На рынке свободных агентов хватает звезд. Без контрактов сидят Кавани, Марсело, Мата и даже Кариус

Выбирайте и договаривайтесь.

В начале июля закончились контракты многих топ-игроков – мы делали пост об интригах на рынке свободных агентов. За месяц ситуация сильно изменилась: • Ди Мария и Погба приземлились в «Юве»;

• Дибала договорился с «Ромой»;

• Дембеле и Златан продлились с «Барсой» и «Миланом»;

• Кристенсен и Кессиэ – теперь в «Барселоне»;

• Эриксен подписал трехлетний контракт с «МЮ».

Но даже сейчас на рынке полно топ-футболистов без контрактов. Кто-то из них уже близок к новой сделке или ведет переговоры, другие же пока в поиске. Мы выбрали несколько наиболее ярких вариантов для каждого амплуа.

• Если упустили, все эти годы Лориус Кариус числился в «Ливерпуле» – хотя последний раз играл за команду в 2018-м. Пока вратарь больше занят тренажерным залом – о новом клубе ноль слухов.

• А вот Сиригу не пропадет: на опытного итальянца претендуют «Наполи» (ушел Оспина) и «Интер» (если уйдет Ханданович).

• Марсело интересуются клубы из Турции, Катара и ОАЭ, но сам бразилец хочет остаться в Европе. Тут тоже есть варианты – например, «Лацио».

• Зимой писали, что Денайер нужен «Ювентусу» и «Барселоне» – но когда бельгиец стал свободным агентом, слухи исчезли. Только известно, что Денайер мог в феврале оказаться в «Спартаке».

• Сержем Орье интересуются «Атлетико», «Галатасарай» и «Фулхэм», так что защитник пока выбирает.

• Ближе всех к новому клубу Сеск Фабрегас: Фабрицио Романо подтвердил, что у испанца есть устное соглашение с «Комо». Но в любом случае контракт Сеск подпишет не раньше начала августа, поэтому формально он все еще свободный агент.

• У Хуана Маты есть несколько предложений: в Испании от «Бетиса» и «Севильи» – а еще от «Лидса».

• В середине июля надежный Серхио Сантос писал, что Иско уже в «Севилье» – но спустя две недели никаких новостей нет.

• Что связывает эту пятерку? Кажется, почти всех пытались затянуть в «Монцу».

• «Боруссия» рассматривает Белотти как подмену Аллеру, но скорее Андреа останется в Серии А: Ди Марцио пишет о «Роме».

Набирается даже неплохая сборная – взять ЛЧ вряд ли получится, но пошуметь в любой из топ-лиг такой состав точно смог бы.

Фото: globallookpress.com/ Andrew Yates