульсивной переплатой. Выиграл он лучшего игрока сезона и билет в Барсу к треблу
Я как раз помню, что Кэрролла срочно купили и переплатили.
То есть с клубом 1 КЛ.
+1
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Nuraly Amirov
Ответ Бислан Наврузов
Угловой, после которого Дрогба сравнял в матче с Баварией, заработал тоже Торрес
первый угловой синих в матче) у Баварии их было штук 70, но не было Дрогба
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Nuraly Amirov
Ответ Vitto
Энди Кэрролла купили как раз вместо Торреса, Суареса тоже взяли в то окно. Ну и что Суарес выиграл в Ливерпуле?
Не, Кэролла Ливер вел с сентября, когда об уходе Торреса еще не было слухов. Мб в пару хотели или разные схемы юзать. Суареса как раз в срочном порядке вместо Нандо подписывали, многие еще называли ту покупку импульсивной переплатой. Выиграл он лучшего игрока сезона и билет в Барсу к треблу
0
0
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Emin Zeynali
У Милана было тоже самое. Проклятие девятки. Потом пришёл Оли Жиру (спасибо Стэмфорду), и всё наладилось.
+1
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Vitto
Ответ Nuraly Amirov
Торрес был норм, но трансфер провальный из-за гигантской цены на то время. К слову на часть(меньше половины) этих денег Ливер купил Суареса, почувствуйте разницу
Энди Кэрролла купили как раз вместо Торреса, Суареса тоже взяли в то окно. Ну и что Суарес выиграл в Ливерпуле?
+1
-5
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Michael Boldyrev
Ну, наверное, Торрес "c титулами" и "молодой и свой" Абрахам - это все же не совсем проклятые девятки. Ладно, Торрес - довольно дорого (просто дорогой) и с него спрос повыше, но Абрахам точно себя молодцом показал.
+6
0
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поколение пепси
какой же торрес был ахеренный, жаль что травмы настигли на самом пике карьеры, долгий взлёт не удался и он не смог закрепить успешную карьеру на уровне лучших нападающих. но всё-равно как по мне он один из лучших в прайме
+5
0
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Владимир Владимир
Ответ Александр Тихенко
Учитывая первый кубок ЛЧ в 2012, Торрес был достойной девяткой.
Но учитывая его игру, то это был ужасный трансфер
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Акира_1
Ответ El Mejicano
Да ну? А Диего Коста? 59 голов за 120 матчей. У Торреса, например, 45 за 175. В своём первом сезоне АПЛ Коста и вовсе рвал - 20 голов за 26 игр. Топовая стата. И вообще, оба раза, когда Коста забивал по 20 за сезон, Челси брал АПЛ.
При чем тут Коста вообще? Речь шла про проклятый номер и игроков под ним, что провалились. Да и на фоне всей той компании Коста настоящий боец.
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-2
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Федя-гол
хехе, пока у нас во дворе все бегали в китайско-вьетнамских футболках бэкхэма и безымянных реалов и ювентусов, все удивлялись, какого черта на мне футболка челси с хассельбайнком
+10
-1
+9
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