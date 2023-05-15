22 комментария

Чемпионский «Зенит»-2007. Где они сейчас?
«Зенит» выиграл десятое чемпионство. В следующем сезоне у команды обновится логотип. А ведь кажется, еще совсем недавно Дик Адвокат и его команда опровергли знаменитую фразу Петржелы и выиграли первое золото в российской истории. Прошло уже почти 16 лет. Где сейчас герои сезона-2007, хотя бы раз сыгравшие за «Зенит» в российской премьер-лиге?
Но сначала чемпионские фотографии-2007, сделанные через несколько минут после вознесения святого Домингеса и финального свистка в Раменском.
А теперь картинки.
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Фото: globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look; РИА Новости/Антон Денисов; East News; Gettyimages.ru; ФК «Зенит»
Были ж времена
К августу сыгрались и поперло.
Плюс не надо забывать о втором поражении от Спартака: с липовым пенальти при счете 1:1, удалением Малафеева и голом рукой Баженова.
Есть в этом что-то, что Дик Адвокаат стал тренером Ден Хааг.