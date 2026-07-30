Стилист Ямаля: «Ламин олицетворяет многих парней с улицы. С учетом его характера предлагаю ему более экстравагантные образы, чем те, к которым он привык»

Стилист Ямаля: Ламин олицетворяет парней с улицы.

Ана Сотильо, персональный стилист вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, рассказала, как подбирает образы для своего клиента.

«Я подбираю для него образы на матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов в зависимости от календаря. С учетом его характера я предлагаю ему чуть более возвышенные и экстравагантные идеи по сравнению с тем, к чему он привык.

Ламин олицетворяет многих парней с улицы, и мы демонстрируем это. Я не хочу это скрывать», – сказала Сотильо.