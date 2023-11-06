Вся красота октября: полет в небо черлидерши из Балтимора, триумф ЮАР в регби, сумасшедший прыжок Леброна
Все краски осени.
1 октября. Трофей и руки, которые мечтали его коснуться. Это Кубок Райдера в гольфе.
1 октября. Вид с высоты на зеленые шапочки участников Ironman в Барселоне.
1 октября. Сепактакрау – самый необычный вид спорта с Азиатских Игр.
4 октября. Шумный стадион «Ньюкасла» вернулся в Лигу чемпионов. В честь такого события на «Сент-Джеймс Парк» был разгромлен «ПСЖ».
5 октября. Окно в Либерию, где в городе Робертспорт молодежь осваивает серфинг. Репортажное фото с эффектом картины.
6 октября. Где-то недалеко от Парижа. Романтика утренней тренировки на каноэ.
7 октября. Макс Ферстаппен в центре внимания на Гран-при Катара.
7 октября. Руки фанатов «Униона» поддерживают команду несмотря на провальную осень. 12 поражений подряд!
8 октября. Классика. Победители на фоне проигравшего. Салиба и Габриэл сфотографировались для статуи на тот случай, если сезон «Арсенала» войдет в историю.
8 октября. Жесткое приземление Гуннара Хендерсона из «Балтимор Ориолс».
10 октября. Предсезонный портрет Расселла Уэстбрука из «Клипперс». Ну что за плечи!
13 октября. А это портрет еще неизвестного кубинского боксера после тренировки в Национальной школе бокса Гаваны.
14 октября. Левитация Райли Хербста, победителя NASCAR в Неваде.
14 октября. Красочные наряды австралийских жокеев. Кажется, что в случае появления главного злодея, они объединяются в одного Мегажокея.
14 октября. Гавайский чернозем и спортсмены Ironman.
14 октября. Портрет победительницы этих соревнований на Гавайях. Бордовый венок прекрасно смотрится на Люси Чарлз из Англии.
21 октября. Эпичная встреча Мудрика и Салиба в лондонском дерби.
21 октября. Радостные бразильские пловцы напугали работницу бассейна. Это Панамериканские игры в Чили.
21 октября. Сборная ЮАР только что выбила англичан из Кубка мира по регби и вышла в финал.
21 октября. Австралийский судья, будто с постера «Апокалипсиса» Мэла Гибсона.
22 октября. Не уходим из темы кино, здесь сразу всплывает в памяти фея Динь-Динь из «Питера Пэна». Черлидерши из Балтимора вот-вот упорхнут за пределы стадиона.
22 октября. И заканчиваем с кино: испанский мотогонщик Алонсо Лопес в позе Человека-паука после падения на Гран-при Австралии.
23 октября. Идеальная прическа канадского гимнаста Феликса Дольчи, выступающего на Панамериканских Играх в Чили.
24 октября. Тоже Чили, и тоже внимание на прическу. Это тяжелоатлетка Лизет Айови из сборной Эквадора.
25 октября. Самый ожидаемый новичок НБА Виктор Вембаньяма уже наводит шорох в лиге. Уникальное тело француза идеально подходит для блокшотов. Здесь форвард «Сперс» накрывает трехочковый (!) Кайри Ирвинга.
26 октября. Без пары месяцев 39-летний Леброн Джеймс отвечает безумным перехватом паса на Дюрэнта. Скриншот момента завирусился в соцсетях.
27 октября. Только Каори Сакамото и конек. Поэзия фигурного катания.
28 октября. А здесь, кажется, собирались фотографировать Шарля Леклера, но его напарник по «Феррари» Карлос Сайнс тоже ворвался в кадр.
28 октября. Эта многослойная фигура помогла сборной ЮАР выиграть Кубок мира по регби.
29 октября. Американский футбол тоже горазд на интересные позы. Зак Мосс из «Кольтс» доползает до тачдауна.
29 октября. Волны пролива Ла-Манш чернее ночи. Рядом с Гавром стартует парусная гонка, которая завершится в Бразилии. Участники проследуют по историческому маршруту торговли кофе между Францией и Бразилией.
29 октября. Чилийская каноистка Флоренция Гонсалес тоже борется с водой.
29 октября. Портрет уставшей, но счастливой американской велосипедистки Лорен Стивенс сразу после победного финиша.
29 октября. Марко Ройс из «Боруссии» на брутальном фоне из огня, дыма и дождя.
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