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  4. «Реал» за 25 млн евро купил лучшего бомбардира «Леванте» и лучшего молодого игрока сезона Ла Лиги Эспи. Контракт – до 2031 года

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«Реал» за 25 млн евро купил лучшего бомбардира «Леванте» и лучшего молодого игрока сезона Ла Лиги Эспи. Контракт – до 2031 года
Карлос Эспи перешел из «Леванте» в «Реал».

«Реал» объявил о трансфере нападающего Карлоса Эспи из «Леванте».

21-летний футболист подписал соглашение с мадридским клубом сроком до 30 июня 2031 года.

Трансфер Эспи стал самой крупной продажей воспитанника академии в истории «Леванте». Сообщалось, что мадридцы активировали отступные форварда в размере 25 млн евро.

В прошлом сезоне Эспи забил 11 голов в 25 матчах Ла Лиги и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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Комментарии

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Добро пожаловать и удачи. Прототип Хоселу, в принципе такой формации игрока Мадриду не хватало порой. Техника у парня очень впечатляет, особенно для такого роста.
Ответcorazon blanco
Добро пожаловать и удачи. Прототип Хоселу, в принципе такой формации игрока Мадриду не хватало порой. Техника у парня очень впечатляет, особенно для такого роста.
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ОтветИван Никулин_1116720319
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Какое количество игроков? Ушло 5 игроков, столько же и купили.
С точки зрения Реала - трансфер идеальный и очень нужный. Не понимаю, почему другие клубы ждали все лето, прежде чем его подписать. Там и Милан им интересовался, и другие клубы, в том числе из Ла Лиги
Но вот с точки зрения самого прогресса Эспи - очень сомнительно. Позиция девятки - это место на поле, где меньше всего будут задействованы игроки, ведь там есть Мбаппе. По сути, у него будет роль Хоселу. Но вот в 21 год... Ну посмотрим.
Игрок крайне интересный. Очень техничен для своей позиции.
ОтветДейл Купер
С точки зрения Реала - трансфер идеальный и очень нужный. Не понимаю, почему другие клубы ждали все лето, прежде чем его подписать. Там и Милан им интересовался, и другие клубы, в том числе из Ла Лиги Но вот с точки зрения самого прогресса Эспи - очень сомнительно. Позиция девятки - это место на поле, где меньше всего будут задействованы игроки, ведь там есть Мбаппе. По сути, у него будет роль Хоселу. Но вот в 21 год... Ну посмотрим. Игрок крайне интересный. Очень техничен для своей позиции.
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ОтветИван Никулин_1116720319
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О боже, как же у тебя бомбит, Барсучок позорный
Ничего себе, он белый!
Ответshin93
Ничего себе, он белый!
И пушистый)
Ответshin93
Ничего себе, он белый!
Потому будет полировать скамейки)
У Переса прям какая-то суперспособность непереплачивать за игроков + подписывать свободных агентов
Очень топовая закупка, конечно у Реала получилась. А ведь еще Диоманде с Родри на подходе
Ответstatistic5
У Переса прям какая-то суперспособность непереплачивать за игроков + подписывать свободных агентов Очень топовая закупка, конечно у Реала получилась. А ведь еще Диоманде с Родри на подходе
Ну все таки 25 лямов для игрока скамейки многовато. А так похоже Перес пошёл ва банк. Если и в след. году Реал не выиграет чемпионат или Лч, то ничто Переса не спасёт от ухода их клуба. И кстати за Диоманде раза в 2 переплатили
ОтветИван Никулин_1116720319
Ну все таки 25 лямов для игрока скамейки многовато. А так похоже Перес пошёл ва банк. Если и в след. году Реал не выиграет чемпионат или Лч, то ничто Переса не спасёт от ухода их клуба. И кстати за Диоманде раза в 2 переплатили
скорее может и барселона интересовалась .
Ууух как судорожно трясёт фанфарню фк Негрейро,у Ваньки Никулина безостановочно паническая атака, ыыыы 😂
Ответamttttta
Ууух как судорожно трясёт фанфарню фк Негрейро,у Ваньки Никулина безостановочно паническая атака, ыыыы 😂
так реал же два года подряд бестрофейник,
ОтветMano ch
так реал же два года подряд бестрофейник,
Кто о чём, а вшивый про баню🫵🏽🤣🤣🤣
Видел этим летом Карлоса вживую. Он настоящий трудяга и у него очень велика жажда гола! Отличное приобретение сливочных! Карлосу продолжать в том же духе и непрестанно совершенствовать футбольные навыки!
Окак, уже прям купили даже. Быстро сработали. Столб для навала и/или под некоторых соперников был очень нужен.
ОтветxDe xDe
Окак, уже прям купили даже. Быстро сработали. Столб для навала и/или под некоторых соперников был очень нужен.
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ОтветИван Никулин_1116720319
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🤣🤣🤣🤣
То есть я считаю, что парень лучше будет играть в Реале, в кубке, иногда в чемпионате. И рекомендовать себя. Травмы, неотъемлемая часть футбола, сегодня-завтра не дай бог кто то получит травму из атаки. Настанет его час, которым он вполне может воспользоваться. Может паренек мечтал с детства за Реал играть. Как пример Бензема, когда он пришел в Реал. Ты бы тоже самое про него мог сказать, парень без амбиций. Итог ты знаешь. Уехал из Мадрида с золотым мячом.
Перес психанул конечно))
Реал не только подписал классных игроков этим летом, но и закрыл гештальты: взяли высокого форварда и замену Кроосу (ну ладно, Родри еще не взяли, но близко).
ОтветИгорь Новиков
Реал не только подписал классных игроков этим летом, но и закрыл гештальты: взяли высокого форварда и замену Кроосу (ну ладно, Родри еще не взяли, но близко).
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ОтветИван Никулин_1116720319
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Ну наверно продажи начнутся в Январе, ибо сейчас все будут стараться хорошо себя показать
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