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Лучшая посещаемость клубов Европы: «Дортмунд» – лучший, «Ливерпуль» только 16-й, «Челси» и «ПСЖ» нет в топ-20

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Твиттер-хит недели – аккаунт PopFoot, который занимается монументальными футбольными подсчетами. Например, есть рейтинг самых результативных игроков АПЛ в ХХI веке и топ-20 вратарей века по количеству сухих матчей.

Еще один важный рейтинг – средняя посещаемость клубов Европы в ХХI веке. Такой большой диапазон позволил почти не оглядываться на ковид – хотя локдаун все же повлиял (вы увидите это в цифрах: они не максимальные). Для контекста мы добавили вместимость каждого стадиона. Если у клуба был переезд (как у «Арсенала», с «Хайбери» на «Эмирейтс»), мы указывали максимальную вместимость действующего стадиона.

PopFoot выкатил сразу 40 клубов. Вот такие клубы с 40-го по 21-е место. 

• 40. «Нюрнберг» – 34 116

• 39. «Наполи» – 34 557

• 38. «Астон Вилла» – 35 429

• 37. «Атлетик» – 36 228

• 36. «Эвертон» – 37 023

• 35. «Ганновер» – 37 187 

• 34. «Сандерленд» – 37 516 

• 33. «Вест Хэм» – 37 871 

• 32. «Лион» – 37 933 

• 31. «Вердер» – 38 526

• 30. «Атлетико» – 39 015

• 29. «Валенсия» – 39 286

• 28. «Тоттенхэм» – 39 288

• 27. «Айнтрахт» – 40 239

• 26. «Бенфика» – 40 287

• 25. «Челси» – 40 871

• 24. «ПСЖ» – 41 238

• 23. «Рома» – 42 875

• 22. «Фейеноорд» – 43 222

• 21. «Кельн» – 43782

А вот первая двадцатка. 

• Несмотря на небольшое уменьшение вместимости Южной трибуны (минус 1500 стоячих мест после реконструкции в 2005-м), «Сигнал Идуна парк» остается самым посещаемым стадионом Европы. Средняя посещаемость почти максимальная – 76 155 человек при вместимости 81 359.

• Обратили внимание на «Ман Сити»? Над клубом долго шутили из-за отсутствия болельщиков, но теперь они максимально приблизились к «Ливерпулю».

• В целом в рейтинге 10 клубов из АПЛ, но доминируют немцы. Посмотрите на позиции «Гамбурга» и «Ганновера», которые обитают во Второй Бундеслиге. 

• В топ-20 не попали «ПСЖ» (24-е место, 41 238 человек), «Челси» (25-е место, 40 871 человек) и «Атлетико» (30-е место, 39 015 человек). В случае с «Челси» это напрямую связано с вместимостью стадиона – 41 631. У «ПСЖ» похожая история – вместимость «Парк де Пренс» –  47 929. Телеграм-канал авторов

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

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