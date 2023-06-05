21 комментарий

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Стиль на итогах сезона РПЛ. Очень много смокингов, Бузова и гость из АПЛ

Квинси Промес Квинси Промес
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
Артем Дзюба Артем Дзюба
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Ольга Бузова Ольга Бузова
Федор Чалов Федор Чалов
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Владимир Федотов Владимир Федотов
Валерий Карпин Валерий Карпин
Константин Генич Константин Генич
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Александр Соболев Александр Соболев
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Герои РПЛ в новом образе.

На церемонии вручения наград «Winline Герои РПЛ» было много звезд в смокингах – давайте посмотрим на непривычные образы футболистов.

Игорь Акинфеев приехал на церемонию вместе с супругой Екатериной Герун и получил сразу две статуэтки – как вратарь сезона и автор лучшего ассиста.

«Честно, не ожидал, но во многом это получилось случайно в игре», – скромничал Игорь.

Федор Чалов остался без индивидуальных наград, но в символическую сборную все же попал. Нападающий ЦСКА вместе с девушкой Еленой Федотовой.

Антон Зиньковский рассчитывал, что заберет награду «Гол сезона» (его выбрали болельщики), но в итоге победил Константин Марадишвили и его шедевр «Ростову» через себя.

Антон тоже с супругой, Камиллой Бекетовой.

Александр Соболев без наград, зато с красивой супругой Еленой.

Валерий Карпин с супругой Дарьей Гордеевой.

А вот тренер сезона – Владимир Федотов с женой Светланой.

Андрей Талалаев поработал с тремя клубами за сезон (два из них вылетели) – тренер «Химок» точно запомнился, поэтому должен быть на церемонии. Рядом жена Елена.

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба снова рядом – репетируют новый эпизод шоу «Ну так нельзя, ###»?

Мойзес в гордом одиночестве – в черном смокинге и рубашке.

Без неожиданных гостей тоже не обошлось – Ольга Бузова выступила на церемонии с большой речью.

«Мы очень похожи, я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Каждый раз, когда кто-то не забивает... Говорят, учили ли бегать, можно же попасть. Нас объединяет вера в наш талант.

Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Вы дарите молодежи надежду на светлое будущее.

С окончанием сезона! Продолжайте лучше, пожалуйста, и, самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!» – сказала поп-исполнительница.

Возвращаемся к футболистам – оцените стиль Квинси Промеса и его друзей. Да-да, вы все правильно заметили – рядом с Квинси Хаким Зиеш из «Челси».

Полузащитник «Спартака» забрал номинацию «Выбор болельщиков».

Промес получал статуэтку как раз из рук Хакима Зиеша. 

Сам Квинси тоже вручал награду – в номинации «Гол сезона» Константину Марадишвили.

Станислав Черчесов не только стал лучшим российским тренером за рубежом, но и вручил награду «Вратарь сезона».

Константин Генич – лучший комментатор сезона. Вот его эмоции: «Когда ты выходишь на сцену, это время благодарностей. Хочется уйти от этой банальности, но не удастся. Большое спасибо всем, в том числе судьям. Назначение на матчи РПЛ – большая ответственность. Видимо, я допустил меньше всех ошибок в сезоне».

А вот и символическая сборная РПЛ.

Все заслужили?

В РПЛ вручили свой «Оскар»: Дзюба – самый медийный, ассист сезона у Акинфеева

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

21 комментарий

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Вадим Черентаев
А кто Соболя туда позвал? Джентельмена года вручить хотели?
фото ему выбрали подходящее)
+20
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+19
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Тюменский медвежонок
На самом деле подобной церемонии точно не хватало нашему чемпионату и круто что все таки это наконец сделали, выглядит все достаточно "симпатично", жаль что трансляции прямой ни где не было как я понял или ее толком никто не рекламировал
+15
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+15
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Фан Рубина
Дзюба - оригинал. Все с жёнами или девушками, а он - с бегемотиком.
+6
0
+6
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GMF
Почти все в чёрно-тёмном, - хороший месседж..
Соболева карма настигла с пальцем. )
+5
-1
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Артем Дроздов
Неплохо, можно на постоянную основу оставить данное мероприятие, медийности не хватает нашему футболу
+3
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wasbornin1987
Зиешу сказали, что везут на финал Евровиденья. От России воет бузова.
+4
-2
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FilinMD
MVP церемонии - Хаким Зиеш?
+3
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invincible
Какая все таки у Карпина жена 😍
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wasbornin1987
Хоть что-то бузова сказала метко: она и футбол очень похожи.. вот только футбол не весь, а его российская локализация, превратившаяся в дом-2, бессмысленный и беспощадный. Надо было талалаеву дать тренера года , а соболеву - приз джентльмена для большей абсурдности.
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Befire
Давай Зиеш переходи к братку в Спартачок.
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Dmitriy Korchagin
А дельфин схватил Бузову за яйцa?! )))
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proeast
Прочёл как Карпин с судьей
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Barry
Сначала подумал, что на фото не Мойзес, а Дэнни Уэлбек.
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Sinister Kid
РПЛ мёртвая, поэтому все в чёрном?
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wasbornin1987
Ответ Вадим Черентаев
А кто Соболя туда позвал? Джентельмена года вручить хотели? фото ему выбрали подходящее)
судя по фото, номинация в рубрике ББПЕ
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