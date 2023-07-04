🤩 Как же красиво Япония попрощалась с Иньестой. Но не переживайте – он еще не заканчивает
Трогательно.
Удивительный факт: великий Андрес Иньеста до сих пор играет в футбол и вообще не собирается заканчивать.
Ему 39, последние пять сезонов он провел в японском «Виссел Кобе» – и вот настало время новой главы.
Андрес ушел из «Барсы» в 2018-и и сразу укатил в Японию. На переезд уговорил Хироси Микитани – президент «Виссел Кобе» и по совместительству глава Rakuten, тогдашнего спонсора каталонцев. На счет испанца падали 30 млн долларов за сезон: сначала на три года, а потом продлил еще на два.
Еще плюсик к выбору клуба – Микаэль Лаудруп, любимый футболист Андреса тоже играл за «Виссел Кобе».
Еще Иньеста обожает японский мультфильм «Капитан Цубаса», а местные фанаты обожают Иньесту. Легенда испанского футбола капитанит, выиграл Кубок Японии в 2019-м и добавил Суперкубок через год. С Андресом «Виссел Кобе» дважды залетал в тройку чемпионата, но обычно болтался внизу – 8-е место (сезон-2018/19), 14-е (2019/20) и 13-е (2021/22).
Перед матчем с «Консадоле Саппоро» фанаты устроили в честь Иньесты шикарный перфоманс.
Андрес вышел на поле со своими детьми: сыновьями Ромео и Паоло, дочками Валерией и Сиеной, а еще с 6-месячной малышкой Олимпией.
В этом сезоне испанец почти не играет: всего 6 из 24 возможных матчей и ни одного в основе. Уже тяжеловато тянуть даже тайм. Но в прощальной встрече с «Консадоле Саппоро» отбегал час.
Конечно, с капитанской повязкой.
Иньеста всегда выкладывается на полную. За это трудолюбивые японцы уважают его еще больше.
Вечный.
Прощание вышло очень трогательным.
Испанцу подарили прощальную футболку с классической восьмеркой.
Андрес не сдержал слез.
«Думаю, мы все представляли этот день немного иначе. Казалось, здесь я уйду на пенсию, этого хотели почти все. Это было бы невероятно красиво. Извините, но я продолжу. Я все еще жажду играть в футбол», – сказал Иньеста.
А потом вышла семья. Любимые всегда успокаивают.
Иньеста пошел к фанатам. Трибуны были заполнены до самой последней минуты.
Все хотели сфоткаться с легендой. Капитан не отказывал.
Потому что его любят в Японии. Хотя нет, Иньесту любят везде. После матча партнеры надели памятные футболки в честь капитана – и качали легенду.
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Куда же отправится Иньеста: инсайдер Роджер Саперас пишет про предложения от «Интер Майами» и из Саудовской Аравии.
Он еще поиграет!
Фото: eastnews.ru/The Yomiuri Shimbun via AP Images, JIJI PRESS / AFP; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Kenjiro Matsuo
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