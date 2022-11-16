Из каких стран тренеры ЧМ-2022? Немец только один – на прошлых турнирах было больше

Считаем и сравниваем.

Продолжаем исследовать группы чемпионата мира перед стартом турнира. В Катаре сыграют 32 сборных – только у 9 иностранные тренеры. Вот расклад по группам.

• Феликс Санчес работает в Катаре с 2006-го: сначала в образовательном проекте Aspire Academy, затем во всех ступенях сборной от U-19 – и сейчас с главной сборной.

• Эквадорцы уже давно не назначают своих тренеров, сейчас в сборной шестой иностранец подряд. Местных не было со времен Сиксто Висуэте (2014-2015).

•‎ Единственный иностранец в этом квартете – Карлуш Кейруш, хотя для Ирана он почти свой: работал со сборной с 2011-го по 2019-й.

•‎ Два из трех аргентинских тренеров на турнире попали в одну группу.

• Эрве Ренар работает в Саудовской Аравии с 2019-го, до этого 12 лет колесил по африканским сборным: Гана, Замбия, Ангола, Кот’д-Ивуар, Марокко. Забавный факт: у Ренара есть польское гражданство.

•‎ В 2010-м и 2014-м не было ни одной группы с с 4 местными тренерами. В 2018-м один такой случай (Бразилия, Коста-Рика, Швейцария, Сербия) – да и то с оговоркой, что у Владимира Петковича есть швейцарское гражданство. В 2022-м таких групп две.

•‎‎ Луис Фернандо Суарес в Коста-Рике с июня 2021-го. До этого он уже работал со сборными Гондураса и Эквадора – в родной Колумбии были только клубы.

•‎ Про Мартинеса вы и так все знаете, а вот Хердман – интересный персонаж. Уехал из Англии, потому что даже в академии «Сандерленда» тренера без опыта никто не уважал. Перешел в женский футбол, поднял сборную Канады в топ – и с 2018-го делает то же самое с мужской сборной.

• Вторая группа со всеми местными сложилась в начале этого года: вместо португальца Антониу Консейсау в Камерун пришел Ригобер Сонг. Вся тренерская карьера Сонга, кроме короткого периода в Чаде, вертится вокруг родной сборной: был ассистентом и исполняющим обязанности в главной команде, работал в молодежке. ‎

•‎ И еще одна группа с двумя тренерами одной национальности. Паулу Бенту работает в Корее с 2018-го.

А теперь самое интересное. Тренеров какой национальности больше всего на чемпионате мира в Катаре? А сколько было в прошлые годы?

• В 2014-м немецких тренеров было четыре, сейчас только один. Представители старой школы закончили (Рехагель, Хитцфельд) или перестали котироваться на фоне провалов (Клинсманн), а молодые талантливые тренеры предпочитают работать в клубах.

• Еще одно падение – количество колумбийских тренеров. В 2022-м такой только один: Луис Фернандо Суарес работает с Коста-Рикой с июня 2021-го. Он же тренировал Гондурас на ЧМ-2014 – тогда колумбийцев было трое.

• Аргентина = стабильность: с 2010-го на чемпионат мира едут не меньше трех аргентинских тренеров.

• Все португальские тренеры, приехавшие на ЧМ-2022, работали/работают с Португалией: вместо Карлуша Кейруша пришел Паулу Бенту, а его заменил Фернанду Сантуш. Все трое были и на ЧМ-2014: Кейруш в Иране, Бенту в Португалии, Сантуш в Греции.

• А вот у колумбийцев все наоборот: никто из них не работает в своей сборной. На ЧМ-2014 и 2018 Колумбию тренировал аргентинец Хосе Пекерман.

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori