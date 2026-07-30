«Реал» за 25 млн евро купил лучшего бомбардира «Леванте» и лучшего молодого игрока сезона Ла Лиги Эспи. Контракт – до 2031 года

Карлос Эспи перешел из «Леванте» в «Реал».

«Реал » объявил о трансфере нападающего Карлоса Эспи из «Леванте ».

21-летний футболист подписал соглашение с мадридским клубом сроком до 30 июня 2031 года.

Трансфер Эспи стал самой крупной продажей воспитанника академии в истории «Леванте». Сообщалось, что мадридцы активировали отступные форварда в размере 25 млн евро .

В прошлом сезоне Эспи забил 11 голов в 25 матчах Ла Лиги и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .