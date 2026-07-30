«Реал» за 25 млн евро купил лучшего бомбардира «Леванте» и лучшего молодого игрока сезона Ла Лиги Эспи. Контракт – до 2031 года
Карлос Эспи перешел из «Леванте» в «Реал».
«Реал» объявил о трансфере нападающего Карлоса Эспи из «Леванте».
21-летний футболист подписал соглашение с мадридским клубом сроком до 30 июня 2031 года.
Трансфер Эспи стал самой крупной продажей воспитанника академии в истории «Леванте». Сообщалось, что мадридцы активировали отступные форварда в размере 25 млн евро.
В прошлом сезоне Эспи забил 11 голов в 25 матчах Ла Лиги и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
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Но вот с точки зрения самого прогресса Эспи - очень сомнительно. Позиция девятки - это место на поле, где меньше всего будут задействованы игроки, ведь там есть Мбаппе. По сути, у него будет роль Хоселу. Но вот в 21 год... Ну посмотрим.
Игрок крайне интересный. Очень техничен для своей позиции.
Очень топовая закупка, конечно у Реала получилась. А ведь еще Диоманде с Родри на подходе