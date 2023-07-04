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🤩 Как же красиво Япония попрощалась с Иньестой. Но не переживайте – он еще не заканчивает

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Андрес Иньеста Андрес Иньеста
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Трогательно.

Удивительный факт: великий Андрес Иньеста до сих пор играет в футбол и вообще не собирается заканчивать.

Ему 39, последние пять сезонов он провел в японском «Виссел Кобе» – и вот настало время новой главы.

Андрес ушел из «Барсы» в 2018-и и сразу укатил в Японию. На переезд уговорил Хироси Микитани – президент «Виссел Кобе» и по совместительству глава Rakuten, тогдашнего спонсора каталонцев. На счет испанца падали 30 млн долларов за сезон: сначала на три года, а потом продлил еще на два.

Еще плюсик к выбору клуба – Микаэль Лаудруп, любимый футболист Андреса тоже играл за «Виссел Кобе».

Еще Иньеста обожает японский мультфильм «Капитан Цубаса», а местные фанаты обожают Иньесту. Легенда испанского футбола капитанит, выиграл Кубок Японии в 2019-м и добавил Суперкубок через год. С Андресом «Виссел Кобе» дважды залетал в тройку чемпионата, но обычно болтался внизу – 8-е место (сезон-2018/19), 14-е (2019/20) и 13-е (2021/22).

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Перед матчем с «Консадоле Саппоро» фанаты устроили в честь Иньесты шикарный перфоманс.

Андрес вышел на поле со своими детьми: сыновьями Ромео и Паоло, дочками Валерией и Сиеной, а еще с 6-месячной малышкой Олимпией.

В этом сезоне испанец почти не играет: всего 6 из 24 возможных матчей и ни одного в основе. Уже тяжеловато тянуть даже тайм. Но в прощальной встрече с «Консадоле Саппоро» отбегал час.

Конечно, с капитанской повязкой.

Иньеста всегда выкладывается на полную. За это трудолюбивые японцы уважают его еще больше.

Вечный.

Прощание вышло очень трогательным.

Испанцу подарили прощальную футболку с классической восьмеркой.

Андрес не сдержал слез.

«Думаю, мы все представляли этот день немного иначе. Казалось, здесь я уйду на пенсию, этого хотели почти все. Это было бы невероятно красиво. Извините, но я продолжу. Я все еще жажду играть в футбол», – сказал Иньеста.

А потом вышла семья. Любимые всегда успокаивают.

Иньеста пошел к фанатам. Трибуны были заполнены до самой последней минуты.

Все хотели сфоткаться с легендой. Капитан не отказывал.

Потому что его любят в Японии. Хотя нет, Иньесту любят везде. После матча партнеры надели памятные футболки в честь капитана – и качали легенду.

***

Куда же отправится Иньеста: инсайдер Роджер Саперас пишет про предложения от «Интер Майами» и из Саудовской Аравии.

Он еще поиграет!

Фото: eastnews.ru/The Yomiuri Shimbun via AP Images, JIJI PRESS / AFP; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Kenjiro Matsuo

3 комментария

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Люблю Марго Робби
Маэстро, просто феноменальный игрок, оставить которого без ЗМ настоящее преступление перед футболом
+6
0
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Расул Байрамкулов
Заигрался Иньеста на самом деле. И по фото видно, и по статистике. Всему должен наступать конец
+1
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Ёшимин Бональдо
Ждем возвращение Ибры и Адвокаата в Майями)
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