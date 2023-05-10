30 комментариев

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Италия покорила Европу в 1990-м: «Милан», «Юве» и «Сампдория» забрали все трофеи

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
серия А Италия серия А Италия
Руд Гуллит Руд Гуллит
Арриго Сакки
Марко ван Бастен Марко ван Бастен
Сампдория Сампдория
Роберто Баджо Роберто Баджо
Джанлука Виалли Джанлука Виалли
Роберто Манчини Роберто Манчини
Сергей Алейников Сергей Алейников
Футбол Футбол

Еще и «Фиорентина» дошла до финала.

Сезон-1989/90 – тотальное доминирование итальянских клубов в еврокубках. Они выиграли все три евротурнира. В каждой истории своя уникальность.

Изначально расклады были такие:

• Кубок чемпионов тогда состоял только из плей-офф, начиная с 1/16 финала. Играли исключительно чемпионы стран, но от Италии участвовали два клуба: «Милан» – как победитель предыдущего розыгрыша, «Интер» – как чемпион страны.

• В Кубке Кубков тоже все просто: путевки получали обладатели кубков, начинали сразу с 1/16 финала. Италию представляла «Сампдория», грохнувшая в финале Кубка «Наполи» (первый матч – 0:1, ответный – 4:0) – тогда разгром начал Джанлука Виалли, а довершил точным ударом с пенальти его друг Роберто Манчини.

• В Кубке УЕФА клубы начинали с 1/32 финала. Италия делегировала вице-чемпиона «Наполи», четвертую команду страны «Ювентус», а также занявших шестое и седьмое места «Аталанту» и «Фиорентину». Всего четыре команды – столько же было только у СССР и ФРГ.

• Это последний сезон дисквалификации английских клубов в еврокубках – они находились под баном из-за трагедии на «Эйзеле», случившейся в 1985 году.

Кубок чемпионов: «Милан» Анчелотти, Гуллита и Ван Бастена защитил титул – такое затем повторит только «Реал»

«Интер» не оправдал звание сильнейшей команды Италии – вылетели уже в 1/16 от «Мальме», в котором только начинал карьеру будущий игрок «Барсы» и «Баварии» Патрик Андерссон и развивался Мартин Далин. 1:0 и 1:1 – так команда Роя Ходжсона убрала с дороги «Интер» Джованни Траппатони, хотя и сама в следующем раунде оглушительно влетела «Мехелену» (0:0, 1:4).

«Милан» с северянами отыграл успешнее – стартовал с легких 4:0 над финским ХИКом и выиграл 1:0 в гостях. В 1/8 финала задача усложнилась – достался «Реал», но дома хватило голов Франка Райкарда и Марко ван Бастена (2:0), а в гостях можно было и пропустить от Эмилио Бутрагеньо (0:1).

Сезоном ранее «Милан» разнес «Реал» в полуфинале 5:0, поэтому на этот раз мадридцы еще легко отделались. Вот та великая команда – что не имя, то легенда: взгляните только на верхний ряд – Паоло Мальдини, Франк Райкард, Карло Анчелотти, Рууд Гуллит и Марко ван Бастен.

Добавьте к этому Франко Барези, Мауро Тассотти, Алессандро Костакурту – и вы получите практически неуязвимую команду, которой на тот момент не было равных.

Но «Мехелен» в четвертьфинале попытался навязать борьбу. 180 минут выдались безголевыми. Бельгийцы с 21-летним Марком Вильмотсом стойко держались даже после удаления Лео Клейстерса (отца известной теннисистки Ким Клейстерс), но Ван Бастен и Марко Симоне все же додавили в дополнительное время – 2:0.

В полуфинале все варианты были серьезными – «Бавария», «Марсель» и «Бенфика». Португальцы за счет выездного гола выбили французов (1:2, 1:0), а итальянцы снова ушли в дополнительное время: дома отличился Ван Бастен (1:0), а в гостях пропустили от Томаса Штрунца (0:1). В овертайме столь нужный для миланцев гол забил Стефано Боргоново – «Бавария» ответила лишь точным ударом Алана Макиналли и победила 2:1, но вылетела из-за правила выездного гола.

Финал состоялся на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене. Для трофея хватило одного мяча – на 68-й минуте Райкард принес победу итальянцам. «Милан» защитил титул и с тех пор до 2017 года в розыгрыше Кубка/Лиги чемпионов в каждом сезоне определялся новый чемпион – вплоть до доминирования «Реала». Но тогда, на стыке 80-х и 90-х, царила мощнейшая команда Арриго Сакки. Она же через полгода завоевала и Суперкубок УЕФА – 1:1 и 2:0 против «Сампдории».

