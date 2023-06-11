9 комментариев

Особенно не везло Габулову.

Игорь Акинфеев вновь показал в «Лужниках» и принес ЦСКА Кубок России в серии пенальти. Это вообще его коронный трюк, Игоря огорчили только хорваты на ЧМ-2018.

Основное время финала ЦСКА – «Краснодар» завершилось вничью 1:1, и команды ушли в серию пенальти без дополнительного времени. Там Игорь отбил два удара: сначала четвертый, когда ЦСКА нужно было отыгрываться после промаха Мойзеса – потащил удар Баши. А когда серия вышла за пределы пяти обязательных ударов, потащил в правом нижнем углу выстрел Олусегуна.

И отметил победу необычным танцем.

Теперь вспомним прошлые серии Акинфеева – там почти все победы, особенно не везло Владимиру Габулову.

Финал Кубка-2007/08 с «Амкаром» (4:1)

«Амкар» мог подарить сенсацию, но растерял 2:0 в основное время и в итоге дошел до серии пенальти. Это первая дуэль Акинфеева с Владимиром Габуловым – с нее запустился победный путь Игоря в послематчевых сериях.

Игорь рассказывал, что случилось перед серией: «Мы пожелали друг другу удачи. Габул хотел, чтобы били в те ворота, за которыми сидят пермские болельщики, а я хотел чтобы в наши. Судья в итоге сам все решил».

Пермяки забили лишь один пенальти – и то, удар Кушева залетел только от перекладины. Никола Дринчич промазал, а удар Томислава Дуймовича отразил Акинфеев.

Полуфинал Кубка-2008/09 с «Динамо» (6:5)

Спустя год Габулов (уже в майке «Динамо») и Акинфеев снова встретились. «Динамо» сравняло счет в самом конце основного времени (Кержаков забил с 11-метрового – 2:2), но в серии пенальти выиграть не получилось.

Акинфеев отразил только один удар Александра Кокорина, еще дважды динамовцы били мимо. Габулов тоже раз потащил от Алдонина, но все равно проиграл.

Полуфинал Кубка-2010/11 со «Спартаком» (5:4)

Здесь Игорь тоже потащил всего раз – но этого хватило ЦСКА для победы. Акинфеев отбил хороший удар Дмитрия Комбаров – достал мяч из самого угла. Полевые игроки тоже не подвели – забили все пять пенальти.

Финал Кубка-2012/13 с «Анжи» (4:3)

Уже знакомый Габулов в соперниках – и все такой же результат. Акинфеев отбил удар Юрия Жиркова (пробил по центру), а Жусилей отправил мяч выше перекладины.

Тогда Акинфеев тоже поговорил с Габуловым: «Мне казалось, что не важно, уже кто выиграет. Было очень жарко стоять в воротах. Хотелось побыстрее закончить. Поэтому я ему сказал: «Не важно, кто выиграет, давай поскорее закончим серию». Вообще финал получился очень честным».

1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (4:3)

Главный момент 2018-го – перформанс Акинфеева против испанцев. Игорь взял удары Коке и Яго Аспаса, в последнем ударе вовремя поднял ногу и оформил самый красивый сэйв года – так подарил России первый четвертьфинал ЧМ в истории. Кипер скромничал: «Просто повезло, и все».

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче тоже не вдавался в детали: «Были наработки, а куда именно прыгать, решал Акинфеев. Мы готовились, смотрели. Но Игорю говорили: ты главный, ты решаешь».

Четвертьфинал ЧМ-2018 с хорватами (3:4)

Единственное поражение Акинфеева в сериях пенальти. Это был эмоциональный четвертьфинал чемпионата мира с Хорватией. Гол на 115-й минуте от Марио Фернандеса не помог России – поражение в серии 3:4.

«После того, как Ракитич забил, я понимал, что все закончилось, но не мог даже передать каких-то эмоций. Я сел на газон и сидел, будто бы проиграл в полуфинале Кубка России. В раздевалке уже осознал, что это был шаг до мечты, пускай маленькой, но мечты. Тогда уже было обидно», – вспоминал Акинфеев через год.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Антон Денисов, Саид Царнаев; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look, Wu Zhuang/Xinhua, Christian Charisius/dpa; Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon; pfc-cska.com