30 комментариев

Италия покорила Европу в 1990-м: «Милан», «Юве» и «Сампдория» забрали все трофеи
Еще и «Фиорентина» дошла до финала.
Сезон-1989/90 – тотальное доминирование итальянских клубов в еврокубках. Они выиграли все три евротурнира. В каждой истории своя уникальность.
Изначально расклады были такие:
• Кубок чемпионов тогда состоял только из плей-офф, начиная с 1/16 финала. Играли исключительно чемпионы стран, но от Италии участвовали два клуба: «Милан» – как победитель предыдущего розыгрыша, «Интер» – как чемпион страны.
• В Кубке Кубков тоже все просто: путевки получали обладатели кубков, начинали сразу с 1/16 финала. Италию представляла «Сампдория», грохнувшая в финале Кубка «Наполи» (первый матч – 0:1, ответный – 4:0) – тогда разгром начал Джанлука Виалли, а довершил точным ударом с пенальти его друг Роберто Манчини.
• В Кубке УЕФА клубы начинали с 1/32 финала. Италия делегировала вице-чемпиона «Наполи», четвертую команду страны «Ювентус», а также занявших шестое и седьмое места «Аталанту» и «Фиорентину». Всего четыре команды – столько же было только у СССР и ФРГ.
• Это последний сезон дисквалификации английских клубов в еврокубках – они находились под баном из-за трагедии на «Эйзеле», случившейся в 1985 году.
Кубок чемпионов: «Милан» Анчелотти, Гуллита и Ван Бастена защитил титул – такое затем повторит только «Реал»
«Интер» не оправдал звание сильнейшей команды Италии – вылетели уже в 1/16 от «Мальме», в котором только начинал карьеру будущий игрок «Барсы» и «Баварии» Патрик Андерссон и развивался Мартин Далин. 1:0 и 1:1 – так команда Роя Ходжсона убрала с дороги «Интер» Джованни Траппатони, хотя и сама в следующем раунде оглушительно влетела «Мехелену» (0:0, 1:4).
«Милан» с северянами отыграл успешнее – стартовал с легких 4:0 над финским ХИКом и выиграл 1:0 в гостях. В 1/8 финала задача усложнилась – достался «Реал», но дома хватило голов Франка Райкарда и Марко ван Бастена (2:0), а в гостях можно было и пропустить от Эмилио Бутрагеньо (0:1).
Сезоном ранее «Милан» разнес «Реал» в полуфинале 5:0, поэтому на этот раз мадридцы еще легко отделались. Вот та великая команда – что не имя, то легенда: взгляните только на верхний ряд – Паоло Мальдини, Франк Райкард, Карло Анчелотти, Рууд Гуллит и Марко ван Бастен.
Добавьте к этому Франко Барези, Мауро Тассотти, Алессандро Костакурту – и вы получите практически неуязвимую команду, которой на тот момент не было равных.
Но «Мехелен» в четвертьфинале попытался навязать борьбу. 180 минут выдались безголевыми. Бельгийцы с 21-летним Марком Вильмотсом стойко держались даже после удаления Лео Клейстерса (отца известной теннисистки Ким Клейстерс), но Ван Бастен и Марко Симоне все же додавили в дополнительное время – 2:0.
В полуфинале все варианты были серьезными – «Бавария», «Марсель» и «Бенфика». Португальцы за счет выездного гола выбили французов (1:2, 1:0), а итальянцы снова ушли в дополнительное время: дома отличился Ван Бастен (1:0), а в гостях пропустили от Томаса Штрунца (0:1). В овертайме столь нужный для миланцев гол забил Стефано Боргоново – «Бавария» ответила лишь точным ударом Алана Макиналли и победила 2:1, но вылетела из-за правила выездного гола.
Финал состоялся на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене. Для трофея хватило одного мяча – на 68-й минуте Райкард принес победу итальянцам. «Милан» защитил титул и с тех пор до 2017 года в розыгрыше Кубка/Лиги чемпионов в каждом сезоне определялся новый чемпион – вплоть до доминирования «Реала». Но тогда, на стыке 80-х и 90-х, царила мощнейшая команда Арриго Сакки. Она же через полгода завоевала и Суперкубок УЕФА – 1:1 и 2:0 против «Сампдории».
Сильвио Берлускони счастлив.
Анчелотти привыкает к постоянным трофеям.
Годом ранее Гуллит отметился в финале дублем, теперь на его счету голевая на Райкарда. Руд пропустил почти весь сезон из-за травмы, но к финалу восстановился и показал класс.
