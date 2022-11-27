Участники матча Уругвай – Гана в 2010-м. Где они сейчас?

Три уругвайца приехали и на этот ЧМ.

К четвертьфиналу чемпионата мира-2010 Гана подходила с надеждой. 1/4 – лучший результат для африкансих сборных, и Уругвай не казался непроходимым соперником. Гана даже забила первой, но во втором тайме Диего Форлан сравнял со штрафного.

В овертайме обе команды устали, но ганцы надавили в концовке: несколько раз неплохо атаковали и заработали штрафной на 120-й. Джон Пэйнтсил навесил, Муслера вышел из ворот, не попал по мячу и остался вне позиции. Ворота страховал Луис Суарес, который сначала заблокировал удар Стивена Аппиа – а добивание Доминика Адийя отбил рукой.

Красная карточка. Пенальти на последних секундах.

10 лет великому сэйву Суареса: рукой спас Уругвай на ЧМ-2010

К точке подошел Асамоа Гьян. Форвард «Ренна» забил 2 пенальти на том ЧМ, и вообще в карьере до этого не реализовал только один одиннадцатиметровый − Петру Чеху на чемпионате мира 2006 года в матче группового этапа. Этот стал вторым – зарядил в перекладину.

«Иногда я пересматриваю эту игру наедине с собой, − вспоминал Гьян в 2014-м. − Наверное, смотрел ее 20 раз. Я бы хотел, чтобы этот матч повторился снова. Смотрю его снова и снова и надеюсь, что однажды я смогу изменить ситуацию и сделать людей счастливыми».

Незабитый пенальти сломал Гану: Уругвай выиграл в серии 4:2. Муслера легко отбил удары Доминика Адийя и Джона Менса, а Себастьян Абреу реализовал решающий пенальти паненкой.

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В Гане до сих пор помнят сэйв Суареса. «Я не могу простить его, потому что Луис сделал это специально. Он знает, что сделал. Мы плакали и видели, что обманувший нас человек празднует. Как я могу его простить? Никогда. Никогда», − говорил в 2020-м защитник Ганы Ханс Сарпей.

Перед матчем в 2022-м ганский журналист сказал Луису, что многие в африканской стране считают Луиса «дьяволом» и с нетерпением ждут завершения его карьеры.

«Я не извинюсь за это. Я сыграл рукой, но не я с пенальти промазал, а игрок сборной Ганы. Возможно, я извинился бы, если бы нанес кому-то травму, но в этой ситуации я получил красную, судья назначил пенальти, и это не моя вина.

Это было 12 лет назад. Это в прошлом. Я уже и против Кьеллини сыграл, и мы пожали друг другу руки», – ответил нападающий.

Мечта ганцев пока не осуществится: Суарес не заканчивает − хотя после ЧМ будет искать новый клуб (контракт с «Насьоналем» до конца года).

А где остальные участники того матча?

Оскар Табарес – и есть сборная Уругвая. Работал с командой в пяти десятилетиях, все современные успехи – его заслуга

Фото: globallookpress.com/x99/ZUMAPRESS.com, gh1/ZUMAPRESS.com