Сильвио Берлускони счастлив.

Анчелотти привыкает к постоянным трофеям.

Годом ранее Гуллит отметился в финале дублем, теперь на его счету голевая на Райкарда. Руд пропустил почти весь сезон из-за травмы, но к финалу восстановился и показал класс.

Заслуженный второй кубок!

В те годы игроки «Милана» брали «Золотые мячи» пачками. Гуллит победил в 1987-м, затем трижды награду получил его соотечественник Ван Бастен.

А это с кубком Франко Барези, который всю карьеру провел в «Милане». Его брат Джузеппе, напротив, стал легендой «Интера».

Кубок УЕФА: первый итальянский финал в истории – «Фиорентина» с Баджо против «Ювентуса»

«Аталанта» отвалилась сразу, не забив ни одного гола «Спартаку» – 0:0, 0:2. «Наполи» тоже обошелся без голов, но в серии пенальти даже промах Диего Марадоны не помешал им пройти «Спортинг». В 1/16-й неаполитанцы одолели швейцарский «Веттинген», но уже в следующем раунде получил восемь голов от «Вердера» (2:3, 1:5). Зато «Юве» и «Фио» осилили весь путь до решающего матча.

Это первый итальянский финал в еврокубках, а также третий финал в истории, разыгрываемый между командами из одной страны.

Но начнем с самого начала.

«Ювентус» с общим счетом 5:2 прошел польский «Гурник», а потом дважды минимально обыграл «ПСЖ» – 1:0 и 2:1. С точно таким же результатом туринцы выбили восточногерманский «Карл-Маркс-Штадт» (сейчас это «Кемнитцер» из Регионаллиги). В четвертьфинале пришлось помучиться с «Гамбургом» – 2:0 в гостях, но 1:2 дома.

«Фиорентина» рисковала вылететь уже в первом раунде, угодив на «Атлетико», но прошла из-за трех промахов соперника в серии пенальти, а решающий удар за пять лет до американского фиаско нанес Роберто Баджо. Дальше – опять ничья по сумме двух встреч, теперь уже с «Сошо», но проход по правилу выездного гола. Чтобы пройти киевское «Динамо» в 1/8-й, хватило всего одного гола (опять пенальти Баджо), а потом «Фиорентина» дважды по 1:0 одолела «Осер».

В полуфиналы вышли два итальянских клуба («Ювентус», «Фиорентина») и два немецких («Кельн», «Вердер»). Отличительная черта полуфинальных матчей – поздние голы немцев, которые им никак не помогли, и совсем сухие ответные игры: «Вердер» только на последней минуте сравнял дома счет с «Фиорентиной» (1:1), а «Кельн» при 0:3 в игре с «Ювентусом» забил два гола в последние десять минут – 2:3. Во вторых матчах не забил вообще никто. «Юве» и «Фио» вышли в финал.

В Кубке УЕФА до 1998 года проводились двухматчевые финалы. Начинали в Турине: Роберто Галья и Ренато Бузо обменялись голами в первую десятиминутку, но во втором тайме «Юве» додавил голами Пьерлуиджи Казираги (подозревали, что с фолом) и Луиджи Де Агостини – 3:1.

Ответный матч проходил не во Флоренции – стадион «Фиорентины» закрыли на реконструкцию к ЧМ-1990. Планировалось, что он состоится в Перудже (два часа езды от Флоренции), где команда и проводила весь турнир, но в полуфинале похулиганили фанаты – бегали по полю, так что ответную игру перенесли в Авеллино – в город, где больше болели за «Ювентус». Голов там не забили – так «Юве» и выиграл Кубок.

«Передать те ощущения, которые я получил от победы в Кубке УЕФА, невозможно. Это надо пропустить через себя. Такое не забывается», – вспоминал советский полузащитник «Ювентуса» Сергей Алейников в интервью «Советскому спорту».

Баджо после этого сезона продали за рекордные деньги как раз в «Ювентус» – хотя он страшно не хотел уходить из «Фиорентины», но его, по большому счету, никто и не спрашивал. Фанаты «Фио» возненавидели и нападающего, и руководство, а клуб через три года рухнул в Серию Б.

В том же 1990-м Баджо забивал в еврокубках уже за клуб из Турина. «Юве» с ним через три года выиграл еще один Кубок УЕФА, а еще через три (уже без Роберто) – Лигу чемпионов. 