Заслуженный второй кубок!
В те годы игроки «Милана» брали «Золотые мячи» пачками. Гуллит победил в 1987-м, затем трижды награду получил его соотечественник Ван Бастен.
А это с кубком Франко Барези, который всю карьеру провел в «Милане». Его брат Джузеппе, напротив, стал легендой «Интера».
Кубок УЕФА: первый итальянский финал в истории – «Фиорентина» с Баджо против «Ювентуса»
«Аталанта» отвалилась сразу, не забив ни одного гола «Спартаку» – 0:0, 0:2. «Наполи» тоже обошелся без голов, но в серии пенальти даже промах Диего Марадоны не помешал им пройти «Спортинг». В 1/16-й неаполитанцы одолели швейцарский «Веттинген», но уже в следующем раунде получил восемь голов от «Вердера» (2:3, 1:5). Зато «Юве» и «Фио» осилили весь путь до решающего матча.
Это первый итальянский финал в еврокубках, а также третий финал в истории, разыгрываемый между командами из одной страны.
Но начнем с самого начала.
«Ювентус» с общим счетом 5:2 прошел польский «Гурник», а потом дважды минимально обыграл «ПСЖ» – 1:0 и 2:1. С точно таким же результатом туринцы выбили восточногерманский «Карл-Маркс-Штадт» (сейчас это «Кемнитцер» из Регионаллиги). В четвертьфинале пришлось помучиться с «Гамбургом» – 2:0 в гостях, но 1:2 дома.
«Фиорентина» рисковала вылететь уже в первом раунде, угодив на «Атлетико», но прошла из-за трех промахов соперника в серии пенальти, а решающий удар за пять лет до американского фиаско нанес Роберто Баджо. Дальше – опять ничья по сумме двух встреч, теперь уже с «Сошо», но проход по правилу выездного гола. Чтобы пройти киевское «Динамо» в 1/8-й, хватило всего одного гола (опять пенальти Баджо), а потом «Фиорентина» дважды по 1:0 одолела «Осер».
В полуфиналы вышли два итальянских клуба («Ювентус», «Фиорентина») и два немецких («Кельн», «Вердер»). Отличительная черта полуфинальных матчей – поздние голы немцев, которые им никак не помогли, и совсем сухие ответные игры: «Вердер» только на последней минуте сравнял дома счет с «Фиорентиной» (1:1), а «Кельн» при 0:3 в игре с «Ювентусом» забил два гола в последние десять минут – 2:3. Во вторых матчах не забил вообще никто. «Юве» и «Фио» вышли в финал.
В Кубке УЕФА до 1998 года проводились двухматчевые финалы. Начинали в Турине: Роберто Галья и Ренато Бузо обменялись голами в первую десятиминутку, но во втором тайме «Юве» додавил голами Пьерлуиджи Казираги (подозревали, что с фолом) и Луиджи Де Агостини – 3:1.
Ответный матч проходил не во Флоренции – стадион «Фиорентины» закрыли на реконструкцию к ЧМ-1990. Планировалось, что он состоится в Перудже (два часа езды от Флоренции), где команда и проводила весь турнир, но в полуфинале похулиганили фанаты – бегали по полю, так что ответную игру перенесли в Авеллино – в город, где больше болели за «Ювентус». Голов там не забили – так «Юве» и выиграл Кубок.
«Передать те ощущения, которые я получил от победы в Кубке УЕФА, невозможно. Это надо пропустить через себя. Такое не забывается», – вспоминал советский полузащитник «Ювентуса» Сергей Алейников в интервью «Советскому спорту».
Баджо после этого сезона продали за рекордные деньги как раз в «Ювентус» – хотя он страшно не хотел уходить из «Фиорентины», но его, по большому счету, никто и не спрашивал. Фанаты «Фио» возненавидели и нападающего, и руководство, а клуб через три года рухнул в Серию Б.
В том же 1990-м Баджо забивал в еврокубках уже за клуб из Турина. «Юве» с ним через три года выиграл еще один Кубок УЕФА, а еще через три (уже без Роберто) – Лигу чемпионов.
А пока капитан «Юве» Стефано Таккони отмечал успех в Кубке УЕФА-1989/90.
Алейников, несмотря на лимит на легионеров, закрепился в основе «Юве», выиграл с ним два трофея (еще Кубок Италии), но этот сезон так и остался для него единственным в туринском клубе.
Для Сальваторе Скилаччи 1990 год стал поистине триумфальным: помимо Кубка УЕФА он взял бронзу домашнего ЧМ, на котором получил звание лучшего бомбардира и лучшего игрока.
В гонке за «Золотой мяч» он тогда уступил только чемпиону мира Маттеусу.
Кубок УЕФА и Кубок Италии – два достижения «Юве» в том сезоне.
Несмотря на завоевание двух трофеев, тренер Дино Дзофф по завершении сезона лишился должности. Великий экс-голкипер возглавил после этого «Лацио».
Кубок Кубков: волшебные дубли Виалли на пути к трофею
«Сампдория» начала с сухих побед над «Бранном»: дома по голу забили Виалли и Манчини, в гостях – Сречко Катанец. В 1/8 финала поздний гостевой мяч Манчини сравнял счет в Дортмунде, а дома «Боруссию» выбил дубль Виалли – 2:0 после 1:1. Никто из них не забил в четвертьфинале «Грассхопперу», но отличились другие – «Сампдория» победила 2:0 и 2:1.
К полуфиналу не осталось испанских команд: «Вальядолид» вылетел раундом раньше, «Барса» потерялась еще в 1/8 после встречи с «Андерлехтом». От немцев берлинское «Динамо» не прошло дальше 1/8, а «Боруссию» выбила сама «Сампдория».
Три потенциальных соперника: «Монако» Арсена Венгера с 23-летним Джорджем Веа, «Андерлехт» c молодым Люком Нилисом или бухарестское «Динамо» c 19-летним Флорином Радучою под руководством Мирчи Луческу.
«Андерлехт» попал на «Динамо» и дважды обыграл его по 1:0. У «Сампдории» с «Монако» получилось повеселее – в первом матче 2:2 на «Луи II» с дублем Виалли (у монегасков забил Веа и возможный будущий тренер Месси – Рамон Диас, который сейчас возглавляет «Аль-Хилаль»), во втором – уверенные домашние 2:0.
Через два года на стадионе «Уллеви» в Гетеборге грянет оглушительная сенсация – Дания обыграет Германию в финале Евро-1992. Пока же здесь проходил финал Кубка Кубков «Сампдория» – «Андерлехт». 90 минут без голов, а в дополнительное время – снова дубль неподражаемого Виалли!
«Сампа» выиграла 2:0 и завоевала Кубок Кубков, а Виалли стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами. Но в следующем году успех повторить не удалось – «Сампдория» вылетела в 1/4 от варшавской «Легии».
Манчини – легенда «Сампдории». Здесь он помимо Кубка кубков выиграл чемпионат, 4 Кубка Италии, Суперкубок страны, а в 1992-м дошел до финала Кубка чемпионов.
С середины 80-х до середины 90-х – лучшее время в истории «Сампдории».
Финал Кубка чемпионов, два финала Кубка кубков (один победный), Суперкубок УЕФА и Италии, чемпионство, а также 7 финалов Кубка страны (4 победных).
Золотая эпоха не только «Сампдории», но и всего итальянского футбола.
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Фото: Gettyimages.ru/Juventus FC, Alessandro Sabattini, Simon Bruty, Ben Radford
Кому как конечно, но мне тогдашние еврокубки больше нравились. Интереснее.
КЕЧ - Милан очень уверенно забирает трофей, разгромив на поздних стадиях Реал и Стяуа;
Кубок УЕФА - выигрывает Наполи, а наибольшее сопротивление из всех ему оказывает Ювентус в четвертьфинале;
КК - Сампдория доходит до финала, где уступает Барселоне.
В общем, триумф итальянских команд в евросезоне 1989/1990 был более чем закономерен и логичен.
А еще, можно глянуть список номинантов на "Золотой мяч" тех лет. Там почти тотальное доминирование игроков из итальянских клубов. Например :
1985 - 8 номинантов из итальянских клубов. Ближе всех чемпионат Англии - 7.
1986 - 4 из Италии. Единственный год, когда из Италии меньше чем из других чемпионатов ( немецкие и французские клубы по 5 игроков).
1987 - 9
1988 - 10
1989 - 10
1990 - 10
1991 - 9
1992 - 11
1993 - 13
1994 - 9
1995 - 19
С 87-го даже из других топовых чемпионатов, номинантов на ЗМ обычно 3-4-5.
Все таки лучше когда есть равномерное распределение, чем суперклубы. Интриги больше