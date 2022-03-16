Три раза вообще не попали в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» опять быстро закончил поход в Лиге чемпионов: вылетел в первом же раунде плей-офф от проблемного «Атлетико» (1:1, 0:1). За одиннадцать лет – с финала-2011, проигранного «Барсе» – это стало нормой.

Вы уже видели эту картинку в этом тексте, но подсветим еще раз.

Результаты «Манчестера» нельзя оценивать без оценки трансферных расходов. «МЮ» ежегодно забрасывает рынок деньгами, но лучший результат после финала-2011 – два четвертьфинала. Из 11 сезонов всего пять выходов в плей-офф. Еще по три раза команда сваливалась в ЛЕ после группы или вообще не играла в Лиге чемпионов.

Мы разложили траты и успехи в ЛЧ по каждому сезону. Важное примечание на старте: все трансферы – по Transfermarkt.

Но начать стоит все же с кампании-2010/11. Да, с усилением Смоллингом и Бебе можно дойти до финала.

После финала Алекс Фергюсон затеял перестройку, подтянув молодежь.

Финальный сезон САФа: приход Ван Перси и обиднейший вылет от «Реала» (вы же помните удаление Нани?).

Дальше – чехарда из тренеров и безумные траты на футболистов.

Первый пропущенный сезон ЛЧ пытались исправить серьезными вливаниями. Ди Мария и компания помогли выйти в ЛЧ на следующий сезон, но самого Анхеля в команде уже не было.

На второй сезон Ван Гала «Юнайтед» потратил чуть меньше – но лучшим трансфером оказался бесплатный Ромеро.

Вновь пропущенная Лига чемпионов – зато победа в Лиге Европы. В топе бомбардиров турнира – Мхитарян и бесплатный Златан.

Успех в ЛЕ хотели продолжить свершениями в Лиге чемпионов, но «Севилья» была против.

В сезоне-2018/19 «МЮ» добрался до четвертьфинала, но скорее вопреки. Хотя никто не забудет волшебную ночь в Париже!

В первый полноценный сезон Сульшера «МЮ» пропустил Лигу чемпионов, но в Лиге Европы дошел до полуфинала. И опять «Севилья»...

В 2021-м Оле-Гуннар был близок к первому трофею.

Летом 2021-го «Юнайтед» усилился королями Лиги чемпионов Вараном и Роналду и наконец подписал Санчо. Но пройти дальше 1/8 не вышло.

Так сколько там всего потрачено?

После вылета «МЮ» от «Атлетико» Рой Кин отметил, что клуб тратит каждый год кучу денег, но не туда:

«Если вы платите огромные деньги за игроков, то почему бы не вложиться и в тренера? Меня не волнует, какой у него там действующий контракт! Если вы думаете, что это правильный тренер для «Юнайтед», идите и заберите его!».

Может, стоит прислушаться?