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  4. Стилист Ямаля: «Ламин олицетворяет многих парней с улицы. С учетом его характера предлагаю ему более экстравагантные образы, чем те, к которым он привык»

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Стилист Ямаля: «Ламин олицетворяет многих парней с улицы. С учетом его характера предлагаю ему более экстравагантные образы, чем те, к которым он привык»
Стилист Ямаля: Ламин олицетворяет парней с улицы.

Ана Сотильо, персональный стилист вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, рассказала, как подбирает образы для своего клиента.

«Я подбираю для него образы на матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов в зависимости от календаря. С учетом его характера я предлагаю ему чуть более возвышенные и экстравагантные идеи по сравнению с тем, к чему он привык.

Ламин олицетворяет многих парней с улицы, и мы демонстрируем это. Я не хочу это скрывать», – сказала Сотильо.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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Комментарии

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"Стилист" и "олицетворяет многих парней с улицы", - это же оксюморон.
Ну не может быть у парня с улиц своего стилиста :)
Ответwildgamer
Ну не может быть у парня с улиц своего стилиста :)
... И конечно у нас были горничные в Сан-Тропе. Но что насчёт поездок в наш дом в Лондоне?Уборщица приходила только раз в неделю. …
Ответwildgamer
Ну не может быть у парня с улиц своего стилиста :)
Видимо это зависит от улицы)
Стилист Ямаля - блин, это ж шикарный никнейм для аккаунта на спортсе)
Кстати, вспомнилось из одного ситкома: старший брат сам не бил меня, но он заставлял меня надевать футболку с Джастином Бибером, и меня били другие дети во дворе.
Вот это стилист!
Для парней с улицы вроде зашкварно иметь стилиста. По пестрому прикиду Ламина думал он сам одевается
ОтветMoffo
Для парней с улицы вроде зашкварно иметь стилиста. По пестрому прикиду Ламина думал он сам одевается
Дружище, сейчас те кто одеваются безвкуснее и тупее всех - в 90% случае имеют стилиста))
Ответnoyneim
Дружище, сейчас те кто одеваются безвкуснее и тупее всех - в 90% случае имеют стилиста))
Так там не безвкусно, просто яркий компот из топовых брендов, он так видит и это его дело, но зачем там стилист на окладе, при таком подходе к прикиду, вот это непонятно
Конечно, у каждого парня с улицы есть стилист и фуд-дизайнер!
ОтветОстап Бендер
Конечно, у каждого парня с улицы есть стилист и фуд-дизайнер!
Великому комбинатору добрый вечер!
Как и Нико Уильямс на яхте с мучачос тоже олицетворяет "уличных парней".
Пилять,а им ещё и "образы" создают...
Ох уж эти страшные будни "парней из улицы".
Он дай бог детей с улиц представлял…недолго. Это блин смешно пытаться его к уличной шпане примазывать) Это как какой нибудь 16 летний рэпер с платиновым диском «жизнь улиц прохавал». Я, блин, дитя улиц бандитского Петербурга, видимо)
ОтветMadyavchik
Он дай бог детей с улиц представлял…недолго. Это блин смешно пытаться его к уличной шпане примазывать) Это как какой нибудь 16 летний рэпер с платиновым диском «жизнь улиц прохавал». Я, блин, дитя улиц бандитского Петербурга, видимо)
Так левые политики вообще Ямалем всех марокканских беженцев оправдывают. Он хороший, значит все)
Ну вот все говорили, что Ямаль цыган, а оказывается стилистика цыганка эксперименты над мелким ставит.
Практически у каждого парня с улицы есть личный стилист.
Попади он на улицу ег бы сразу избили,хотя там может свои какие то улицы.
ОтветRurik Gislasson
Попади он на улицу ег бы сразу избили,хотя там может свои какие то улицы.
Улицы Сан-Франциско!
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