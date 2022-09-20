Мы выпустили исследование про зависимость нашего спорта от импорта товаров. Вот его краткое содержание

Почти вся экипировка российских спортсменов произведена за границей. В большинстве случаев – компаниями из стран, которые МИД называет «недружественными». Некоторые из них уже заявили об уходе с российского рынка. Другие пока молчат, но вероятность и их отказа исключать нельзя.

На Sports.ru вышло монументальное исследование о производстве спортивного оборудования в России. Ниже – его короткая графическая версия. Полностью текст можно прочитать здесь.

Баланс между импортными и российскими товарами в единицах продукции выглядит не столь плачевно: доля местных – около 30%. В правительственном документе (стратегия развития спортивной индустрии России до 2035 года) перечислены сегменты, в которых импортозамещение фактически произошло.

Начиная с 2016 года в Госдуме и правительстве проходят регулярные совещания по поводу импортозамещения спортивного инвентаря.

Что делают чиновники? Планируют, планируют, планируют!

Вот только статистика Минспорта может быть некорректной. В 2021 году Счетная палата проверила исполнение предыдущей стратегии развития физкультуры и спорта в России. Министерство отчиталось, что количество систематически занимающихся спортом превысило плановые показатели на 3%.

А Счетная палата установила, что это число в отчете министерства завышено как минимум в 2,5 раза.

Учитывая скорость ухода больших брендов с российского рынка, в правительстве понимают, что наиболее реалистичный сценарий – не надеяться на то, что завтра наши фабрики и заводы полностью заменят мировых производителей, а найти замену в тех странах, которые считаются дружественными или нейтральными.

Запасов продукции Nike, adidas и Puma хватит на год, а дальше...

«Все поставки товаров в Россию от крупных производителей экипировки действительно приостановлены – сейчас распродается все то, что успели ввезти. Если говорить про экипировку для профессиональных и любительских футбольных клубов, то на ближайший сезон запасов хватит, проблем не возникнет», – объяснил Sports.ru cовладелец экипировочного центра Footballmania Сергей Акимов.

Сергей Акимов из Footballmania говорит, что даже эта схема не позволит восполнить ушедшие товары в полном объеме. По его словам, штаб-квартиры Nike, adidas и Puma контролируют логистические цепочки поставок на ту или иную территорию и просто не допустят отгрузок через такую схему.

Акимов признает, что сложнее всего будет заменить бутсы больших брендов: по качеству разрыв между Nike, adidas, Puma и всеми остальными – колоссальный.

Футбольная экипировка – лишь вершина айсберга. Представители многих видов спорта и спортивных федераций не могут найти адекватную замену иностранным товарам. И непонятно, кому адресовать претензии.

В России с 2009 года по инициативе Владимира Путина проводится масштабный форум под названием «Россия – спортивная держава» – там демонстрируют достижения российской спортивной индустрии. А в этом году выяснилось, что держава не может обеспечить собственных спортсменов далеко летящими копьями, быстро бегущими лыжами или коньками.

Так что отстранения от международных соревнований – не единственная наша проблема.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm