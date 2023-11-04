Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они

Несколько дней назад мы рассказали об удивительном развороте карьеры Юлии Ефимовой

После долгой жизни в США и двухлетней паузы без соревнований она вернулась в Россию, чтобы начать все заново – попасть в сборную и бороться за титулы (и призовые) внутри страны.

В комментариях к материалу – восторг и просьбы показать больше фото Юлии. Без проблем! А заодно расскажем, как у нее дела после возвращения и что дальше.

Шестикратная чемпионка мира 12 лет жила в Штатах, а теперь приехала в Астрахань – отбираться на чемпионат России.

«Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству».

Летом Юля сходила на «Спартак» – «Зенит».

А в Астрахани проходил чемпионат Южного федерального округа по плаванию. Ефимова выступила на 6 дистанциях, в коронном брассе – три уверенные победы.

50 м – 30,90 (на полторы секунды быстрее ближайшей соперницы).

На стометровке привезла всем три секунды (1.06,53).

На 200 м – запас больше 8 секунд! 2.26,07.

Отбор пройден! Следующая остановка – чемпионат России в конце ноября.

После Токио-2020 Ефимова почти не выступала, но теперь рвется в сборную.

Там ее ждет соперничество с Евгений Чикуновой, которой принадлежит мировой рекорд на 200 м (2.17,55).

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Личный рекорд 31-летней Ефимовой на 200-метровке – 2.19,41. Показан, правда, 10 лет назад!

Хотя Юлия всегда умела показать характер и собраться на важных турнирах.

Сможет вернуться с яркими победами?

Фото: instagram.com/pryanya93