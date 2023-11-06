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Вся красота октября: полет в небо черлидерши из Балтимора, триумф ЮАР в регби, сумасшедший прыжок Леброна

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Все краски осени.

1 октября. Трофей и руки, которые мечтали его коснуться. Это Кубок Райдера в гольфе.

Gettyimages.ru/Patrick Smith

1 октября. Вид с высоты на зеленые шапочки участников Ironman в Барселоне.

Gettyimages.ru/Pablo Blazquez Dominguez

1 октября. Сепактакрау – самый необычный вид спорта с Азиатских Игр.

East News/AP Photo/Eugene Hoshiko

4 октября. Шумный стадион «Ньюкасла» вернулся в Лигу чемпионов. В честь такого события на «Сент-Джеймс Парк» был разгромлен «ПСЖ».

Gettyimages.ru/Michael Regan

5 октября. Окно в Либерию, где в городе Робертспорт молодежь осваивает серфинг. Репортажное фото с эффектом картины.

East News/JOHN WESSELS / AFP

6 октября. Где-то недалеко от Парижа. Романтика утренней тренировки на каноэ.

East News/JULIEN DE ROSA / AFP

7 октября. Макс Ферстаппен в центре внимания на Гран-при Катара.

Gettyimages.ru/Clive Rose

7 октября. Руки фанатов «Униона» поддерживают команду несмотря на провальную осень. 12 поражений подряд!

East News/INA FASSBENDER / AFP

8 октября. Классика. Победители на фоне проигравшего. Салиба и Габриэл сфотографировались для статуи на тот случай, если сезон «Арсенала» войдет в историю.

Gettyimages.ru/Alex Pantling

8 октября. Жесткое приземление Гуннара Хендерсона из «Балтимор Ориолс».

Gettyimages.ru/Patrick Smith

10 октября. Предсезонный портрет Расселла Уэстбрука из «Клипперс». Ну что за плечи!

Gettyimages.ru/Steph Chambers

13 октября. А это портрет еще неизвестного кубинского боксера после тренировки в Национальной школе бокса Гаваны.

East News/YAMIL LAGE / AFP

14 октября. Левитация Райли Хербста, победителя NASCAR в Неваде.

Gettyimages.ru/Chris Graythen

14 октября. Красочные наряды австралийских жокеев. Кажется, что в случае появления главного злодея, они объединяются в одного Мегажокея.

Gettyimages.ru/Jason McCawley

14 октября. Гавайский чернозем и спортсмены Ironman.

Gettyimages.ru/Christian Petersen

14 октября. Портрет победительницы этих соревнований на Гавайях. Бордовый венок прекрасно смотрится на Люси Чарлз из Англии.

Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

21 октября. Эпичная встреча Мудрика и Салиба в лондонском дерби.

Gettyimages.ru/Michael Regan

21 октября. Радостные бразильские пловцы напугали работницу бассейна. Это Панамериканские игры в Чили.

East News/AP Photo/Fernando Vergara

21 октября. Сборная ЮАР только что выбила англичан из Кубка мира по регби и вышла в финал.

Gettyimages.ru/David Rogers

21 октября. Австралийский судья, будто с постера «Апокалипсиса» Мэла Гибсона.

Gettyimages.ru/Daniel Pockett

22 октября. Не уходим из темы кино, здесь сразу всплывает в памяти фея Динь-Динь из «Питера Пэна». Черлидерши из Балтимора вот-вот упорхнут за пределы стадиона.

East News/AP Photo/Alex Brandon

22 октября. И заканчиваем с кино: испанский мотогонщик Алонсо Лопес в позе Человека-паука после падения на Гран-при Австралии.

East News/Paul CROCK / AFP

23 октября. Идеальная прическа канадского гимнаста Феликса Дольчи, выступающего на Панамериканских Играх в Чили.

East News/AP Photo/Martin Mejia

24 октября. Тоже Чили, и тоже внимание на прическу. Это тяжелоатлетка Лизет Айови из сборной Эквадора.

Gettyimages.ru/Al Bello

25 октября. Самый ожидаемый новичок НБА Виктор Вембаньяма уже наводит шорох в лиге. Уникальное тело француза идеально подходит для блокшотов. Здесь форвард «Сперс» накрывает трехочковый (!) Кайри Ирвинга.

East News/CHANDAN KHANNA / AFP

26 октября. Без пары месяцев 39-летний Леброн Джеймс отвечает безумным перехватом паса на Дюрэнта. Скриншот момента завирусился в соцсетях.

East News/AP Photo/Mark J. Terrill

27 октября. Только Каори Сакамото и конек. Поэзия фигурного катания.

East News/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

28 октября. А здесь, кажется, собирались фотографировать Шарля Леклера, но его напарник по «Феррари» Карлос Сайнс тоже ворвался в кадр.

East News/AP Photo/Fernando Llano

28 октября. Эта многослойная фигура помогла сборной ЮАР выиграть Кубок мира по регби.

East News/Miguel MEDINA / AFP

29 октября. Американский футбол тоже горазд на интересные позы. Зак Мосс из «Кольтс» доползает до тачдауна.

East News/AP Photo/Michael Conroy

29 октября. Волны пролива Ла-Манш чернее ночи. Рядом с Гавром стартует парусная гонка, которая завершится в Бразилии. Участники проследуют по историческому маршруту торговли кофе между Францией и Бразилией.

East News/Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

29 октября. Чилийская каноистка Флоренция Гонсалес тоже борется с водой.

Gettyimages.ru/Al Bello

29 октября. Портрет уставшей, но счастливой американской велосипедистки Лорен Стивенс сразу после победного финиша.

East News/ERNESTO BENAVIDES / AFP

29 октября. Марко Ройс из «Боруссии» на брутальном фоне из огня, дыма и дождя.

East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

3 комментария

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Юрий Костыгин
При взгляде на фото из Либерии вспоминается мультик "Остров сокровищ", на фото с Ройсом - Уильям Тёрнер, а на фото с регбистами ЮАР - Владимир Сорокин.
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Вито Муткони
Как говорится: «о спорт - ты мир 🌍»
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Евгений Квасников
и все таки какие кадры из мира спорта бывают красивые!!! спасибо за такие шедевры. реально если бы можно было больше плюсов поставить,то сделал бы это.
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