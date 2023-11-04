Фото года
Блог

Вы просили больше фоток Юлии Ефимовой. Ну, вот они

Юлия Ефимова Юлия Ефимова
сборная России жен сборная России жен
плавание плавание
Водные виды Водные виды

Несколько дней назад мы рассказали об удивительном развороте карьеры Юлии Ефимовой

После долгой жизни в США и двухлетней паузы без соревнований она вернулась в Россию, чтобы начать все заново – попасть в сборную и бороться за титулы (и призовые) внутри страны.

В комментариях к материалу – восторг и просьбы показать больше фото Юлии. Без проблем! А заодно расскажем, как у нее дела после возвращения и что дальше.

Шестикратная чемпионка мира 12 лет жила в Штатах, а теперь приехала в Астрахань – отбираться на чемпионат России.

«Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству».

Летом Юля сходила на «Спартак» – «Зенит».

А в Астрахани проходил чемпионат Южного федерального округа по плаванию. Ефимова выступила на 6 дистанциях, в коронном брассе – три уверенные победы.

50 м – 30,90 (на полторы секунды быстрее ближайшей соперницы).

На стометровке привезла всем три секунды (1.06,53).

На 200 м – запас больше 8 секунд! 2.26,07.

Отбор пройден! Следующая остановка – чемпионат России в конце ноября.

Женский разговор с Юлией Ефимовой: про жизнь в Америке, шопинг и фото в купальниках

После Токио-2020 Ефимова почти не выступала, но теперь рвется в сборную.

Там ее ждет соперничество с Евгений Чикуновой, которой принадлежит мировой рекорд на 200 м (2.17,55).

Вы еще читаете текст?

Личный рекорд 31-летней Ефимовой на 200-метровке – 2.19,41. Показан, правда, 10 лет назад!

Хотя Юлия всегда умела показать характер и собраться на важных турнирах.

У пловцов ЧР, а где же Ефимова? Не выходила на связь, сменила купальник на бикини, а бассейн – на пляжи Калифорнии

Сможет вернуться с яркими победами?

Ефимова вернулась из Америки и плывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?

Фото: instagram.com/pryanya93

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkierNSK
Наконец-то содержательный материал👍
+60
-1
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Юлька на лицо, эдакий Кокорин Саша, но чёрт возьми, фигурка у нее космическая.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Junkey
Я не просил, но всякий случай воспользовался материалом
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andreyv19
Не мы просили, а наши друзья)
Теперь друзья рады, и некоторое время просить ничего не будут)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey001
Ответ Dimland
Я не просил...
Но посмотрел все как минимум по разу 🙂
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Осипов
А там между фоток, даже что-то написано)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziz Sopyyyew
Мой друг попросил
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Петров
Юля просто ТОП
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
Натурпродукт! Без химии!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава Каплунов
Кайфовая она, главное в девушке характер
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Рыженков
"Вы еще читаете текст?" - о, а был текст??
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
Текст? Какой текст?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Dimland
Я не просил...
И ты не просил и я не просил, но мы просили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimland
Я не просил...
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Тимошков
Просто спасибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrei Lisavets
Я тоже не просил
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mitka90
Горячая штучка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Спортс ты исправляешься, материал с грудью фигуристок в виде детективного расследования, фотографии Ефимовой преимущественно без нижнего белья. Так мы будет либо Спорт Иллюстрэйтед, либо журнал Maxim.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аа Еее
я бы в ней то есть с ней поплавал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor
Позитивная и очень добрая девушка )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Дмитриев
Какое бесстыдство - она оформила фан айди.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Ложников
Когда она уже поймёт, что на Онлифанс можно больше заработать...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодой Френки
Известно давно к какой профессии она относится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Black
Юлька персик!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Руки на стол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пора ей уже на onlyfans перейти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий