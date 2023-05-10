30 комментариев

Еще и «Фиорентина» дошла до финала.

Сезон-1989/90 – тотальное доминирование итальянских клубов в еврокубках. Они выиграли все три евротурнира. В каждой истории своя уникальность.

Изначально расклады были такие:

• Кубок чемпионов тогда состоял только из плей-офф, начиная с 1/16 финала. Играли исключительно чемпионы стран, но от Италии участвовали два клуба: «Милан» – как победитель предыдущего розыгрыша, «Интер» – как чемпион страны.

• В Кубке Кубков тоже все просто: путевки получали обладатели кубков, начинали сразу с 1/16 финала. Италию представляла «Сампдория», грохнувшая в финале Кубка «Наполи» (первый матч – 0:1, ответный – 4:0) – тогда разгром начал Джанлука Виалли, а довершил точным ударом с пенальти его друг Роберто Манчини.

• В Кубке УЕФА клубы начинали с 1/32 финала. Италия делегировала вице-чемпиона «Наполи», четвертую команду страны «Ювентус», а также занявших шестое и седьмое места «Аталанту» и «Фиорентину». Всего четыре команды – столько же было только у СССР и ФРГ.

• Это последний сезон дисквалификации английских клубов в еврокубках – они находились под баном из-за трагедии на «Эйзеле», случившейся в 1985 году.

Кубок чемпионов: «Милан» Анчелотти, Гуллита и Ван Бастена защитил титул – такое затем повторит только «Реал»

«Интер» не оправдал звание сильнейшей команды Италии – вылетели уже в 1/16 от «Мальме», в котором только начинал карьеру будущий игрок «Барсы» и «Баварии» Патрик Андерссон и развивался Мартин Далин. 1:0 и 1:1 – так команда Роя Ходжсона убрала с дороги «Интер» Джованни Траппатони, хотя и сама в следующем раунде оглушительно влетела «Мехелену» (0:0, 1:4).

«Милан» с северянами отыграл успешнее – стартовал с легких 4:0 над финским ХИКом и выиграл 1:0 в гостях. В 1/8 финала задача усложнилась – достался «Реал», но дома хватило голов Франка Райкарда и Марко ван Бастена (2:0), а в гостях можно было и пропустить от Эмилио Бутрагеньо (0:1).

Сезоном ранее «Милан» разнес «Реал» в полуфинале 5:0, поэтому на этот раз мадридцы еще легко отделались. Вот та великая команда – что не имя, то легенда: взгляните только на верхний ряд – Паоло Мальдини, Франк Райкард, Карло Анчелотти, Рууд Гуллит и Марко ван Бастен.

Добавьте к этому Франко Барези, Мауро Тассотти, Алессандро Костакурту – и вы получите практически неуязвимую команду, которой на тот момент не было равных.

Но «Мехелен» в четвертьфинале попытался навязать борьбу. 180 минут выдались безголевыми. Бельгийцы с 21-летним Марком Вильмотсом стойко держались даже после удаления Лео Клейстерса (отца известной теннисистки Ким Клейстерс), но Ван Бастен и Марко Симоне все же додавили в дополнительное время – 2:0.

В полуфинале все варианты были серьезными – «Бавария», «Марсель» и «Бенфика». Португальцы за счет выездного гола выбили французов (1:2, 1:0), а итальянцы снова ушли в дополнительное время: дома отличился Ван Бастен (1:0), а в гостях пропустили от Томаса Штрунца (0:1). В овертайме столь нужный для миланцев гол забил Стефано Боргоново – «Бавария» ответила лишь точным ударом Алана Макиналли и победила 2:1, но вылетела из-за правила выездного гола.

Финал состоялся на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене. Для трофея хватило одного мяча – на 68-й минуте Райкард принес победу итальянцам. «Милан» защитил титул и с тех пор до 2017 года в розыгрыше Кубка/Лиги чемпионов в каждом сезоне определялся новый чемпион – вплоть до доминирования «Реала». Но тогда, на стыке 80-х и 90-х, царила мощнейшая команда Арриго Сакки. Она же через полгода завоевала и Суперкубок УЕФА – 1:1 и 2:0 против «Сампдории».