А пока капитан «Юве» Стефано Таккони отмечал успех в Кубке УЕФА-1989/90.

Алейников, несмотря на лимит на легионеров, закрепился в основе «Юве», выиграл с ним два трофея (еще Кубок Италии), но этот сезон так и остался для него единственным в туринском клубе.

Для Сальваторе Скилаччи 1990 год стал поистине триумфальным: помимо Кубка УЕФА он взял бронзу домашнего ЧМ, на котором получил звание лучшего бомбардира и лучшего игрока.

В гонке за «Золотой мяч» он тогда уступил только чемпиону мира Маттеусу.

Кубок УЕФА и Кубок Италии – два достижения «Юве» в том сезоне. 

Несмотря на завоевание двух трофеев, тренер Дино Дзофф по завершении сезона лишился должности. Великий экс-голкипер возглавил после этого «Лацио».

Кубок Кубков: волшебные дубли Виалли на пути к трофею

«Сампдория» начала с сухих побед над «Бранном»: дома по голу забили Виалли и Манчини, в гостях – Сречко Катанец. В 1/8 финала поздний гостевой мяч Манчини сравнял счет в Дортмунде, а дома «Боруссию» выбил дубль Виалли – 2:0 после 1:1. Никто из них не забил в четвертьфинале «Грассхопперу», но отличились другие – «Сампдория» победила 2:0 и 2:1.

К полуфиналу не осталось испанских команд: «Вальядолид» вылетел раундом раньше, «Барса» потерялась еще в 1/8 после встречи с «Андерлехтом». От немцев берлинское «Динамо» не прошло дальше 1/8, а «Боруссию» выбила сама «Сампдория».

Три потенциальных соперника: «Монако» Арсена Венгера с 23-летним Джорджем Веа, «Андерлехт» c молодым Люком Нилисом или бухарестское «Динамо» c 19-летним Флорином Радучою под руководством Мирчи Луческу.

«Андерлехт» попал на «Динамо» и дважды обыграл его по 1:0. У «Сампдории» с «Монако» получилось повеселее – в первом матче 2:2 на «Луи II» с дублем Виалли (у монегасков забил Веа и возможный будущий тренер Месси – Рамон Диас, который сейчас возглавляет «Аль-Хилаль»), во втором – уверенные домашние 2:0.

Через два года на стадионе «Уллеви» в Гетеборге грянет оглушительная сенсация – Дания обыграет Германию в финале Евро-1992. Пока же здесь проходил финал Кубка Кубков «Сампдория» – «Андерлехт». 90 минут без голов, а в дополнительное время – снова дубль неподражаемого Виалли!

«Сампа» выиграла 2:0 и завоевала Кубок Кубков, а Виалли стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами. Но в следующем году успех повторить не удалось – «Сампдория» вылетела в 1/4 от варшавской «Легии».

Манчини – легенда «Сампдории». Здесь он помимо Кубка кубков выиграл чемпионат, 4 Кубка Италии, Суперкубок страны, а в 1992-м дошел до финала Кубка чемпионов.

С середины 80-х до середины 90-х – лучшее время в истории «Сампдории».

Финал Кубка чемпионов, два финала Кубка кубков (один победный), Суперкубок УЕФА и Италии, чемпионство, а также 7 финалов Кубка страны (4 победных).

Золотая эпоха не только «Сампдории», но и всего итальянского футбола.

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Фото: Gettyimages.ru/Juventus FC, Alessandro Sabattini, Simon Bruty, Ben Radford

30 комментариев

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alex22alex
В те времена лимит был гораздо жестче, и это не позволяло даже самым богатым клубам набрать себе такое количество звезд как сейчас. Зато и конкуренция была выше, интриги больше. Даже топ клубы нередко проигрывали командам не из самых сильных чемпионатов.
Кому как конечно, но мне тогдашние еврокубки больше нравились. Интереснее.
+33
0
+33
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Berlin Alexanderplatz
я тогда читал "Совспорт", и там про победы итальянских клубов была фраза, которую я навсегда (почему-то) запомнил: "Это достижение не превзойти, его можно будет только повторить".
+20
0
+20
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Vankouver
В конце 80-х - начале 90-х итальянский чемпионат был с отрывом сильнейшим в мире. В статье рассказывается от триумфе итальянских команд в сезоне 1989/1990. А вот, например, успехи клубов Серии А в предшествующем сезоне 1988/1989:
КЕЧ - Милан очень уверенно забирает трофей, разгромив на поздних стадиях Реал и Стяуа;
Кубок УЕФА - выигрывает Наполи, а наибольшее сопротивление из всех ему оказывает Ювентус в четвертьфинале;
КК - Сампдория доходит до финала, где уступает Барселоне.

