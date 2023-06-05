21 комментарий

Герои РПЛ в новом образе.

На церемонии вручения наград «Winline Герои РПЛ» было много звезд в смокингах – давайте посмотрим на непривычные образы футболистов.

Игорь Акинфеев приехал на церемонию вместе с супругой Екатериной Герун и получил сразу две статуэтки – как вратарь сезона и автор лучшего ассиста.

«Честно, не ожидал, но во многом это получилось случайно в игре», – скромничал Игорь.

Федор Чалов остался без индивидуальных наград, но в символическую сборную все же попал. Нападающий ЦСКА вместе с девушкой Еленой Федотовой.

Антон Зиньковский рассчитывал, что заберет награду «Гол сезона» (его выбрали болельщики), но в итоге победил Константин Марадишвили и его шедевр «Ростову» через себя.

Антон тоже с супругой, Камиллой Бекетовой.

Александр Соболев без наград, зато с красивой супругой Еленой.

Валерий Карпин с супругой Дарьей Гордеевой.

А вот тренер сезона – Владимир Федотов с женой Светланой.

Андрей Талалаев поработал с тремя клубами за сезон (два из них вылетели) – тренер «Химок» точно запомнился, поэтому должен быть на церемонии. Рядом жена Елена.

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба снова рядом – репетируют новый эпизод шоу «Ну так нельзя, ###»?

Мойзес в гордом одиночестве – в черном смокинге и рубашке.

Без неожиданных гостей тоже не обошлось – Ольга Бузова выступила на церемонии с большой речью.

«Мы очень похожи, я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Каждый раз, когда кто-то не забивает... Говорят, учили ли бегать, можно же попасть. Нас объединяет вера в наш талант.

Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Вы дарите молодежи надежду на светлое будущее.

С окончанием сезона! Продолжайте лучше, пожалуйста, и, самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!» – сказала поп-исполнительница.

Возвращаемся к футболистам – оцените стиль Квинси Промеса и его друзей. Да-да, вы все правильно заметили – рядом с Квинси Хаким Зиеш из «Челси».

Полузащитник «Спартака» забрал номинацию «Выбор болельщиков».

Промес получал статуэтку как раз из рук Хакима Зиеша.

Сам Квинси тоже вручал награду – в номинации «Гол сезона» Константину Марадишвили.

Станислав Черчесов не только стал лучшим российским тренером за рубежом, но и вручил награду «Вратарь сезона».

Константин Генич – лучший комментатор сезона. Вот его эмоции: «Когда ты выходишь на сцену, это время благодарностей. Хочется уйти от этой банальности, но не удастся. Большое спасибо всем, в том числе судьям. Назначение на матчи РПЛ – большая ответственность. Видимо, я допустил меньше всех ошибок в сезоне».

А вот и символическая сборная РПЛ.

Все заслужили?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов