Буря в стакане
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Мы выпустили исследование про зависимость нашего спорта от импорта товаров. Вот его краткое содержание

Puma
Дмитрий Чернышенко Дмитрий Чернышенко
Nike Nike
adidas adidas
Павел Колобков Павел Колобков
Валерий Борзов Валерий Борзов
Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев
Футбол Футбол

Почти вся экипировка российских спортсменов произведена за границей. В большинстве случаев – компаниями из стран, которые МИД называет «недружественными». Некоторые из них уже заявили об уходе с российского рынка. Другие пока молчат, но вероятность и их отказа исключать нельзя.

На Sports.ru вышло монументальное исследование о производстве спортивного оборудования в России. Ниже – его короткая графическая версия. Полностью текст можно прочитать здесь.

Баланс между импортными и российскими товарами в единицах продукции выглядит не столь плачевно: доля местных – около 30%. В правительственном документе (стратегия развития спортивной индустрии России до 2035 года) перечислены сегменты, в которых импортозамещение фактически произошло.

Начиная с 2016 года в Госдуме и правительстве проходят регулярные совещания по поводу импортозамещения спортивного инвентаря.

Что делают чиновники? Планируют, планируют, планируют!

Вот только статистика Минспорта может быть некорректной. В 2021 году Счетная палата проверила исполнение предыдущей стратегии развития физкультуры и спорта в России. Министерство отчиталось, что количество систематически занимающихся спортом превысило плановые показатели на 3%.

А Счетная палата установила, что это число в отчете министерства завышено как минимум в 2,5 раза.

Учитывая скорость ухода больших брендов с российского рынка, в правительстве понимают, что наиболее реалистичный сценарий – не надеяться на то, что завтра наши фабрики и заводы полностью заменят мировых производителей, а найти замену в тех странах, которые считаются дружественными или нейтральными.

Запасов продукции Nike, adidas и Puma хватит на год, а дальше...

«Все поставки товаров в Россию от крупных производителей экипировки действительно приостановлены – сейчас распродается все то, что успели ввезти. Если говорить про экипировку для профессиональных и любительских футбольных клубов, то на ближайший сезон запасов хватит, проблем не возникнет», – объяснил Sports.ru cовладелец экипировочного центра Footballmania Сергей Акимов.

Сергей Акимов из Footballmania говорит, что даже эта схема не позволит восполнить ушедшие товары в полном объеме. По его словам, штаб-квартиры Nike, adidas и Puma контролируют логистические цепочки поставок на ту или иную территорию и просто не допустят отгрузок через такую схему.

Акимов признает, что сложнее всего будет заменить бутсы больших брендов: по качеству разрыв между Nike, adidas, Puma и всеми остальными – колоссальный.

Футбольная экипировка – лишь вершина айсберга. Представители многих видов спорта и спортивных федераций не могут найти адекватную замену иностранным товарам. И непонятно, кому адресовать претензии.

В России с 2009 года по инициативе Владимира Путина проводится масштабный форум под названием «Россия – спортивная держава» – там демонстрируют достижения российской спортивной индустрии. А в этом году выяснилось, что держава не может обеспечить собственных спортсменов далеко летящими копьями, быстро бегущими лыжами или коньками. 

Так что отстранения от международных соревнований – не единственная наша проблема.

Российский спорт без иностранных товаров – утопия. Полная версия исследования Sports.ru

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm

 

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