В общем, триумф итальянских команд в евросезоне 1989/1990 был более чем закономерен и логичен.
+11
0
+11
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Darren&K
Пусть названия некоторых клубов не вводят заблуждения молодое поколение. В те времена усл Гетеборг или Црвена Звезда были мощными клубами. Разница между топ 5 и остальными была минимальной. В топ лигах существовал жесткий лимит. Так что конкуренция была бешеной. И формат тоже, не было проходных групповых турниров для грандов. Если это перевести на сегодня то Реал Сити Бавария ПСЖ Лмверпуль Юве Милан Челси сразу бы начали рубится в плей офф никаких прав на ошибку. Кстати вообще все 90 итальянские. В Кубке УЕФА было только 3 чисто итальянских финала. А вообще за 10 летие только в 96 м не было клуба из Италии. И в КК тоже выигрывали чаще итальянцы. В ЛЧ Милан и Ювентус подряд сыграли в 6 финалах. Ни одна топ лига в истории так не доминировала. В общей сложности 25 финалов Еврокубков за 10 лет
+11
-1
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Великий Милан
Милан просто рвал тогда всх в Европе ☝️✊🔴⚫
+7
-1
+6
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Marat_taraz
Ответ kaviknat
Не помню где читал мнение, что Кубок кубков был утешительным турниром для слабаков. А КУЕФА по составу тогда почти не уступал КЧ, в отличие от нашего времени
Состав Кубка Уефа был сильный потому что в Лиге чемпионов участвовали только чемпионы и предыдущие победители, соответственно 2-3 места шли играть в Кубок Уефа , а это фактически та же Лига чемпионов, с другой стороны справедливо, лига чемпионов, должны играть только чемпионы .
+6
0
+6
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achrustalev
Тогда еще в сборной Италии был, пожалуй, сильнейший состав за всю историю чемпионатов мира. Команда специально готовилась к домашнему турниру, но финишировала третьей. А так, выиграй они мундиаль, неплохое комбо в том году могли собрать.
+6
0
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Левая бровь Анчелотти
Очень хочу, чтобы эти великие времена вернулись!
+6
-1
+5
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kaviknat
Ответ Гриззли
Ну, сейчас ЛЧ на голову сильнее ЛЕ и тем более ЛК. Тогда все еврокубки были плюс-минус примерно одного уровня и не было групповых этапов, сразу на вылет играли.
Не помню где читал мнение, что Кубок кубков был утешительным турниром для слабаков. А КУЕФА по составу тогда почти не уступал КЧ, в отличие от нашего времени
+4
0
+4
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Гриззли
Ответ kaviknat
Наверное, превзойти можно будет только, если во всех финалах (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) будут играть команды из одной страны. Но это очень маловероятно
Ну, сейчас ЛЧ на голову сильнее ЛЕ и тем более ЛК. Тогда все еврокубки были плюс-минус примерно одного уровня и не было групповых этапов, сразу на вылет играли.
+4
0
+4
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Миланбот
Ответ alex22alex
В те времена лимит был гораздо жестче, и это не позволяло даже самым богатым клубам набрать себе такое количество звезд как сейчас. Зато и конкуренция была выше, интриги больше. Даже топ клубы нередко проигрывали командам не из самых сильных чемпионатов. Кому как конечно, но мне тогдашние еврокубки больше нравились. Интереснее.
Получается, Босман испортил футбол?
+3
0
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Питер Пэн
Ответ kaviknat
Наверное, превзойти можно будет только, если во всех финалах (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) будут играть команды из одной страны. Но это очень маловероятно
В 2019 в финалах играли 4 английских клуба: в ЛЧ Ливерпуль и ТТХ, в ЛЕ- Челси и Арсенал
+3
0
+3
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alex22alex
Ответ Vankouver
В конце 80-х - начале 90-х итальянский чемпионат был с отрывом сильнейшим в мире. В статье рассказывается от триумфе итальянских команд в сезоне 1989/1990. А вот, например, успехи клубов Серии А в предшествующем сезоне 1988/1989: КЕЧ - Милан очень уверенно забирает трофей, разгромив на поздних стадиях Реал и Стяуа; Кубок УЕФА - выигрывает Наполи, а наибольшее сопротивление из всех ему оказывает Ювентус в четвертьфинале; КК - Сампдория доходит до финала, где уступает Барселоне. В общем, триумф итальянских команд в евросезоне 1989/1990 был более чем закономерен и логичен.
100% !!
А еще, можно глянуть список номинантов на "Золотой мяч" тех лет. Там почти тотальное доминирование игроков из итальянских клубов. Например :
1985 - 8 номинантов из итальянских клубов. Ближе всех чемпионат Англии - 7.
1986 - 4 из Италии. Единственный год, когда из Италии меньше чем из других чемпионатов ( немецкие и французские клубы по 5 игроков).
1987 - 9
1988 - 10
1989 - 10
1990 - 10
1991 - 9
1992 - 11
1993 - 13
1994 - 9
1995 - 19
С 87-го даже из других топовых чемпионатов, номинантов на ЗМ обычно 3-4-5.
+3
0
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37old
Райкаард, Гуллит, Ван Бастен в Милане и Маттеус, Бреме и Клинсманн в Интере, жгучее было дерби.
+3
0
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S. A.
Я был бы непротив, если Милан, Рома и Фиорентина всё выиграют
+2
0
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alex22alex
Ответ kaviknat
Не помню где читал мнение, что Кубок кубков был утешительным турниром для слабаков. А КУЕФА по составу тогда почти не уступал КЧ, в отличие от нашего времени
Кубок Кубков конечно самый слабый, но все же нельзя сказать, что он был уж совсем для слабаков. В конце 80-х - начале 90-х его выигрывали например Аякс, Барселона, Сампдория, Манчестер Юнайтед, Вердер. В своих чемпионатах эти клубы тогда были в числе сильнейших.
+2
0
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Darren&K
Ответ Миланбот
Получается, Босман испортил футбол?
Не совсем правильное выражение, не испортил но навредил сильно точно. В плане конкуренции по всей Европе. Иза лимита напр если брали то лучших из лучших, а не всяких второсортных африканцев. Плюс развитие местного футбола была на высоком уровне. А вот после дела Босмана, когда стало возможным покупать и выпускать на поле сколько захочешь, перестали.заниматся как раньше, проще купить и натурализовать чем воспитать
+4
-2
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Arthur Jacob
Ответ achrustalev
Тогда еще в сборной Италии был, пожалуй, сильнейший состав за всю историю чемпионатов мира. Команда специально готовилась к домашнему турниру, но финишировала третьей. А так, выиграй они мундиаль, неплохое комбо в том году могли собрать.
Причём пропустив всего 2 мяча, тот самый от Аргентины и 1 уже ничего не решавший в бронзовом матче с Англией
+1
0
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Виталий
Сампдорию жалко , в следующем сезоне будут в Серии Б , в 90-х пошумели , классная была команда
+1
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Amico7
Серия А 90-х великолепна. Современому АПЛ с ней не тягаться.
0
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Рафик Маркес
Тогда конкуренция была выше чем сейчас. Из-за жестких правил на легионеров талантливые игроки были во многих чемпионатах, а не как сейчас все собраны в 7-8 топ клубах. Читаешь как Барселона отлетает от Андерлехта и не понимаешь как это возможно сегодня

