22 комментария

«Зенит» выиграл десятое чемпионство. В следующем сезоне у команды обновится логотип. А ведь кажется, еще совсем недавно Дик Адвокат и его команда опровергли знаменитую фразу Петржелы и выиграли первое золото в российской истории. Прошло уже почти 16 лет. Где сейчас герои сезона-2007, хотя бы раз сыгравшие за «Зенит» в российской премьер-лиге?

Но сначала чемпионские фотографии-2007, сделанные через несколько минут после вознесения святого Домингеса и финального свистка в Раменском.

А теперь картинки.

Фото: globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look; РИА Новости/Антон Денисов; East News; Gettyimages.ru; ФК «Зенит»