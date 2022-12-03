Все про карьеру Модрича в сборной. Тут матчи, голы, тренеры и турниры

16 лет – в 4 картинках.

Возможно, матч против Бразилии – последний для Луки Модрича в сборной. Об этом 37-летний полузащитник говорил перед турниром для FIFA+: «Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии».

Вот его краткая история в сборной.

Лука дебютировал в сборной в марте 2006-го и с тех пор сыграл 159 матчей – больше за сборную не провел никто.

Но и по голам все прилично: Модрич в топ-5 – правда, без шансов подняться выше.

Больше одного Лука забивал Мальте (3), Андорре, Азербайджану и Австрии (по 2). Но любимым наверняка считает гол Шотландии на Евро-2020.

За 16 лет Лука пережил 6 тренеров: дебютировал при Златко Кранчаре, больше всего игр – при Златко Даличе.

И, конечно, лучший результат Модрича в сборной – тоже при Даличе.

Перед ЧМ Модрич заявил, что это его последний турнир. Но в начале декабря уже передумал (надолго ли?): «Нет, я не покидаю национальную команду. Я чувствую, что в хорошей форме, чувствую себя очень хорошо и останусь здесь, пока могу. У меня нет причин уходить. Это мой выбор».

Есть шанс, что перед Евро-2024 этот пост с цифрами и итогами Луки в сборной нужно будет обновлять.