Сильвио Берлускони счастлив.

Анчелотти привыкает к постоянным трофеям.

Годом ранее Гуллит отметился в финале дублем, теперь на его счету голевая на Райкарда. Руд пропустил почти весь сезон из-за травмы, но к финалу восстановился и показал класс.

Заслуженный второй кубок!

В те годы игроки «Милана» брали «Золотые мячи» пачками. Гуллит победил в 1987-м, затем трижды награду получил его соотечественник Ван Бастен.

А это с кубком Франко Барези, который всю карьеру провел в «Милане». Его брат Джузеппе, напротив, стал легендой «Интера».

Кубок УЕФА: первый итальянский финал в истории – «Фиорентина» с Баджо против «Ювентуса»

«Аталанта» отвалилась сразу, не забив ни одного гола «Спартаку» – 0:0, 0:2. «Наполи» тоже обошелся без голов, но в серии пенальти даже промах Диего Марадоны не помешал им пройти «Спортинг». В 1/16-й неаполитанцы одолели швейцарский «Веттинген», но уже в следующем раунде получил восемь голов от «Вердера» (2:3, 1:5). Зато «Юве» и «Фио» осилили весь путь до решающего матча.

Это первый итальянский финал в еврокубках, а также третий финал в истории, разыгрываемый между командами из одной страны.

Но начнем с самого начала.

«Ювентус» с общим счетом 5:2 прошел польский «Гурник», а потом дважды минимально обыграл «ПСЖ» – 1:0 и 2:1. С точно таким же результатом туринцы выбили восточногерманский «Карл-Маркс-Штадт» (сейчас это «Кемнитцер» из Регионаллиги). В четвертьфинале пришлось помучиться с «Гамбургом» – 2:0 в гостях, но 1:2 дома.

«Фиорентина» рисковала вылететь уже в первом раунде, угодив на «Атлетико», но прошла из-за трех промахов соперника в серии пенальти, а решающий удар за пять лет до американского фиаско нанес Роберто Баджо. Дальше – опять ничья по сумме двух встреч, теперь уже с «Сошо», но проход по правилу выездного гола. Чтобы пройти киевское «Динамо» в 1/8-й, хватило всего одного гола (опять пенальти Баджо), а потом «Фиорентина» дважды по 1:0 одолела «Осер».

В полуфиналы вышли два итальянских клуба («Ювентус», «Фиорентина») и два немецких («Кельн», «Вердер»). Отличительная черта полуфинальных матчей – поздние голы немцев, которые им никак не помогли, и совсем сухие ответные игры: «Вердер» только на последней минуте сравнял дома счет с «Фиорентиной» (1:1), а «Кельн» при 0:3 в игре с «Ювентусом» забил два гола в последние десять минут – 2:3. Во вторых матчах не забил вообще никто. «Юве» и «Фио» вышли в финал.

В Кубке УЕФА до 1998 года проводились двухматчевые финалы. Начинали в Турине: Роберто Галья и Ренато Бузо обменялись голами в первую десятиминутку, но во втором тайме «Юве» додавил голами Пьерлуиджи Казираги (подозревали, что с фолом) и Луиджи Де Агостини – 3:1.

Ответный матч проходил не во Флоренции – стадион «Фиорентины» закрыли на реконструкцию к ЧМ-1990. Планировалось, что он состоится в Перудже (два часа езды от Флоренции), где команда и проводила весь турнир, но в полуфинале похулиганили фанаты – бегали по полю, так что ответную игру перенесли в Авеллино – в город, где больше болели за «Ювентус». Голов там не забили – так «Юве» и выиграл Кубок.

«Передать те ощущения, которые я получил от победы в Кубке УЕФА, невозможно. Это надо пропустить через себя. Такое не забывается», – вспоминал советский полузащитник «Ювентуса» Сергей Алейников в интервью «Советскому спорту».

