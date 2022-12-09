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Лучшие и худшие сборные в сериях пенальти на ЧМ: у Хорватии и Германии 100% побед, главные неудачники – испанцы

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Этот чемпионат мира уже повторил рекорд по количеству серий пенальти: в Катаре 4 раза определяли победителя с точки − столько же было в 1990-м, 2006-м, 2014-м и 2018-м.

Есть еще четыре матча, чтобы побить рекорд. Тем более в деле три команды из топ-5 лучших в сериях пенальти за всю историю.

А теперь рассмотрим серию каждой сборной подробнее.

• У Аргентины 21 забитый пенальти в сериях − лучший результат. Не удивительно: аргентинцы и участвовали больше всех. 

• Германия, как и Аргентина, дважды выходила в финал ЧМ после победы в серии пенальти.

• За 4 года хорваты поучаствовали в сериях больше, чем некоторые сборные с 1978 года (год введения серий). 

• Модрич − единственный игрок, который забил в 3 сериях пенальти (в матче с Японией его заменили раньше). Роберто Баджо тоже участвовал в 3 сериях, но забивал только в одной. 

• Только два забитых удара против Хорватии – худший результат бразильцев в сериях пенальти на ЧМ.

•‎ Несмотря на выигранную в 1998-м серию пенальти, Фабьен Бартез − худший по отражению: пропустил 8 из 10 одиннадцатиметровых (в 1998-м и 2006-м). Отбил один (Альбертини), еще один (Луиджи Ди Бьяджо) не попал в ворота.

А что там по худшим?

•‎ Еще у пяти команд по 2 поражения: Бразилии, Франции (забавно, что они и в топе лучших), Мексики, Румынии и Японии.

•‎ При этом Мексика, Румыния и Япония проиграли 2 из 2 серий. 

•‎ 0:3 с Марокко повторила сразу несколько рекордов ЧМ. Серия с наименьшим количеством ударов (7) и забитых (3).  

• Нидерланды − единственная страна, которая два раза проиграла одному и тому же сопернику.

• До 2018-го у Англии была традиции: раз в 8 лет собираться и проигрывать в серии пенальти. 

• Только два финала в истории ЧМ заканчивались серией пенальти. Италия участвовала в обоих. 

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