Все таки лучше когда есть равномерное распределение, чем суперклубы. Интриги больше
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Fox Pyromaniac
Ответ Гриззли
Наверное, все же в "серебряном матче", бронзу за четвертое место давали.
Откуда такая информация?
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Гриззли
Ответ Fox Pyromaniac
Откуда такая информация?
В смысле, откуда? До ЧМ 1998 года было четыре комплекта медалей, вручали всем полуфиналистам.
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Бродяга-симпатяга
Сампдория в серию Б вылетела в этом сезоне. Печалька
0
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Darren&K
Ответ Vankouver
В конце 80-х - начале 90-х итальянский чемпионат был с отрывом сильнейшим в мире. В статье рассказывается от триумфе итальянских команд в сезоне 1989/1990. А вот, например, успехи клубов Серии А в предшествующем сезоне 1988/1989: КЕЧ - Милан очень уверенно забирает трофей, разгромив на поздних стадиях Реал и Стяуа; Кубок УЕФА - выигрывает Наполи, а наибольшее сопротивление из всех ему оказывает Ювентус в четвертьфинале; КК - Сампдория доходит до финала, где уступает Барселоне. В общем, триумф итальянских команд в евросезоне 1989/1990 был более чем закономерен и логичен.
Не только в начале 90-х, вообще все 90-е и начало 00-х
+1
-1
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