Баджо после этого сезона продали за рекордные деньги как раз в «Ювентус» – хотя он страшно не хотел уходить из «Фиорентины», но его, по большому счету, никто и не спрашивал. Фанаты «Фио» возненавидели и нападающего, и руководство, а клуб через три года рухнул в Серию Б.

В том же 1990-м Баджо забивал в еврокубках уже за клуб из Турина. «Юве» с ним через три года выиграл еще один Кубок УЕФА, а еще через три (уже без Роберто) – Лигу чемпионов.

А пока капитан «Юве» Стефано Таккони отмечал успех в Кубке УЕФА-1989/90.

Алейников, несмотря на лимит на легионеров, закрепился в основе «Юве», выиграл с ним два трофея (еще Кубок Италии), но этот сезон так и остался для него единственным в туринском клубе.

Для Сальваторе Скилаччи 1990 год стал поистине триумфальным: помимо Кубка УЕФА он взял бронзу домашнего ЧМ, на котором получил звание лучшего бомбардира и лучшего игрока.

В гонке за «Золотой мяч» он тогда уступил только чемпиону мира Маттеусу.

Кубок УЕФА и Кубок Италии – два достижения «Юве» в том сезоне.

Несмотря на завоевание двух трофеев, тренер Дино Дзофф по завершении сезона лишился должности. Великий экс-голкипер возглавил после этого «Лацио».

Кубок Кубков: волшебные дубли Виалли на пути к трофею

«Сампдория» начала с сухих побед над «Бранном»: дома по голу забили Виалли и Манчини, в гостях – Сречко Катанец. В 1/8 финала поздний гостевой мяч Манчини сравнял счет в Дортмунде, а дома «Боруссию» выбил дубль Виалли – 2:0 после 1:1. Никто из них не забил в четвертьфинале «Грассхопперу», но отличились другие – «Сампдория» победила 2:0 и 2:1.

К полуфиналу не осталось испанских команд: «Вальядолид» вылетел раундом раньше, «Барса» потерялась еще в 1/8 после встречи с «Андерлехтом». От немцев берлинское «Динамо» не прошло дальше 1/8, а «Боруссию» выбила сама «Сампдория».

Три потенциальных соперника: «Монако» Арсена Венгера с 23-летним Джорджем Веа, «Андерлехт» c молодым Люком Нилисом или бухарестское «Динамо» c 19-летним Флорином Радучою под руководством Мирчи Луческу.

«Андерлехт» попал на «Динамо» и дважды обыграл его по 1:0. У «Сампдории» с «Монако» получилось повеселее – в первом матче 2:2 на «Луи II» с дублем Виалли (у монегасков забил Веа и возможный будущий тренер Месси – Рамон Диас, который сейчас возглавляет «Аль-Хилаль»), во втором – уверенные домашние 2:0.

Через два года на стадионе «Уллеви» в Гетеборге грянет оглушительная сенсация – Дания обыграет Германию в финале Евро-1992. Пока же здесь проходил финал Кубка Кубков «Сампдория» – «Андерлехт». 90 минут без голов, а в дополнительное время – снова дубль неподражаемого Виалли!

«Сампа» выиграла 2:0 и завоевала Кубок Кубков, а Виалли стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами. Но в следующем году успех повторить не удалось – «Сампдория» вылетела в 1/4 от варшавской «Легии».

Манчини – легенда «Сампдории». Здесь он помимо Кубка кубков выиграл чемпионат, 4 Кубка Италии, Суперкубок страны, а в 1992-м дошел до финала Кубка чемпионов.

С середины 80-х до середины 90-х – лучшее время в истории «Сампдории».

Финал Кубка чемпионов, два финала Кубка кубков (один победный), Суперкубок УЕФА и Италии, чемпионство, а также 7 финалов Кубка страны (4 победных).

Золотая эпоха не только «Сампдории», но и всего итальянского футбола.

Фото: Gettyimages.ru/Juventus FC, Alessandro Sabattini, Simon Bruty, Ben Radford