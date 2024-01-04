Никто не верит, что главной сенсации года 16 лет. Точно не переписан?

Дартсмену Литтлеру – финалисту ЧМ – дают от 35 и выше.

16-летний Люк Литтлер все-таки тормознул в шаге от супермегасенсации: проиграл финал чемпионата мира-2024 другому англичанину Люку Хамфрису (4-7). Остановился просто на «мега».

Причем юный гений вел 4-2 по сетам и был в одном дротике – удвоении двойки – от 5-2. Но не попал, отдал этот седьмой сет и потом еще четыре подряд . Хамфрис, который до этого не бывал выше четвертьфинала ЧМ, забрал кубок. А по ходу турнира стал и первым в мировом рейтинге.

Но даже с поражением в финале все же именно Люк Литтлер – центральный персонаж на этом турнире.

Скажете сходу по фото, кому из них 16?

Кажется, что никому. Люк Хамфрис стал чемпионом мира в 28 лет (он справа), выглядят минимум как ровесники.

Давайте еще раз: дадите Люку Литтлеру 16?

Да, никто не верит, что ему 16 лет. Ни в Англии, ни в комментах на Спортсе

Теперь этого парня узнают многие – и в Англии, и по всему миру.

Но свыкнуться с мыслью, что ему всего 16 – трудно и после трех недель регулярного наблюдения на чемпионате мира.

Да, это школьник.

Еще год с лишним до совершеннолетия.

В комментариях под нашим первым постом про Литтлера уверенно за сотню плюсов собрал вопрос «Он точно не переписанный?» И 90 процентов комментов там – напрямую про возраст или в целом о внешнем виде.

Из-за юности героя перед финалом титульный спонсор ЧМ – букмекер Paddy Power – рисковал даже тем, что не сможет полноценно вручить победителю приз на сцене. 16-летнего никак нельзя задействовать в беттинг-рекламе по английским законам.

В итоге эти ограничения не включились, после финала разочарованный Литтлер сожалел, что отдал сопернику так много легов, в которых бросал первым.

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Еще в конце декабря, когда разговоры про возраст Литтлера разгонялись параллельно с его взлетом на чемпионате мира, вопрос об этом задали напрямую.

Журналист talkSport Энди Гольдштейн зашел через шутку: «Ты играешь очень зрело, как будто очень давно на этой сцене. Тебе правда 16 лет? У тебя еще борода такая. Мы тут поспорили, что тебе минимум 30 с чем-то» .

Люк быстро сориентировался: «Вы поставили на это деньги? Ну что же, вы их потеряли! Мне правда 16. А борода у меня уже пару лет такая растет».

Через несколько дней в твиттере talkSport появилось такое изображение.

Это копия сертификата о рождении Люк Литтлера из госпиталя в Уоррингтоне – городе из графства Чешир. И дата: 21 января 2007-го. Люку будет 17 лет через две с половиной недели.

Благодаря тому, что Люку всего 16, всего его натурально самые первые шаги в дартсе задокументированы – все происходило уже в эпоху айфонов.

Например, его дедушка Фил Литтлер рассказывал Daily Telegraph, что мальчик начал заниматься дартсом фактически в два года, и этому есть видеоподтверждение.

По ходу турнира несколько подобных записей выкладывал сам Люк.

Девушке дартсмена-сенсации 21 год. Элоиз Милберн и сама играет в дартс – на любительском уровне, а вообще работает стилистом-консультантом.

Она была на матчах Люка в «Александра Пэлас» как минимум с четвертьфинала. Обнимала после побед и писала в соцсетях, что гордится.

В ночь после полуфинала Люк репостнул в сториз мем про свой возраст.

«Я в 16 лет» – с парнем в наушниках за видеоигрой и «Литтлер в 16» – с эмоциями от выхода в финал ЧМ.

Решающий матч он проиграл, очевидно, в том числе из-за неопытности. Не только упустил большое преимущество, еще и по ходу матча позволял себе многовато эмоциональных реакций на непопападания в нужные сектора.

По пути к финалу Люк часто выглядел и правда спокойным, уверенным настолько, что подходило определение «не по годам».

Но теперь он по игре все же был намного больше похож на подростка.

Хотя какая разница. Узнаваемость, новый статус, этот опыт, 200 тысяч фунтов – все с ним останется насовсем.

А на чемпионатах мира этот парень – только вдумайтесь – сможет играть еще минимум лет 40!

Фото: Gettyimages.ru/Tom Dulat; East News/IAN STEPHEN / ProSportsImages / DPPI via AFP