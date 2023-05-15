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Чемпионский «Зенит»-2007. Где они сейчас?

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Николас Ломбертс Николас Ломбертс
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Ивица Крижанац Ивица Крижанац
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Алехандро Домингес Алехандро Домингес
Фернандо Риксен Фернандо Риксен
Юрий Горшков Юрий Горшков
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Мартин Шкртел Мартин Шкртел
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Радек Ширл Радек Ширл
Футбол Футбол

«Зенит» выиграл десятое чемпионство. В следующем сезоне у команды обновится логотип. А ведь кажется, еще совсем недавно Дик Адвокат и его команда опровергли знаменитую фразу Петржелы и выиграли первое золото в российской истории. Прошло уже почти 16 лет. Где сейчас герои сезона-2007, хотя бы раз сыгравшие за «Зенит» в российской премьер-лиге? 

Но сначала чемпионские фотографии-2007, сделанные через несколько минут после вознесения святого Домингеса и финального свистка в Раменском. 

 

А теперь картинки. 

Продажа Паредеса – важный шаг к гегемонии «Зенита». Так подписали топ-новичков и заложили фундамент золотой команды

Фото: globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look; РИА Новости/Антон Денисов; East News; Gettyimages.ru; ФК «Зенит»

22 комментария

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krupin82
Риксену вечная память.
+54
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Пугливый Кот
Все красавцы, с того чем занят Шкртел-в голосину)
+21
-2
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Cliff Burton
Герои моего детства!
+12
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Barry
После ухода Малафеева стабильного вратаря в Зените так и не появилось.
+10
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Дмитрий Алейников
Шикарная была команда.
+8
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Удар Кержакова
В том сезоне конечно родили чемпионство в последнем матче. Как этот состав ещё КУЕФА выиграл уму непостижимо.
+8
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дамир дугаров
Ответ Удар Кержакова
В том сезоне конечно родили чемпионство в последнем матче. Как этот состав ещё КУЕФА выиграл уму непостижимо.
Так и уровень РПЛ был другим, конкуретным и сильным, тот же уровень легионеров в разы сильнее, и игроков сборной.
+6
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Анатолий Дмитриевич
Все мы немножко Игорь Денисов по последнему пункту
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Salt_017
Ли Хо забыли
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Человек_Легенда
Вот то было действительно чемпионство. Первое за столько лет, в борьбе, без 10 бразильцев в составе.
Были ж времена
+8
-4
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Удар Кержакова
В том сезоне конечно родили чемпионство в последнем матче. Как этот состав ещё КУЕФА выиграл уму непостижимо.
Отличный был состав. Только ему нужно было сыграться, поэтому и растеряли кучу очков в первом круге. Ничья в первом туре с Сатурном при нереализованной пенальти, ничья дома с Крыльями, 2 очка с Амкаром, ничья с Кубанью, ничья с Химками.

К августу сыгрались и поперло.

Плюс не надо забывать о втором поражении от Спартака: с липовым пенальти при счете 1:1, удалением Малафеева и голом рукой Баженова.
+3
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+3
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Alex31
Видел в одном из источников, что Боря Ротенберг тоже чемпионом считается. Хотелось бы прояснить этот момент.
+2
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Breadslicer88
Да ,тот был нормальный Зенит, а не этот газпромобразильский
+3
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Trash Talking
Время над Хагеном не властно. Мне кажется, он и родился таким лысым и бородатым :)
Есть в этом что-то, что Дик Адвокаат стал тренером Ден Хааг.
+2
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teo_heel
Вот такой Зенит куда приятнее было наблюдать. Костяк из своих игроков (Аршавин, Погребняк, Зырянов, Денисов, Анюков, Малафеев, плюс можно Тимощука спокойно добавить сюда, он давно уже в Зените стал своим), хорошие недорогие легионеры. А не этот непонятный сброд с кучей дорогостоящего мяса, что сейчас чемпионом пять лет кряду стал, в котором толком и не поймёшь, кто свой.
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Ёж в тумане
Ответ Alex31
Видел в одном из источников, что Боря Ротенберг тоже чемпионом считается. Хотелось бы прояснить этот момент.
Чемпионом он считается по сезону 2017/18 за Локо. Там он аж в 7 матчах поучаствовал)
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ezhik38
Это была шикарная команда...именно команда! Эти 4-3-3 выстроенные Адвокатом...ну и Шава в своей топовой форме, как вишенка на торте. )
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Hong Kil
Радек Ширл 22 матча и 1 гол. Золотой! И как вот записать "Вознесение Святого Домингеса", это же не гол, не результативное действие, просто прыгнул и не дал украсть долгожданное чемпионство.
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vattanen
Ответ Alex31
Видел в одном из источников, что Боря Ротенберг тоже чемпионом считается. Хотелось бы прояснить этот момент.
Боря точно играл за дубль (с Ионовым, Кержаковым-мл, теми же Лебедевым и Максимовым). Может даже попадал в заявку, но в основе точно его не было
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Samuro
Сильный состав
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starless
Ответ Alex31
Видел в одном из источников, что Боря Ротенберг тоже чемпионом считается. Хотелось бы прояснить этот момент.
он же с Локо чемпионат выиграл
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